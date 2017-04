Nov 11 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE695A16IL7 UNITED BK OF (I) 12-Nov-13 99.9756 8.9082 1 95 99.9756 8.9082 INE692A16CG7 UNION BK OF (I) 12-Nov-13 99.9760 8.7621 1 75 99.9760 8.7621 INE457A16DK5 BK OF MAHARASHTRA 15-Nov-13 99.9027 8.8873 1 90 99.9027 8.8873 INE090A16D35 ICICI BK 15-Nov-13 99.9027 8.8873 1 50 99.9027 8.8873 INE238A16TC2 AXIS BK 18-Nov-13 99.8531 8.9496 1 100 99.8531 8.9496 INE695A16IP8 UNITED BK OF (I) 18-Nov-13 99.8315 8.8009 1 75 99.8315 8.8009 INE476A16KK0 CANARA BK 18-Nov-13 99.8315 8.8009 1 30 99.8315 8.8009 INE562A16DY3 INDIAN BK 18-Nov-13 99.8296 8.9003 1 25 99.8296 8.9003 INE428A16KU0 ALLAHABAD BK 18-Nov-13 99.8523 8.9984 1 5 99.8523 8.9984 INE476A16KL8 CANARA BK 19-Nov-13 99.8053 8.9005 1 25 99.8053 8.9005 INE434A16EJ4 ANDHRA BK 20-Nov-13 99.8031 9.0013 1 5 99.8031 9.0013 INE476A16KM6 CANARA BK 21-Nov-13 99.7581 8.8508 2 175 99.7581 8.8508 INE428A16ID0 ALLAHABAD BK 21-Nov-13 99.7581 8.8508 1 50 99.7581 8.8508 INE651A16DR8 STATE BK OF MYSORE 22-Nov-13 99.7297 8.9934 1 5 99.7297 8.9934 INE667A16CM7 SYNDICATE BK 25-Nov-13 99.6614 8.8569 3 355 99.6598 8.8998 INE457A16DN9 BK OF MAHARASHTRA 26-Nov-13 99.6655 8.7502 1 5 99.6655 8.7502 INE160A16JI6 PUNJAB NATIONAL BK 27-Nov-13 99.6393 8.8088 1 25 99.6393 8.8088 INE705A16HV5 VIJAYA BK 2-Dec-13 99.4906 8.8992 1 50 99.4906 8.8992 INE483A16DX4 CENTRAL BK OF (I) 2-Dec-13 99.5201 8.8004 1 25 99.5201 8.8004 INE483A16DX4 CENTRAL BK OF (I) 2-Dec-13 99.4968 8.7903 1 25 99.4968 8.7903 INE649A16DY8 STATE BK OF HYDERABAD 2-Dec-13 99.4991 8.7499 1 25 99.4991 8.7499 INE112A16DX9 CORPORATION BK 9-Dec-13 99.3547 8.7802 1 25 99.3547 8.7802 INE428A16KK1 ALLAHABAD BK 10-Dec-13 99.3310 8.7796 2 25 99.3310 8.7796 INE428A16KK1 ALLAHABAD BK 10-Dec-13 99.3057 8.7997 1 25 99.3057 8.7997 INE112A16DB5 CORPORATION BK 10-Dec-13 99.3257 8.8497 1 10 99.3257 8.8497 INE008A16OY4 IDBI BK 13-Dec-13 99.2258 8.8996 1 100 99.2258 8.8996 INE483A16EA0 CENTRAL BK OF (I) 16-Dec-13 99.1538 8.9000 1 50 99.1538 8.9000 INE112A16DC3 CORPORATION BK 17-Dec-13 99.1298 8.9003 1 50 99.1298 8.9003 INE434A16CT7 ANDHRA BK 20-Dec-13 99.0601 8.8800 1 25 99.0601 8.8800 INE667A16BH9 SYNDICATE BK 23-Dec-13 98.9863 8.8998 1 15 98.9863 8.8998 INE160A16IR9 PUNJAB NATIONAL BK 23-Dec-13 99.0179 8.6196 1 5 99.0179 8.6196 INE476A16KR5 CANARA BK 2-Jan-14 98.7479 8.9002 3 315 98.7479 8.9002 INE428A16LF9 ALLAHABAD BK 13-Jan-14 98.5214 8.6951 1 50 98.5214 8.6951 INE476A16KU9 CANARA BK 28-Jan-14 98.1367 9.0002 1 5 98.1367 9.0002 INE654A16EE8 STATE BK OF TRAVANCORE 29-Jan-14 98.0997 8.9499 2 100 98.0997 8.9499 INE090A16YC7 ICICI BK 24-Feb-14 97.4626 9.0501 1 25 97.4626 9.0501 INE028A16540 BK OF BARODA 24-Feb-14 97.4626 9.0501 1 10 97.4626 9.0501 INE565A16715 INDIAN OVERSEAS BK 25-Feb-14 97.4474 9.0199 1 30 97.4474 9.0199 INE695A16GJ5 UNITED BK OF (I) 4-Mar-14 97.2599 9.1001 1 50 97.2599 9.1001 INE608A16EL9 PUNJAB AND SIND BK 4-Mar-14 97.2599 9.1001 1 25 97.2599 9.1001 INE457A16CA8 BK OF MAHARASHTRA 5-Mar-14 97.2364 9.0999 1 25 97.2364 9.0999 INE160A16IV1 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-14 97.2834 9.0199 1 10 97.2834 9.0199 INE565A16731 INDIAN OVERSEAS BK 6-Mar-14 97.2128 9.1000 1 25 97.2128 9.1000 INE428A16JK3 ALLAHABAD BK 6-Mar-14 97.2128 9.1000 1 25 97.2128 9.1000 INE476A16JO4 CANARA BK 24-Mar-14 96.8410 9.0201 1 10 96.8410 9.0201 INE649A16DO9 STATE BK OF HYDERABAD 25-Mar-14 96.8076 9.0500 1 75 96.8076 9.0500 INE160A16JF2 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-14 96.8076 9.0500 1 25 96.8076 9.0500 INE652A16GJ6 STATE BK OF PATIALA 26-Mar-14 96.7612 9.0499 1 100 96.7612 9.0499 INE095A16HQ1 INDUSIND BK 26-Mar-14 96.7672 9.0999 1 10 96.7672 9.0999 INE476A16JZ0 CANARA BK 4-Jun-14 95.0525 9.2675 1 13 95.0525 9.2675 INE166A16JI3 ING VYSYA BK 23-Jul-14 93.9416 9.2674 1 1 93.9416 9.2674 INE141A16MJ8 OBC 11-Sep-14 92.7752 9.3500 1 25 92.7752 9.3500 INE141A16MK6 OBC 12-Sep-14 92.7752 9.3500 2 20 92.7752 9.3500 INE141A16ML4 OBC 15-Sep-14 92.7597 9.2499 1 0.25 92.7597 9.2499 INE565A16822 INDIAN OVERSEAS BK 18-Sep-14 92.6358 9.3299 1 25 92.6358 9.3299 INE654A16DZ5 STATE BK OF TRAVANCORE 22-Sep-14 92.5906 9.2725 1 15.55 92.5906 9.2725 INE036D16EK9 THE KARUR VYSYA BK 9-Oct-14 92.2567 9.2275 1 2.5 92.2567 9.2275 INE168A16HB8 THE JAMMU AND KASHMIR BK10-Nov-14 91.6431 9.1440 3 49 91.6444 9.1425 INE237A16WX4 KOTAK MAH BK 10-Nov-14 91.6381 9.1500 1 25 91.6381 9.1500 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com