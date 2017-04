Sep 27 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE457A16DI9 BK OF MAHARASHTRA 1-Oct-13 99.8864 10.3787 4 200 99.8851 10.4967 INE095A16JJ2 INDUSIND BK 3-Oct-13 99.8269 10.5485 1 25 99.8269 10.5485 INE683A16BN4 THE SOUTH INDIAN BK 7-Oct-13 99.7104 10.6011 1 50 99.7104 10.6011 INE238A16TE8 AXIS BK 10-Oct-13 99.6257 10.5487 1 50 99.6257 10.5487 INE652A16HV9 STATE BK OF PATIALA 28-Oct-13 99.1787 9.7502 1 100 99.1787 9.7502 INE476A16KG8 CANARA BK 8-Nov-13 98.8624 10.0000 1 25 98.8624 10.0000 INE705A16HQ5 VIJAYA BK 11-Nov-13 98.8243 9.6497 1 25 98.8243 9.6497 INE649A16EF5 STATE BK OF HYDERABAD 12-Nov-13 98.7923 9.7000 1 25 98.7923 9.7000 INE692A16CG7 UNION BK OF INDIA 12-Nov-13 98.8817 9.5999 1 25 98.8817 9.5999 INE667A16CH7 SYNDICATE BK 15-Nov-13 98.7861 9.7504 1 50 98.7861 9.7504 INE457A16DK5 BK OF MAHARASHTRA 15-Nov-13 98.6949 9.8502 1 25 98.6949 9.8502 INE483A16GB3 CENTRAL BK OF INDIA 18-Nov-13 98.6307 9.7449 1 125 98.6307 9.7449 INE238A16TD0 AXIS BK 20-Nov-13 98.6560 9.7499 1 25 98.6560 9.7499 INE476A16KM6 CANARA BK 21-Nov-13 98.5741 9.5997 3 125 98.5741 9.5997 INE649A16EM1 STATE BK OF HYDERABAD 21-Nov-13 98.5726 9.6099 1 100 98.5726 9.6099 INE652A16HS5 STATE BK OF PATIALA 22-Nov-13 98.5292 9.7296 1 15 98.5292 9.7296 INE160A16JH8 PUNJAB NATIONAL BK 25-Nov-13 98.4690 9.6187 2 200 98.4692 9.6174 INE483A16GG2 CENTRAL BK OF INDIA 25-Nov-13 98.4437 9.7802 1 100 98.4437 9.7802 INE695A16IX2 UNITED BK OF INDIA 25-Nov-13 98.3342 10.4799 2 25 98.3342 10.4799 INE652A16HU1 STATE BK OF PATIALA 26-Nov-13 98.4326 9.6870 11 800 98.4257 9.7302 INE160A16JG0 PUNJAB NATIONAL BK 26-Nov-13 98.4295 9.7060 6 500 98.4305 9.7000 INE695A16JB6 UNITED BK OF INDIA 26-Nov-13 98.4368 9.6606 3 385 98.4194 9.7697 INE654A16EB4 STATE BK OF TRAVANCORE 26-Nov-13 98.4305 9.7000 2 250 98.4305 9.7000 INE476A16KO2 CANARA BK 26-Nov-13 98.4420 9.6277 2 250 98.4417 9.6297 INE667A16CO3 SYNDICATE BK 26-Nov-13 98.4225 9.7503 2 200 98.4225 9.7503 INE667A16CP0 SYNDICATE BK 28-Nov-13 98.3717 9.7449 4 375 98.3712 9.7477 INE705A16HV5 VIJAYA BK 2-Dec-13 98.2464 9.8710 2 250 98.2448 9.8802 INE652A16EP8 STATE BK OF PATIALA 2-Dec-13 98.2710 9.7301 1 50 98.2710 9.7301 INE667A16CG9 SYNDICATE BK 5-Dec-13 98.1788 9.8126 1 200 98.1788 9.8126 INE028A16466 BK OF BARODA 6-Dec-13 98.1885 9.6199 1 25 98.1885 9.6199 INE112A16DX9 CORPORATION BK 9-Dec-13 98.1070 9.6474 6 450 98.1065 9.6502 INE090A16XB1 ICICI BK 9-Dec-13 98.1037 9.6648 1 0.05 98.1037 9.6648 INE428A16KK1 ALLAHABAD BK 10-Dec-13 98.0811 9.6500 1 75 98.0811 9.6500 INE476A16KD5 CANARA BK 12-Dec-13 98.0303 9.6498 1 25 98.0303 9.6498 INE695A16IR4 UNITED BK OF INDIA 12-Dec-13 98.0063 9.7698 2 15 98.0063 9.7698 INE654A16CS2 STATE BK OF TRAVANCORE 13-Dec-13 98.0109 9.6202 1 125 98.0109 9.6202 INE457A16CO9 BK OF MAHARASHTRA 13-Dec-13 98.0049 9.6498 1 50 98.0049 9.6498 INE090A16XF2 ICICI BK 13-Dec-13 97.9978 9.6849 1 0.05 97.9978 