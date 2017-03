Oct 11 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE008A16NP4 IDBI BK 29-Oct-13 99.5596 8.9707 2 55 99.5596 8.9698 INE649A16EG3 STATE BK OF HYDERABAD 15-Nov-13 99.0690 9.8002 1 100 99.0690 9.8002 INE141A16MN0 OBC 15-Nov-13 99.0878 9.6005 1 25 99.0878 9.6005 INE667A16CH7 SYNDICATE BK 15-Nov-13 99.0973 9.4996 1 15 99.0973 9.4996 INE476A16KK0 CANARA BK 18-Nov-13 99.0738 8.9796 2 25 99.0738 8.9796 INE141A16MQ3 OBC 22-Nov-13 99.0601 8.8800 1 5 99.0601 8.8800 INE695A16IX2 UNITED BK OF INDIA 25-Nov-13 98.8182 9.7003 1 25 98.8182 9.7003 INE483A16DX4 CENTRAL BK OF INDIA 2-Dec-13 98.6646 9.5003 1 15 98.6646 9.5003 INE667A16BY4 SYNDICATE BK 3-Dec-13 98.7185 8.9400 1 25 98.7185 8.9400 INE141A16JB1 OBC 16-Dec-13 98.4174 8.8932 3 75 98.4197 8.8799 INE483A16EA0 CENTRAL BK OF INDIA 16-Dec-13 98.4127 8.9198 1 25 98.4127 8.9198 INE090A16XR7 ICICI BK 26-Dec-13 98.1455 9.0748 1 50 98.1455 9.0748 INE237A16WS4 KOTAK MAH BK 6-Jan-14 97.9090 8.9600 2 7 97.9113 8.9499 INE008A16OD8 IDBI BK 24-Feb-14 96.7031 9.1500 1 25 96.7031 9.1500 INE565A16715 INDIAN OVERSEAS BK 25-Feb-14 96.7323 9.0000 1 50 96.7323 9.0000 INE112A16DO8 CORPORATION BK 27-Feb-14 96.7554 8.9999 1 40 96.7554 8.9999 INE112A16DP5 CORPORATION BK 3-Mar-14 96.5941 8.9999 1 25 96.5941 8.9999 INE160A16IV1 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-14 96.5481 8.9999 3 100 96.5481 8.9999 INE476A16JM8 CANARA BK 5-Mar-14 96.5013 9.1264 1 25 96.5013 9.1264 INE691A16GV9 UCO BK 10-Mar-14 96.4834 9.0499 1 50 96.4834 9.0499 INE141A16KK0 OBC 10-Mar-14 96.4333 9.0000 1 25 96.4333 9.0000 INE565A16756 INDIAN OVERSEAS BK 14-Mar-14 96.3417 8.9999 2 75 96.3417 8.9999 INE691A16GY3 UCO BK 14-Mar-14 96.3911 9.0501 1 50 96.3911 9.0501 INE562A16DE5 INDIAN BK 18-Mar-14 96.2502 9.0000 1 25 96.2502 9.0000 INE614B16578 THE KARNATAKA BK 19-Mar-14 96.1669 9.1500 1 0.75 96.1669 9.1500 INE705A16FZ0 VIJAYA BK 20-Mar-14 96.1883 9.0400 1 25 96.1883 9.0400 INE160A16JF2 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-14 96.0822 9.0200 1 25 96.0822 9.0200 INE171A16EZ8 THE FEDERAL BK 25-Mar-14 95.8646 9.5426 1 25 95.8646 9.5426 INE434A16DN8 ANDHRA BK 26-Mar-14 96.0468 9.0500 1 25 96.0468 9.0500 INE691A16HB9 UCO BK 26-Mar-14 96.0468 9.0500 1 25 96.0468 9.0500 INE237A16UB4 KOTAK MAH BK 7-Apr-14 95.6659 9.2900 1 25 95.6659 9.2900 INE040A16909 HDFC BK 16-May-14 94.6420 9.5225 1 1.5 94.6420 9.5225 INE141A16MD1 OBC 17-Jun-14 94.0945 9.2000 1 25 94.0945 9.2000 INE036D16DR6 THE KARUR VYSYA BK 20-Jun-14 94.0276 9.2000 1 1 94.0276 9.2000 INE112A16DW1 CORPORATION BK 25-Jun-14 93.9830 9.2000 1 50 93.9830 9.2000 INE652A16HM8 STATE BK OF PATIALA 4-Sep-14 92.4931 9.1151 2 50 92.4817 9.1301 INE649A16DZ5 STATE BK OF HYDERABAD 4-Sep-14 92.4406 9.1000 1 25 92.4406 9.1000 INE652A16HM8 STATE BK OF PATIALA 4-Sep-14 92.4406 9.1000 1 25 92.4406 9.1000 INE648A16GG0 SBBJ 9-Sep-14 92.3109 9.1300 2 50 92.3109 9.1300 INE667A16CE4 SYNDICATE BK 9-Sep-14 92.3342 9.1000 1 10 92.3342 9.1000 INE648A16GI6 SBBJ 18-Sep-14 92.1036 9.1500 1 10 92.1036 9.1500 INE651A16FE1 STATE BK OF MYSORE 19-Sep-14 92.1089 9.1167 3 75 92.1062 9.1200 INE649A16EK5 STATE BK OF HYDERABAD 22-Sep-14 92.0587 9.1000 4 25 92.0587 9.1000 INE141A16MU5 OBC 6-Oct-14 91.9303 8.9000 3 50 91.9303 8.9000 INE090A16F09 ICICI BK 6-Oct-14 91.7868 9.0724 2 21.7 91.7971 9.0600 INE166A16KC4 ING VYSYA BK 7-Oct-14 91.7824 9.0526 1 5 91.7824 9.0526 INE166A16KE0 ING VYSYA BK 9-Oct-14 91.7909 8.9925 1 10 91.7909 8.9925 INE528G16VO4 YES BK 11-Oct-14 91.4411 9.3600 1 10 91.4411 9.3600 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com