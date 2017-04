Mar 25 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). [PART I] ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE434A16DN8 ANDHRA BK 26-Mar-14 99.9748 9.2003 4 225 99.9748 9.2003 INE237A16UA6 KOTAK MAH BK 27-Mar-14 99.9490 9.3040 2 100 99.9491 9.2940 INE238A16VF1 AXIS BK 27-Mar-14 99.9493 9.2574 1 50 99.9493 9.2574 INE691A16HC7 UCO BK 27-Mar-14 99.9541 8.3806 2 45.5 99.9541 8.3806 INE090A16YW5 ICICI BK 27-Mar-14 99.9485 9.4036 1 25 99.9485 9.4036 INE683A16BB9 THE SOUTH INDIAN BK 28-Mar-14 99.9220 9.4974 2 80 99.9220 9.4974 INE166A16IV8 ING VYSYA BK 28-Mar-14 99.9228 9.3999 1 25 99.9228 9.3999 INE705A16IP5 VIJAYA BK 2-Apr-14 99.7704 10.4996 2 150 99.7704 10.4996 INE692A16CQ6 UNION BK OF INDIA 2-Apr-14 99.7704 10.4996 1 150 99.7704 10.4996 INE476A16LG6 CANARA BK 2-Apr-14 99.7662 10.6940 2 104.54 99.7649 10.7517 INE141A16LB7 OBC 2-Apr-14 99.7748 10.2979 1 100 99.7748 10.2979 INE028A16771 BK OF BARODA 2-Apr-14 99.7889 9.6518 4 100 99.7889 9.6518 INE457A16CC4 BK OF MAHARASHTRA 2-Apr-14 99.7638 10.8021 2 100 99.7638 10.8021 INE168A16IA8 THE JAMMU AND KASHMIR BK 2-Apr-14 99.7689 10.5668 2 75 99.7660 10.7013 INE095A16LH2 INDUSIND BK 2-Apr-14 99.7660 10.7013 1 50 99.7660 10.7013 INE028A16771 BK OF BARODA 2-Apr-14 99.8151 9.6591 1 50 99.8151 9.6591 INE077A16AQ4 DENA BK 2-Apr-14 99.7660 10.7013 1 25 99.7660 10.7013 INE976G16364 THE RATNAKAR BK 2-Apr-14 99.7595 10.9993 1 25 99.7595 10.9993 INE562A16ET1 INDIAN BK 2-Apr-14 99.8057 10.1511 1 25 99.8057 10.1511 INE160A16JP1 PUNJAB NATIONAL BK 2-Apr-14 99.7895 9.6243 1 5.25 99.7895 9.6243 INE483A16HO4 CENTRAL BK OF INDIA 2-Apr-14 99.7663 10.6875 1 4 99.7663 10.6875 INE476A16LH4 CANARA BK 3-Apr-14 99.7376 10.6716 3 275 99.7381 10.6494 INE483A16HY3 CENTRAL BK OF INDIA 3-Apr-14 99.7332 10.8492 1 50 99.7332 10.8492 INE095A16LK6 INDUSIND BK 3-Apr-14 99.7369 10.6983 1 50 99.7369 10.6983 INE428A16MB6 ALLAHABAD BK 3-Apr-14 99.7544 9.9844 3 49 99.7719 9.2719 INE692A16CR4 UNION BK OF INDIA 3-Apr-14 99.7332 10.8492 1 25 99.7332 10.8492 INE008A16TL0 IDBI BK 3-Apr-14 99.7440 10.4089 1 13 99.7440 10.4089 INE028A16854 BK OF BARODA 3-Apr-14 99.7628 9.6427 3 9.25 99.7628 9.6427 INE652A16IV7 STATE BK OF PATIALA 4-Apr-14 99.7186 10.3001 1 100 99.7186 10.3001 INE141A16NZ2 OBC 4-Apr-14 99.6995 11.0013 1 50 99.6995 11.0013 INE476A16LT9 CANARA BK 4-Apr-14 99.7504 10.1480 1 25 99.7504 10.1480 INE476A16LT9 CANARA BK 4-Apr-14 99.6995 11.0013 1 25 99.6995 11.0013 INE008A16SO6 IDBI BK 4-Apr-14 99.7268 9.9991 1 5 99.7268 9.9991 INE692A16CL7 