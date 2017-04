Oct 10 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE649A16EG3 STATE BK OF HYDERABAD 15-Nov-13 99.0671 9.8204 1 100 99.0671 9.8204 INE667A16CH7 SYNDICATE BK 15-Nov-13 99.0620 9.6003 1 25 99.0620 9.6003 INE428A16KT2 ALLAHABAD BK 15-Nov-13 99.1255 9.2002 1 5 99.1255 9.2002 INE476A16KK0 CANARA BK 18-Nov-13 99.0501 8.9749 2 50 99.0507 8.9696 INE008A16QU7 IDBI BK 20-Nov-13 99.0025 8.9697 1 25 99.0025 8.9697 INE476A16KM6 CANARA BK 21-Nov-13 98.9863 8.8998 1 50 98.9863 8.8998 INE141A16MQ3 OBC 22-Nov-13 98.8702 9.6998 1 25 98.8702 9.6998 INE160A16JH8 PUNJAB NATIONAL BK 25-Nov-13 98.8908 8.9000 1 50 98.8908 8.9000 INE428A16KY2 ALLAHABAD BK 26-Nov-13 98.8670 8.8997 1 50 98.8670 8.8997 INE457A16DN9 BK OF MAHARASHTRA 26-Nov-13 98.8670 8.8997 1 50 98.8670 8.8997 INE667A16CP0 SYNDICATE BK 28-Nov-13 98.7407 9.5001 1 100 98.7407 9.5001 INE565A16848 INDIAN OVERSEAS BK 29-Nov-13 98.7153 9.5004 2 100 98.7153 9.5004 INE141A16LR3 OBC 2-Dec-13 98.7242 8.8997 1 25 98.7242 8.8997 INE652A16EP8 STATE BK OF PATIALA 2-Dec-13 98.7171 8.9499 1 25 98.7171 8.9499 INE651A16EY2 STATE BK OF MYSORE 3-Dec-13 98.7004 8.9000 1 25 98.7004 8.9000 INE652A16EO1 STATE BK OF PATIALA 3-Dec-13 98.7018 8.8903 1 25 98.7018 8.8903 INE654A16DL5 STATE BK OF TRAVANCORE 5-Dec-13 98.6544 8.8901 1 50 98.6544 8.8901 INE141A16IW9 OBC 6-Dec-13 98.6216 8.9500 1 25 98.6216 8.9500 INE652A16ET0 STATE BK OF PATIALA 11-Dec-13 98.5025 8.9500 1 25 98.5025 8.9500 INE692A16BS4 UNION BK OF INDIA 13-Dec-13 98.4634 8.9002 1 50 98.4634 8.9002 INE483A16EA0 CENTRAL BK OF INDIA 16-Dec-13 98.3872 8.9302 2 50 98.3872 8.9302 INE160A16IQ1 PUNJAB NATIONAL BK 16-Dec-13 98.3837 8.9499 1 25 98.3837 8.9499 INE168A16EU5 THE JAMMU AND KASHMIR BK16-Dec-13 98.3659 9.0501 1 25 98.3659 9.0501 INE141A16JB1 OBC 16-Dec-13 98.3926 8.8998 1 25 98.3926 8.8998 INE112A16DC3 CORPORATION BK 17-Dec-13 98.3599 8.9503 1 50 98.3599 8.9503 INE654A16DN1 STATE BK OF TRAVANCORE 20-Dec-13 98.3218 8.9000 1 25 98.3218 8.9000 INE028A16508 BK OF BARODA 23-Dec-13 98.2129 8.9751 1 25 98.2129 8.9751 INE483A16EC6 CENTRAL BK OF INDIA 27-Dec-13 98.1274 8.9300 1 25 98.1274 8.9300 INE237A16WR6 KOTAK MAH BK 3-Jan-14 97.9471 9.0002 1 25 97.9471 9.0002 INE237A16WS4 KOTAK MAH BK 6-Jan-14 97.8878 8.9499 1 9 97.8878 8.9499 INE565A16707 INDIAN OVERSEAS BK 16-Jan-14 97.6403 9.0009 2 5.1 97.6278 9.0499 INE238A16RK9 AXIS BK 24-Feb-14 96.6937 9.1100 1 50 96.6937 9.1100 INE008A16OD8 IDBI BK 24-Feb-14 96.7112 9.0601 2 25 96.7112 9.0601 INE008A16OF3 IDBI BK 25-Feb-14 96.6880 9.0601 2 25 96.6880 9.0601 INE141A16KD5 OBC 4-Mar-14 96.5296 9.0499 1 50 96.5296 9.0499 INE476A16JM8 CANARA BK 5-Mar-14 96.5027 9.0601 1 25 96.5027 9.0601 INE434A16DK4 ANDHRA BK 7-Mar-14 96.4565 9.0601 1 25 96.4565 9.0601 INE166A16IW6 ING VYSYA BK 10-Mar-14 96.3951 9.1000 1 25 96.3951 9.1000 INE649A16DF7 STATE BK OF HYDERABAD 11-Mar-14 96.3952 8.9800 1 25 96.3952 8.9800 INE112A16DT7 CORPORATION BK 13-Mar-14 96.3181 9.0602 1 25 96.3181 9.0602 INE649A16DH3 STATE BK OF HYDERABAD 13-Mar-14 96.3495 8.9800 1 25 96.3495 8.9800 INE476A16JN6 CANARA BK 14-Mar-14 96.3299 9.0300 2 50 96.3299 9.0300 INE434A16DL2 ANDHRA BK 14-Mar-14 96.2951 9.0601 1 25 96.2951 9.0601 INE008A16PC7 IDBI BK 20-Mar-14 96.1572 9.0601 1 25 96.1572 9.0601 INE649A16EE8 STATE BK OF HYDERABAD 9-Sep-14 92.2740 9.1500 1 50 92.2740 9.1500 INE238A16TK5 AXIS BK 12-Sep-14 92.3161 9.0150 1 1.5 92.3161 9.0150 INE648A16GI6 SBBJ 18-Sep-14 92.0823 9.1500 1 100 92.0823 9.1500 INE648A16GI6 SBBJ 18-Sep-14 92.1036 9.1500 1 50 92.1036 9.1500 INE141A16MR1 OBC 22-Sep-14 91.9974 9.1500 1 15 91.9974 9.1500 INE652A16HW7 STATE BK OF PATIALA 25-Sep-14 91.9527 9.1266 4 75 91.9905 9.0800 INE483A16GF4 CENTRAL BK OF INDIA 25-Sep-14 91.9986 9.0700 1 10.15 91.9986 9.0700 INE090A16F09 ICICI BK 6-Oct-14 91.5352 9.3501 1 1.1 91.5352 9.3501 INE166A16KC4 ING VYSYA BK 7-Oct-14 91.7595 9.0550 2 18 91.7595 9.0550 INE434A16EM8 ANDHRA BK 7-Oct-14 91.5553 9.3000 1 0.5 91.5553 9.3000 INE036D16EK9 THE KARUR VYSYA BK 9-Oct-14 91.7366 9.0325 1 50 91.7366 9.0325 INE166A16KE0 ING VYSYA BK 9-Oct-14 91.7177 9.0550 2 50 91.7177 9.0550 INE528G16VN6 YES BK 9-Oct-14 91.7807 8.9800 1 10 91.7807 8.9800 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com