Nov 18 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE428A16KX4 ALLAHABAD BK 25-Nov-13 99.8306 8.8480 2 500 99.8306 8.8480 INE691A16HG8 UCO BK 25-Nov-13 99.8306 8.8480 2 200 99.8306 8.8480 INE483A16GG2 CENTRAL BK OF INDIA 25-Nov-13 99.8306 8.8480 1 50 99.8306 8.8480 INE141A16MT7 OBC 25-Nov-13 99.8306 8.8480 1 5 99.8306 8.8480 INE667A16CO3 SYNDICATE BK 26-Nov-13 99.8075 8.7998 1 25 99.8075 8.7998 INE483A16DX4 CENTRAL BK OF INDIA 2-Dec-13 99.6657 8.7449 1 125 99.6657 8.7449 INE651A16EY2 STATE BK OF MYSORE 3-Dec-13 99.6397 8.7990 1 10 99.6397 8.7990 INE141A16IW9 OBC 6-Dec-13 99.5728 8.6998 1 25 99.5728 8.6998 INE608A16EH7 PUNJAB AND SIND BK 9-Dec-13 99.4909 8.8939 1 0.02 99.4909 8.8939 INE028A16490 BK OF BARODA 20-Dec-13 99.2439 8.6900 1 20 99.2439 8.6900 INE476A16KR5 CANARA BK 2-Jan-14 98.8869 9.1301 1 5 98.8869 9.1301 INE476A16KS3 CANARA BK 6-Jan-14 98.8174 9.1003 1 25 98.8174 9.1003 INE428A16LF9 ALLAHABAD BK 13-Jan-14 98.6473 9.1001 1 25 98.6473 9.1001 INE008A16NH1 IDBI BK 16-Jan-14 98.5687 8.9831 3 250 98.5692 8.9800 INE428A16LG7 ALLAHABAD BK 17-Jan-14 98.5206 9.1348 6 1100 98.5206 9.1348 INE652A16HY3 STATE BK OF PATIALA 17-Jan-14 98.5320 9.0633 9 625 98.5126 9.1850 INE095A16KS1 INDUSIND BK 17-Jan-14 98.5194 9.1423 8 600 98.5194 9.1423 INE608A16FI2 PUNJAB AND SIND BK 17-Jan-14 98.5333 9.0552 6 500 98.5333 9.0552 INE008A16SK4 IDBI BK 17-Jan-14 98.5445 8.9851 1 250 98.5445 8.9851 INE476A16KT1 CANARA BK 17-Jan-14 98.5445 8.9851 2 200 98.5445 8.9851 INE168A16HE2 THE JAMMU AND KASHMIR BK29-Jan-14 98.2133 9.2224 1 10 98.2133 9.2224 INE008A16SN8 IDBI BK 3-Feb-14 98.1905 8.7357 2 100 98.1906 8.7351 INE168A16HC6 THE JAMMU AND KASHMIR BK 5-Feb-14 98.0430 9.2223 1 13 98.0430 9.2223 INE652A16HZ0 STATE BK OF PATIALA 7-Feb-14 98.0450 8.9852 1 25 98.0450 8.9852 INE168A16FF3 THE JAMMU AND KASHMIR BK10-Feb-14 97.9217 9.2224 2 20 97.9217 9.2224 INE095A16KQ5 INDUSIND BK 10-Feb-14 97.9195 9.2323 1 8 97.9195 9.2323 INE683A16CE1 THE SOUTH INDIAN BK 13-Feb-14 97.7880 9.4902 1 100 97.7880 9.4902 INE095A16KT9 INDUSIND BK 13-Feb-14 97.8468 9.2323 1 10 97.8468 9.2323 INE008A16NZ3 IDBI BK 17-Feb-14 97.8686 8.7352 4 200 97.8686 8.7352 INE649A16DB6 STATE BK OF HYDERABAD 17-Feb-14 97.7625 9.1800 1 5 97.7625 9.1800 INE036D16DB0 THE KARUR VYSYA BK 24-Feb-14 97.5755 9.3498 1 25 97.5755 9.3498 INE141A16KE3 OBC 3-Mar-14 97.4050 9.3501 1 5 97.4050 9.3501 INE160A16JB1 PUNJAB NATIONAL BK 10-Mar-14 97.2110 9.3499 1 15 97.2110 9.3499 INE705A16FT3 VIJAYA BK 13-Mar-14 97.1420 9.4198 1 25 97.1420 9.4198 INE008A16PF0 IDBI BK 13-Mar-14 97.1384 9.3500 1 5 97.1384 9.3500 INE084A16980 BK OF INDIA 18-Mar-14 97.0177 9.3500 1 25 97.0177 9.3500 INE090A16YS3 ICICI BK 19-Mar-14 96.9967 9.3401 1 0.25 96.9967 9.3401 INE434A16DP3 ANDHRA BK 24-Mar-14 96.8748 9.4200 1 25 96.8748 9.4200 INE476A16JO4 CANARA BK 24-Mar-14 96.8893 9.3750 2 10 96.9295 9.2499 INE476A16JO4 CANARA BK 24-Mar-14 96.8085 9.5500 1 5 96.8085 9.5500 INE654A16DW2 STATE BK OF TRAVANCORE 4-Sep-14 93.0728 9.4000 1 100 93.0728 9.4000 INE141A16ML4 OBC 15-Sep-14 92.6641 9.5999 1 25 92.6641 9.5999 INE651A16FD3 STATE BK OF MYSORE 17-Sep-14 92.6332 9.5799 1 25 92.6332 9.5799 INE648A16GI6 SBBJ 18-Sep-14 92.7615 9.4001 1 100 92.7615 9.4001 INE654A16DY8 STATE BK OF TRAVANCORE 19-Sep-14 92.5738 9.6000 1 50 92.5738 9.6000 INE036D16EM5 THE KARUR VYSYA BK 13-Nov-14 91.6457 9.2425 1 35 91.6457 9.2425 INE168A16HG7 THE JAMMU AND KASHMIR BK13-Nov-14 91.6457 9.2425 1 35 91.6457 9.2425 INE667A16CU0 SYNDICATE BK 13-Nov-14 91.6868 9.1929 2 21 91.6850 9.1951 INE667A16CT2 SYNDICATE BK 17-Nov-14 91.5757 9.2246 2 60 91.5774 9.2225 INE652A16IB9 STATE BK OF PATIALA 17-Nov-14 91.5670 9.2350 2 50 91.5670 9.2350 INE168A16HD4 THE JAMMU AND KASHMIR BK17-Nov-14 91.5356 9.2725 1 13 91.5356 9.2725 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com