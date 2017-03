Nov 29 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE705A16HV5 VIJAYA BK 2-Dec-13 99.9384 7.4993 2 100 99.9384 7.4993 INE562A16DP1 INDIAN BK 3-Dec-13 99.9179 7.4978 2 190 99.9179 7.4978 INE651A16EY2 STATE BK OF MYSORE 3-Dec-13 99.9124 8.0005 1 10 99.9124 8.0005 INE654A16DL5 STATE BK OF TRAVANCORE 5-Dec-13 99.8646 8.2480 1 25 99.8646 8.2480 INE237A16VA4 KOTAK MAH BK 10-Dec-13 99.7490 8.3496 2 125 99.7490 8.3496 INE428A16KK1 ALLAHABAD BK 10-Dec-13 99.7505 8.2996 1 50 99.7505 8.2996 INE652A16ER4 STATE BK OF PATIALA 10-Dec-13 99.7460 8.4496 1 50 99.7460 8.4496 INE692A16BR6 UNION BK OF INDIA 10-Dec-13 99.7460 8.4496 1 25 99.7460 8.4496 INE141A16JA3 OBC 12-Dec-13 99.7007 8.4287 1 25 99.7007 8.4287 INE692A16BS4 UNION BK OF INDIA 13-Dec-13 99.6777 8.4300 1 75 99.6777 8.4300 INE648A16FX7 SBBJ 20-Dec-13 99.5133 8.5007 2 25 99.5133 8.5007 INE160A16IR9 PUNJAB NATIONAL BK 23-Dec-13 99.4572 8.3001 1 25 99.4572 8.3001 INE476A16KR5 CANARA BK 2-Jan-14 99.2414 9.0002 1 25 99.2414 9.0002 INE667A16CR6 SYNDICATE BK 3-Jan-14 99.2171 9.0004 1 25 99.2171 9.0004 INE428A16LC6 ALLAHABAD BK 6-Jan-14 99.0666 9.0500 1 75 99.0666 9.0500 INE428A16LC6 ALLAHABAD BK 6-Jan-14 99.1444 8.9997 1 25 99.1444 8.9997 INE428A16LE2 ALLAHABAD BK 7-Jan-14 99.1250 8.9498 1 5 99.1250 8.9498 INE565A16707 INDIAN OVERSEAS BK 16-Jan-14 98.8560 8.7998 2 26.55 98.8560 8.7998 INE457A16DO7 BK OF MAHARASHTRA 17-Jan-14 98.8324 8.8002 1 25 98.8324 8.8002 INE692A16CI3 UNION BK OF INDIA 17-Jan-14 98.8514 9.2198 1 5 98.8514 9.2198 INE428A16LI3 ALLAHABAD BK 20-Jan-14 98.7584 8.8250 2 50 98.7618 8.8002 INE141A16MY7 OBC 21-Jan-14 98.7383 8.8001 1 25 98.7383 8.8001 INE476A16KQ7 CANARA BK 23-Jan-14 98.6548 9.0490 1 100 98.6548 9.0490 INE434A16DF4 ANDHRA BK 23-Jan-14 98.7104 9.1703 1 5 98.7104 9.1703 INE476A16KZ8 CANARA BK 24-Jan-14 98.7383 8.8001 1 50 98.7383 8.8001 INE028A16664 BK OF BARODA 27-Jan-14 98.5656 9.0030 3 185 98.5656 9.0030 INE652A16IE3 STATE BK OF PATIALA 27-Jan-14 98.5535 9.0800 2 100 98.5535 9.0800 INE651A16FN2 STATE BK OF MYSORE 27-Jan-14 98.5704 8.9724 4 100 98.5704 8.9724 INE428A16LD4 ALLAHABAD BK 27-Jan-14 98.5860 8.8731 2 30 98.5860 8.8731 INE562A16ED5 INDIAN BK 27-Jan-14 98.5975 8.7999 1 25 98.5975 8.7999 INE476A16KU9 CANARA BK 28-Jan-14 98.5323 9.0613 9 646 98.5286 9.0847 INE483A16GN8 CENTRAL BK OF INDIA 28-Jan-14 98.5248 9.1087 14 625 98.5206 9.1348 INE428A16LK9 ALLAHABAD BK 