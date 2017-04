Oct 7 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE008A16NP4 IDBI BK 29-Oct-13 99.4253 9.5899 1 50 99.4253 9.5899 INE168A16EG4 THE JAMMU AND KASHMIR BK 1-Nov-13 99.3468 9.5994 1 25 99.3468 9.5994 INE008A16RT7 IDBI BK 7-Nov-13 99.2252 9.5003 1 25 99.2252 9.5003 INE667A16CF1 SYNDICATE BK 12-Nov-13 99.1048 9.4198 2 25 99.1020 9.4497 INE457A16DK5 BK OF MAHARASHTRA 15-Nov-13 98.9826 9.6197 1 25 98.9826 9.6197 INE457A16DK5 BK OF MAHARASHTRA 15-Nov-13 98.9696 10.0003 1 5 98.9696 10.0003 INE476A16KM6 CANARA BK 21-Nov-13 98.8182 9.7003 2 125 98.8182 9.7003 INE141A16MQ3 OBC 22-Nov-13 98.7521 10.2498 1 5 98.7521 10.2498 INE483A16GG2 CENTRAL BK OF INDIA 25-Nov-13 98.7538 9.4001 2 50 98.7538 9.4001 INE483A16GG2 CENTRAL BK OF INDIA 25-Nov-13 98.7789 9.4002 1 25 98.7789 9.4002 INE695A16IX2 UNITED BK OF INDIA 25-Nov-13 98.7145 9.7004 1 25 98.7145 9.7004 INE695A16IX2 UNITED BK OF INDIA 25-Nov-13 98.7789 9.4002 1 25 98.7789 9.4002 INE654A16EB4 STATE BK OF TRAVANCORE 26-Nov-13 98.6887 9.6997 1 200 98.6887 9.6997 INE457A16DN9 BK OF MAHARASHTRA 26-Nov-13 98.7538 9.4001 2 100 98.7538 9.4001 INE008A16RJ8 IDBI BK 28-Nov-13 98.6782 9.4021 2 25.5 98.6646 9.5003 INE565A16848 INDIAN OVERSEAS BK 29-Nov-13 98.6464 9.4499 2 50 98.6464 9.4499 INE483A16DX4 CENTRAL BK OF INDIA 2-Dec-13 98.5783 9.4001 1 25 98.5783 9.4001 INE652A16EP8 STATE BK OF PATIALA 2-Dec-13 98.6048 9.3901 1 25 98.6048 9.3901 INE095A16JQ7 INDUSIND BK 3-Dec-13 98.5245 9.5899 2 200 98.5245 9.5899 INE095A16KJ0 INDUSIND BK 6-Dec-13 98.4425 9.6250 2 200 98.4432 9.6203 INE028A16466 BK OF BARODA 6-Dec-13 98.4831 9.3699 1 25 98.4831 9.3699 INE112A16DX9 CORPORATION BK 9-Dec-13 98.3626 9.8000 1 5 98.3626 9.8000 INE652A16ET0 STATE BK OF PATIALA 11-Dec-13 98.3639 9.3401 1 25 98.3639 9.3401 INE476A16KD5 CANARA BK 12-Dec-13 98.3322 9.3799 1 25 98.3322 9.3799 INE008A16OY4 IDBI BK 13-Dec-13 98.3038 9.3999 1 100 98.3038 9.3999 INE483A16EA0 CENTRAL BK OF INDIA 16-Dec-13 98.2292 9.3999 2 100 98.2292 9.3999 INE028A16516 BK OF BARODA 27-Dec-13 97.9609 9.3798 1 25 97.9609 9.3798 INE565A16707 INDIAN OVERSEAS BK 16-Jan-14 97.4648 9.4002 3 3.5 97.4648 9.4002 INE141A16JM8 OBC 22-Jan-14 97.3183 9.3999 1 0.5 97.3183 9.3999 INE565A16715 INDIAN OVERSEAS BK 25-Feb-14 96.5167 9.3425 2 75 96.4861 9.4275 INE141A16JY3 OBC 26-Feb-14 96.5083 9.2999 1 50 96.5083 9.2999 INE112A16DO8 CORPORATION BK 27-Feb-14 96.4380 9.4276 1 125 96.4380 9.4276 INE084A16915 BK OF INDIA 4-Mar-14 96.3567 9.3249 2 50 96.3473 9.3499 INE112A16DT7 CORPORATION BK 13-Mar-14 96.1337 9.3500 1 25 96.1337 9.3500 INE565A16756 INDIAN OVERSEAS BK 14-Mar-14 96.0391 9.5276 1 25 96.0391 9.5276 INE166A16JF9 ING VYSYA BK 27-Jun-14 93.6881 9.3500 4 2.57 93.6881 9.3500 INE652A16HM8 STATE BK OF PATIALA 4-Sep-14 92.2006 9.3000 1 50 92.2006 9.3000 INE667A16CE4 SYNDICATE BK 9-Sep-14 92.0750 9.3500 3 100 92.0750 9.3500 INE648A16GG0 SBBJ 9-Sep-14 92.0924 9.3000 1 50 92.0924 9.3000 INE651A16FC5 STATE BK OF MYSORE 15-Sep-14 91.8835 9.4000 1 25 91.8835 9.4000 INE695A16IV6 UNITED BK OF INDIA 22-Sep-14 91.6993 9.4400 1 10 91.6993 9.4400 INE651A16FG6 STATE BK OF MYSORE 24-Sep-14 91.7694 9.3000 1 25 91.7694 9.3000 INE483A16GF4 CENTRAL BK OF INDIA 25-Sep-14 91.7073 9.3500 4 100 91.7073 9.3500 INE483A16GF4 CENTRAL BK OF INDIA 25-Sep-14 91.7288 9.3500 1 25 91.7288 9.3500 INE652A16HW7 STATE BK OF PATIALA 25-Sep-14 91.6666 9.4000 1 25 91.6666 9.4000 INE141A16MU5 OBC 6-Oct-14 91.3501 9.4950 2 75 91.3501 9.4950 INE141A16MV3 OBC 7-Oct-14 91.3285 9.4949 4 160 91.3284 9.4950 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com