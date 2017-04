Oct 8 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE476A16KG8 CANARA BK 8-Nov-13 99.2397 9.0205 1 5 99.2397 9.0205 INE077A16AI1 DENA BK 11-Nov-13 99.1686 9.0002 1 50 99.1686 9.0002 INE141A16MN0 OBC 15-Nov-13 99.0768 8.9502 1 25 99.0768 8.9502 INE457A16DL3 BK OF MAHARASHTRA 18-Nov-13 98.9992 8.9996 1 25 98.9992 8.9996 INE476A16KM6 CANARA BK 21-Nov-13 98.9508 9.0004 1 50 98.9508 9.0004 INE141A16MQ3 OBC 22-Nov-13 98.9026 8.9999 1 25 98.9026 8.9999 INE141A16MT7 OBC 25-Nov-13 98.8544 8.9998 1 50 98.8544 8.9998 INE667A16CM7 SYNDICATE BK 25-Nov-13 98.8367 8.9500 1 25 98.8367 8.9500 INE084A16AN7 BK OF INDIA 25-Nov-13 98.7287 10.0000 1 5 98.7287 10.0000 INE457A16DN9 BK OF MAHARASHTRA 26-Nov-13 98.7538 9.4001 1 75 98.7538 9.4001 INE695A16JA8 UNITED BK OF INDIA 27-Nov-13 98.7888 8.9502 1 22 98.7888 8.9502 INE008A16RJ8 IDBI BK 28-Nov-13 98.6794 9.5778 1 0.5 98.6794 9.5778 INE652A16EP8 STATE BK OF PATIALA 2-Dec-13 98.6767 8.8997 1 25 98.6767 8.8997 INE683A16BQ7 THE SOUTH INDIAN BK 4-Dec-13 98.5128 9.6671 1 4 98.5128 9.6671 INE483A16DY2 CENTRAL BK OF INDIA 6-Dec-13 98.5056 9.3851 3 85 98.5111 9.3502 INE141A16IW9 OBC 6-Dec-13 98.5978 8.9497 1 25 98.5978 8.9497 INE654A16DK7 STATE BK OF TRAVANCORE 10-Dec-13 98.4871 8.8999 1 25 98.4871 8.8999 INE652A16ET0 STATE BK OF PATIALA 11-Dec-13 98.4634 8.9002 1 25 98.4634 8.9002 INE476A16KD5 CANARA BK 12-Dec-13 98.3570 9.3802 1 25 98.3570 9.3802 INE008A16OY4 IDBI BK 13-Dec-13 98.3240 9.4268 2 150 98.3322 9.3799 INE008A16OY4 IDBI BK 13-Dec-13 98.3450 9.4499 2 100 98.3450 9.4499 INE692A16BS4 UNION BK OF INDIA 13-Dec-13 98.4109 8.9301 2 100 98.4109 8.9301 INE160A16IQ1 PUNJAB NATIONAL BK 16-Dec-13 98.3362 8.9502 2 50 98.3362 8.9502 INE457A16CP6 BK OF MAHARASHTRA 17-Dec-13 98.2329 9.3799 2 100 98.2329 9.3799 INE112A16DC3 CORPORATION BK 17-Dec-13 98.3125 8.9501 1 50 98.3125 8.9501 INE141A16JD7 OBC 19-Dec-13 98.2651 8.9503 1 100 98.2651 8.9503 INE028A16508 BK OF BARODA 23-Dec-13 98.1892 8.9751 1 25 98.1892 8.9751 INE160A16IR9 PUNJAB NATIONAL BK 23-Dec-13 98.0792 9.4056 1 1 98.0792 9.4056 INE028A16516 BK OF BARODA 27-Dec-13 98.0761 8.9500 1 100 98.0761 8.9500 INE667A16BJ5 SYNDICATE BK 27-Dec-13 97.9855 9.3801 2 50 97.9855 9.3801 INE483A16EC6 CENTRAL BK OF INDIA 27-Dec-13 97.9855 9.3801 1 25 97.9855 9.3801 INE528G16SU7 YES BK 11-Feb-14 96.9511 9.1099 1 33 96.9511 9.1099 INE008A16NX8 IDBI BK 13-Feb-14 96.9239 9.0501 1 0.1 96.9239 9.0501 INE090A16YB9 ICICI BK 21-Feb-14 96.7205 9.1000 1 50 96.7205 9.1000 INE090A16YB9 ICICI BK 21-Feb-14 96.7438 9.1001 1 50 96.7438 9.1001 INE476A16IZ2 