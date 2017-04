Oct 9 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE008A16RF6 IDBI BK 25-Oct-13 99.6062 9.0191 1 2 99.6062 9.0191 INE008A16NP4 IDBI BK 29-Oct-13 99.5082 9.0197 1 5 99.5082 9.0197 INE141A16IP3 OBC 30-Oct-13 99.4837 9.0204 1 25 99.4837 9.0204 INE652A16HL0 STATE BK OF PATIALA 1-Nov-13 99.4342 9.0301 1 25 99.4342 9.0301 INE476A16KG8 CANARA BK 8-Nov-13 99.2861 9.0499 1 20 99.2861 9.0499 INE649A16EF5 STATE BK OF HYDERABAD 12-Nov-13 99.1640 9.0504 1 25 99.1640 9.0504 INE667A16CH7 SYNDICATE BK 15-Nov-13 99.0362 9.6003 1 25 99.0362 9.6003 INE428A16KT2 ALLAHABAD BK 15-Nov-13 99.0669 9.5497 1 5 99.0669 9.5497 INE090A16D84 ICICI BK 18-Nov-13 98.8566 10.5542 1 2 98.8566 10.5542 INE008A16QU7 IDBI BK 20-Nov-13 98.9992 8.9996 1 25 98.9992 8.9996 INE090A16WU3 ICICI BK 21-Nov-13 98.9750 9.0000 1 25 98.9750 9.0000 INE141A16MQ3 OBC 22-Nov-13 98.8442 9.7000 1 25 98.8442 9.7000 INE008A16RJ8 IDBI BK 28-Nov-13 98.7487 9.2502 1 0.5 98.7487 9.2502 INE562A16DP1 INDIAN BK 3-Dec-13 98.6693 8.9501 1 25 98.6693 8.9501 INE112A16DB5 CORPORATION BK 10-Dec-13 98.5025 8.9500 1 25 98.5025 8.9500 INE692A16BS4 UNION BK OF INDIA 13-Dec-13 98.4217 9.0049 1 5 98.4217 9.0049 INE168A16EU5 THE JAMMU AND KASHMIR BK16-Dec-13 98.3419 9.0502 1 25 98.3419 9.0502 INE160A16IR9 PUNJAB NATIONAL BK 23-Dec-13 98.1861 8.9907 1 3 98.1861 8.9907 INE028A16516 BK OF BARODA 27-Dec-13 98.1439 8.8499 1 50 98.1439 8.8499 INE565A16715 INDIAN OVERSEAS BK 25-Feb-14 96.7040 8.9500 1 25 96.7040 8.9500 INE090A16YG8 ICICI BK 26-Feb-14 96.6613 9.0700 1 75 96.6613 9.0700 INE141A16JZ0 OBC 28-Feb-14 96.6084 9.0238 2 200 96.6062 9.0300 INE434A16DJ6 ANDHRA BK 3-Mar-14 96.5481 8.9999 1 50 96.5481 8.9999 INE476A16JA3 CANARA BK 3-Mar-14 96.5666 8.9500 1 25 96.5666 8.9500 INE141A16KD5 OBC 4-Mar-14 96.5251 9.0000 1 50 96.5251 9.0000 INE692A16BX4 UNION BK OF INDIA 4-Mar-14 96.5437 8.9501 1 50 96.5437 8.9501 INE112A16DQ3 CORPORATION BK 4-Mar-14 96.5437 8.9501 2 25 96.5437 8.9501 INE160A16IV1 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-14 96.5157 9.0251 2 50 96.4878 9.1001 INE028A16581 BK OF BARODA 5-Mar-14 96.4990 9.0083 2 30 96.5209 8.9500 INE141A16KI4 OBC 5-Mar-14 96.5400 8.9600 1 25 96.5400 8.9600 INE428A16JK3 ALLAHABAD BK 6-Mar-14 96.4792 8.9999 1 50 96.4792 8.9999 INE008A16OG1 IDBI BK 6-Mar-14 96.4834 9.0499 1 25 96.4834 9.0499 INE112A16DS9 CORPORATION BK 6-Mar-14 