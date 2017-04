Dec 6 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE141A16MC3 OBC 10-Dec-13 99.9133 7.9222 3 175 99.9124 8.0005 INE112A16DB5 CORPORATION BK 10-Dec-13 99.9135 7.9000 3 75 99.9135 7.9000 INE237A16VA4 KOTAK MAH BK 10-Dec-13 99.9124 8.0005 1 75 99.9124 8.0005 INE168A16EP5 THE JAMMU AND KASHMIR BK10-Dec-13 99.9146 7.7994 1 50 99.9146 7.7994 INE077A16AJ9 DENA BK 10-Dec-13 99.9146 7.7994 1 50 99.9146 7.7994 INE654A16DK7 STATE BK OF TRAVANCORE 10-Dec-13 99.9137 7.8817 1 50 99.9137 7.8817 INE483A16DZ9 CENTRAL BK OF INDIA 12-Dec-13 99.9355 7.8526 1 100 99.9355 7.8526 INE160A16IP3 PUNJAB NATIONAL BK 12-Dec-13 99.8707 7.8759 2 50 99.8703 7.9003 INE654A16CS2 STATE BK OF TRAVANCORE 13-Dec-13 99.8487 7.9012 1 25 99.8487 7.9012 INE160A16IQ1 PUNJAB NATIONAL BK 16-Dec-13 99.7827 7.9487 3 100 99.7827 7.9487 INE141A16JB1 OBC 16-Dec-13 99.7827 7.9487 2 50 99.7827 7.9487 INE112A16DC3 CORPORATION BK 17-Dec-13 99.7610 7.9495 1 25 99.7610 7.9495 INE028A16482 BK OF BARODA 17-Dec-13 99.7670 7.7494 1 25 99.7670 7.7494 INE434A16CT7 ANDHRA BK 20-Dec-13 99.6979 7.9000 1 50 99.6979 7.9000 INE090A16XJ4 ICICI BK 23-Dec-13 99.6242 8.0991 1 50 99.6242 8.0991 INE160A16IR9 PUNJAB NATIONAL BK 23-Dec-13 99.6311 7.9498 2 30 99.6311 7.9498 INE238A16UE6 AXIS BK 23-Dec-13 99.6941 7.9997 1 5 99.6941 7.9997 INE483A16EC6 CENTRAL BK OF INDIA 27-Dec-13 99.5419 7.9997 3 200 99.5447 7.9497 INE428A16LE2 ALLAHABAD BK 7-Jan-14 99.3057 8.7997 1 5 99.3057 8.7997 INE008A16NF5 IDBI BK 10-Jan-14 99.2344 8.8000 1 25 99.2344 8.8000 INE476A16KT1 CANARA BK 17-Jan-14 99.0088 8.7002 2 50 99.0088 8.7002 INE428A16LK9 ALLAHABAD BK 28-Jan-14 98.7487 9.2502 1 50 98.7487 9.2502 INE077A16AM3 DENA BK 31-Jan-14 98.6747 9.2497 1 25 98.6747 9.2497 INE667A16CW6 SYNDICATE BK 31-Jan-14 98.6747 9.2497 1 25 98.6747 9.2497 INE652A16IG8 STATE BK OF PATIALA 3-Feb-14 98.6201 9.1198 1 5 98.6201 9.1198 INE483A16GP3 CENTRAL BK OF INDIA 4-Feb-14 98.5460 8.9754 12 1300 98.5517 8.9400 INE434A16ES5 ANDHRA BK 4-Feb-14 98.5391 9.0187 7 700 98.5621 8.8748 INE141A16JP1 OBC 4-Feb-14 98.5582 8.8992 10 575 98.5557 8.9149 INE428A16LN3 ALLAHABAD BK 4-Feb-14 98.5234 9.1173 3 300 98.5214 9.1298 INE077A16AN1 DENA BK 4-Feb-14 98.5717 8.8147 6 300 98.5717 8.8147 INE095A16KZ6 INDUSIND BK 4-Feb-14 98.5305 9.0728 7 250 98.5305 9.0728 INE036D16EV6 THE KARUR VYSYA BK 4-Feb-14 98.5525 8.9350 6 200 98.5525 8.9350 INE168A16HT0 THE JAMMU AND KASHMIR BK 4-Feb-14 98.5701 8.8247 4 125 98.5701 8.8247 INE654A16EJ7 STATE BK OF TRAVANCORE 4-Feb-14 98.5413 9.0051 2 100 98.5413 9.0051 INE683A16CI2 THE SOUTH INDIAN BK 4-Feb-14 98.5223 9.1240 2 75 98.5222 9.1248 