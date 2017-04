Nov 28 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE649A16DY8 STATE BK OF HYDERABAD 2-Dec-13 99.9056 8.6221 1 5 99.9056 8.6221 INE652A16EP8 STATE BK OF PATIALA 2-Dec-13 99.9057 8.6130 1 1.08 99.9057 8.6130 INE667A16BY4 SYNDICATE BK 3-Dec-13 99.8823 8.6022 1 25 99.8823 8.6022 INE652A16EO1 STATE BK OF PATIALA 3-Dec-13 99.8836 8.5071 1 25 99.8836 8.5071 INE705A16GZ8 VIJAYA BK 4-Dec-13 99.8596 8.5530 1 100 99.8596 8.5530 INE654A16DH3 STATE BK OF TRAVANCORE 4-Dec-13 99.8605 8.4981 1 25 99.8605 8.4981 INE654A16DL5 STATE BK OF TRAVANCORE 5-Dec-13 99.8373 8.4975 1 100 99.8373 8.4975 INE112A16DA7 CORPORATION BK 5-Dec-13 99.8392 8.3981 1 25 99.8392 8.3981 INE028A16466 BK OF BARODA 6-Dec-13 99.8130 8.5479 1 25 99.8130 8.5479 INE095A16KB7 INDUSIND BK 10-Dec-13 99.7177 8.6109 1 25 99.7177 8.6109 INE077A16AJ9 DENA BK 10-Dec-13 99.7213 8.5008 1 5 99.7213 8.5008 INE457A16CO9 BK OF MAHARASHTRA 13-Dec-13 99.6655 8.7502 1 5 99.6655 8.7502 INE483A16EC6 CENTRAL BK OF INDIA 27-Dec-13 99.3113 8.7282 2 22.4 99.3167 8.6593 INE237A16WR6 KOTAK MAH BK 3-Jan-14 99.1349 9.1005 1 25 99.1349 9.1005 INE428A16LC6 ALLAHABAD BK 6-Jan-14 99.0423 9.0498 1 75 99.0423 9.0498 INE667A16CS4 SYNDICATE BK 13-Jan-14 98.8877 8.9251 1 100 98.8877 8.9251 INE608A16FI2 PUNJAB AND SIND BK 17-Jan-14 98.7755 9.0497 1 25 98.7755 9.0497 INE428A16LI3 ALLAHABAD BK 20-Jan-14 98.7077 9.1897 1 5 98.7077 9.1897 INE692A16CK9 UNION BK OF INDIA 21-Jan-14 98.6819 9.0284 1 100 98.6819 9.0284 INE476A16KQ7 CANARA BK 23-Jan-14 98.6319 9.0408 1 100 98.6319 9.0408 INE652A16IE3 STATE BK OF PATIALA 27-Jan-14 98.5291 9.0813 8 700 98.5286 9.0847 INE683A16CG6 THE SOUTH INDIAN BK 27-Jan-14 98.4966 9.2853 7 325 98.4966 9.2853 INE428A16LD4 ALLAHABAD BK 27-Jan-14 98.5174 9.1549 5 250 98.5174 9.1549 INE562A16ED5 INDIAN BK 27-Jan-14 98.5258 9.1022 2 250 98.5258 9.1022 INE434A16DH0 ANDHRA BK 27-Jan-14 98.5210 9.1323 2 150 98.5210 9.1323 INE036D16ET0 THE KARUR VYSYA BK 28-Jan-14 98.4801 9.2348 3 200 98.4801 9.2348 INE683A16CE1 THE SOUTH INDIAN BK 13-Feb-14 98.0545 9.4052 1 7 98.0545 9.4052 INE667A16CZ9 SYNDICATE BK 24-Feb-14 97.8445 9.1374 1 150 97.8445 9.1374 INE036D16DB0 THE KARUR VYSYA BK 24-Feb-14 97.8235 9.2284 2 37 97.7954 9.3502 INE238A16RK9 AXIS BK 24-Feb-14 97.8770 9.1000 1 25 97.8770 9.1000 INE976G16604 THE RATNAKAR BK 24-Feb-14 97.7563 9.5199 1 12 97.7563 9.5199 INE095A16KW3 INDUSIND BK 24-Feb-14 97.8214 9.2375 1 12 97.8214 9.2375 INE667A16CY2 SYNDICATE BK 26-Feb-14 97.8003 9.1216 7 625 97.7966 9.1373 INE141A16JY3 OBC 26-Feb-14 97.7936 9.1501 1 2 97.7936 9.1501 INE654A16EH1 STATE BK OF TRAVANCORE 27-Feb-14 97.7816 9.0998 3 300 97.7816 9.0998 INE692A16BW6 UNION BK OF INDIA 27-Feb-14 97.7696 9.1502 1 100 97.7696 9.1502 INE683A16AO4 THE SOUTH INDIAN BK 3-Mar-14 97.6855 9.2001 2 30 97.6855 9.2001 INE476A16JB1 CANARA BK 6-Mar-14 97.6277 9.0503 7 2.05 97.6277 9.0503 INE654A16DJ9 STATE BK OF TRAVANCORE 14-Mar-14 97.4418 9.0402 1 25 97.4418 9.0402 INE562A16DG0 INDIAN BK 20-Mar-14 97.2980 9.0500 1 25 97.2980 9.0500 INE084A16AG1 BK OF INDIA 3-Jun-14 95.4707 9.2600 1 25 95.4707 9.2600 INE095A16IG0 INDUSIND BK 5-Aug-14 94.1510 9.0700 1 0.5 94.1510 9.0700 INE652A16HM8 STATE BK OF PATIALA 4-Sep-14 93.3609 9.2700 1 5 93.3609 9.2700 INE084A16AO5 BK OF INDIA 15-Sep-14 93.1194 9.3000 1 50 93.1194 9.3000 INE608A16FH4 PUNJAB AND SIND BK 24-Sep-14 92.9033 9.3250 1 50 92.9033 9.3250 INE112A16EG2 CORPORATION BK 25-Nov-14 91.6011 9.2450 2 50 91.6011 9.2450 INE667A16DA0 SYNDICATE BK 27-Nov-14 91.5586 9.2450 1 25 91.5586 9.2450 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com