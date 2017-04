Mar 24 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE160A16JF2 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-14 99.9749 9.1638 2 175 99.9749 9.1638 INE649A16DO9 STATE BK OF HYDERABAD 25-Mar-14 99.9749 9.1754 2 78.5 99.9748 9.2003 INE171A16EZ8 THE FEDERAL BK 25-Mar-14 99.9747 9.2368 1 25 99.9747 9.2368 INE483A16EW4 CENTRAL BK OF INDIA 25-Mar-14 99.9749 9.1638 1 10 99.9749 9.1638 INE141A16NT5 OBC 26-Mar-14 99.9491 9.2940 1 100 99.9491 9.2940 INE095A16HQ1 INDUSIND BK 26-Mar-14 99.9480 9.4949 2 60 99.9480 9.4949 INE434A16DN8 ANDHRA BK 26-Mar-14 99.9491 9.2940 1 50 99.9491 9.2940 INE691A16HB9 UCO BK 26-Mar-14 99.9496 9.2026 1 25 99.9496 9.2026 INE705A16GJ2 VIJAYA BK 27-Mar-14 99.9220 9.4974 1 175 99.9220 9.4974 INE090A16YW5 ICICI BK 27-Mar-14 99.9236 9.3024 1 50 99.9236 9.3024 INE028A16771 BK OF BARODA 2-Apr-14 99.7883 9.6793 1 100 99.7883 9.6793 INE692A16CQ6 UNION BK OF INDIA 2-Apr-14 99.7467 10.2988 2 75 99.7467 10.2988 INE651A16FT9 STATE BK OF MYSORE 2-Apr-14 99.7540 10.0013 1 50 99.7540 10.0013 INE095A16LH2 INDUSIND BK 2-Apr-14 99.7589 9.8016 1 50 99.7589 9.8016 INE692A16CR4 UNION BK OF INDIA 3-Apr-14 99.7186 10.3001 4 355 99.7186 10.3000 INE008A16TL0 IDBI BK 3-Apr-14 99.7133 10.4937 3 238 99.7155 10.4139 INE428A16MB6 ALLAHABAD BK 3-Apr-14 99.7418 10.4986 1 200 99.7418 10.4986 INE028A16854 BK OF BARODA 3-Apr-14 99.7442 10.4007 1 100 99.7442 10.4007 INE428A16MB6 ALLAHABAD BK 3-Apr-14 99.7465 9.2763 2 33 99.7465 9.2763 INE476A16LH4 CANARA BK 3-Apr-14 99.7535 9.0195 1 25 99.7535 9.0195 INE476A16LH4 CANARA BK 3-Apr-14 99.7418 10.4986 1 25 99.7418 10.4986 INE428A16ME0 ALLAHABAD BK 4-Apr-14 99.6905 10.3017 2 25 99.6905 10.3017 INE652A16IV7 STATE BK OF PATIALA 4-Apr-14 99.7132 10.4983 1 25 99.7132 10.4983 INE652A16IV7 STATE BK OF PATIALA 4-Apr-14 99.7303 8.9733 1 14.6 99.7303 8.9733 INE237A16UB4 KOTAK MAH BK 7-Apr-14 99.6243 9.8320 2 100 99.6243 9.8320 INE008A16PU9 IDBI BK 7-Apr-14 99.6273 9.7532 1 45 99.6273 9.7532 INE692A16CL7 UNION BK OF INDIA 7-Apr-14 99.6274 10.5006 1 25 99.6274 10.5006 INE483A16HP1 CENTRAL BK OF INDIA 7-Apr-14 99.6257 10.5487 1 25 99.6257 10.5487 INE028A16797 BK OF BARODA 7-Apr-14 99.6389 9.4485 1 10 99.6389 9.4485 INE090A16ZG5 ICICI BK 14-Apr-14 99.4667 9.3190 1 20 99.4667 9.3190 INE483A16HU1 CENTRAL BK OF INDIA 22-Apr-14 99.2335 9.7218 1 50 99.2335 9.7218 INE457A16EB2 BK OF MAHARASHTRA 25-Apr-14 99.1532 9.7413 1 75 99.1532 9.7413 INE168A16IK7 THE JAMMU AND KASHMIR BK25-Apr-14 99.1472 9.8109 1 2.1 99.1472 9.8109 INE683A16CM4 THE SOUTH INDIAN BK 2-May-14 98.9428 10.0000 3 125 98.9428 10.0000 INE428A16MJ9 ALLAHABAD BK 2-May-14 98.9815 9.6302 1 100 98.9815 9.6302 INE434A16FD4 ANDHRA BK 2-May-14 98.9542 9.8911 1 1.4 98.9542 9.8911 INE562A16EZ8 INDIAN BK 6-May-14 98.9047 9.4003 1 5 98.9047 9.4003 INE036D16FO8 THE KARUR VYSYA BK 9-May-14 98.7882 9.9496 1 5 98.7882 9.9496 INE434A16FS2 ANDHRA BK 13-May-14 98.6810 9.7573 3 350 98.6800 9.7649 INE141A16OE5 OBC 13-May-14 98.6900 9.6899 1 45 98.6900 9.6899 INE565A16954 INDIAN OVERSEAS BK 16-May-14 98.6238 9.6099 2 500 98.6238 9.6099 INE705A16JM0 VIJAYA BK 16-May-14 98.5888 9.8580 2 125 98.5906 9.8450 INE608A16FO0 PUNJAB AND SIND BK 19-May-14 98.4949 9.9599 1 100 98.4949 9.9599 INE141A16OU1 OBC 19-May-14 98.5155 10.0001 1 5 98.5155 10.0001 INE028A16920 BK OF BARODA 19-May-14 98.5301 9.9003 1 5 98.5301 9.9003 INE483A16IM6 CENTRAL BK OF INDIA 20-May-14 98.5006 9.7476 2 100 98.5006 9.7476 INE692A16CA0 UNION BK OF INDIA 20-May-14 98.4889 10.0002 1 5 98.4889 10.0002 INE237A16YS0 KOTAK MAH BK 23-May-14 98.4520 9.5648 2 200 98.4417 9.6297 INE667A16DK9 SYNDICATE BK 23-May-14 98.4568 9.5349 2 200 98.4568 9.5349 INE434A16GG5 ANDHRA BK 23-May-14 98.4567 9.5356 3 150 98.4731 9.4327 INE077A16BF5 DENA BK 23-May-14 98.3859 9.9802 1 100 98.3859 9.9802 INE562A16FW2 INDIAN BK 23-May-14 98.4885 9.3361 2 50 98.4883 9.3373 INE705A16KC9 VIJAYA BK 2-Jun-14 98.1691 9.7249 2 125 98.1691 9.7249 INE008A16UU9 IDBI BK 2-Jun-14 98.2412 9.3351 1 7.8 98.2412 9.3351 INE434A16GH3 ANDHRA BK 4-Jun-14 98.1348 9.6352 1 100 98.1348 9.6352 INE608A16ET2 PUNJAB AND SIND BK 5-Jun-14 98.1065 9.6502 1 100 98.1065 9.6502 INE095A16MM0 INDUSIND BK 5-Jun-14 98.0825 9.7749 2 100 98.0825 9.7749 INE476A16MS9 CANARA BK 6-Jun-14 98.1932 9.2002 1 25 98.1932 9.2002 INE562A16FF7 INDIAN BK 9-Jun-14 98.1204 9.1999 1 100 98.1204 9.1999 INE705A16JV1 VIJAYA BK 10-Jun-14 97.9636 9.7274 2 150 97.9636 9.7274 INE476A16KC7 CANARA BK 10-Jun-14 98.0267 9.4200 3 125 98.0154 9.4750 INE095A16ML2 INDUSIND BK 10-Jun-14 97.9360 9.9901 1 100 97.9360 9.9901 INE562A16FM3 INDIAN BK 10-Jun-14 98.0961 9.2001 1 75 98.0961 9.2001 INE434A16GM3 ANDHRA BK 12-Jun-14 97.9529 9.5351 1 500 97.9529 9.5351 INE691A16HM6 UCO BK 12-Jun-14 97.9529 9.5351 3 500 97.9529 9.5351 INE008A16VF8 IDBI BK 13-Jun-14 97.9284 9.5325 1 50 97.9284 9.5325 INE476A16KB9 CANARA BK 13-Jun-14 97.9992 9.2000 1 25 97.9992 9.2000 INE028A16AF0 BK OF BARODA 16-Jun-14 97.8302 9.6374 1 200 97.8302 9.6374 INE077A16BR0 DENA BK 16-Jun-14 97.8542 9.5284 3 95 97.8528 9.5348 INE691A16HN4 UCO BK 16-Jun-14 97.8726 9.4450 2 50 97.8726 9.4450 INE095A16MN8 INDUSIND BK 16-Jun-14 97.8274 9.6501 1 10 97.8274 9.6501 INE095A16MQ1 INDUSIND BK 17-Jun-14 97.8605 9.4999 1 5 97.8605 9.4999 INE141A16PI3 OBC 18-Jun-14 97.7656 9.6999 2 250 97.7656 9.6999 INE095A16MR9 INDUSIND BK 18-Jun-14 97.8028 9.5348 1 6 97.8028 9.5348 INE160A16KA1 PUNJAB NATIONAL BK 19-Jun-14 97.7987 9.4434 5 275 97.8222 9.3402 INE141A16PR4 OBC 19-Jun-14 97.7402 9.7000 1 75 97.7402 9.7000 INE008A16VS1 IDBI BK 19-Jun-14 97.7778 9.5349 1 25 97.7778 9.5349 INE705A16KB1 VIJAYA BK 20-Jun-14 97.7068 9.7348 2 450 97.7068 9.7350 INE095A16NA3 INDUSIND BK 20-Jun-14 97.6975 9.7752 1 100 97.6975 9.7752 INE434A16GK7 ANDHRA BK 23-Jun-14 97.6673 9.5799 2 500 97.6673 9.5799 INE008A16VT9 IDBI BK 23-Jun-14 97.6780 9.5349 1 75 97.6780 9.5349 INE528G16XH4 YES BK 23-Jun-14 97.6625 9.6001 1 60 97.6625 9.6001 INE090A16B11 ICICI BK 25-Jul-14 96.9471 9.3447 1 0.02 96.9471 9.3447 INE434A16GJ9 ANDHRA BK 29-Jul-14 96.7677 9.6000 1 50 96.7677 9.6000 INE141A16PP8 OBC 28-Aug-14 96.0646 9.5239 3 250 96.0573 9.5424 INE649A16DZ5 STATE BK OF HYDERABAD 4-Sep-14 96.0784 9.1399 1 10 96.0784 9.1399 INE141A16ML4 OBC 15-Sep-14 95.6371 9.5149 3 200 95.6371 9.5149 INE648A16GH8 SBBJ 15-Sep-14 95.8204 9.1500 1 100 95.8204 9.1500 INE651A16FE1 STATE BK OF MYSORE 19-Sep-14 95.7054 9.1501 1 100 95.7054 9.1501 INE565A16830 INDIAN OVERSEAS BK 24-Sep-14 95.5999 9.1801 1 100 95.5999 9.1801 INE648A16GK2 SBBJ 26-Sep-14 95.5120 9.2209 1 1 95.5120 9.2209 INE028A16821 BK OF BARODA 10-Dec-14 93.8526 9.1600 1 25 93.8526 9.1600 INE514E16970 EXIM 19-Dec-14 93.5634 9.2999 1 25 93.5634 9.2999 INE476A16LK8 CANARA BK 19-Jan-15 92.9664 9.2050 1 10 92.9664 9.2050 INE476A16MF6 CANARA BK 12-Feb-15 92.4424 9.2100 1 50 92.4424 9.2100 INE476A16MA7 CANARA BK 27-Feb-15 92.1359 9.1900 3 150 92.1674 9.1500 INE112A16FB0 CORPORATION BK 27-Feb-15 92.1674 9.1500 1 25 92.1674 9.1500 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 92.0823 9.1500 5 150 92.0823 9.1500 INE141A16OQ9 OBC 3-Mar-15 92.0411 9.1750 1 25 92.0411 9.1750 INE476A16MD1 CANARA BK 4-Mar-15 92.0398 9.1500 1 25 92.0398 9.1500 INE476A16MY7 CANARA BK 5-Mar-15 92.0186 9.1500 1 25 92.0186 9.1500 INE112A16FF1 CORPORATION BK 9-Mar-15 91.9549 9.1501 1 50 91.9549 9.1501 INE008A16VK8 IDBI BK 10-Mar-15 91.9338 9.1499 1 50 91.9338 9.1499 