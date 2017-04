Dec 2 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE238A16TL3 AXIS BK 6-Dec-13 99.9162 7.6532 2 55 99.9162 7.6532 INE434A16CP5 ANDHRA BK 9-Dec-13 99.8596 8.5530 1 50 99.8596 8.5530 INE695A16HE4 UNITED BK OF INDIA 10-Dec-13 99.8089 8.7356 1 75 99.8089 8.7356 INE112A16DB5 CORPORATION BK 10-Dec-13 99.8201 8.2250 2 50 99.8228 8.0991 INE648A16FP3 SBBJ 10-Dec-13 99.8184 8.3006 1 25 99.8184 8.3006 INE077A16AJ9 DENA BK 10-Dec-13 99.8228 8.0991 1 5 99.8228 8.0991 INE562A16DR7 INDIAN BK 11-Dec-13 99.8019 8.0500 1 25 99.8019 8.0500 INE457A16CO9 BK OF MAHARASHTRA 13-Dec-13 99.7535 8.1995 1 25 99.7535 8.1995 INE649A16CV6 STATE BK OF HYDERABAD 13-Dec-13 99.7445 8.4997 1 25 99.7445 8.4997 INE654A16CS2 STATE BK OF TRAVANCORE 13-Dec-13 99.7445 8.4997 1 25 99.7445 8.4997 INE608A16EI5 PUNJAB AND SIND BK 16-Dec-13 99.6827 8.2988 1 125 99.6827 8.2988 INE141A16JB1 OBC 16-Dec-13 99.6817 8.3251 2 50 99.6827 8.2988 INE483A16EA0 CENTRAL BK OF INDIA 16-Dec-13 99.6807 8.3513 1 25 99.6807 8.3513 INE141A16JD7 OBC 19-Dec-13 99.6103 8.3998 1 25 99.6103 8.3998 INE648A16FW9 SBBJ 19-Dec-13 99.6126 8.3501 1 25 99.6126 8.3501 INE648A16FX7 SBBJ 20-Dec-13 99.5972 8.2009 1 25 99.5972 8.2009 INE160A16IR9 PUNJAB NATIONAL BK 23-Dec-13 99.5202 8.3796 1 25 99.5202 8.3796 INE476A16KR5 CANARA BK 2-Jan-14 99.2637 9.0248 2 50 99.2576 9.1001 INE476A16KP9 CANARA BK 3-Jan-14 99.2456 8.9500 1 25 99.2456 8.9500 INE428A16LC6 ALLAHABAD BK 6-Jan-14 99.1595 9.0995 1 25 99.1595 9.0995 INE565A16707 INDIAN OVERSEAS BK 16-Jan-14 98.9327 8.7504 1 25 98.9327 8.7504 INE476A16KZ8 CANARA BK 24-Jan-14 98.7384 8.7994 1 50 98.7384 8.7994 INE483A16GO6 CENTRAL BK OF INDIA 31-Jan-14 98.5206 9.1348 18 1050 98.5206 9.1348 INE141A16ND9 OBC 31-Jan-14 98.5437 8.9901 1 500 98.5437 8.9901 INE428A16LM5 ALLAHABAD BK 31-Jan-14 98.5375 9.0287 8 475 98.5206 9.1348 INE095A16KX1 INDUSIND BK 31-Jan-14 98.5254 9.1047 4 350 98.5254 9.1047 INE476A16KY1 CANARA BK 31-Jan-14 98.5234 9.1173 1 100 98.5234 9.1173 INE476A16KY1 CANARA BK 31-Jan-14 98.5818 8.8998 1 5 98.5818 8.8998 INE036D16EU8 THE KARUR VYSYA BK 3-Feb-14 98.4511 9.1150 5 275 98.4511 9.1150 INE683A16CC5 THE SOUTH INDIAN BK 3-Feb-14 98.4494 9.1251 1 25 98.4494 9.1251 INE654A16DP6 STATE BK OF TRAVANCORE 11-Feb-14 98.2823 8.9848 1 0.5 98.2823 8.9848 INE608A16FJ0 PUNJAB AND SIND BK 14-Feb-14 98.1815 9.1358 2 300 98.1821 9.1327 INE141A16JY3 OBC 26-Feb-14 97.8896 9.1500 1 67 97.8896 