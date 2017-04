Sep 26 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE457A16CT8 BK OF MAHARASHTRA 3-Oct-13 99.8067 10.0987 3 100 99.8067 10.0987 INE008A16RN0 IDBI BK 1-Nov-13 99.0831 9.6504 1 5 99.0831 9.6504 INE008A16RW1 IDBI BK 5-Nov-13 98.9160 9.9999 1 25 98.9160 9.9999 INE476A16KG8 CANARA BK 8-Nov-13 98.8356 10.0003 1 25 98.8356 10.0003 INE428A16KQ8 ALLAHABAD BK 12-Nov-13 98.7287 10.0000 1 25 98.7287 10.0000 INE692A16CG7 UNION BK OF INDIA 12-Nov-13 98.7186 10.2996 1 5 98.7186 10.2996 INE141A16MN0 OBC 15-Nov-13 98.6492 10.1999 1 5 98.6492 10.1999 INE434A16EJ4 ANDHRA BK 20-Nov-13 98.5508 9.7589 2 50 98.5506 9.7602 INE168A16GP0 THE JAMMU AND KASHMIR BK20-Nov-13 98.5518 9.7520 1 25 98.5518 9.7520 INE476A16KM6 CANARA BK 21-Nov-13 98.5357 9.6862 6 575 98.5280 9.7376 INE476A16KM6 CANARA BK 21-Nov-13 98.5741 9.5997 1 25 98.5741 9.5997 INE654A16CO1 STATE BK OF TRAVANCORE 22-Nov-13 98.5036 9.7278 1 200 98.5036 9.7278 INE168A16HA0 THE JAMMU AND KASHMIR BK22-Nov-13 98.4733 9.9278 1 200 98.4733 9.9278 INE476A16KN4 CANARA BK 25-Nov-13 98.4243 9.7387 9 900 98.4245 9.7377 INE084A16AN7 BK OF INDIA 25-Nov-13 98.4241 9.7402 14 650 98.4241 9.7402 INE483A16GG2 CENTRAL BK OF INDIA 25-Nov-13 98.4202 9.7647 6 525 98.4257 9.7302 INE141A16MT7 OBC 25-Nov-13 98.4228 9.7483 7 500 98.4225 9.7503 INE428A16KX4 ALLAHABAD BK 25-Nov-13 98.4211 9.7589 4 500 98.4213 9.7578 INE652A16HT3 STATE BK OF PATIALA 25-Nov-13 98.4259 9.7291 4 350 98.4261 9.7277 INE695A16IX2 UNITED BK OF INDIA 25-Nov-13 98.3414 10.2601 4 150 98.3072 10.4752 INE667A16CM7 SYNDICATE BK 25-Nov-13 98.4287 9.7114 2 50 98.4448 9.6103 INE667A16CO3 SYNDICATE BK 26-Nov-13 98.3867 9.8118 6 550 98.3866 9.8123 INE428A16KY2 ALLAHABAD BK 26-Nov-13 98.4145 9.6398 1 100 98.4145 9.6398 INE695A16JA8 UNITED BK OF INDIA 27-Nov-13 98.3610 9.8097 2 200 98.3610 9.8097 INE667A16CP0 SYNDICATE BK 28-Nov-13 98.3350 9.8098 3 300 98.3350 9.8098 INE705A16HV5 VIJAYA BK 2-Dec-13 98.2218 9.8626 1 100 98.2218 9.8626 INE652A16EP8 STATE BK OF PATIALA 2-Dec-13 98.2701 9.5900 2 50 98.2719 9.5798 INE667A16BY4 SYNDICATE BK 3-Dec-13 98.2052 9.8099 1 50 98.2052 9.8099 INE683A16BQ7 THE SOUTH INDIAN BK 4-Dec-13 98.1401 10.0248 2 200 98.1406 10.0223 INE667A16CG9 SYNDICATE BK 5-Dec-13 98.1540 9.8064 4 200 98.1543 9.8050 INE434A16CQ3 ANDHRA BK 12-Dec-13 97.9973 9.6873 1 0.2 97.9973 9.6873 INE141A16JB1 OBC 16-Dec-13 97.9034 9.6500 1 25 97.9034 9.6500 INE090A16XE5 ICICI BK 16-Dec-13 97.8600 9.8541 1 0.2 97.8600 9.8541 INE648A16FW9 SBBJ 19-Dec-13 97.8087 9.7350 1 25 97.8087 9.7350 INE141A16JD7 OBC 19-Dec-13 97.8636 9.6001 2 15 97.8636 9.6001 INE705A16HW3 VIJAYA BK 20-Dec-13 