9.6849 INE141A16JB1 OBC 16-Dec-13 97.9273 9.6569 2 75 97.9287 9.6502 INE160A16IQ1 PUNJAB NATIONAL BK 16-Dec-13 97.9245 9.6702 1 25 97.9245 9.6702 INE648A16FX7 SBBJ 20-Dec-13 97.8340 9.6202 1 50 97.8340 9.6202 INE160A16IR9 PUNJAB NATIONAL BK 23-Dec-13 97.7516 9.6499 1 50 97.7516 9.6499 INE483A16EB8 CENTRAL BK OF INDIA 23-Dec-13 97.7436 9.6850 1 12.8 97.7436 9.6850 INE691A16HE3 UCO BK 23-Dec-13 97.7436 9.6850 1 12.5 97.7436 9.6850 INE649A16EL3 STATE BK OF HYDERABAD 26-Dec-13 97.6829 9.6200 1 200 97.6829 9.6200 INE028A16516 BK OF BARODA 27-Dec-13 97.4490 10.4999 1 50 97.4490 10.4999 INE654A16DP6 STATE BK OF TRAVANCORE 11-Feb-14 96.4810 9.7174 1 0.25 96.4810 9.7174 INE112A16DN0 CORPORATION BK 17-Feb-14 96.4129 9.7000 1 75 96.4129 9.7000 INE651A16FI2 STATE BK OF MYSORE 26-Feb-14 96.1212 9.6901 3 175 96.1212 9.6901 INE112A16DP5 CORPORATION BK 3-Mar-14 96.0305 9.6099 1 5 96.0305 9.6099 INE238A16RV6 AXIS BK 4-Mar-14 95.9165 9.8350 1 1 95.9165 9.8350 INE028A16581 BK OF BARODA 5-Mar-14 95.9659 9.6500 1 5 95.9659 9.6500 INE238A16RX2 AXIS BK 10-Mar-14 95.8685 9.7701 1 100 95.8685 9.7701 INE691A16GV9 UCO BK 10-Mar-14 95.8237 9.6999 2 18 95.8237 9.6999 INE562A16DD7 INDIAN BK 12-Mar-14 95.7582 9.7400 1 25 95.7582 9.7400 INE649A16DH3 STATE BK OF HYDERABAD 13-Mar-14 95.8484 9.6401 1 50 95.8484 9.6401 INE565A16756 INDIAN OVERSEAS BK 14-Mar-14 95.8076 9.6799 2 75 95.8076 9.6799 INE077A16AD2 DENA BK 18-Mar-14 95.6235 9.7124 2 5.9 95.6235 9.7124 INE238A16SB6 AXIS BK 19-Mar-14 95.5526 9.8200 1 75 95.5526 9.8200 INE562A16DF2 INDIAN BK 21-Mar-14 95.5414 9.7333 2 30 95.5779 9.6500 INE434A16DP3 ANDHRA BK 24-Mar-14 95.4832 9.7001 1 10 95.4832 9.7001 INE652A16GH0 STATE BK OF PATIALA 25-Mar-14 95.4814 9.6499 1 5 95.4814 9.6499 INE141A16MD1 OBC 17-Jun-14 93.1473 10.2101 1 1 93.1473 10.2101 INE652A16HM8 STATE BK OF PATIALA 4-Sep-14 91.8325 9.5760 3 125 91.8294 9.5800 INE652A16HM8 STATE BK OF PATIALA 4-Sep-14 91.7709 9.5700 2 100 91.7709 9.5700 INE141A16MK6 OBC 12-Sep-14 91.6128 9.6300 1 50 91.6128 9.6300 INE084A16AO5 BK OF INDIA 15-Sep-14 91.5705 9.6000 1 25 91.5705 9.6000 INE695A16IO1 UNITED BK OF INDIA 17-Sep-14 91.4860 9.6500 1 25 91.4860 9.6500 INE141A16MR1 OBC 22-Sep-14 91.3423 9.6099 1 130 91.3423 9.6099 INE649A16EK5 STATE BK OF HYDERABAD 22-Sep-14 91.3423 9.6099 1 100 91.3423 9.6099 INE695A16IV6 UNITED BK OF INDIA 22-Sep-14 91.3793 9.5650 1 50 91.3793 9.5650 INE652A16HR7 STATE BK OF PATIALA 22-Sep-14 91.3752 9.5700 1 25 91.3752 9.5700 INE608A16FH4 PUNJAB AND SIND BK 24-Sep-14 91.2529 9.6650 2 200 91.2529 9.6650 INE166A16KA8 ING VYSYA BK 24-Sep-14 91.2559 9.6614 3 45 91.2550 9.6625 INE652A16HW7 STATE BK OF PATIALA 25-Sep-14 91.2179 9.6807 6 136 91.2495 9.6425 INE648A16GJ4 SBBJ 25-Sep-14 91.2741 9.6128 5 100 91.2764 9.6100 INE654A16EA6 STATE BK OF TRAVANCORE 25-Sep-14 91.2971 9.5850 2 75 91.2764 9.6100 INE483A16GF4 CENTRAL BK OF INDIA 25-Sep-14 91.2433 9.6500 1 0.5 91.2433 9.6500 INE695A16IY0 UNITED BK OF INDIA 25-Sep-14 91.2267 9.6700 1 0.5 91.2267 