96.5209 8.9500 1 25 96.5209 8.9500 INE691A16GU1 UCO BK 7-Mar-14 96.4562 9.0001 1 25 96.4562 9.0001 INE160A16JB1 PUNJAB NATIONAL BK 10-Mar-14 96.4068 8.9500 2 50 96.4068 8.9500 INE008A16OZ1 IDBI BK 10-Mar-14 96.3911 9.0501 1 25 96.3911 9.0501 INE141A16KK0 OBC 10-Mar-14 96.3875 8.9999 1 25 96.3875 8.9999 INE562A16DD7 INDIAN BK 12-Mar-14 96.3612 8.9501 1 5 96.3612 8.9501 INE084A16AA4 BK OF INDIA 13-Mar-14 96.3385 8.9499 2 50 96.3385 8.9499 INE528G16TT7 YES BK 13-Mar-14 96.2991 9.0500 1 25 96.2991 9.0500 INE476A16JN6 CANARA BK 14-Mar-14 96.3044 8.9786 5 175 96.3157 8.9501 INE434A16DL2 ANDHRA BK 14-Mar-14 96.2991 9.0500 1 25 96.2991 9.0500 INE112A16DR1 CORPORATION BK 14-Mar-14 96.3385 8.9499 1 25 96.3385 8.9499 INE483A16EU8 CENTRAL BK OF INDIA 18-Mar-14 96.1843 9.0499 1 50 96.1843 9.0499 INE483A16EU8 CENTRAL BK OF INDIA 18-Mar-14 96.2072 9.0500 1 50 96.2072 9.0500 INE238A16SB6 AXIS BK 19-Mar-14 96.0106 9.4201 1 20 96.0106 9.4201 INE008A16PC7 IDBI BK 20-Mar-14 96.1384 9.0500 1 50 96.1384 9.0500 INE434A16DP3 ANDHRA BK 24-Mar-14 96.0468 9.0500 1 10 96.0468 9.0500 INE649A16DO9 STATE BK OF HYDERABAD 25-Mar-14 96.0678 9.0000 1 25 96.0678 9.0000 INE160A16JF2 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-14 96.0258 9.1001 1 25 96.0258 9.1001 INE705A16GF0 VIJAYA BK 25-Mar-14 96.0240 9.0499 1 10 96.0240 9.0499 INE652A16GJ6 STATE BK OF PATIALA 26-Mar-14 96.0541 8.9251 1 25 96.0541 8.9251 INE141A16LC5 OBC 7-Apr-14 95.6599 9.2000 1 40 95.6599 9.2000 INE238A16SN1 AXIS BK 7-Aug-14 93.2562 8.7400 1 0.5 93.2562 8.7400 INE652A16HM8 STATE BK OF PATIALA 4-Sep-14 92.4578 9.0501 1 25 92.4578 9.0501 INE008A16RY7 IDBI BK 5-Sep-14 92.1529 9.3900 1 0.4 92.1529 9.3900 INE238A16TT6 AXIS BK 16-Sep-14 92.0638 9.2001 1 3 92.0638 9.2001 INE654A16DY8 STATE BK OF TRAVANCORE 19-Sep-14 92.1010 9.1000 3 75 92.1010 9.1000 INE654A16DZ5 STATE BK OF TRAVANCORE 22-Sep-14 92.0855 9.0146 2 30 92.0569 9.0500 INE652A16HR7 STATE BK OF PATIALA 22-Sep-14 92.0569 9.0500 1 25 92.0569 9.0500 INE608A16FG6 PUNJAB AND SIND BK 22-Sep-14 91.9358 9.2001 1 2.5 91.9358 9.2001 INE090A16E59 ICICI BK 22-Sep-14 91.9358 9.2001 1 1 91.9358 9.2001 INE141A16MS9 OBC 24-Sep-14 91.9549 9.1501 3 75 91.9549 9.1501 INE141A16MS9 OBC 24-Sep-14 91.9743 9.1000 4 50 91.9743 9.1000 INE648A16GK2 SBBJ 26-Sep-14 91.9729 9.0500 1 50 91.9729 9.0500 INE483A16GI8 CENTRAL BK OF INDIA 29-Sep-14 91.8690 9.1000 1 50 91.8690 9.1000 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting 