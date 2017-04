Oct 3 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE008A16NP4 IDBI BK 29-Oct-13 99.3267 9.5155 2 50 99.3257 9.5304 INE654A16CN3 STATE BK OF TRAVANCORE 31-Oct-13 99.3022 9.4995 1 5 99.3022 9.4995 INE008A16RX9 IDBI BK 8-Nov-13 99.0492 9.7326 1 25 99.0492 9.7326 INE705A16HQ5 VIJAYA BK 11-Nov-13 98.9543 10.1504 1 25 98.9543 10.1504 INE649A16EF5 STATE BK OF HYDERABAD 12-Nov-13 98.9323 10.1004 1 25 98.9323 10.1004 INE667A16CH7 SYNDICATE BK 15-Nov-13 98.8713 9.6902 1 50 98.8713 9.6902 INE141A16MN0 OBC 15-Nov-13 98.8949 9.4849 2 50 98.8955 9.4801 INE141A16MN0 OBC 15-Nov-13 98.9153 9.5299 1 5 98.9153 9.5299 INE562A16DY3 INDIAN BK 18-Nov-13 98.8046 9.6000 1 5 98.8046 9.6000 INE434A16EJ4 ANDHRA BK 20-Nov-13 98.7597 9.5499 1 5 98.7597 9.5499 INE168A16HA0 THE JAMMU AND KASHMIR BK22-Nov-13 98.6526 9.9704 1 25 98.6526 9.9704 INE483A16GG2 CENTRAL BK OF INDIA 25-Nov-13 98.6261 9.5933 3 150 98.6393 9.5001 INE667A16CM7 SYNDICATE BK 25-Nov-13 98.6421 9.4803 1 50 98.6421 9.4803 INE483A16GG2 CENTRAL BK OF INDIA 25-Nov-13 98.6272 9.7701 1 50 98.6272 9.7701 INE667A16CO3 SYNDICATE BK 26-Nov-13 98.6154 9.4903 1 25 98.6154 9.4903 INE695A16JA8 UNITED BK OF INDIA 27-Nov-13 98.5923 9.4751 2 50 98.5931 9.4699 INE483A16GH0 CENTRAL BK OF INDIA 27-Nov-13 98.5916 9.4802 1 25 98.5916 9.4802 INE565A16848 INDIAN OVERSEAS BK 29-Nov-13 98.5305 9.5503 1 125 98.5305 9.5503 INE095A16JM6 INDUSIND BK 2-Dec-13 98.4460 9.6027 4 200 98.4464 9.6002 INE483A16DX4 CENTRAL BK OF INDIA 2-Dec-13 98.4546 9.5485 3 200 98.4549 9.5469 INE652A16EP8 STATE BK OF PATIALA 2-Dec-13 98.4664 9.4747 1 0.2 98.4664 9.4747 INE667A16BY4 SYNDICATE BK 3-Dec-13 98.4078 9.6812 1 50 98.4078 9.6812 INE095A16JQ7 INDUSIND BK 3-Dec-13 98.4210 9.5997 1 50 98.4210 9.5997 INE654A16DH3 STATE BK OF TRAVANCORE 4-Dec-13 98.4485 9.4299 1 25 98.4485 9.4299 INE141A16IW9 OBC 6-Dec-13 98.3917 9.4702 1 25 98.3917 9.4702 INE112A16DX9 CORPORATION BK 9-Dec-13 98.2763 9.6998 1 5 98.2763 9.6998 INE008A16OY4 IDBI BK 13-Dec-13 98.1762 9.5500 2 100 98.1762 9.5500 INE649A16CV6 STATE BK OF HYDERABAD 13-Dec-13 98.1893 9.4802 1 25 98.1893 9.4802 INE683A16BW5 THE SOUTH INDIAN BK 17-Dec-13 98.0127 9.8676 1 100 98.0127 9.8676 INE434A16CV3 ANDHRA BK 27-Dec-13 97.8066 9.6299 1 1 97.8066 9.6299 INE434A16DC1 ANDHRA BK 9-Jan-14 97.4490 9.7499 1 4 97.4490 9.7499 INE705A16FN6 VIJAYA BK 16-Jan-14 97.3194 9.5749 1 0.1 97.3194 9.5749 INE476A16JA3 CANARA BK 3-Mar-14 96.2616 9.4501 1 25 96.2616 9.4501 INE238A16RX2 AXIS BK 10-Mar-14 96.0543 9.5499 1 50 96.0543 9.5499 INE649A16DF7 STATE BK OF HYDERABAD 11-Mar-14 96.0701 9.4499 1 25 96.0701 9.4499 INE649A16DH3 STATE BK OF HYDERABAD 13-Mar-14 96.0223 9.4500 1 25 96.0223 9.4500 INE238A16SB6 AXIS BK 19-Mar-14 95.8375 9.5500 1 75 95.8375 9.5500 INE705A16FZ0 VIJAYA BK 20-Mar-14 95.8135 9.5499 1 100 95.8135 9.5499 INE040A16909 HDFC BK 16-May-14 94.3675 9.6825 1 3 94.3675 9.6825 INE608A16EY2 PUNJAB AND SIND BK 17-Jun-14 93.5759 9.7501 1 4.9 93.5759 9.7501 INE040A16990 HDFC BK 17-Jun-14 93.5759 9.7501 1 4.3 93.5759 9.7501 INE166A16JA0 ING VYSYA BK 17-Jun-14 93.5759 9.7501 1 4.3 93.5759 9.7501 INE141A16MD1 OBC 17-Jun-14 93.5759 9.7501 1 4.3 93.5759 9.7501 INE112A16DW1 CORPORATION BK 25-Jun-14 93.5389 9.5500 1 50 93.5389 9.5500 INE166A16JF9 ING VYSYA BK 27-Jun-14 93.3659 9.7500 1 5 93.3659 9.7500 INE652A16HE5 STATE BK OF PATIALA 25-Aug-14 92.1977 9.4750 1 0.1 92.1977 9.4750 INE648A16GG0 SBBJ 9-Sep-14 91.8955 9.4400 1 25 91.8955 9.4400 INE141A16MJ8 OBC 11-Sep-14 91.7805 9.5300 1 300 91.7805 9.5300 INE141A16MK6 OBC 12-Sep-14 91.7585 9.5300 1 100 91.7585 9.5300 INE141A16ML4 OBC 15-Sep-14 91.6926 9.5300 1 200 91.6926 9.5300 INE084A16AO5 BK OF INDIA 15-Sep-14 91.7566 9.4500 1 75 91.7566 9.4500 INE654A16DZ5 STATE BK OF TRAVANCORE 22-Sep-14 91.5625 9.5013 2 54 91.6511 9.3925 INE651A16FG6 STATE BK OF MYSORE 24-Sep-14 91.5363 9.4800 1 75 91.5363 9.4800 INE166A16KB6 ING VYSYA BK 29-Sep-14 91.2773 9.6622 12 165 91.3017 9.6325 INE695A16JD2 UNITED BK OF INDIA 29-Sep-14 91.3415 9.5843 1 55 91.3415 9.5843 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com