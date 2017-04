Mar 25 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). [PART II] ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE705A16JQ1 VIJAYA BK 12-Jun-14 97.9868 9.4926 3 75 97.9868 9.4926 INE008A16UV7 IDBI BK 12-Jun-14 98.0616 9.2500 1 50 98.0616 9.2500 INE160A16JV9 PUNJAB NATIONAL BK 12-Jun-14 98.0726 9.0801 1 25 98.0726 9.0801 INE084A16AX6 BK OF INDIA 13-Jun-14 97.9650 9.4776 5 300 97.9650 9.4776 INE562A16EO2 INDIAN BK 13-Jun-14 97.9655 9.4752 1 100 97.9655 9.4752 INE476A16KB9 CANARA BK 13-Jun-14 97.9182 9.7002 1 50 97.9182 9.7002 INE608A16EW6 PUNJAB AND SIND BK 16-Jun-14 97.8952 9.4551 5 245 97.8952 9.4551 INE428A16MP6 ALLAHABAD BK 16-Jun-14 97.8005 9.8900 1 200 97.8005 9.8900 INE090A16ZY8 ICICI BK 17-Jun-14 97.9639 9.1400 1 25 97.9639 9.1400 INE095A16MR9 INDUSIND BK 18-Jun-14 97.7749 9.7723 2 50 97.7749 9.7723 INE141A16PI3 OBC 18-Jun-14 97.8230 9.6701 1 25 97.8230 9.6701 INE141A16PR4 OBC 19-Jun-14 97.7921 9.6950 2 375 97.7921 9.6950 INE562A16FJ9 INDIAN BK 19-Jun-14 97.9009 9.1000 1 6 97.9009 9.1000 INE705A16KB1 VIJAYA BK 20-Jun-14 97.7483 9.6642 2 250 97.7521 9.6477 INE652A16GT5 STATE BK OF PATIALA 20-Jun-14 97.7516 9.6499 2 100 97.7516 9.6499 INE476A16NB3 CANARA BK 23-Jun-14 97.7159 9.4800 1 500 97.7159 9.4800 INE434A16GK7 ANDHRA BK 23-Jun-14 97.7217 9.4552 3 225 97.7217 9.4552 INE528G16XH4 YES BK 23-Jun-14 97.6952 9.5679 2 105 97.7406 9.3749 INE562A16DS5 INDIAN BK 24-Jun-14 97.6505 9.6507 5 225 97.6387 9.7002 INE691A16IA9 UCO BK 24-Jun-14 97.7300 9.3164 3 150 97.7300 9.3164 INE683A16DB5 THE SOUTH INDIAN BK 27-Jun-14 97.5585 9.7175 1 200 97.5585 9.7175 INE141A16PT0 OBC 27-Aug-14 96.2017 9.2975 1 250 96.2017 9.2975 INE008A16RH2 IDBI BK 27-Aug-14 96.2597 9.1500 1 5 96.2597 9.1500 INE141A16PP8 OBC 28-Aug-14 96.1191 9.4470 8 500 96.0922 9.5151 INE562A16DU1 INDIAN BK 4-Sep-14 96.0269 9.2649 2 50 96.0269 9.2649 INE562A16FZ5 INDIAN BK 5-Sep-14 96.0190 9.2275 1 120 96.0190 9.2275 INE084A16AU2 BK OF INDIA 5-Sep-14 95.9983 9.2775 1 120 95.9983 9.2775 INE141A16MI0 OBC 8-Sep-14 95.8366 9.4950 2 100 95.8366 9.4950 INE112A16EE7 CORPORATION BK 9-Sep-14 95.9587 9.1500 1 1 95.9587 9.1500 INE562A16FY8 INDIAN BK 12-Sep-14 95.8400 9.2650 2 100 95.8400 9.2650 INE705A16JX7 VIJAYA BK 12-Sep-14 95.7057 9.5775 1 50 95.7057 9.5775 INE691A16HT1 UCO BK 15-Sep-14 95.7482 9.3151 2 200 95.7482 9.3151 INE084A16AO5 BK OF INDIA 15-Sep-14 95.7716 9.2616 3 110 95.7865 9.2275 INE651A16FC5 STATE BK OF MYSORE 15-Sep-14 95.8652 9.1000 1 5 95.8652 9.1000 INE434A16EH8 ANDHRA BK 17-Sep-14 95.7842 9.1800 1 5 95.7842 9.1800 INE648A16GI6 SBBJ 18-Sep-14 95.7832 9.1301 1 100 95.7832 9.1301 INE565A16830 INDIAN OVERSEAS BK 24-Sep-14 95.6275 9.1700 1 50 95.6275 9.1700 INE141A16NC1 OBC 1-Dec-14 94.1107 9.1001 1 25 94.1107 9.1001 INE141A16NP3 OBC 10-Dec-14 93.6680 9.4901 1 100 93.6680 9.4901 INE483A16GY5 CENTRAL BK OF INDIA 15-Dec-14 93.7101 9.2449 1 9 93.7101 9.2449 INE141A16NL2 OBC 16-Dec-14 93.7807 9.1000 1 25 93.7807 9.1000 INE483A16HK2 CENTRAL BK OF INDIA 2-Jan-15 93.3638 9.1999 1 45 93.3638 9.1999 INE476A16LK8 CANARA BK 19-Jan-15 92.9202 9.2701 2 75 92.9202 9.2701 INE476A16LS1 CANARA BK 27-Jan-15 92.8251 9.1599 1 50 92.8251 9.1599 INE705A16IR1 VIJAYA BK 13-Feb-15 92.3742 9.3000 1 100 92.3742 9.3000 INE112A16EV1 CORPORATION BK 16-Feb-15 92.3256 9.2500 2 37 92.3256 9.2500 INE565A16897 INDIAN OVERSEAS BK 18-Feb-15 92.2824 9.2500 2 50 92.2824 9.2500 INE168A16IO9 THE JAMMU AND KASHMIR BK20-Feb-15 92.3768 9.1000 1 1.2 92.3768 9.1000 INE008A16UY1 IDBI BK 23-Feb-15 92.1980 9.2200 1 10 92.1980 9.2200 INE028A16AD5 BK OF BARODA 24-Feb-15 92.2157 9.1700 1 25 92.2157 9.1700 INE565A16939 INDIAN OVERSEAS BK 26-Feb-15 92.3161 9.0150 1 50 92.3161 9.0150 INE476A16MA7 CANARA BK 27-Feb-15 92.1911 9.1200 2 40 92.1911 9.1200 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 92.1399 9.1310 4 125 92.1090 9.1700 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 92.1195 9.1300 3 50 92.1036 9.1500 INE608A16FS1 PUNJAB AND SIND BK 2-Mar-15 92.2320 9.0150 1 25 92.2320 9.0150 INE028A16961 BK OF BARODA 2-Mar-15 92.1645 9.1000 1 25 92.1645 9.1000 INE457A16EG1 BK OF MAHARASHTRA 3-Mar-15 92.2110 9.0150 1 75 92.2110 9.0150 INE141A16OQ9 OBC 3-Mar-15 92.0837 9.1750 2 50 92.0797 9.1800 INE667A16DG7 SYNDICATE BK 3-Mar-15 92.2110 9.0150 1 50 92.2110 9.0150 INE084A16AQ0 BK OF INDIA 3-Mar-15 92.1036 9.1500 1 25 92.1036 9.1500 INE141A16OQ9 OBC 3-Mar-15 92.1062 9.1200 2 7 92.1062 9.1200 INE476A16MD1 CANARA BK 4-Mar-15 92.0610 9.1767 3 75 92.0584 9.1800 INE476A16MD1 CANARA BK 4-Mar-15 92.0930 9.1100 1 50 92.0930 9.1100 INE141A16OW7 OBC 5-Mar-15 92.1690 9.0150 1 100 92.1690 9.0150 INE692A16CS2 UNION BK OF INDIA 5-Mar-15 92.0611 9.1499 1 75 92.0611 9.1499 INE476A16MY7 CANARA BK 5-Mar-15 92.0438 9.1450 1 25 92.0438 9.1450 INE141A16OW7 OBC 5-Mar-15 92.0478 9.1400 1 25 92.0478 9.1400 INE112A16FE4 CORPORATION BK 5-Mar-15 92.0759 9.1050 3 22.5 92.0759 9.1050 INE608A16FZ6 PUNJAB AND SIND BK 5-Mar-15 91.9598 9.2500 1 5 91.9598 9.2500 INE008A16VJ0 IDBI BK 9-Mar-15 91.8890 9.2316 4 136 91.8742 9.2500 INE692A16CT0 UNION BK OF INDIA 9-Mar-15 91.9924 9.1299 2 125 91.9762 9.1499 INE692A16CT0 UNION BK OF INDIA 9-Mar-15 91.9670 9.1351 3 100 91.9549 9.1501 INE077A16BK5 DENA BK 9-Mar-15 91.8742 9.2500 3 83 91.8742 9.2500 INE141A16PD4 OBC 9-Mar-15 91.9609 9.1427 4 64 91.9630 9.1400 INE476A16ME9 CANARA BK 9-Mar-15 91.9873 9.1100 2 50 91.9873 9.1100 INE036D16FQ3 THE KARUR VYSYA BK 9-Mar-15 91.8160 9.3221 1 25 91.8160 9.3221 INE705A16JE7 VIJAYA BK 9-Mar-15 91.8742 9.2500 2 10 91.8742 9.2500 INE084A16AS6 BK OF INDIA 10-Mar-15 91.9662 9.1100 1 25 91.9662 9.1100 INE141A16PM5 OBC 10-Mar-15 91.9318 9.1524 2 12 91.9318 9.1524 INE160A16JU1 PUNJAB NATIONAL BK 11-Mar-15 91.9431 9.1124 1 3 91.9431 9.1124 INE476A16MX9 CANARA BK 12-Mar-15 91.9147 9.1214 4 110 91.9240 