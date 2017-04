Oct 1 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE008A16RF6 IDBI BK 25-Oct-13 99.4277 9.5496 1 5 99.4277 9.5496 INE008A16NP4 IDBI BK 29-Oct-13 99.2682 9.6099 3 75 99.2682 9.6099 INE008A16NP4 IDBI BK 29-Oct-13 99.3173 9.6499 1 25 99.3173 9.6499 INE654A16CN3 STATE BK OF TRAVANCORE 31-Oct-13 99.2212 9.5498 1 25 99.2212 9.5498 INE476A16KG8 CANARA BK 8-Nov-13 99.0688 9.5301 1 5 99.0688 9.5301 INE077A16AI1 DENA BK 11-Nov-13 98.9441 9.5004 2 250 98.9441 9.5004 INE705A16HT9 VIJAYA BK 15-Nov-13 98.8303 9.5999 1 25 98.8303 9.5999 INE457A16DL3 BK OF MAHARASHTRA 18-Nov-13 98.7623 9.5296 1 50 98.7623 9.5296 INE434A16EJ4 ANDHRA BK 20-Nov-13 98.6824 9.7469 1 25 98.6824 9.7469 INE008A16QU7 IDBI BK 20-Nov-13 98.7087 9.5498 1 25 98.7087 9.5498 INE090A16WU3 ICICI BK 21-Nov-13 98.6220 10.0000 2 200 98.6220 10.0000 INE476A16KM6 CANARA BK 21-Nov-13 98.7329 9.5597 1 25 98.7329 9.5597 INE168A16HA0 THE JAMMU AND KASHMIR BK22-Nov-13 98.6414 9.6678 3 140 98.6508 9.5999 INE090A16E00 ICICI BK 22-Nov-13 98.5954 9.9997 1 100 98.5954 9.9997 INE654A16CO1 STATE BK OF TRAVANCORE 22-Nov-13 98.6258 9.7802 1 75 98.6258 9.7802 INE483A16GG2 CENTRAL BK OF INDIA 25-Nov-13 98.5473 9.7827 3 225 98.5471 9.7841 INE667A16CM7 SYNDICATE BK 25-Nov-13 98.5858 9.5198 1 50 98.5858 9.5198 INE476A16KN4 CANARA BK 25-Nov-13 98.5551 9.7295 1 25 98.5551 9.7295 INE667A16CO3 SYNDICATE BK 26-Nov-13 98.5604 9.5202 1 25 98.5604 9.5202 INE160A16JI6 PUNJAB NATIONAL BK 27-Nov-13 98.5351 9.5200 1 75 98.5351 9.5200 INE695A16JA8 UNITED BK OF INDIA 27-Nov-13 98.5351 9.5200 1 75 98.5351 9.5200 INE008A16RJ8 IDBI BK 28-Nov-13 98.4974 9.6003 1 1 98.4974 9.6003 INE565A16848 INDIAN OVERSEAS BK 29-Nov-13 98.4800 9.5483 3 125 98.4802 9.5473 INE705A16HV5 VIJAYA BK 2-Dec-13 98.4544 9.5500 1 25 98.4544 9.5500 INE667A16BY4 SYNDICATE BK 3-Dec-13 98.3533 9.7001 1 50 98.3533 9.7001 INE683A16BQ7 THE SOUTH INDIAN BK 4-Dec-13 98.3191 9.7503 1 15 98.3191 9.7503 INE695A16IR4 UNITED BK OF INDIA 12-Dec-13 98.1510 9.5500 1 2.9 98.1510 9.5500 INE649A16DB6 STATE BK OF HYDERABAD 17-Feb-14 96.5325 9.5701 1 25 96.5325 9.5701 INE028A16540 BK OF BARODA 24-Feb-14 96.2835 9.6499 1 5 96.2835 9.6499 INE112A16DQ3 CORPORATION BK 4-Mar-14 96.1190 9.5699 1 25 96.1190 9.5699 INE434A16DK4 ANDHRA BK 7-Mar-14 96.0791 9.6099 1 25 96.0791 9.6099 INE238A16RX2 AXIS BK 10-Mar-14 95.9902 9.6501 1 50 95.9902 9.6501 INE141A16KP9 OBC 11-Mar-14 95.9940 9.5799 1 50 95.9940 9.5799 INE649A16DF7 STATE BK OF HYDERABAD 11-Mar-14 96.0181 9.5199 1 50 96.0181 9.5199 INE562A16DD7 INDIAN BK 12-Mar-14 95.9243 9.5730 2 26 95.8929 9.6500 INE565A16756 INDIAN OVERSEAS BK 14-Mar-14 95.9296 9.5601 1 50 95.9296 9.5601 INE434A16DL2 ANDHRA BK 14-Mar-14 95.9092 9.6101 1 25 95.9092 9.6101 INE434A16DN8 ANDHRA BK 26-Mar-14 95.5537 9.6501 1 25 95.5537 9.6501 INE166A16JF9 ING VYSYA BK 27-Jun-14 93.4287 9.6150 2 10 93.4831 9.5299 INE562A16DU1 INDIAN BK 4-Sep-14 91.8906 9.5300 1 50 91.8906 9.5300 INE652A16HP1 STATE BK OF PATIALA 8-Sep-14 91.8262 9.5000 1 50 91.8262 9.5000 INE649A16EE8 STATE BK OF HYDERABAD 9-Sep-14 91.8560 9.4901 1 100 91.8560 9.4901 INE648A16GG0 SBBJ 9-Sep-14 91.8043 9.5000 1 50 91.8043 9.5000 INE237A16WH7 KOTAK MAH BK 11-Sep-14 91.7206 9.5501 1 3 91.7206 9.5501 INE651A16FC5 STATE BK OF MYSORE 15-Sep-14 91.7246 9.4900 1 100 91.7246 9.4900 INE695A16IO1 UNITED BK OF INDIA 17-Sep-14 91.6327 9.5500 1 25 91.6327 9.5500 INE237A16WP0 KOTAK MAH BK 24-Sep-14 91.3944 9.6000 1 10 91.3944 9.6000 INE648A16GK2 SBBJ 26-Sep-14 91.3669 9.5801 1 3.05 91.3669 9.5801 INE237A16WQ8 KOTAK MAH BK 29-Sep-14 91.2965 9.5857 2 56 91.3013 9.5800 INE090A16E83 ICICI BK 29-Sep-14 91.2569 9.6335 1 14 91.2569 9.6335 INE166A16KB6 ING VYSYA BK 29-Sep-14 91.2516 9.6399 1 10 91.2516 9.6399 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com