97.7509 9.8801 2 50 97.7509 9.8801 INE705A16FN6 VIJAYA BK 16-Jan-14 97.1002 9.7325 1 0.2 97.1002 9.7325 INE565A16715 INDIAN OVERSEAS BK 25-Feb-14 96.1266 9.7401 1 75 96.1266 9.7401 INE008A16OF3 IDBI BK 25-Feb-14 96.0982 9.7499 1 25 96.0982 9.7499 INE008A16OF3 IDBI BK 25-Feb-14 96.1037 9.8000 1 25 96.1037 9.8000 INE692A16BW6 UNION BK OF INDIA 27-Feb-14 96.0800 9.6700 2 150 96.0800 9.6700 INE112A16DO8 CORPORATION BK 27-Feb-14 96.0774 9.7399 1 150 96.0774 9.7399 INE692A16BW6 UNION BK OF INDIA 27-Feb-14 96.1045 9.6699 1 50 96.1045 9.6699 INE683A16AO4 THE SOUTH INDIAN BK 3-Mar-14 95.8508 10.0001 1 50 95.8508 10.0001 INE483A16EP8 CENTRAL BK OF INDIA 5-Mar-14 95.9458 9.7001 1 25 95.9458 9.7001 INE667A16CQ8 SYNDICATE BK 10-Mar-14 95.7327 9.8605 11 750 95.7317 9.8630 INE008A16OZ1 IDBI BK 10-Mar-14 95.7785 9.7501 1 8.5 95.7785 9.7501 INE141A16KK0 OBC 10-Mar-14 95.7993 9.6999 1 7 95.7993 9.6999 INE160A16JB1 PUNJAB NATIONAL BK 10-Mar-14 95.7993 9.6999 1 7 95.7993 9.6999 INE691A16GV9 UCO BK 10-Mar-14 95.7993 9.6999 1 7 95.7993 9.6999 INE434A16DL2 ANDHRA BK 14-Mar-14 95.7262 9.6999 1 100 95.7262 9.6999 INE691A16GY3 UCO BK 14-Mar-14 95.7262 9.6999 1 25 95.7262 9.6999 INE036D16DL9 THE KARUR VYSYA BK 21-Mar-14 95.2903 10.2500 1 25 95.2903 10.2500 INE649A16DO9 STATE BK OF HYDERABAD 25-Mar-14 95.4573 9.6500 1 25 95.4573 9.6500 INE171A16FE0 THE FEDERAL BK 3-Apr-14 95.0301 10.0999 1 25 95.0301 10.0999 INE084A16AG1 BK OF INDIA 3-Jun-14 93.6979 9.8199 1 50 93.6979 9.8199 INE141A16MD1 OBC 17-Jun-14 93.1294 10.1999 1 1 93.1294 10.1999 INE036D16DR6 THE KARUR VYSYA BK 20-Jun-14 93.2981 9.8199 1 10 93.2981 9.8199 INE652A16HE5 STATE BK OF PATIALA 25-Aug-14 91.9508 9.5950 2 0.2 91.9508 9.5950 INE090A16C77 ICICI BK 1-Sep-14 91.6544 9.7750 1 0.05 91.6544 9.7750 INE112A16EE7 CORPORATION BK 9-Sep-14 91.6207 9.6201 2 100 91.6207 9.6201 INE141A16MJ8 OBC 11-Sep-14 91.5544 9.6200 1 50 91.5544 9.6200 INE084A16AO5 BK OF INDIA 15-Sep-14 91.3689 9.7400 10 300 91.3689 9.7400 INE651A16FD3 STATE BK OF MYSORE 17-Sep-14 91.4221 9.6199 1 50 91.4221 9.6199 INE090A16D76 ICICI BK 17-Sep-14 91.3691 9.6850 1 2.4 91.3691 9.6850 INE654A16DZ5 STATE BK OF TRAVANCORE 22-Sep-14 91.3587 9.5900 1 25 91.3587 9.5900 INE695A16JC4 UNITED BK OF INDIA 24-Sep-14 91.1667 9.7426 1 20 91.1667 9.7426 INE483A16GF4 CENTRAL BK OF INDIA 25-Sep-14 91.2175 9.6545 7 275 91.2254 9.6450 INE695A16IY0 UNITED BK OF INDIA 25-Sep-14 91.2013 9.6741 7 170 91.2088 9.6650 INE648A16GJ4 SBBJ 25-Sep-14 91.2088 9.6650 4 125 91.2088 9.6650 INE654A16EA6 STATE BK OF TRAVANCORE 25-Sep-14 91.2669 9.5950 2 50 91.2669 9.5950 INE562A16DZ0 INDIAN BK 26-Sep-14 91.1639 9.6925 1 50 91.1639 9.6925 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com