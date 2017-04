Nov 22 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE667A16CM7 SYNDICATE BK 25-Nov-13 99.9285 8.7054 1 25 99.9285 8.7054 INE695A16JA8 UNITED BK OF INDIA 27-Nov-13 99.9521 8.7459 1 25 99.9521 8.7459 INE483A16GH0 CENTRAL BK OF INDIA 27-Nov-13 99.9521 8.7459 1 25 99.9521 8.7459 INE095A16JQ7 INDUSIND BK 3-Dec-13 99.8075 8.7998 1 5 99.8075 8.7998 INE683A16BW5 THE SOUTH INDIAN BK 17-Dec-13 99.4724 8.7998 1 5 99.4724 8.7998 INE434A16CT7 ANDHRA BK 20-Dec-13 99.3370 8.7004 1 25 99.3370 8.7004 INE651A16FK8 STATE BK OF MYSORE 3-Jan-14 98.9671 9.0701 1 25 98.9671 9.0701 INE476A16KS3 CANARA BK 6-Jan-14 98.8984 9.0347 1 200 98.8984 9.0347 INE168A16EZ4 THE JAMMU AND KASHMIR BK15-Jan-14 98.7581 8.9999 1 10 98.7581 8.9999 INE692A16CI3 UNION BK OF INDIA 17-Jan-14 98.6959 9.0997 2 50 98.6959 9.0997 INE476A16KT1 CANARA BK 17-Jan-14 98.6298 9.0548 1 25 98.6298 9.0548 INE428A16LJ1 ALLAHABAD BK 21-Jan-14 98.5268 9.0962 8 650 98.5270 9.0947 INE652A16IC7 STATE BK OF PATIALA 21-Jan-14 98.5334 9.0546 13 600 98.5301 9.0753 INE095A16KU7 INDUSIND BK 21-Jan-14 98.5084 9.2110 4 250 98.5082 9.2125 INE483A16GL2 CENTRAL BK OF INDIA 21-Jan-14 98.5286 9.0847 2 200 98.5286 9.0847 INE036D16EN3 THE KARUR VYSYA BK 21-Jan-14 98.5158 9.1649 2 100 98.5158 9.1649 INE528G16VX5 YES BK 21-Jan-14 98.5134 9.1800 1 50 98.5134 9.1800 INE036D16EO1 THE KARUR VYSYA BK 22-Jan-14 98.4914 9.1651 2 150 98.4914 9.1651 INE528G16SS1 YES BK 22-Jan-14 98.4890 9.1799 1 25 98.4890 9.1799 INE476A16KQ7 CANARA BK 23-Jan-14 98.4852 9.0549 13 725 98.4852 9.0549 INE434A16DF4 ANDHRA BK 23-Jan-14 98.4819 9.0750 1 50 98.4819 9.0750 INE528G16VW7 YES BK 24-Jan-14 98.4402 9.1801 1 200 98.4402 9.1801 INE652A16IA1 STATE BK OF PATIALA 24-Jan-14 98.4561 9.0851 4 100 98.4728 8.9853 INE667A16CW6 SYNDICATE BK 31-Jan-14 98.2782 9.1352 2 100 98.2782 9.1352 INE649A16DB6 STATE BK OF HYDERABAD 17-Feb-14 97.8770 9.1000 1 15 97.8770 9.1000 INE562A16CY5 INDIAN BK 18-Feb-14 97.8300 9.2002 1 5 97.8300 9.2002 INE090A16YC7 ICICI BK 24-Feb-14 97.6610 9.2998 1 3 97.6610 9.2998 INE565A16715 INDIAN OVERSEAS BK 25-Feb-14 97.6491 9.2499 1 25 97.6491 9.2499 INE141A16KE3 OBC 3-Mar-14 97.5715 9.2700 1 5 97.5715 9.2700 INE084A16915 BK OF INDIA 4-Mar-14 97.4988 9.1800 1 25 97.4988 9.1800 INE476A16JB1 CANARA BK 6-Mar-14 97.4483 9.1900 1 25 97.4483 9.1900 INE434A16DO6 ANDHRA BK 10-Mar-14 97.4217 9.1999 1 25 97.4217 9.1999 INE141A16KP9 OBC 11-Mar-14 97.4005 9.1900 1 25 97.4005 9.1900 INE691A16GY3 UCO BK 14-Mar-14 97.2342 9.2699 1 25 97.2342 9.2699 INE565A16756 INDIAN OVERSEAS BK 14-Mar-14 97.3261 9.1999 1 25 97.3261 9.1999 INE691A16GY3 UCO BK 14-Mar-14 97.3261 9.1999 1 25 97.3261 9.1999 INE562A16DE5 INDIAN BK 18-Mar-14 97.1592 9.2001 1 25 97.1592 9.2001 INE095A16HO6 INDUSIND BK 18-Mar-14 97.0386 9.6026 1 0.1 97.0386 9.6026 INE036D16DM7 THE KARUR VYSYA BK 20-Mar-14 97.0507 9.4001 1 1.4 97.0507 9.4001 INE476A16JO4 CANARA BK 24-Mar-14 97.0167 9.1999 1 25 97.0167 9.1999 INE683A16BB9 THE SOUTH INDIAN BK 28-Mar-14 96.8571 9.3999 1 25 96.8571 9.3999 INE112A16DW1 CORPORATION BK 25-Jun-14 94.7968 9.4500 1 25 94.7968 9.4500 INE562A16DU1 INDIAN BK 4-Sep-14 93.1530 9.4800 1 150 93.1530 9.4800 INE649A16EE8 STATE BK OF HYDERABAD 9-Sep-14 92.9937 9.4501 1 25 92.9937 9.4501 INE141A16MK6 OBC 12-Sep-14 92.9249 9.5499 1 80 92.9249 9.5499 INE141A16MK6 OBC 12-Sep-14 92.8919 9.4999 1 25 92.8919 9.4999 INE654A16DZ5 STATE BK OF TRAVANCORE 22-Sep-14 92.7036 9.4500 1 25 92.7036 9.4500 INE141A16MR1 OBC 22-Sep-14 92.6678 9.5000 1 25 92.6678 9.5000 INE648A16GK2 SBBJ 26-Sep-14 92.6813 9.4501 1 50 92.6813 9.4501 INE648A16GK2 SBBJ 26-Sep-14 92.6147 9.4500 1 50 92.6147 9.4500 INE667A16CX4 SYNDICATE BK 20-Nov-14 91.6216 9.1950 2 67 91.6216 9.1950 INE168A16HN3 THE JAMMU AND KASHMIR BK20-Nov-14 91.5798 9.2450 1 55 91.5798 9.2450 INE036D16EP8 THE KARUR VYSYA BK 20-Nov-14 91.5736 9.2525 1 30 91.5736 9.2525 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com