9.1500 INE683A16AR7 THE SOUTH INDIAN BK 26-Feb-14 97.9037 9.0876 1 25 97.9037 9.0876 INE095A16KY9 INDUSIND BK 27-Feb-14 97.8759 9.1049 1 50 97.8759 9.1049 INE428A16LQ6 ALLAHABAD BK 28-Feb-14 97.8537 9.0976 3 300 97.8583 9.0776 INE008A16OP2 IDBI BK 4-Mar-14 97.7590 9.0947 1 5 97.7590 9.0947 INE160A16IV1 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-14 97.7461 9.0499 1 25 97.7461 9.0499 INE476A16JM8 CANARA BK 5-Mar-14 97.7485 9.0401 1 25 97.7485 9.0401 INE476A16JB1 CANARA BK 6-Mar-14 97.7224 9.0500 1 24 97.7224 9.0500 INE667A16CQ8 SYNDICATE BK 10-Mar-14 97.6342 9.0249 1 25 97.6342 9.0249 INE095A16HG2 INDUSIND BK 14-Mar-14 97.5306 9.1500 1 10 97.5306 9.1500 INE483A16EU8 CENTRAL BK OF INDIA 18-Mar-14 97.4418 9.0402 1 25 97.4418 9.0402 INE562A16DG0 INDIAN BK 20-Mar-14 97.3920 9.0501 1 25 97.3920 9.0501 INE705A16FZ0 VIJAYA BK 20-Mar-14 97.3920 9.0501 1 25 97.3920 9.0501 INE171A16EZ8 THE FEDERAL BK 25-Mar-14 97.2453 9.1500 1 25 97.2453 9.1500 INE652A16GS7 STATE BK OF PATIALA 3-Jun-14 95.5496 9.2899 1 25 95.5496 9.2899 INE476A16KC7 CANARA BK 10-Jun-14 95.4061 9.2501 1 25 95.4061 9.2501 INE112A16DW1 CORPORATION BK 25-Jun-14 95.0441 9.2841 2 49 95.0208 9.3300 INE648A16GG0 SBBJ 9-Sep-14 93.3253 9.2901 1 25 93.3253 9.2901 INE141A16MK6 OBC 12-Sep-14 93.2318 9.3300 1 75 93.2318 9.3300 INE141A16MK6 OBC 12-Sep-14 93.2541 9.3299 1 25 93.2541 9.3299 INE648A16GH8 SBBJ 15-Sep-14 93.1994 9.2799 2 200 93.1994 9.2799 INE648A16GI6 SBBJ 18-Sep-14 93.1263 9.2899 1 25 93.1263 9.2899 INE651A16FE1 STATE BK OF MYSORE 19-Sep-14 93.1332 9.2799 1 25 93.1332 9.2799 INE654A16EA6 STATE BK OF TRAVANCORE 25-Sep-14 92.9720 9.2900 1 50 92.9720 9.2900 INE483A16GF4 CENTRAL BK OF INDIA 25-Sep-14 92.9590 9.3399 1 25 92.9590 9.3399 INE141A16MV3 OBC 7-Oct-14 92.6944 9.3399 1 25 92.6944 9.3399 INE528G16VZ0 YES BK 27-Nov-14 91.5608 9.3451 1 100 91.5608 9.3451 INE112A16EH0 CORPORATION BK 1-Dec-14 91.5431 9.2635 8 330 91.5419 9.2650 INE141A16NC1 OBC 1-Dec-14 91.5257 9.2844 6 195 91.5273 9.2825 INE652A16IH6 STATE BK OF PATIALA 1-Dec-14 91.5419 9.2650 7 150 91.5419 9.2650 INE168A16HS2 THE JAMMU AND KASHMIR BK 1-Dec-14 91.4860 9.3319 3 130 91.4772 9.3425 INE476A16LA9 CANARA BK 1-Dec-14 91.5419 9.2650 4 105 91.5419 9.2650 INE652A16IH6 STATE BK OF PATIALA 1-Dec-14 91.5590 9.2700 1 100 91.5590 9.2700 INE166A16KK7 ING VYSYA BK 1-Dec-14 91.5022 9.3125 3 70 91.5022 9.3125 INE237A16XF9 KOTAK MAH BK 1-Dec-14 91.5126 9.3000 1 65 91.5126 9.3000 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com