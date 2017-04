Oct 4 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE095A16KF8 INDUSIND BK 17-Oct-13 99.6610 9.5505 1 100 99.6610 9.5505 INE008A16RF6 IDBI BK 25-Oct-13 99.4792 9.0994 1 5 99.4792 9.0994 INE008A16RW1 IDBI BK 5-Nov-13 99.1740 9.5000 1 25 99.1740 9.5000 INE008A16RX9 IDBI BK 8-Nov-13 99.1697 9.5499 1 25 99.1697 9.5499 INE667A16CF1 SYNDICATE BK 12-Nov-13 98.9951 9.5003 1 25 98.9951 9.5003 INE705A16HT9 VIJAYA BK 15-Nov-13 98.9224 9.4666 3 75 98.9187 9.4997 INE667A16CH7 SYNDICATE BK 15-Nov-13 98.8984 9.6801 2 50 98.8984 9.6801 INE428A16KT2 ALLAHABAD BK 15-Nov-13 99.0056 9.4000 1 25 99.0056 9.4000 INE457A16DK5 BK OF MAHARASHTRA 15-Nov-13 98.9052 9.6196 1 25 98.9052 9.6196 INE141A16MN0 OBC 15-Nov-13 98.9951 9.5003 1 25 98.9951 9.5003 INE652A16HF2 STATE BK OF PATIALA 20-Nov-13 98.7664 9.6997 1 25 98.7664 9.6997 INE434A16EJ4 ANDHRA BK 20-Nov-13 98.8795 9.4004 1 25 98.8795 9.4004 INE654A16CO1 STATE BK OF TRAVANCORE 22-Nov-13 98.7077 9.7525 2 100 98.7145 9.7004 INE457A16DM1 BK OF MAHARASHTRA 22-Nov-13 98.7407 9.5001 1 25 98.7407 9.5001 INE483A16GG2 CENTRAL BK OF INDIA 25-Nov-13 98.6268 9.7730 3 225 98.6272 9.7701 INE084A16AN7 BK OF INDIA 25-Nov-13 98.6341 9.7203 1 100 98.6341 9.7203 INE160A16JG0 PUNJAB NATIONAL BK 26-Nov-13 98.6139 9.6800 1 150 98.6139 9.6800 INE652A16HU1 STATE BK OF PATIALA 26-Nov-13 98.6146 9.6750 1 29.5 98.6146 9.6750 INE457A16DN9 BK OF MAHARASHTRA 26-Nov-13 98.6397 9.4973 1 25 98.6397 9.4973 INE695A16JA8 UNITED BK OF INDIA 27-Nov-13 98.6900 9.4999 1 5 98.6900 9.4999 INE667A16CP0 SYNDICATE BK 28-Nov-13 98.5550 9.7301 1 100 98.5550 9.7301 INE565A16848 INDIAN OVERSEAS BK 29-Nov-13 98.5709 9.4497 2 95 98.5709 9.4497 INE483A16DX4 CENTRAL BK OF INDIA 2-Dec-13 98.4876 9.5001 5 200 98.4876 9.5001 INE095A16JQ7 INDUSIND BK 3-Dec-13 98.4467 9.5982 11 750 98.4476 9.5927 INE095A16JO2 INDUSIND BK 4-Dec-13 98.4210 9.5997 1 100 98.4210 9.5997 INE667A16CG9 SYNDICATE BK 5-Dec-13 98.4045 9.5452 1 100 98.4045 9.5452 INE095A16KJ0 INDUSIND BK 6-Dec-13 98.3717 9.5900 3 200 98.3717 9.5900 INE090A16XF2 ICICI BK 13-Dec-13 98.2042 9.5350 1 0.05 98.2042 9.5350 INE095A16KG6 INDUSIND BK 17-Dec-13 97.9701 10.2198 1 3.5 97.9701 10.2198 INE651A16FJ0 STATE BK OF MYSORE 27-Dec-13 97.8417 9.5852 8 300 97.8417 9.5852 INE036D16DB0 THE KARUR VYSYA BK 24-Feb-14 96.3389 9.6999 1 25 96.3389 9.6999 INE683A16AO4 THE SOUTH INDIAN BK 3-Mar-14 96.1665 9.7000 1 25 96.1665 9.7000 INE008A16OP2 IDBI BK 4-Mar-14 96.2223 9.4900 1 75 96.2223 9.4900 INE160A16IV1 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-14 96.2075 9.4660 2 0.55 96.2075 9.4660 INE476A16JB1 CANARA BK 6-Mar-14 96.0280 9.8676 1 65 96.0280 9.8676 INE528G16TO8 YES BK 7-Mar-14 96.0527 9.7401 1 15 96.0527 9.7401 INE008A16OZ1 IDBI BK 10-Mar-14 96.2048 9.3500 1 50 96.2048 9.3500 INE457A16CM3 BK OF MAHARASHTRA 11-Mar-14 96.1260 9.3101 1 25 96.1260 9.3101 INE562A16DD7 INDIAN BK 12-Mar-14 96.0301 9.4900 1 1 96.0301 9.4900 INE649A16DH3 STATE BK OF HYDERABAD 13-Mar-14 96.1536 9.3000 2 75 96.1536 9.3000 INE667A16CN5 SYNDICATE BK 14-Mar-14 96.0821 9.4199 1 100 96.0821 9.4199 INE483A16EU8 CENTRAL BK OF INDIA 18-Mar-14 95.7381 9.8475 1 35 95.7381 9.8475 INE008A16PC7 IDBI BK 20-Mar-14 95.8387 9.4900 1 25 95.8387 9.4900 INE160A16JD7 PUNJAB NATIONAL BK 20-Mar-14 95.8976 9.3499 1 5 95.8976 9.3499 INE476A16JO4 CANARA BK 24-Mar-14 95.8613 9.3800 1 10 95.8613 9.3800 INE434A16DN8 ANDHRA BK 26-Mar-14 95.8269 9.3501 1 50 95.8269 9.3501 INE090A16YW5 ICICI BK 27-Mar-14 95.6816 9.4676 1 0.1 95.6816 9.4676 INE141A16LY9 OBC 13-Jun-14 93.9136 9.5000 1 25 93.9136 9.5000 INE652A16GT5 STATE BK OF PATIALA 20-Jun-14 93.7532 9.5000 1 25 93.7532 9.5000 INE112A16DW1 CORPORATION BK 25-Jun-14 93.6390 9.4999 1 25 93.6390 9.4999 INE654A16DZ5 STATE BK OF TRAVANCORE 22-Sep-14 91.6953 9.3647 3 70.2 91.5854 9.5000 INE434A16EL0 ANDHRA BK 22-Sep-14 91.5854 9.5000 2 20.2 91.5854 9.5000 INE695A16IV6 UNITED BK OF INDIA 22-Sep-14 91.5854 9.5000 2 20 91.5854 9.5000 INE695A16IV6 UNITED BK OF INDIA 22-Sep-14 91.6993 9.4400 1 5 91.6993 9.4400 INE141A16MS9 OBC 24-Sep-14 91.7288 9.3500 1 150 91.7288 9.3500 INE652A16HW7 STATE BK OF PATIALA 25-Sep-14 91.6837 9.3000 1 50 91.6837 9.3000 INE483A16GF4 CENTRAL BK OF INDIA 25-Sep-14 91.7073 9.3500 1 25 91.7073 9.3500 INE483A16GF4 CENTRAL BK OF INDIA 25-Sep-14 91.5118 9.5100 1 8 91.5118 9.5100 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com