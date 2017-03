Dec 5 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE077A16AJ9 DENA BK 10-Dec-13 99.8939 7.7535 1 50 99.8939 7.7535 INE141A16MC3 OBC 10-Dec-13 99.8987 7.4024 1 25 99.8987 7.4024 INE028A16474 BK OF BARODA 12-Dec-13 99.8497 7.8489 1 25 99.8497 7.8489 INE483A16DZ9 CENTRAL BK OF INDIA 12-Dec-13 99.8573 7.4514 1 13 99.8573 7.4514 INE692A16BS4 UNION BK OF INDIA 13-Dec-13 99.8313 7.7108 2 125 99.8304 7.7511 INE654A16CS2 STATE BK OF TRAVANCORE 13-Dec-13 99.8326 7.6504 1 100 99.8326 7.6504 INE457A16CO9 BK OF MAHARASHTRA 13-Dec-13 99.8516 7.7495 1 5 99.8516 7.7495 INE608A16EI5 PUNJAB AND SIND BK 16-Dec-13 99.7610 7.9495 1 50 99.7610 7.9495 INE028A16516 BK OF BARODA 27-Dec-13 99.5470 7.5499 1 25 99.5470 7.5499 INE483A16EC6 CENTRAL BK OF INDIA 27-Dec-13 99.5201 8.0004 1 5 99.5201 8.0004 INE476A16KR5 CANARA BK 2-Jan-14 99.3642 8.6501 3 200 99.3642 8.6501 INE476A16KP9 CANARA BK 3-Jan-14 99.3408 8.6502 2 200 99.3408 8.6502 INE476A16KP9 CANARA BK 3-Jan-14 99.3229 8.5802 1 100 99.3229 8.5802 INE667A16CR6 SYNDICATE BK 3-Jan-14 99.3295 8.7994 1 50 99.3295 8.7994 INE428A16LF9 ALLAHABAD BK 13-Jan-14 99.0411 9.2997 1 5 99.0411 9.2997 INE095A16KO0 INDUSIND BK 15-Jan-14 98.9705 9.2604 1 2 98.9705 9.2604 INE141A16NA5 OBC 17-Jan-14 99.0032 8.7499 1 25 99.0032 8.7499 INE095A16KS1 INDUSIND BK 17-Jan-14 98.9434 9.2804 1 5 98.9434 9.2804 INE457A16DO7 BK OF MAHARASHTRA 17-Jan-14 98.9513 9.2103 1 5 98.9513 9.2103 INE428A16LI3 ALLAHABAD BK 20-Jan-14 98.8664 9.3002 1 5 98.8664 9.3002 INE565A16855 INDIAN OVERSEAS BK 20-Jan-14 98.8773 9.2097 1 5 98.8773 9.2097 INE141A16MY7 OBC 21-Jan-14 98.8984 8.6503 2 100 98.8984 8.6503 INE434A16DF4 ANDHRA BK 23-Jan-14 98.7918 9.2997 1 50 98.7918 9.2997 INE434A16DF4 ANDHRA BK 23-Jan-14 98.8429 8.7201 1 5 98.8429 8.7201 INE652A16IE3 STATE BK OF PATIALA 27-Jan-14 98.6993 9.2502 1 25 98.6993 9.2502 INE476A16KU9 CANARA BK 28-Jan-14 98.6860 8.9999 1 520 98.6860 8.9999 INE476A16KU9 CANARA BK 28-Jan-14 98.7100 9.0001 1 5 98.7100 9.0001 INE651A16FM4 STATE BK OF MYSORE 29-Jan-14 98.6500 9.2499 1 25 98.6500 9.2499 INE457A16BV6 BK OF MAHARASHTRA 29-Jan-14 98.6987 8.7498 1 25 98.6987 8.7498 INE476A16KY1 CANARA BK 31-Jan-14 98.6753 8.7501 1 5 98.6753 8.7501 INE141A16NB3 OBC 3-Feb-14 98.5449 8.9826 10 1000 98.5461 8.9750 INE428A16LO1 ALLAHABAD BK 3-Feb-14 98.5216 9.1283 20 850 98.5206 9.1348 INE654A16EI9 STATE BK OF TRAVANCORE 3-Feb-14 98.5359 9.0391 8 650 98.5405 9.0101 INE705A16HZ6 VIJAYA BK 3-Feb-14 98.5485 8.9600 12 600 98.5557 8.9149 INE608A16FL6 PUNJAB AND SIND BK 3-Feb-14 98.5445 8.9851 6 500 98.5445 8.9851 INE112A16EJ6 CORPORATION BK 3-Feb-14 98.5780 8.7753 3 500 98.5780 