Dec 4 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE028A16466 BK OF BARODA 6-Dec-13 99.9608 7.1568 1 100 99.9608 7.1568 INE483A16DY2 CENTRAL BK OF INDIA 6-Dec-13 99.9611 7.1020 1 50 99.9611 7.1020 INE238A16TL3 AXIS BK 6-Dec-13 99.9614 7.0472 1 35 99.9614 7.0472 INE652A16ER4 STATE BK OF PATIALA 10-Dec-13 99.8821 7.1807 1 25 99.8821 7.1807 INE483A16DZ9 CENTRAL BK OF INDIA 12-Dec-13 99.8573 7.4514 1 100 99.8573 7.4514 INE476A16KD5 CANARA BK 12-Dec-13 99.8403 7.2980 1 50 99.8403 7.2980 INE090A16XD7 ICICI BK 12-Dec-13 99.8468 8.0005 1 5 99.8468 8.0005 INE434A16CQ3 ANDHRA BK 12-Dec-13 99.8435 7.1515 1 0.1 99.8435 7.1515 INE692A16BS4 UNION BK OF INDIA 13-Dec-13 99.8228 7.2000 2 125 99.8240 7.1504 INE654A16CS2 STATE BK OF TRAVANCORE 13-Dec-13 99.8191 7.3498 1 100 99.8191 7.3498 INE649A16CV6 STATE BK OF HYDERABAD 13-Dec-13 99.8006 8.1029 1 8 99.8006 8.1029 INE160A16IQ1 PUNJAB NATIONAL BK 16-Dec-13 99.7622 7.2503 1 75 99.7622 7.2503 INE483A16EA0 CENTRAL BK OF INDIA 16-Dec-13 99.7409 7.9014 1 25 99.7409 7.9014 INE457A16CQ4 BK OF MAHARASHTRA 16-Dec-13 99.7557 7.4490 1 5 99.7557 7.4490 INE238A16TW0 AXIS BK 19-Dec-13 99.6784 7.8508 1 25 99.6784 7.8508 INE141A16JD7 OBC 19-Dec-13 99.6948 7.4493 1 5 99.6948 7.4493 INE434A16CT7 ANDHRA BK 20-Dec-13 99.6505 8.0009 1 25 99.6505 8.0009 INE090A16XJ4 ICICI BK 23-Dec-13 99.6008 7.6996 2 100 99.6008 7.6996 INE008A16NB4 IDBI BK 23-Dec-13 99.5982 7.7499 1 25 99.5982 7.7499 INE028A16516 BK OF BARODA 27-Dec-13 99.5171 7.7006 1 25 99.5171 7.7006 INE008A16NF5 IDBI BK 10-Jan-14 99.1158 8.8003 1 25 99.1158 8.8003 INE667A16CS4 SYNDICATE BK 13-Jan-14 99.0556 8.6998 1 25 99.0556 8.6998 INE008A16NE8 IDBI BK 14-Jan-14 99.0267 8.7499 1 30 99.0267 8.7499 INE565A16707 INDIAN OVERSEAS BK 16-Jan-14 99.0100 8.6896 1 50 99.0100 8.6896 INE434A16DG2 ANDHRA BK 16-Jan-14 98.9739 8.8002 1 25 98.9739 8.8002 INE565A16707 INDIAN OVERSEAS BK 16-Jan-14 98.9751 8.7898 1 0.25 98.9751 8.7898 INE141A16NA5 OBC 17-Jan-14 98.9609 8.7103 1 50 98.9609 8.7103 INE008A16SK4 IDBI BK 17-Jan-14 98.9855 8.6997 1 25 98.9855 8.6997 INE428A16LI3 ALLAHABAD BK 20-Jan-14 98.8921 8.7003 1 20 98.8921 8.7003 INE428A16LI3 ALLAHABAD BK 20-Jan-14 98.8563 9.1800 1 5 98.8563 9.1800 INE141A16MY7 OBC 21-Jan-14 98.8934 8.6900 1 25 98.8934 8.6900 INE562A16ED5 INDIAN BK 27-Jan-14 98.7220 8.7502 1 10 98.7220 8.7502 INE651A16FN2 STATE BK OF MYSORE 27-Jan-14 98.7454 8.7499 1 5 98.7454 8.7499 INE476A16KU9 CANARA BK 28-Jan-14 98.7075 8.6898 1 75 98.7075 8.6898 INE090A16XT3 ICICI BK 