INE160A16JU1 PUNJAB NATIONAL BK 11-Mar-15 91.9329 9.1250 3 100 91.9532 9.1000 INE691A16HO2 UCO BK 11-Mar-15 91.9207 9.1400 1 50 91.9207 9.1400 INE095A16MK4 INDUSIND BK 13-Mar-15 91.6043 9.4500 2 100 91.6043 9.4500 INE434A16GE0 ANDHRA BK 13-Mar-15 91.7020 9.3300 4 100 91.8491 9.1500 INE084A16AR8 BK OF INDIA 13-Mar-15 91.9111 9.1000 1 50 91.9111 9.1000 INE237A16YO9 KOTAK MAH BK 13-Mar-15 91.8082 9.2000 1 50 91.8082 9.2000 INE084A16AR8 BK OF INDIA 13-Mar-15 91.6450 9.4000 1 25 91.6450 9.4000 INE683A16DD1 THE SOUTH INDIAN BK 16-Mar-15 91.7493 9.2200 1 25 91.7493 9.2200 INE084A16AV0 BK OF INDIA 18-Mar-15 91.5370 9.4000 1 25 91.5370 9.4000 INE608A16FT9 PUNJAB AND SIND BK 19-Mar-15 91.2735 9.6936 4 275 91.2313 9.7450 INE141A16PJ1 OBC 19-Mar-15 91.3003 9.6610 2 275 91.3011 9.6600 INE077A16BH1 DENA BK 19-Mar-15 91.5718 9.3318 6 275 91.7141 9.1600 INE476A16NE7 CANARA BK 19-Mar-15 91.5402 9.3700 3 125 91.5484 9.3601 INE483A16IV7 CENTRAL BK OF INDIA 19-Mar-15 91.4803 9.4425 1 75 91.4803 9.4425 INE652A16JC5 STATE BK OF PATIALA 19-Mar-15 91.5753 9.3275 1 50 91.5753 9.3275 INE457A16DZ3 BK OF MAHARASHTRA 19-Mar-15 91.9093 8.9500 1 1.7 91.9093 8.9500 INE434A16GF7 ANDHRA BK 20-Mar-15 91.5017 9.3905 3 155 91.5104 9.3800 INE705A16JZ2 VIJAYA BK 20-Mar-15 91.4862 9.4092 4 150 91.4752 9.4225 INE141A16PG7 OBC 20-Mar-15 91.1207 9.8525 1 100 91.1207 9.8525 INE483A16IU9 CENTRAL BK OF INDIA 20-Mar-15 91.4587 9.4424 1 75 91.4587 9.4424 INE084A16AW8 BK OF INDIA 23-Mar-15 91.4130 9.4194 10 650 91.3251 9.5250 INE476A16NA5 CANARA BK 23-Mar-15 91.4271 9.4025 15 525 91.4042 9.4300 INE683A16DF6 THE SOUTH INDIAN BK 23-Mar-15 91.2947 9.5616 7 313 91.2939 9.5625 INE705A16JY5 VIJAYA BK 23-Mar-15 91.3251 9.5250 6 300 91.2441 9.6225 INE528G16XI2 YES BK 23-Mar-15 91.3917 9.4450 10 264 91.3875 9.4500 INE036D16FU5 THE KARUR VYSYA BK 23-Mar-15 91.3534 9.4910 5 205 91.4834 9.3350 INE141A16PQ6 OBC 23-Mar-15 91.4396 9.3875 5 200 91.4355 9.3924 INE095A16NB1 INDUSIND BK 23-Mar-15 91.3598 9.4833 4 185 91.3688 9.4725 INE562A16FU6 INDIAN BK 23-Mar-15 91.4263 9.4035 3 160 91.4667 9.3550 INE160A16KB9 PUNJAB NATIONAL BK 23-Mar-15 91.4934 9.3231 5 160 91.4772 9.3425 INE077A16BS8 DENA BK 23-Mar-15 91.4194 9.4117 3 150 91.4209 9.4100 INE483A16IW5 CENTRAL BK OF INDIA 23-Mar-15 91.3390 9.5083 3 150 91.3106 9.5425 INE528G16XJ0 YES BK 24-Mar-15 91.3743 9.4400 1 18 91.3743 9.4400 INE237A16YR2 KOTAK MAH BK 24-Mar-15 91.4913 9.3000 1 6 91.4913 9.3000 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com