8.7753 INE683A16CC5 THE SOUTH INDIAN BK 3-Feb-14 98.5225 9.1227 9 300 98.5226 9.1223 INE652A16IG8 STATE BK OF PATIALA 3-Feb-14 98.5363 9.0365 2 200 98.5401 9.0126 INE434A16EP1 ANDHRA BK 3-Feb-14 98.5190 9.1449 1 50 98.5190 9.1449 INE095A16KM4 INDUSIND BK 3-Feb-14 98.5143 9.3298 1 5 98.5143 9.3298 INE428A16LN3 ALLAHABAD BK 4-Feb-14 98.4985 9.1214 8 950 98.4995 9.1152 INE095A16KZ6 INDUSIND BK 4-Feb-14 98.5064 9.0726 1 250 98.5064 9.0726 INE476A16KW5 CANARA BK 7-Feb-14 98.4804 8.8002 1 50 98.4804 8.8002 INE428A16LP8 ALLAHABAD BK 14-Feb-14 98.2653 9.0753 2 150 98.2653 9.0753 INE008A16NZ3 IDBI BK 17-Feb-14 98.2704 8.8002 1 5 98.2704 8.8002 INE090A16YC7 ICICI BK 24-Feb-14 98.0632 8.8999 1 10 98.0632 8.8999 INE565A16715 INDIAN OVERSEAS BK 25-Feb-14 98.0613 8.8002 1 10 98.0613 8.8002 INE667A16CY2 SYNDICATE BK 26-Feb-14 98.0491 8.7500 1 100 98.0491 8.7500 INE654A16EH1 STATE BK OF TRAVANCORE 27-Feb-14 98.0731 8.6402 1 200 98.0731 8.6402 INE652A16II4 STATE BK OF PATIALA 27-Feb-14 97.9625 9.0376 1 30 97.9625 9.0376 INE608A16FB7 PUNJAB AND SIND BK 3-Mar-14 97.9040 8.8798 1 25 97.9040 8.8798 INE705A16FQ9 VIJAYA BK 3-Mar-14 97.9109 8.8499 1 10 97.9109 8.8499 INE692A16BX4 UNION BK OF INDIA 4-Mar-14 97.8935 8.8249 1 50 97.8935 8.8249 INE649A16DP6 STATE BK OF HYDERABAD 4-Mar-14 97.8970 8.8099 1 25 97.8970 8.8099 INE141A16KI4 OBC 5-Mar-14 97.8880 8.7501 1 25 97.8880 8.7501 INE028A16573 BK OF BARODA 6-Mar-14 97.8913 8.6402 1 100 97.8913 8.6402 INE428A16JK3 ALLAHABAD BK 6-Mar-14 97.8651 8.7499 1 50 97.8651 8.7499 INE476A16JB1 CANARA BK 6-Mar-14 97.8651 8.7499 1 25 97.8651 8.7499 INE141A16KO2 OBC 12-Mar-14 97.7402 8.7000 1 50 97.7402 8.7000 INE434A16DL2 ANDHRA BK 14-Mar-14 97.6817 8.7501 1 50 97.6817 8.7501 INE084A16998 BK OF INDIA 24-Mar-14 97.4819 8.6500 1 50 97.4819 8.6500 INE160A16JF2 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-14 97.4379 8.7249 2 50 97.4308 8.7499 INE095A16HQ1 INDUSIND BK 26-Mar-14 97.3359 9.0001 1 0.5 97.3359 9.0001 INE084A16AG1 BK OF INDIA 3-Jun-14 95.6464 9.2300 1 25 95.6464 9.2300 INE476A16KC7 CANARA BK 10-Jun-14 95.4847 9.2301 1 50 95.4847 9.2301 INE695A16HP0 UNITED BK OF INDIA 11-Jun-14 95.5086 9.1301 1 25 95.5086 9.1301 INE608A16EZ9 PUNJAB AND SIND BK 26-Aug-14 93.7514 9.2500 1 10 93.7514 9.2500 INE095A16JC7 INDUSIND BK 2-Sep-14 93.4470 9.4449 1 3 93.4470 9.4449 INE652A16HM8 STATE BK OF PATIALA 4-Sep-14 93.6078 9.1300 1 100 93.6078 9.1300 INE562A16DV9 INDIAN BK 9-Sep-14 93.4850 9.1500 2 75 93.4850 9.1500 INE608A16FG6 PUNJAB AND SIND BK 22-Sep-14 93.1664 9.2000 2 125 93.1664 9.2000 INE483A16GT5 CENTRAL BK OF INDIA 5-Dec-14 91.4955 9.2950 2 75 91.4955 9.2950 =============================================================================================== *: Crores