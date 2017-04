Nov 14 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE457A16DL3 BK OF MAHARASHTRA 18-Nov-13 99.9047 8.7044 1 150 99.9047 8.7044 INE667A16CI5 SYNDICATE BK 18-Nov-13 99.9058 8.6039 1 50 99.9058 8.6039 INE428A16KU0 ALLAHABAD BK 18-Nov-13 99.9047 8.7044 1 20 99.9047 8.7044 INE562A16DY3 INDIAN BK 18-Nov-13 99.9047 8.7044 2 10 99.9047 8.7044 INE683A16BX3 THE SOUTH INDIAN BK 19-Nov-13 99.9763 8.6526 1 100 99.9763 8.6526 INE667A16CK1 SYNDICATE BK 20-Nov-13 99.8556 8.7970 1 25 99.8556 8.7970 INE090A16WU3 ICICI BK 21-Nov-13 99.8334 8.7015 1 75 99.8334 8.7015 INE428A16ID0 ALLAHABAD BK 21-Nov-13 99.8315 8.8009 1 50 99.8315 8.8009 INE476A16KM6 CANARA BK 21-Nov-13 99.8315 8.8009 1 50 99.8315 8.8009 INE090A16WU3 ICICI BK 21-Nov-13 99.9285 8.7054 1 25 99.9285 8.7054 INE667A16CM7 SYNDICATE BK 25-Nov-13 99.7370 8.7498 1 50 99.7370 8.7498 INE652A16HT3 STATE BK OF PATIALA 25-Nov-13 99.7370 8.7498 1 25 99.7370 8.7498 INE008A16MT8 IDBI BK 25-Nov-13 99.8334 8.7015 1 5 99.8334 8.7015 INE160A16JG0 PUNJAB NATIONAL BK 26-Nov-13 99.7132 8.7486 1 50 99.7132 8.7486 INE483A16DX4 CENTRAL BK OF INDIA 2-Dec-13 99.5703 8.7510 1 125 99.5703 8.7510 INE141A16IW9 OBC 6-Dec-13 99.4754 8.7495 1 25 99.4754 8.7495 INE036D16EH5 THE KARUR VYSYA BK 6-Dec-13 99.5664 8.8307 1 25 99.5664 8.8307 INE112A16DX9 CORPORATION BK 9-Dec-13 99.3826 9.0700 1 5 99.3826 9.0700 INE428A16LH5 ALLAHABAD BK 2-Jan-14 98.7911 9.1153 2 500 98.7911 9.1153 INE428A16LB8 ALLAHABAD BK 3-Jan-14 98.7688 9.0998 1 25 98.7688 9.0998 INE141A16MZ4 OBC 6-Jan-14 98.6959 9.0997 1 25 98.6959 9.0997 INE667A16CS4 SYNDICATE BK 13-Jan-14 98.5293 9.0800 10 600 98.5286 9.0847 INE428A16LF9 ALLAHABAD BK 13-Jan-14 98.5206 9.1348 6 450 98.5206 9.1348 INE683A16CB7 THE SOUTH INDIAN BK 13-Jan-14 98.4887 9.3348 5 125 98.4887 9.3348 INE652A16HX5 STATE BK OF PATIALA 13-Jan-14 98.5445 8.9851 1 50 98.5445 8.9851 INE095A16KO0 INDUSIND BK 15-Jan-14 98.4425 9.3144 11 600 98.4424 9.3148 INE008A16NH1 IDBI BK 16-Jan-14 98.4728 8.9853 2 250 98.4728 8.9853 INE476A16KU9 CANARA BK 28-Jan-14 98.2794 9.0002 1 5 98.2794 9.0002 INE683A16CC5 THE SOUTH INDIAN BK 3-Feb-14 97.9704 9.3352 1 18 97.9704 9.3352 INE683A16CE1 THE SOUTH INDIAN BK 13-Feb-14 97.6894 9.4872 6 400 97.6893 9.4874 INE168A16HF9 THE JAMMU AND KASHMIR BK13-Feb-14 97.7524 9.2224 1 10 97.7524 9.2224 INE528G16SW3 YES BK 13-Feb-14 97.7482 9.2400 1 10 97.7482 9.2400 INE649A16DB6 STATE BK OF HYDERABAD 17-Feb-14 97.6119 9.3998 1 25 97.6119 9.3998 INE084A16915 BK OF INDIA 4-Mar-14 97.2737 9.2999 1 25 97.2737 9.2999 INE160A16IV1 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-14 97.2496 9.2999 1 100 97.2496 9.2999 INE028A16581 BK OF BARODA 5-Mar-14 97.2496 9.2999 1 25 97.2496 9.2999 INE428A16JK3 ALLAHABAD BK 6-Mar-14 97.2255 9.2999 1 25 97.2255 9.2999 INE084A16931 BK OF INDIA 7-Mar-14 97.2131 9.2600 1 25 97.2131 9.2600 INE160A16JB1 PUNJAB NATIONAL BK 10-Mar-14 97.1292 9.3001 1 50 97.1292 9.3001 INE476A16JN6 CANARA BK 14-Mar-14 96.9868 9.4499 1 50 96.9868 9.4499 INE483A16EW4 CENTRAL BK OF INDIA 25-Mar-14 96.7700 9.3000 1 10 96.7700 9.3000 INE084A16AG1 BK OF INDIA 3-Jun-14 95.0885 9.5700 1 25 95.0885 9.5700 INE476A16JZ0 CANARA BK 4-Jun-14 94.9951 9.5200 3 100 94.9951 9.5200 INE476A16JZ0 CANARA BK 4-Jun-14 95.0844 9.5300 2 50 95.0844 9.5300 INE112A16DW1 CORPORATION BK 25-Jun-14 94.5913 9.5299 1 25 94.5913 9.5299 INE652A16HM8 STATE BK OF PATIALA 4-Sep-14 92.9893 9.3600 1 0.3 92.9893 9.3600 INE648A16GG0 SBBJ 9-Sep-14 92.7092 9.6001 1 5 92.7092 9.6001 INE695A16IK9 UNITED BK OF INDIA 11-Sep-14 92.7082 9.5377 1 5.5 92.7082 9.5377 INE651A16FE1 STATE BK OF MYSORE 19-Sep-14 92.5635 9.4900 2 125 92.5562 9.5000 INE608A16FG6 PUNJAB AND SIND BK 22-Sep-14 92.4163 9.6000 2 75 92.4163 9.6000 INE565A16830 INDIAN OVERSEAS BK 24-Sep-14 92.3787 9.5900 1 100 92.3787 9.5900 INE141A16MS9 OBC 24-Sep-14 92.5412 9.4900 2 25 92.5412 9.4900 INE008A16SQ1 IDBI BK 13-Nov-14 91.6423 9.1450 1 15 91.6423 9.1450 INE528G16VT3 YES BK 13-Nov-14 91.5962 9.2000 1 12 91.5962 9.2000 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com