INE428A16LR4 ALLAHABAD BK 5-Feb-14 98.5125 9.0350 2 500 98.5125 9.0350 INE483A16GS7 CENTRAL BK OF INDIA 7-Feb-14 98.4879 8.8951 2 100 98.4879 8.8951 INE008A16OH9 IDBI BK 21-Feb-14 98.2765 8.6501 1 100 98.2765 8.6501 INE562A16EJ2 INDIAN BK 25-Feb-14 98.0995 8.7299 1 20 98.0995 8.7299 INE667A16CY2 SYNDICATE BK 26-Feb-14 98.0938 8.6498 1 200 98.0938 8.6498 INE112A16DP5 CORPORATION BK 3-Mar-14 98.0327 8.7199 1 50 98.0327 8.7199 INE683A16AO4 THE SOUTH INDIAN BK 3-Mar-14 97.9227 8.9000 1 25 97.9227 8.9000 INE112A16DP5 CORPORATION BK 3-Mar-14 97.9572 8.7491 1 5 97.9572 8.7491 INE428A16JF3 ALLAHABAD BK 4-Mar-14 97.9456 8.6998 1 75 97.9456 8.6998 INE141A16KD5 OBC 4-Mar-14 98.0097 8.7201 1 50 98.0097 8.7201 INE008A16OP2 IDBI BK 4-Mar-14 97.9259 8.7850 1 50 97.9259 8.7850 INE084A16915 BK OF INDIA 4-Mar-14 97.9456 8.7000 1 25 97.9456 8.7000 INE476A16JM8 CANARA BK 5-Mar-14 97.9710 8.7898 1 25 97.9710 8.7898 INE028A16573 BK OF BARODA 6-Mar-14 97.8857 8.7599 1 25 97.8857 8.7599 INE476A16JB1 CANARA BK 6-Mar-14 97.9478 8.7902 1 25 97.9478 8.7902 INE667A16CQ8 SYNDICATE BK 10-Mar-14 97.8024 8.7250 1 25 97.8024 8.7250 INE112A16DT7 CORPORATION BK 13-Mar-14 97.7148 8.8000 1 25 97.7148 8.8000 INE077A16AC4 DENA BK 13-Mar-14 97.7338 8.7252 2 25 97.7338 8.7252 INE565A16756 INDIAN OVERSEAS BK 14-Mar-14 97.6815 8.8402 1 50 97.6815 8.8402 INE434A16DL2 ANDHRA BK 14-Mar-14 97.7110 8.7251 1 25 97.7110 8.7251 INE160A16JD7 PUNJAB NATIONAL BK 20-Mar-14 97.5431 8.8400 1 175 97.5431 8.8400 INE562A16DF2 INDIAN BK 21-Mar-14 97.5470 8.7415 1 5 97.5470 8.7415 INE084A16998 BK OF INDIA 24-Mar-14 97.5205 8.8382 2 150 97.5228 8.8300 INE476A16JO4 CANARA BK 24-Mar-14 97.5201 8.8398 1 100 97.5201 8.8398 INE483A16EW4 CENTRAL BK OF INDIA 25-Mar-14 97.5219 8.7499 1 25 97.5219 8.7499 INE434A16DN8 ANDHRA BK 26-Mar-14 97.5019 8.7399 1 50 97.5019 8.7399 INE691A16HB9 UCO BK 26-Mar-14 97.4991 8.7499 1 25 97.4991 8.7499 INE095A16LA7 INDUSIND BK 23-Apr-14 96.6430 9.1874 1 32 96.6430 9.1874 INE476A16KC7 CANARA BK 10-Jun-14 95.5999 9.1801 1 25 95.5999 9.1801 INE476A16KC7 CANARA BK 10-Jun-14 95.5497 9.1399 1 10 95.5497 9.1399 INE008A16QZ6 IDBI BK 25-Aug-14 93.7421 9.3001 1 0.25 93.7421 9.3001 INE649A16DZ5 STATE BK OF HYDERABAD 4-Sep-14 93.6362 9.1200 1 25 93.6362 9.1200 INE649A16EE8 STATE BK OF HYDERABAD 9-Sep-14 93.5268 9.1200 1 10 93.5268 9.1200 INE112A16EI8 CORPORATION BK 2-Dec-14 91.6888 9.1650 1 15 91.6888 9.1650 INE483A16GU3 CENTRAL BK OF INDIA 4-Dec-14 91.5819 9.2425 1 50 91.5819 9.2425 INE141A16NE7 OBC 5-Dec-14 91.5126 9.3000 6 200 91.5168 9.2950 INE483A16GT5 CENTRAL BK OF INDIA 5-Dec-14 91.5168 9.2950 5 150 91.5168 9.2950 INE036D16EW4 THE KARUR VYSYA BK 5-Dec-14 91.4751 9.3450 2 100 91.4751 9.3450