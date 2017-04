Nov 19 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE428A16ID0 ALLAHABAD BK 21-Nov-13 99.9514 8.8738 1 25 99.9514 8.8738 INE705A16HU7 VIJAYA BK 22-Nov-13 99.9275 8.8272 1 150 99.9275 8.8272 INE667A16CL9 SYNDICATE BK 22-Nov-13 99.9513 8.8921 1 5 99.9513 8.8921 INE476A16KN4 CANARA BK 25-Nov-13 99.8529 8.9618 1 230 99.8529 8.9618 INE695A16JB6 UNITED BK OF INDIA 26-Nov-13 99.8309 8.8323 1 25 99.8309 8.8323 INE652A16HU1 STATE BK OF PATIALA 26-Nov-13 99.8309 8.8323 1 25 99.8309 8.8323 INE667A16CO3 SYNDICATE BK 26-Nov-13 99.8539 8.9008 1 5 99.8539 8.9008 INE483A16DY2 CENTRAL BK OF INDIA 6-Dec-13 99.6288 8.4996 1 5 99.6288 8.4996 INE428A16KK1 ALLAHABAD BK 10-Dec-13 99.5133 8.5007 1 25 99.5133 8.5007 INE692A16BS4 UNION BK OF INDIA 13-Dec-13 99.4344 8.6508 1 50 99.4344 8.6508 INE457A16CO9 BK OF MAHARASHTRA 13-Dec-13 99.4516 8.7501 2 10 99.4361 8.9996 INE160A16IQ1 PUNJAB NATIONAL BK 16-Dec-13 99.3627 8.6706 2 50 99.3627 8.6706 INE651A16FJ0 STATE BK OF MYSORE 27-Dec-13 99.1085 8.6401 1 50 99.1085 8.6401 INE649A16EO7 STATE BK OF HYDERABAD 3-Jan-14 98.8966 9.0497 1 5 98.8966 9.0497 INE428A16LF9 ALLAHABAD BK 13-Jan-14 98.6532 9.0599 2 50 98.6532 9.0599 INE667A16CV8 SYNDICATE BK 17-Jan-14 98.5527 9.0851 2 500 98.5527 9.0851 INE095A16KS1 INDUSIND BK 17-Jan-14 98.5437 9.1425 2 200 98.5437 9.1425 INE428A16LI3 ALLAHABAD BK 20-Jan-14 98.4835 9.0651 8 500 98.4802 9.0853 INE168A16HI3 THE JAMMU AND KASHMIR BK28-Jan-14 98.2616 9.2249 2 200 98.2616 9.2249 INE008A16SN8 IDBI BK 3-Feb-14 98.2135 8.7360 2 101 98.2135 8.7360 INE683A16CF8 THE SOUTH INDIAN BK 10-Feb-14 97.9219 9.3326 1 20 97.9219 9.3326 INE008A16NX8 IDBI BK 13-Feb-14 97.8755 9.2125 1 0.1 97.8755 9.2125 INE036D16DB0 THE KARUR VYSYA BK 24-Feb-14 97.5982 9.2601 1 25 97.5982 9.2601 INE008A16OD8 IDBI BK 24-Feb-14 97.6008 9.2498 1 25 97.6008 9.2498 INE008A16OF3 IDBI BK 25-Feb-14 97.5766 9.2501 1 6 97.5766 9.2501 INE090A16YG8 ICICI BK 26-Feb-14 97.5628 9.2101 1 25 97.5628 9.2101 INE090A16YG8 ICICI BK 26-Feb-14 97.5907 9.1949 1 25 97.5907 9.1949 INE028A16581 BK OF BARODA 5-Mar-14 97.3778 9.2724 1 41 97.3778 9.2724 INE141A16KI4 OBC 5-Mar-14 97.3840 9.2499 1 25 97.3840 9.2499 INE476A16JB1 CANARA BK 6-Mar-14 97.3509 9.2826 1 50 97.3509 9.2826 INE649A16DF7 STATE BK OF HYDERABAD 11-Mar-14 97.2110 9.3499 1 21 97.2110 9.3499 INE652A16GE7 STATE BK OF PATIALA 13-Mar-14 97.2068 9.2001 1 100 97.2068 9.2001 INE112A16DW1 CORPORATION BK 25-Jun-14 94.6146 9.5301 1 25 94.6146 9.5301 INE008A16QZ6 IDBI BK 25-Aug-14 93.2017 9.5426 1 0.1 93.2017 9.5426 INE562A16DU1 INDIAN BK 4-Sep-14 93.0317 9.4600 1 50 93.0317 9.4600 INE112A16EA5 CORPORATION BK 4-Sep-14 93.0541 9.4600 1 25 93.0541 9.4600 INE008A16SA5 IDBI BK 8-Sep-14 92.8849 9.5425 1 0.1 92.8849 9.5425 INE649A16EE8 STATE BK OF HYDERABAD 9-Sep-14 92.9197 9.4600 1 25 92.9197 9.4600 INE112A16EE7 CORPORATION BK 9-Sep-14 92.8266 9.5940 1 2.25 92.8266 9.5940 INE141A16MJ8 OBC 11-Sep-14 92.8819 9.4501 1 25 92.8819 9.4501 INE141A16ML4 OBC 15-Sep-14 92.6866 9.6001 1 25 92.6866 9.6001 INE141A16ML4 OBC 15-Sep-14 92.8150 9.4500 1 25 92.8150 9.4500 INE648A16GI6 SBBJ 18-Sep-14 92.7187 9.4600 1 50 92.7187 9.4600 INE651A16FE1 STATE BK OF MYSORE 19-Sep-14 92.6964 9.4600 1 25 92.6964 9.4600 INE654A16DZ5 STATE BK OF TRAVANCORE 22-Sep-14 92.6206 9.4726 1 9.45 92.6206 9.4726 INE141A16MS9 OBC 24-Sep-14 92.6167 9.4166 1 25 92.6167 9.4166 INE648A16GJ4 SBBJ 25-Sep-14 92.5562 9.5000 1 10 92.5562 9.5000 INE648A16GK2 SBBJ 26-Sep-14 92.5408 9.4600 1 25 92.5408 9.4600 INE237A16WZ9 KOTAK MAH BK 13-Nov-14 91.7021 9.2000 2 10 91.7021 9.2000 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com