UNION BK OF INDIA 7-Apr-14 99.6218 10.6583 5 295 99.6204 10.6986 INE028A16797 BK OF BARODA 7-Apr-14 99.6420 10.0884 4 100 99.6626 9.5052 INE692A16CL7 UNION BK OF INDIA 7-Apr-14 99.6495 10.6985 4 90 99.6495 10.6985 INE476A16JS5 CANARA BK 7-Apr-14 99.6274 10.5006 2 26 99.6274 10.5006 INE483A16HZ0 CENTRAL BK OF INDIA 11-Apr-14 99.5602 9.4845 2 210 99.5602 9.4845 INE008A16UI4 IDBI BK 15-Apr-14 99.4575 9.4806 1 300 99.4575 9.4806 INE112A16ES7 CORPORATION BK 15-Apr-14 99.4632 9.8495 2 50 99.4632 9.8495 INE112A16ES7 CORPORATION BK 15-Apr-14 99.4365 9.8497 1 25 99.4365 9.8497 INE434A16FH5 ANDHRA BK 17-Apr-14 99.4052 9.4957 1 200 99.4052 9.4957 INE028A16953 BK OF BARODA 25-Apr-14 99.1886 9.6317 1 50 99.1886 9.6317 INE651A16FW3 STATE BK OF MYSORE 25-Apr-14 99.1921 9.5898 1 25 99.1921 9.5898 INE168A16IK7 THE JAMMU AND KASHMIR BK25-Apr-14 99.1738 9.8089 1 13 99.1738 9.8089 INE141A16OC9 OBC 28-Apr-14 99.1240 9.4872 1 68 99.1240 9.4872 INE428A16MG5 ALLAHABAD BK 28-Apr-14 99.0931 9.8249 1 50 99.0931 9.8249 INE562A16EX3 INDIAN BK 28-Apr-14 99.1529 9.4495 1 25 99.1529 9.4495 INE112A16EX7 CORPORATION BK 28-Apr-14 99.1119 9.6194 1 13 99.1119 9.6194 INE112A16ER9 CORPORATION BK 29-Apr-14 99.0928 9.5474 3 108 99.0928 9.5474 INE565A16913 INDIAN OVERSEAS BK 29-Apr-14 99.1274 9.4501 1 25 99.1274 9.4501 INE565A16913 INDIAN OVERSEAS BK 29-Apr-14 99.0777 9.7078 1 13 99.0777 9.7078 INE028A16870 BK OF BARODA 2-May-14 99.0611 9.3499 1 120 99.0611 9.3499 INE028A16904 BK OF BARODA 7-May-14 98.9299 9.4003 1 25 98.9299 9.4003 INE428A16MF7 ALLAHABAD BK 8-May-14 99.8415 1.3169 1 50 99.8415 1.3169 INE036D16FO8 THE KARUR VYSYA BK 9-May-14 98.7728 10.0776 1 10 98.7728 10.0776 INE036D16FO8 THE KARUR VYSYA BK 9-May-14 98.8442 9.7000 1 5 98.8442 9.7000 INE141A16OE5 OBC 13-May-14 98.7789 9.4002 1 5 98.7789 9.4002 INE028A16920 BK OF BARODA 19-May-14 98.5924 9.6502 1 5 98.5924 9.6502 INE141A16OU1 OBC 19-May-14 98.6284 9.3999 1 5 98.6284 9.3999 INE428A16MQ4 ALLAHABAD BK 19-May-14 98.6284 9.3999 1 5 98.6284 9.3999 INE112A16EZ2 CORPORATION BK 22-May-14 98.4820 9.7002 1 100 98.4820 9.7002 INE648A16GN6 SBBJ 23-May-14 98.5237 9.2699 2 300 98.5237 9.2699 INE528G16XK8 YES BK 23-May-14 98.5072 9.3751 1 250 98.5072 9.3751 INE008A16QQ5 IDBI BK 23-May-14 98.4974 9.4376 2 200 98.4974 9.4376 INE705A16KA3 VIJAYA BK 23-May-14 98.4684 9.6224 3 175 98.4649 9.6449 INE667A16DK9 SYNDICATE BK 23-May-14 98.4821 9.5351 2 50 98.4821 9.5351 INE562A16GA6 INDIAN BK 26-May-14 98.4378 9.3428 1 200 98.4378 9.3428 INE608A16EQ8 PUNJAB AND SIND BK 26-May-14 98.4197 9.4528 1 100 98.4197 9.4528 INE237A16YT8 KOTAK MAH BK 26-May-14 