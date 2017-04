Nov 20 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE695A16IX2 UNITED BK OF INDIA 25-Nov-13 99.8796 8.7998 1 25 99.8796 8.7998 INE695A16JA8 UNITED BK OF INDIA 27-Nov-13 99.8315 8.8009 1 25 99.8315 8.8009 INE237A16RY2 KOTAK MAH BK 5-Dec-13 99.6636 8.8000 1 25 99.6636 8.8000 INE141A16JD7 OBC 19-Dec-13 99.3135 8.7002 1 25 99.3135 8.7002 INE090A16XR7 ICICI BK 26-Dec-13 99.1492 8.7002 2 150 99.1492 8.7002 INE476A16KR5 CANARA BK 2-Jan-14 98.9474 9.0299 2 50 98.9474 9.0299 INE483A16GK4 CENTRAL BK OF INDIA 3-Jan-14 98.9167 9.0849 5 500 98.9167 9.0849 INE476A16KS3 CANARA BK 6-Jan-14 98.8437 9.0848 5 550 98.8437 9.0848 INE095A16KO0 INDUSIND BK 15-Jan-14 98.5938 9.2961 2 3 98.5938 9.2961 INE476A16KT1 CANARA BK 17-Jan-14 98.5769 9.0850 4 100 98.5769 9.0850 INE168A16HJ1 THE JAMMU AND KASHMIR BK17-Jan-14 98.5553 9.2249 1 50 98.5553 9.2249 INE428A16LG7 ALLAHABAD BK 17-Jan-14 98.5692 9.1349 1 50 98.5692 9.1349 INE095A16KR3 INDUSIND BK 20-Jan-14 98.4870 9.1922 5 625 98.4833 9.2151 INE168A16HH5 THE JAMMU AND KASHMIR BK20-Jan-14 98.4817 9.2250 13 425 98.4817 9.2250 INE428A16LI3 ALLAHABAD BK 20-Jan-14 98.4930 9.1553 2 100 98.4930 9.1553 INE428A16LJ1 ALLAHABAD BK 21-Jan-14 98.4724 9.1329 10 825 98.4786 9.0950 INE168A16HK9 THE JAMMU AND KASHMIR BK21-Jan-14 98.4572 9.2249 2 50 98.4572 9.2249 INE528G16SS1 YES BK 22-Jan-14 98.4302 9.2399 1 100 98.4302 9.2399 INE168A16HL7 THE JAMMU AND KASHMIR BK 3-Feb-14 98.1397 9.2251 1 10 98.1397 9.2251 INE528G16VU1 YES BK 5-Feb-14 98.0860 9.2499 1 13 98.0860 9.2499 INE457A16BY0 BK OF MAHARASHTRA 7-Feb-14 98.0830 9.0301 1 15 98.0830 9.0301 INE008A16NV2 IDBI BK 10-Feb-14 97.9836 9.1601 1 15 97.9836 9.1601 INE008A16NZ3 IDBI BK 17-Feb-14 97.8246 9.1200 1 25 97.8246 9.1200 INE141A16JY3 OBC 26-Feb-14 97.6022 9.1500 1 1 97.6022 9.1500 INE649A16DP6 STATE BK OF HYDERABAD 4-Mar-14 97.4591 9.1501 1 50 97.4591 9.1501 INE141A16KI4 OBC 5-Mar-14 97.4442 9.2050 2 100 97.4429 9.2099 INE565A16731 INDIAN OVERSEAS BK 6-Mar-14 97.4129 9.1450 1 25 97.4129 9.1450 INE565A16731 INDIAN OVERSEAS BK 6-Mar-14 97.4380 9.1402 1 25 97.4380 9.1402 INE084A16931 BK OF INDIA 7-Mar-14 97.3877 9.1501 1 75 97.3877 9.1501 INE160A16JB1 PUNJAB NATIONAL BK 10-Mar-14 97.3022 9.2000 2 110 97.3022 9.2000 INE649A16DH3 STATE BK OF HYDERABAD 13-Mar-14 97.2307 9.1999 1 25 97.2307 9.1999 INE008A16PF0 IDBI BK 13-Mar-14 97.2307 9.1999 1 4 97.2307 9.1999 INE565A16756 INDIAN OVERSEAS BK 14-Mar-14 97.2336 9.1901 3 100 97.2277 9.2101 INE667A16CN5 SYNDICATE BK 14-Mar-14 97.2307 9.1999 1 25 97.2307 9.1999 INE562A16DE5 INDIAN BK 18-Mar-14 97.1117 9.1999 1 25 97.1117 9.1999 INE483A16EW4 CENTRAL BK OF INDIA 25-Mar-14 96.9661 9.2098 1 50 96.9661 9.2098 INE160A16JF2 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-14 96.9884 9.1401 1 25 96.9884 9.1401 INE112A16EA5 CORPORATION BK 4-Sep-14 93.0834 9.4500 2 100 93.0834 9.4500 INE648A16GI6 SBBJ 18-Sep-14 92.7917 9.4200 1 50 92.7917 9.4200 INE648A16GI6 SBBJ 18-Sep-14 92.7837 9.4000 1 5 92.7837 9.4000 INE651A16FE1 STATE BK OF MYSORE 19-Sep-14 92.7544 9.4100 1 25 92.7544 9.4100 INE651A16FE1 STATE BK OF MYSORE 19-Sep-14 92.7624 9.4299 1 25 92.7624 9.4299 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com