30-Jan-14 98.6444 8.7999 1 25 98.6444 8.7999 INE476A16KY1 CANARA BK 31-Jan-14 98.5852 9.1897 1 5 98.5852 9.1897 INE077A16AM3 DENA BK 31-Jan-14 98.5609 9.3498 1 5 98.5609 9.3498 INE652A16IG8 STATE BK OF PATIALA 3-Feb-14 98.5165 9.0102 6 550 98.5145 9.0227 INE095A16KM4 INDUSIND BK 3-Feb-14 98.5011 9.1053 7 300 98.5011 9.1053 INE434A16EP1 ANDHRA BK 3-Feb-14 98.4963 9.1349 6 225 98.4963 9.1349 INE008A16SN8 IDBI BK 3-Feb-14 98.5377 8.8797 1 100 98.5377 8.8797 INE654A16EI9 STATE BK OF TRAVANCORE 3-Feb-14 98.5076 9.0652 1 50 98.5076 9.0652 INE652A16IG8 STATE BK OF PATIALA 3-Feb-14 98.5182 9.1499 1 5 98.5182 9.1499 INE141A16JP1 OBC 4-Feb-14 98.5083 8.9148 3 225 98.5083 8.9148 INE428A16LN3 ALLAHABAD BK 4-Feb-14 98.4720 9.1351 3 100 98.4720 9.1351 INE483A16GS7 CENTRAL BK OF INDIA 7-Feb-14 98.4407 8.8948 2 50 98.4407 8.8948 INE141A16JU1 OBC 10-Feb-14 98.3753 8.8648 1 50 98.3753 8.8648 INE028A16540 BK OF BARODA 24-Feb-14 98.0446 8.8775 1 10 98.0446 8.8775 INE667A16CY2 SYNDICATE BK 26-Feb-14 98.0040 8.8497 2 100 98.0040 8.8497 INE692A16BW6 UNION BK OF INDIA 27-Feb-14 97.9745 8.8776 1 22 97.9745 8.8776 INE428A16LQ6 ALLAHABAD BK 28-Feb-14 97.9963 8.7800 1 150 97.9963 8.7800 INE652A16FU5 STATE BK OF PATIALA 3-Mar-14 97.8911 8.8352 1 22 97.8911 8.8352 INE651A16FP7 STATE BK OF MYSORE 4-Mar-14 97.8278 9.0051 4 200 97.8278 9.0051 INE608A16EL9 PUNJAB AND SIND BK 4-Mar-14 97.8853 8.8600 1 25 97.8853 8.8600 INE028A16581 BK OF BARODA 5-Mar-14 97.8436 8.8399 1 25 97.8436 8.8399 INE028A16581 BK OF BARODA 5-Mar-14 97.8715 8.8200 1 25 97.8715 8.8200 INE705A16GI4 VIJAYA BK 28-Mar-14 97.2866 8.9299 1 25 97.2866 8.9299 INE036D16DP0 THE KARUR VYSYA BK 7-Apr-14 96.9597 9.2299 1 25 96.9597 9.2299 INE652A16GT5 STATE BK OF PATIALA 20-Jun-14 95.2465 9.2001 1 25 95.2465 9.2001 INE112A16DY7 CORPORATION BK 25-Aug-14 93.6974 9.3000 1 5 93.6974 9.3000 INE008A16QZ6 IDBI BK 25-Aug-14 93.6894 9.3126 1 0.1 93.6894 9.3126 INE141A16MK6 OBC 12-Sep-14 93.3839 9.1701 1 5 93.3839 9.1701 INE651A16FD3 STATE BK OF MYSORE 17-Sep-14 93.2130 9.2600 1 50 93.2130 9.2600 INE654A16DY8 STATE BK OF TRAVANCORE 19-Sep-14 93.1690 9.2599 1 50 93.1690 9.2599 INE651A16FE1 STATE BK OF MYSORE 19-Sep-14 93.1844 9.2375 1 25 93.1844 9.2375 INE652A16HW7 STATE BK OF PATIALA 25-Sep-14 93.0405 9.2550 1 0.1 93.0405 9.2550 INE652A16IH6 STATE BK OF PATIALA 1-Dec-14 91.5844 9.2651 1 25 91.5844 9.2651 INE112A16EI8 CORPORATION BK 2-Dec-14 91.5377 9.2956 6 205 91.5361 9.2975 INE705A16IA7 VIJAYA BK 2-Dec-14 91.5340 9.3000 2 30 91.5340 9.3000