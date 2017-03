Nov 26 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE160A16JI6 PUNJAB NATIONAL BK 27-Nov-13 99.9760 8.7621 1 25 99.9760 8.7621 INE483A16DX4 CENTRAL BK OF INDIA 2-Dec-13 99.8573 8.6945 2 125 99.8573 8.6933 INE652A16EP8 STATE BK OF PATIALA 2-Dec-13 99.8803 8.7486 1 75 99.8803 8.7486 INE652A16EO1 STATE BK OF PATIALA 3-Dec-13 99.8564 8.7482 2 40 99.8564 8.7482 INE683A16BQ7 THE SOUTH INDIAN BK 4-Dec-13 99.8086 8.7494 1 200 99.8086 8.7494 INE008A16MY8 IDBI BK 5-Dec-13 99.7859 8.7016 1 50 99.7859 8.7016 INE095A16KJ0 INDUSIND BK 6-Dec-13 99.7608 8.7517 2 200 99.7608 8.7517 INE112A16DB5 CORPORATION BK 10-Dec-13 99.6693 8.6504 1 25 99.6693 8.6504 INE457A16CO9 BK OF MAHARASHTRA 13-Dec-13 99.5940 9.2996 1 5 99.5940 9.2996 INE483A16EA0 CENTRAL BK OF INDIA 16-Dec-13 99.5255 8.7009 2 50 99.5255 8.7009 INE667A16BC0 SYNDICATE BK 16-Dec-13 99.5255 8.7009 1 25 99.5255 8.7009 INE648A16FX7 SBBJ 20-Dec-13 99.4286 8.7400 1 50 99.4286 8.7400 INE654A16CZ7 STATE BK OF TRAVANCORE 30-Dec-13 99.1961 8.7000 1 50 99.1961 8.7000 INE476A16KP9 CANARA BK 3-Jan-14 99.0860 9.0997 1 25 99.0860 9.0997 INE008A16SG2 IDBI BK 3-Jan-14 99.0860 9.0997 1 25 99.0860 9.0997 INE428A16LC6 ALLAHABAD BK 6-Jan-14 98.9937 9.0496 1 75 98.9937 9.0496 INE428A16LF9 ALLAHABAD BK 13-Jan-14 98.8164 9.1081 1 100 98.8164 9.1081 INE667A16CS4 SYNDICATE BK 13-Jan-14 98.8240 9.0489 1 50 98.8240 9.0489 INE434A16DF4 ANDHRA BK 23-Jan-14 98.5692 9.1349 2 75 98.5692 9.1349 INE476A16KQ7 CANARA BK 23-Jan-14 98.5823 9.0500 1 25 98.5823 9.0500 INE654A16EG3 STATE BK OF TRAVANCORE 24-Jan-14 98.5527 9.0851 11 500 98.5527 9.0851 INE476A16KZ8 CANARA BK 24-Jan-14 98.5480 9.1151 10 375 98.5480 9.1151 INE428A16LD4 ALLAHABAD BK 27-Jan-14 98.4687 9.1551 12 625 98.4687 9.1551 INE434A16DH0 ANDHRA BK 27-Jan-14 98.4720 9.1351 2 300 98.4720 9.1351 INE683A16CE1 THE SOUTH INDIAN BK 13-Feb-14 98.0466 9.2050 1 25 98.0466 9.2050 INE476A16KX3 CANARA BK 14-Feb-14 98.0413 9.1151 3 95 98.0413 9.1151 INE008A16NZ3 IDBI BK 17-Feb-14 97.9661 9.1300 2 100 97.9661 9.1300 INE562A16CY5 INDIAN BK 18-Feb-14 97.9432 9.1250 1 15 97.9432 9.1250 INE562A16EJ2 INDIAN BK 25-Feb-14 97.7726 9.1376 4 200 97.7726 9.1376 INE008A16OE6 IDBI BK 3-Mar-14 97.6475 9.1599 1 100 97.6475 9.1599 INE008A16OP2 IDBI BK 4-Mar-14 97.6235 9.1602 1 50 97.6235 9.1602 INE160A16IV1 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-14 97.5654 9.2000 1 25 97.5654 9.2000 INE434A16DK4 ANDHRA BK 7-Mar-14 97.5174 9.2002 1 25 97.5174 9.2002 INE649A16DH3 STATE BK OF HYDERABAD 13-Mar-14 97.3808 9.1750 1 50 97.3808 9.1750 INE691A16GY3 UCO BK 14-Mar-14 97.3499 9.2002 1 125 97.3499 9.2002 INE652A16GI8 STATE BK OF PATIALA 21-Mar-14 97.1830 9.2001 1 5 97.1830 9.2001 INE683A16BB9 THE SOUTH INDIAN BK 28-Mar-14 96.9538 9.4000 2 105 96.9538 9.4000 INE112A16DU5 CORPORATION BK 5-Jun-14 95.3593 9.2999 2 75 95.3593 9.2999 INE652A16HM8 STATE BK OF PATIALA 4-Sep-14 93.2918 9.3400 1 50 93.2918 9.3400 INE648A16GG0 SBBJ 9-Sep-14 93.1516 9.3500 1 25 93.1516 9.3500 INE649A16EE8 STATE BK OF HYDERABAD 9-Sep-14 93.1857 9.3000 1 15 93.1857 9.3000 INE112A16EE7 CORPORATION BK 9-Sep-14 93.0415 9.5115 1 1.1 93.0415 9.5115 INE141A16MJ8 OBC 11-Sep-14 93.1020 9.3900 1 25 93.1020 9.3900 INE651A16FC5 STATE BK OF MYSORE 15-Sep-14 93.0184 9.3500 1 25 93.0184 9.3500 INE651A16FD3 STATE BK OF MYSORE 17-Sep-14 92.9392 9.4000 1 1 92.9392 9.4000 INE654A16DZ5 STATE BK OF TRAVANCORE 22-Sep-14 92.8635 9.3500 1 50 92.8635 9.3500 INE654A16DZ5 STATE BK OF TRAVANCORE 22-Sep-14 92.8856 9.3500 1 25 92.8856 9.3500 INE654A16EA6 STATE BK OF TRAVANCORE 25-Sep-14 92.8193 9.3501 1 50 92.8193 9.3501 INE483A16GF4 CENTRAL BK OF INDIA 25-Sep-14 92.7695 9.4200 1 25 92.7695 9.4200 INE514E16947 EXIM 26-Sep-14 92.5999 9.5950 1 30 92.5999 9.5950 INE141A16MV3 OBC 7-Oct-14 92.4964 9.4000 3 125 92.4964 9.4000 INE141A16MV3 OBC 7-Oct-14 92.5184 9.4000 2 90 92.5184 9.4000 INE652A16ID5 STATE BK OF PATIALA 24-Nov-14 91.5798 9.2450 2 50 91.5798 9.2450 INE434A16EQ9 ANDHRA BK 25-Nov-14 91.5502 9.2550 2 50 91.5502 9.2550 INE036D16ER4 THE KARUR VYSYA BK 25-Nov-14 91.4688 9.3525 1 50 91.4688 9.3525 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com