Dec 3 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE028A16466 BK OF BARODA 6-Dec-13 99.9388 7.4506 2 75 99.9388 7.4506 INE238A16TL3 AXIS BK 6-Dec-13 99.9396 7.3531 1 50 99.9396 7.3531 INE141A16MC3 OBC 10-Dec-13 99.8534 7.6571 3 225 99.8554 7.5508 INE168A16EP5 THE JAMMU AND KASHMIR BK10-Dec-13 99.8554 7.5508 1 50 99.8554 7.5508 INE692A16BR6 UNION BK OF INDIA 10-Dec-13 99.8602 7.2998 1 50 99.8602 7.2998 INE654A16DK7 STATE BK OF TRAVANCORE 10-Dec-13 99.8554 7.5508 1 50 99.8554 7.5508 INE652A16ER4 STATE BK OF PATIALA 10-Dec-13 99.8545 7.5978 1 25 99.8545 7.5978 INE652A16ET0 STATE BK OF PATIALA 11-Dec-13 99.8364 7.4780 2 75 99.8403 7.2980 INE141A16IY5 OBC 11-Dec-13 99.8337 7.6001 1 75 99.8337 7.6001 INE476A16KD5 CANARA BK 12-Dec-13 99.8150 7.5167 2 200 99.8166 7.4516 INE160A16IP3 PUNJAB NATIONAL BK 12-Dec-13 99.8166 7.4516 1 25 99.8166 7.4516 INE434A16CQ3 ANDHRA BK 12-Dec-13 99.8142 7.5492 1 25 99.8142 7.5492 INE692A16BS4 UNION BK OF INDIA 13-Dec-13 99.7949 7.5015 1 75 99.7949 7.5015 INE654A16CS2 STATE BK OF TRAVANCORE 13-Dec-13 99.8004 7.3000 1 25 99.8004 7.3000 INE692A16BS4 UNION BK OF INDIA 13-Dec-13 99.8093 7.7487 1 25 99.8093 7.7487 INE649A16CV6 STATE BK OF HYDERABAD 13-Dec-13 99.7677 8.4987 1 1 99.7677 8.4987 INE028A16482 BK OF BARODA 17-Dec-13 99.7132 7.4988 1 50 99.7132 7.4988 INE648A16FW9 SBBJ 19-Dec-13 99.6723 7.5002 1 25 99.6723 7.5002 INE160A16IR9 PUNJAB NATIONAL BK 23-Dec-13 99.5907 7.5004 1 75 99.5907 7.5004 INE028A16508 BK OF BARODA 23-Dec-13 99.5907 7.5004 1 50 99.5907 7.5004 INE160A16IR9 PUNJAB NATIONAL BK 23-Dec-13 99.5440 8.8001 1 10 99.5440 8.8001 INE483A16EC6 CENTRAL BK OF INDIA 27-Dec-13 99.4345 8.6492 1 1.2 99.4345 8.6492 INE476A16KS3 CANARA BK 6-Jan-14 99.2062 8.8502 1 5 99.2062 8.8502 INE565A16707 INDIAN OVERSEAS BK 16-Jan-14 98.9513 8.7916 1 0.05 98.9513 8.7916 INE692A16CI3 UNION BK OF INDIA 17-Jan-14 98.9002 9.2248 1 25 98.9002 9.2248 INE652A16HY3 STATE BK OF PATIALA 17-Jan-14 98.9031 9.2002 1 10 98.9031 9.2002 INE565A16855 INDIAN OVERSEAS BK 20-Jan-14 98.8261 9.2247 1 25 98.8261 9.2247 INE095A16KR3 INDUSIND BK 20-Jan-14 98.8016 9.4196 1 10 98.8016 9.4196 INE428A16LJ1 ALLAHABAD BK 21-Jan-14 98.7967 9.0725 1 17 98.7967 9.0725 INE651A16FN2 STATE BK OF MYSORE 27-Jan-14 98.6673 9.1297 1 5 98.6673 9.1297 INE077A16AM3 DENA BK 31-Jan-14 98.5684 8.9851 11 1000 98.5684 8.9851 INE705A16HX1 VIJAYA BK 31-Jan-14 98.5653 9.0049 3 250 98.5653 9.0049 INE683A16CH4 THE SOUTH INDIAN BK 31-Jan-14 98.5468 9.1227 2 100 98.5468 9.1227 INE095A16KM4 INDUSIND BK 3-Feb-14 98.4770 9.1047 1 270 98.4770 9.1047 INE654A16EI9 STATE BK OF TRAVANCORE 3-Feb-14 98.4835 9.0653 1 50 98.4835 9.0653 INE652A16IG8 STATE BK OF PATIALA 3-Feb-14 98.4835 9.0653 1 50 98.4835 9.0653 INE476A16KW5 CANARA BK 7-Feb-14 98.3847 9.0798 1 200 98.3847 9.0798 