28-Jan-14 98.5216 9.1285 8 475 98.5174 9.1549 INE168A16HI3 THE JAMMU AND KASHMIR BK28-Jan-14 98.5206 9.1348 2 100 98.5206 9.1348 INE036D16ET0 THE KARUR VYSYA BK 28-Jan-14 98.5050 9.2326 2 100 98.5050 9.2326 INE476A16KY1 CANARA BK 31-Jan-14 98.4498 9.1226 12 1600 98.4494 9.1251 INE428A16LM5 ALLAHABAD BK 31-Jan-14 98.4477 9.1353 10 775 98.4477 9.1353 INE168A16HQ6 THE JAMMU AND KASHMIR BK31-Jan-14 98.4418 9.1707 3 350 98.4477 9.1353 INE434A16ER7 ANDHRA BK 31-Jan-14 98.4494 9.1251 1 250 98.4494 9.1251 INE483A16GO6 CENTRAL BK OF INDIA 31-Jan-14 98.4477 9.1353 2 250 98.4477 9.1353 INE651A16FO0 STATE BK OF MYSORE 31-Jan-14 98.4745 8.9751 2 200 98.4745 8.9751 INE428A16LM5 ALLAHABAD BK 31-Jan-14 98.5206 9.1348 1 100 98.5206 9.1348 INE683A16CE1 THE SOUTH INDIAN BK 13-Feb-14 98.0793 9.4051 1 0.05 98.0793 9.4051 INE667A16CZ9 SYNDICATE BK 24-Feb-14 97.8685 9.1373 1 150 97.8685 9.1373 INE976G16604 THE RATNAKAR BK 24-Feb-14 97.7812 9.5200 1 12 97.7812 9.5200 INE095A16KW3 INDUSIND BK 24-Feb-14 97.8456 9.2376 1 1 97.8456 9.2376 INE036D16DB0 THE KARUR VYSYA BK 24-Feb-14 97.8200 9.3498 1 1 97.8200 9.3498 INE562A16EJ2 INDIAN BK 25-Feb-14 97.8762 9.0001 1 200 97.8762 9.0001 INE667A16CY2 SYNDICATE BK 26-Feb-14 97.8242 9.1217 1 70 97.8242 9.1217 INE667A16CY2 SYNDICATE BK 26-Feb-14 97.8924 9.1376 1 50 97.8924 9.1376 INE976G16612 THE RATNAKAR BK 26-Feb-14 97.7127 9.6001 1 13 97.7127 9.6001 INE141A16JY3 OBC 26-Feb-14 97.8176 9.1500 2 3 97.8176 9.1500 INE141A16JZ0 OBC 28-Feb-14 97.8054 9.0000 1 200 97.8054 9.0000 INE683A16AO4 THE SOUTH INDIAN BK 3-Mar-14 97.6949 9.1617 2 30 97.7421 8.9699 INE160A16JB1 PUNJAB NATIONAL BK 10-Mar-14 97.6150 9.0999 1 10 97.6150 9.0999 INE691A16GY3 UCO BK 14-Mar-14 97.4462 9.1102 1 50 97.4462 9.1102 INE434A16DL2 ANDHRA BK 14-Mar-14 97.4490 9.0999 1 25 97.4490 9.0999 INE040A16990 HDFC BK 17-Jun-14 95.2205 9.2999 1 75 95.2205 9.2999 INE652A16HM8 STATE BK OF PATIALA 4-Sep-14 93.3897 9.2600 1 125 93.3897 9.2600 INE651A16FC5 STATE BK OF MYSORE 15-Sep-14 93.1332 9.2799 1 25 93.1332 9.2799 INE654A16DY8 STATE BK OF TRAVANCORE 19-Sep-14 93.0590 9.2600 1 100 93.0590 9.2600 INE649A16EK5 STATE BK OF HYDERABAD 22-Sep-14 92.9790 9.2801 1 25 92.9790 9.2801 INE608A16FH4 PUNJAB AND SIND BK 24-Sep-14 93.0107 9.1732 1 25 93.0107 9.1732 INE651A16FG6 STATE BK OF MYSORE 24-Sep-14 92.9351 9.2800 1 25 92.9351 9.2800 INE141A16MV3 OBC 7-Oct-14 92.6285 9.3100 1 100 92.6285 9.3100 INE166A16KJ9 ING VYSYA BK 27-Nov-14 91.5236 9.3125 5 165 91.5236 9.3125 INE237A16XE2 