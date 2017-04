Nov 13 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE695A16IP8 UNITED BK OF INDIA 18-Nov-13 99.8796 8.7998 1 75 99.8796 8.7998 INE476A16KK0 CANARA BK 18-Nov-13 99.8796 8.7998 1 55 99.8796 8.7998 INE692A16CH5 UNION BK OF INDIA 18-Nov-13 99.8803 8.7486 1 50 99.8803 8.7486 INE040A16AB4 HDFC BK 18-Nov-13 99.8803 8.7486 1 50 99.8803 8.7486 INE457A16DL3 BK OF MAHARASHTRA 18-Nov-13 99.8796 8.7998 1 25 99.8796 8.7998 INE483A16GB3 CENTRAL BK OF INDIA 18-Nov-13 99.8827 8.5730 1 17 99.8827 8.5730 INE428A16KW6 ALLAHABAD BK 19-Nov-13 99.8556 8.7970 1 40 99.8556 8.7970 INE428A16KW6 ALLAHABAD BK 19-Nov-13 99.8782 8.9022 1 5 99.8782 8.9022 INE667A16CK1 SYNDICATE BK 20-Nov-13 99.8306 8.8480 1 50 99.8306 8.8480 INE434A16EJ4 ANDHRA BK 20-Nov-13 99.8315 8.8009 1 50 99.8315 8.8009 INE238A16TD0 AXIS BK 20-Nov-13 99.8306 8.8480 1 25 99.8306 8.8480 INE428A16ID0 ALLAHABAD BK 21-Nov-13 99.8073 8.8089 1 20 99.8073 8.8089 INE483A16GG2 CENTRAL BK OF INDIA 25-Nov-13 99.7114 8.8047 3 300 99.7099 8.8495 INE691A16HG8 UCO BK 25-Nov-13 99.7115 8.8006 1 200 99.7115 8.8006 INE457A16DN9 BK OF MAHARASHTRA 26-Nov-13 99.6858 8.8496 1 200 99.6858 8.8496 INE654A16DH3 STATE BK OF TRAVANCORE 4-Dec-13 99.4974 8.7798 1 50 99.4974 8.7798 INE095A16JO2 INDUSIND BK 4-Dec-13 99.4906 8.8992 1 25 99.4906 8.8992 INE654A16DL5 STATE BK OF TRAVANCORE 5-Dec-13 99.4736 8.7797 1 100 99.4736 8.7797 INE483A16DY2 CENTRAL BK OF INDIA 6-Dec-13 99.4485 8.8006 1 75 99.4485 8.8006 INE036D16EH5 THE KARUR VYSYA BK 6-Dec-13 99.4392 8.9498 1 25 99.4392 8.9498 INE692A16BS4 UNION BK OF INDIA 13-Dec-13 99.2819 8.8001 1 50 99.2819 8.8001 INE667A16BC0 SYNDICATE BK 16-Dec-13 99.2107 8.7996 1 25 99.2107 8.7996 INE077A16AL5 DENA BK 16-Dec-13 99.2387 8.7502 1 25 99.2387 8.7502 INE652A16FE9 STATE BK OF PATIALA 17-Dec-13 99.1869 8.8004 1 25 99.1869 8.8004 INE028A16490 BK OF BARODA 20-Dec-13 99.1158 8.8003 2 50 99.1158 8.8003 INE160A16IR9 PUNJAB NATIONAL BK 23-Dec-13 99.0438 8.8096 1 25 99.0438 8.8096 INE483A16EC6 CENTRAL BK OF INDIA 27-Dec-13 98.9432 8.8600 2 155 98.9444 8.8501 INE028A16516 BK OF BARODA 27-Dec-13 98.9491 8.8103 1 25 98.9491 8.8103 INE090A16XK2 ICICI BK 30-Dec-13 98.8720 8.8599 3 150 98.8720 8.8599 INE095A16KK8 INDUSIND BK 10-Jan-14 98.5414 9.3150 2 50 98.5414 9.3150 INE095A16KN2 INDUSIND BK 13-Jan-14 98.4967 9.1324 1 50 98.4967 9.1324 INE008A16SU3 IDBI BK 13-Jan-14 98.5214 8.9801 1 25 98.5214 8.9801 INE095A16KO0 INDUSIND BK 15-Jan-14 98.4181 9.3123 2 100 98.4181 9.3123 INE562A16ED5 INDIAN BK 27-Jan-14 98.2061 8.8898 1 100 98.2061 8.8898 INE562A16ED5 INDIAN BK 27-Jan-14 98.1885 9.0999 1 50 98.1885 9.0999 INE476A16KU9 CANARA BK 28-Jan-14 98.1109 9.2472 5 154 98.1104 9.2498 INE095A16KP7 INDUSIND BK 29-Jan-14 98.0728 9.3149 2 25 98.0728 9.3149 INE654A16EE8 STATE BK OF TRAVANCORE 29-Jan-14 98.1404 9.1002 1 25 98.1404 9.1002 INE095A16KM4 INDUSIND BK 3-Feb-14 97.9892 9.1340 2 24 97.9890 9.1351 INE008A16SN8 IDBI BK 3-Feb-14 98.0225 8.9799 2 15 98.0225 8.9799 INE008A16NQ2 IDBI BK 6-Feb-14 97.9389 9.0369 1 25 97.9389 9.0369 INE112A16DM2 CORPORATION