98.3905 9.6303 1 100 98.3905 9.6303 INE028A16AG8 BK OF BARODA 28-May-14 98.4536 9.1000 1 50 98.4536 9.1000 INE141A16LN2 OBC 28-May-14 98.4146 9.1874 1 0.15 98.4146 9.1874 INE141A16PS2 OBC 30-May-14 98.3414 9.3273 1 200 98.3414 9.3273 INE692A16CU8 UNION BK OF INDIA 30-May-14 98.3698 9.1649 1 100 98.3698 9.1649 INE428A16MM3 ALLAHABAD BK 30-May-14 98.3724 9.1500 1 50 98.3724 9.1500 INE476A16ML4 CANARA BK 30-May-14 98.3724 9.1500 1 25 98.3724 9.1500 INE008A16VL6 IDBI BK 30-May-14 98.3689 9.1700 1 25 98.3689 9.1700 INE683A16BG8 THE SOUTH INDIAN BK 2-Jun-14 98.1970 9.7127 4 650 98.1902 9.7500 INE476A16LC5 CANARA BK 2-Jun-14 98.1993 9.7001 2 175 98.1993 9.7001 INE008A16UU9 IDBI BK 2-Jun-14 98.2285 9.5401 3 125 98.2960 9.1702 INE705A16KC9 VIJAYA BK 2-Jun-14 98.2093 9.6453 1 100 98.2093 9.6453 INE667A16DH5 SYNDICATE BK 2-Jun-14 98.2294 9.5350 2 50 98.2294 9.5350 INE095A16MV1 INDUSIND BK 2-Jun-14 98.1861 9.7725 1 50 98.1861 9.7725 INE095A16MV1 INDUSIND BK 2-Jun-14 98.3149 9.2001 2 50 98.3149 9.2001 INE608A16FV5 PUNJAB AND SIND BK 3-Jun-14 98.1866 9.6302 1 100 98.1866 9.6302 INE084A16AG1 BK OF INDIA 3-Jun-14 98.1737 9.7000 1 75 98.1737 9.7000 INE084A16AG1 BK OF INDIA 3-Jun-14 98.2002 9.6952 1 75 98.2002 9.6952 INE434A16FJ1 ANDHRA BK 3-Jun-14 98.2755 9.1498 1 50 98.2755 9.1498 INE562A16FD2 INDIAN BK 3-Jun-14 98.3033 9.1302 2 50 98.3033 9.1302 INE608A16FV5 PUNJAB AND SIND BK 3-Jun-14 98.2814 9.2501 1 25 98.2814 9.2501 INE008A16VM4 IDBI BK 4-Jun-14 98.1593 9.6402 2 100 98.1593 9.6402 INE008A16VM4 IDBI BK 4-Jun-14 98.2662 9.2000 1 100 98.2662 9.2000 INE476A16JZ0 CANARA BK 4-Jun-14 98.2513 9.1498 1 25 98.2513 9.1498 INE691A16HL8 UCO BK 5-Jun-14 98.2419 9.1999 1 120 98.2419 9.1999 INE428A16MW2 ALLAHABAD BK 5-Jun-14 98.2325 9.2499 2 50 98.2325 9.2499 INE562A16DQ9 INDIAN BK 5-Jun-14 98.2325 9.2499 98.0661 9.8602 2 100 98.0661 9.8602 INE428A16MK7 ALLAHABAD BK 9-Jun-14 97.9798 9.9023 1 100 97.9798 9.9023 INE608A16EV8 PUNJAB AND SIND BK 10-Jun-14 98.0449 9.4525 1 200 98.0449 9.4525 INE095A16ML2 INDUSIND BK 10-Jun-14 97.9795 9.7752 1 100 97.9795 9.7752 INE095A16ML2 INDUSIND BK 10-Jun-14 98.1204 9.1999 1 50 98.1204 9.1999 INE008A16VR3 IDBI BK 11-Jun-14 98.0154 9.4750 2 500 98.0154 9.4750 INE692A16CV6 UNION BK OF INDIA 12-Jun-14 98.0747 9.0700 1 100 98.0747 9.0700 INE692A16CV6 UNION BK OF INDIA 12-Jun-14 98.0924 9.1002 1 100 98.0924 9.1002 ===============================================================================================
*: Crores
CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform
CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform
CD Deals RICS : 