INE095A16KW3 INDUSIND BK 24-Feb-14 97.9715 9.1052 1 30 97.9715 9.1052 INE476A16IZ2 CANARA BK 24-Feb-14 98.0109 8.9248 1 25 98.0109 8.9248 INE028A16540 BK OF BARODA 24-Feb-14 98.0491 8.7500 1 15 98.0491 8.7500 INE565A16715 INDIAN OVERSEAS BK 25-Feb-14 97.9740 8.9857 3 175 97.9697 9.0050 INE667A16CY2 SYNDICATE BK 26-Feb-14 97.9807 8.8498 2 100 97.9807 8.8498 INE008A16OI7 IDBI BK 26-Feb-14 97.9963 8.7800 1 10 97.9963 8.7800 INE692A16BW6 UNION BK OF INDIA 27-Feb-14 97.9630 8.8250 2 125 97.9404 8.9251 INE112A16DO8 CORPORATION BK 27-Feb-14 97.9404 8.9251 2 125 97.9404 8.9251 INE654A16EH1 STATE BK OF TRAVANCORE 27-Feb-14 97.9800 8.7500 1 15 97.9800 8.7500 INE562A16EK0 INDIAN BK 28-Feb-14 97.9027 8.9875 2 300 97.9027 8.9875 INE141A16JZ0 OBC 28-Feb-14 97.9387 8.8300 1 25 97.9387 8.8300 INE649A16DP6 STATE BK OF HYDERABAD 4-Mar-14 97.8042 9.0051 1 50 97.8042 9.0051 INE160A16IV1 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-14 97.8300 8.8002 1 25 97.8300 8.8002 INE028A16581 BK OF BARODA 5-Mar-14 97.8412 8.8500 1 25 97.8412 8.8500 INE651A16EU0 STATE BK OF MYSORE 14-Mar-14 97.6406 8.8199 1 50 97.6406 8.8199 INE652A16GG2 STATE BK OF PATIALA 18-Mar-14 97.5255 8.8201 1 25 97.5255 8.8201 INE705A16GF0 VIJAYA BK 25-Mar-14 97.3705 8.8801 1 25 97.3705 8.8801 INE434A16DN8 ANDHRA BK 26-Mar-14 97.3475 8.8798 1 25 97.3475 8.8798 INE141A16LO0 OBC 2-Jun-14 95.5915 9.3001 1 25 95.5915 9.3001 INE084A16AG1 BK OF INDIA 3-Jun-14 95.6001 9.2301 2 25 95.6001 9.2301 INE141A16MD1 OBC 17-Jun-14 95.2351 9.3174 1 3 95.2351 9.3174 INE652A16HP1 STATE BK OF PATIALA 8-Sep-14 93.3297 9.3501 1 25 93.3297 9.3501 INE238A16TJ7 AXIS BK 9-Sep-14 93.2340 9.4600 1 5 93.2340 9.4600 INE141A16MK6 OBC 12-Sep-14 93.2069 9.4000 1 5 93.2069 9.4000 INE141A16MK6 OBC 12-Sep-14 93.3639 9.1998 1 5 93.3639 9.1998 INE141A16ML4 OBC 15-Sep-14 93.1398 9.4000 1 5 93.1398 9.4000 INE654A16DY8 STATE BK OF TRAVANCORE 19-Sep-14 93.1346 9.3100 1 50 93.1346 9.3100 INE651A16FE1 STATE BK OF MYSORE 19-Sep-14 93.1125 9.3100 1 50 93.1125 9.3100 INE141A16MR1 OBC 22-Sep-14 93.0184 9.3500 1 50 93.0184 9.3500 INE654A16DZ5 STATE BK OF TRAVANCORE 22-Sep-14 93.0531 9.3001 1 25 93.0531 9.3001 INE654A16DZ5 STATE BK OF TRAVANCORE 22-Sep-14 93.0752 9.3000 1 25 93.0752 9.3000 INE483A16GR9 CENTRAL BK OF INDIA 21-Oct-14 92.4215 9.2950 1 50 92.4215 9.2950 INE112A16EH0 CORPORATION BK 1-Dec-14 91.5652 9.2626 4 100 91.5652 9.2626 INE705A16HY9 VIJAYA BK 1-Dec-14 91.5344 9.2995 3 55 91.5361 9.2975 INE141A16NC1 OBC 1-Dec-14 91.5464 9.2851 2 51.05 91.5465 9.2850 INE652A16IH6 STATE BK OF PATIALA 1-Dec-14 91.5652 9.2626 2 26.5 91.5652 9.2626 INE476A16LB7 CANARA BK 2-Dec-14 91.5419 9.2650 4 100 91.5419 9.2650 INE237A16XH5 KOTAK MAH BK 3-Dec-14 91.5332 9.2500 1 10 91.5332 9.2500 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com