BK 19-Feb-14 97.4432 9.7726 1 2.75 97.4432 9.7726 INE565A16715 INDIAN OVERSEAS BK 25-Feb-14 97.2714 9.8450 1 0.25 97.2714 9.8450 INE112A16DO8 CORPORATION BK 27-Feb-14 97.3978 9.1998 1 125 97.3978 9.1998 INE608A16FB7 PUNJAB AND SIND BK 3-Mar-14 97.2413 9.4999 4 300 97.2413 9.4999 INE652A16FU5 STATE BK OF PATIALA 3-Mar-14 97.2837 9.3498 1 25 97.2837 9.3498 INE649A16DP6 STATE BK OF HYDERABAD 4-Mar-14 97.2623 9.3399 2 50 97.2623 9.3399 INE084A16915 BK OF INDIA 4-Mar-14 97.2566 9.3599 1 25 97.2566 9.3599 INE028A16581 BK OF BARODA 5-Mar-14 97.2741 9.1325 1 41 97.2741 9.1325 INE084A16931 BK OF INDIA 7-Mar-14 97.1868 9.3499 2 75 97.1868 9.3499 INE160A16JB1 PUNJAB NATIONAL BK 10-Mar-14 97.0750 9.3999 1 25 97.0750 9.3999 INE691A16GV9 UCO BK 10-Mar-14 97.0693 9.5000 1 25 97.0693 9.5000 INE095A16HB3 INDUSIND BK 10-Mar-14 97.0840 9.3702 1 0.6 97.0840 9.3702 INE705A16FR7 VIJAYA BK 10-Mar-14 97.0840 9.3702 2 0.4 97.0840 9.3702 INE649A16DF7 STATE BK OF HYDERABAD 11-Mar-14 97.0819 9.2976 1 0.2 97.0819 9.2976 INE095A16HF4 INDUSIND BK 12-Mar-14 96.8503 9.9750 1 0.75 96.8503 9.9750 INE084A16AA4 BK OF INDIA 13-Mar-14 97.0053 9.3901 1 25 97.0053 9.3901 INE652A16GE7 STATE BK OF PATIALA 13-Mar-14 97.0487 9.2499 1 25 97.0487 9.2499 INE654A16DJ9 STATE BK OF TRAVANCORE 14-Mar-14 96.9905 9.3599 1 25 96.9905 9.3599 INE476A16JN6 CANARA BK 14-Mar-14 96.9991 9.4101 1 25 96.9991 9.4101 INE476A16JN6 CANARA BK 14-Mar-14 97.0474 9.1776 1 5 97.0474 9.1776 INE077A16AD2 DENA BK 18-Mar-14 96.8523 9.4900 1 5.1 96.8523 9.4900 INE160A16JD7 PUNJAB NATIONAL BK 20-Mar-14 96.9227 9.1250 1 50 96.9227 9.1250 INE160A16JF2 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-14 96.8054 9.1251 1 50 96.8054 9.1251 INE090A16YV7 ICICI BK 25-Mar-14 96.5865 9.7724 1 1 96.5865 9.7724 INE528G16UF4 YES BK 15-Apr-14 95.9865 9.9750 1 6 95.9865 9.9750 INE171A16FF7 THE FEDERAL BK 15-Apr-14 95.9865 9.9750 1 6 95.9865 9.9750 INE237A16UG3 KOTAK MAH BK 15-Apr-14 95.9682 10.0224 1 6 95.9682 10.0224 INE166A16IH7 ING VYSYA BK 15-Apr-14 96.1903 9.4485 1 2 96.1903 9.4485 INE652A16GT5 STATE BK OF PATIALA 20-Jun-14 94.6735 9.4200 1 25 94.6735 9.4200 INE112A16EA5 CORPORATION BK 4-Sep-14 92.8505 9.5271 5 175 92.8067 9.5900 INE141A16MJ8 OBC 11-Sep-14 92.6628 9.5700 2 50 92.6415 9.6000 INE141A16MK6 OBC 12-Sep-14 92.6628 9.5700 2 75 92.6344 9.6100 INE141A16MK6 OBC 12-Sep-14 92.6545 9.5500 1 25 92.6545 9.5500 INE084A16AO5 BK OF INDIA 15-Sep-14 92.6231 9.5001 2 50 92.6231 9.5001 INE141A16ML4 OBC 15-Sep-14 92.6951 9.4000 1 0.5 92.6951 9.4000 INE651A16FE1 STATE BK OF MYSORE 19-Sep-14 92.5339 9.5000 1 15 92.5339 9.5000 INE141A16MR1 OBC 22-Sep-14 92.4894 9.4999 1 25 92.4894 9.4999 INE141A16MS9 OBC 24-Sep-14 92.4448 9.5001 2 125 92.4448 9.5001 INE565A16830 INDIAN OVERSEAS BK 24-Sep-14 92.3490 9.5999 1 25 92.3490 9.5999 INE654A16EA6 STATE BK OF TRAVANCORE 25-Sep-14 92.5410 9.3101 1 10 92.5410 9.3101 INE008A16ST5 IDBI BK 10-Nov-14 91.6865 9.1425 2 12.5 91.6865 9.1425 INE237A16WZ9 KOTAK MAH BK 13-Nov-14 91.6170 9.1500 1 35 91.6170 9.1500 INE008A16SQ1 IDBI BK 13-Nov-14 91.6275 9.1375 1 15 91.6275 9.1375 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com