CANARA BK 24-Feb-14 96.7022 9.0199 1 25 96.7022 9.0199 INE141A16JY3 OBC 26-Feb-14 96.6631 9.0001 1 50 96.6631 9.0001 INE476A16JA3 CANARA BK 3-Mar-14 96.5481 8.9999 1 25 96.5481 8.9999 INE008A16OP2 IDBI BK 4-Mar-14 96.3514 9.4025 1 75 96.3514 9.4025 INE112A16DQ3 CORPORATION BK 4-Mar-14 96.5134 8.9700 1 25 96.5134 8.9700 INE141A16KI4 OBC 5-Mar-14 96.5021 9.0001 1 25 96.5021 9.0001 INE028A16581 BK OF BARODA 5-Mar-14 96.3598 9.3800 1 5 96.3598 9.3800 INE160A16JB1 PUNJAB NATIONAL BK 10-Mar-14 96.4029 8.9601 1 50 96.4029 8.9601 INE160A16JB1 PUNJAB NATIONAL BK 10-Mar-14 96.3723 8.9801 1 25 96.3723 8.9801 INE691A16GV9 UCO BK 10-Mar-14 96.3797 9.0200 1 10 96.3797 9.0200 INE160A16JC9 PUNJAB NATIONAL BK 12-Mar-14 96.3306 8.9700 1 25 96.3306 8.9700 INE077A16AC4 DENA BK 13-Mar-14 96.2761 9.0500 1 75 96.2761 9.0500 INE691A16GY3 UCO BK 14-Mar-14 96.2531 9.0500 1 50 96.2531 9.0500 INE008A16PG8 IDBI BK 14-Mar-14 96.2531 9.0500 1 50 96.2531 9.0500 INE008A16PB9 IDBI BK 19-Mar-14 96.1384 9.0500 1 25 96.1384 9.0500 INE705A16FZ0 VIJAYA BK 20-Mar-14 95.9662 9.4124 1 100 95.9662 9.4124 INE036D16DM7 THE KARUR VYSYA BK 20-Mar-14 95.9631 9.4200 1 10 95.9631 9.4200 INE483A16EW4 CENTRAL BK OF INDIA 25-Mar-14 96.0011 9.0500 1 25 96.0011 9.0500 INE095A16HQ1 INDUSIND BK 26-Mar-14 95.9569 9.1001 1 2.43 95.9569 9.1001 INE040A16909 HDFC BK 16-May-14 94.6043 9.4625 1 12 94.6043 9.4625 INE141A16LW3 OBC 9-Jun-14 94.2877 9.1000 1 50 94.2877 9.1000 INE141A16MD1 OBC 17-Jun-14 94.1107 9.1001 1 50 94.1107 9.1001 INE608A16EY2 PUNJAB AND SIND BK 17-Jun-14 94.0887 9.0999 1 25 94.0887 9.0999 INE166A16JF9 ING VYSYA BK 27-Jun-14 93.9001 9.0500 2 4.78 93.9001 9.0500 INE652A16HM8 STATE BK OF PATIALA 4-Sep-14 92.4753 9.0000 1 100 92.4753 9.0000 INE008A16RV3 IDBI BK 4-Sep-14 91.2122 10.6563 2 5 91.2122 10.6563 INE648A16GG0 STATE BK OF BIKANER AND 9-Sep-14 92.3622 9.0099 1 100 92.3622 9.0099 INE141A16ML4 OBC 15-Sep-14 91.9766 9.3100 1 0.5 91.9766 9.3100 INE608A16FE1 PUNJAB AND SIND BK 16-Sep-14 91.8835 9.4000 1 3.1 91.8835 9.4000 INE654A16DZ5 STATE BK OF TRAVANCORE 22-Sep-14 92.1139 8.9538 3 53 91.9287 9.1825 INE695A16IV6 UNITED BK OF INDIA 22-Sep-14 92.1169 8.9500 1 3.14 92.1169 8.9500 INE141A16MS9 OBC 24-Sep-14 91.7666 9.3300 1 150 91.7666 9.3300 INE652A16HW7 STATE BK OF PATIALA 25-Sep-14 91.6883 9.4000 1 1.5 91.6883 INE434A16EN6 ANDHRA BK 1-Oct-14 91.5791 9.3750 1 25 91.5791 9.3750 INE528G16VL0 YES BK 6-Oct-14 91.4092 9.4500 1 15 91.4092 9.4500 INE434A16EM8 ANDHRA BK 7-Oct-14 91.4509 9.3740 5 80 91.4500 9.3751 INE528G16VM8 YES BK 7-Oct-14 91.3875 9.4500 1 65 91.3875 9.4500 INE503A16CJ0 DEVELOPMENT CREDIT BK 7-Oct-14 91.2213 9.6500 1 10 91.2213 9.6500