9.1100 INE476A16MX9 CANARA BK 12-Mar-15 91.9004 9.1650 2 50 91.9045 9.1599 INE036D16FP5 THE KARUR VYSYA BK 12-Mar-15 91.4054 9.7500 1 25 91.4054 9.7500 INE036D16FP5 THE KARUR VYSYA BK 12-Mar-15 91.4358 9.7399 1 25 91.4358 9.7399 INE112A16FO3 CORPORATION BK 13-Mar-15 91.5779 9.5093 4 160 91.8702 9.1500 INE565A16962 INDIAN OVERSEAS BK 13-Mar-15 91.8541 9.1698 3 115 91.8417 9.1850 INE095A16MK4 INDUSIND BK 13-Mar-15 91.6341 9.4400 2 100 91.6341 9.4400 INE112A16FO3 CORPORATION BK 13-Mar-15 91.8914 9.1500 2 50 91.8914 9.1500 INE084A16AR8 BK OF INDIA 13-Mar-15 91.8833 9.1600 1 25 91.8833 9.1600 INE084A16AR8 BK OF INDIA 13-Mar-15 91.9029 9.1100 1 25 91.9029 9.1100 INE476A16MZ4 CANARA BK 16-Mar-15 91.8479 9.1000 1 75 91.8479 9.1000 INE528G16XD3 YES BK 16-Mar-15 91.6018 9.3999 1 2.24 91.6018 9.3999 INE095A16MW9 INDUSIND BK 16-Mar-15 91.6018 9.3999 1 2.24 91.6018 9.3999 INE683A16DD1 THE SOUTH INDIAN BK 16-Mar-15 91.6018 9.3999 1 0.24 91.6018 9.3999 INE160A16JX5 PUNJAB NATIONAL BK 17-Mar-15 91.8094 9.1212 3 100 91.8228 9.1050 INE705A16JO6 VIJAYA BK 17-Mar-15 91.5719 9.4101 1 25 91.5719 9.4101 INE090A16O08 ICICI BK 17-Mar-15 91.7034 9.2499 1 10 91.7034 9.2499 INE528G16XE1 YES BK 17-Mar-15 91.6911 9.2649 1 0.75 91.6911 9.2649 INE608A16FT9 PUNJAB AND SIND BK 19-Mar-15 91.6268 9.2911 6 160 91.7063 9.1949 INE705A16JT5 VIJAYA BK 19-Mar-15 91.5160 9.4254 1 60 91.5160 9.4254 INE691A16HY1 UCO BK 19-Mar-15 91.5349 9.4025 1 25 91.5349 9.4025 INE476A16NE7 CANARA BK 19-Mar-15 91.7269 9.1700 1 25 91.7269 9.1700 INE028A16946 BK OF BARODA 19-Mar-15 91.7808 9.1049 1 5 91.7808 9.1049 INE457A16DZ3 BK OF MAHARASHTRA 19-Mar-15 91.7311 9.1649 1 5 91.7311 9.1649 INE483A16IU9 CENTRAL BK OF INDIA 20-Mar-15 91.5216 9.3925 3 250 91.5216 9.3925 INE141A16PG7 OBC 20-Mar-15 91.6544 9.2320 2 55 91.7058 9.1700 INE691A16HZ8 UCO BK 23-Mar-15 91.5300 9.3048 10 670 91.4487 9.4024 INE608A16GC3 PUNJAB AND SIND BK 23-Mar-15 91.5175 9.3198 8 490 91.5652 9.2626 INE562A16FU6 INDIAN BK 23-Mar-15 91.6090 9.2100 2 300 91.6090 9.2100 INE705A16JY5 VIJAYA BK 23-Mar-15 91.5393 9.2936 6 299 91.4507 9.4000 INE483A16IW5 CENTRAL BK OF INDIA 23-Mar-15 91.6105 9.2083 4 205 91.6174 9.2000 INE084A16AW8 BK OF INDIA 23-Mar-15 91.5842 9.2398 3 180 91.5828 9.2414 INE476A16NA5 CANARA BK 23-Mar-15 91.4685 9.3786 2 70 91.4507 9.4000 INE237A16YU6 KOTAK MAH BK 23-Mar-15 91.5507 9.2799 1 50 91.5507 9.2799 INE036D16FU5 THE KARUR VYSYA BK 23-Mar-15 91.5012 9.3393 2 35 91.5027 9.3376 INE095A16NB1 INDUSIND BK 23-Mar-15 91.3884 9.4750 1 13 91.3884 9.4750 INE683A16DF6 THE SOUTH INDIAN BK 23-Mar-15 91.3133 9.5655 2 10 91.3133 9.5655 INE691A16HX3 UCO BK 24-Mar-15 91.4136 9.4187 5 325 91.4104 9.4226 INE160A16KC7 PUNJAB NATIONAL BK 24-Mar-15 91.4132 9.4192 3 225 91.3938 9.4425 INE652A16JD3 STATE BK OF PATIALA 24-Mar-15 91.4959 9.3200 2 200 91.4959 9.3200 INE008A16VC5 IDBI BK 24-Mar-15 91.1425 9.7450 2 32 91.1425 9.7450 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 