Mar 26 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India).(Part-I) ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE705A16GJ2 VIJAYA BK 27-Mar-14 99.9760 8.7621 1 25 99.9760 8.7621 INE691A16HC7 UCO BK 27-Mar-14 99.9753 9.0177 1 22 99.9753 9.0177 INE166A16IV8 ING VYSYA BK 28-Mar-14 99.9507 9.0017 1 50 99.9507 9.0017 INE528G16UD9 YES BK 28-Mar-14 99.9534 8.5085 1 50 99.9534 8.5085 INE160A16JP1 PUNJAB NATIONAL BK 02-Apr-14 99.7895 10.9992 1 200 99.7895 10.9992 INE476A16LG6 CANARA BK 02-Apr-14 99.7972 10.5983 2 175 99.7895 10.9992 INE028A16771 BK OF BARODA 02-Apr-14 99.8047 10.2020 4 175 99.7895 10.9992 INE077A16AQ4 DENA BK 02-Apr-14 99.8153 9.6486 4 100 99.8153 9.6486 INE237A16YC4 KOTAK MAH BK 02-Apr-14 99.7876 11.0987 3 100 99.7876 11.0987 INE428A16LX2 ALLAHABAD BK 02-Apr-14 99.7943 10.7479 1 75 99.7943 10.7479 INE095A16LH2 INDUSIND BK 02-Apr-14 99.8176 9.5282 1 36.9 99.8176 9.5282 INE651A16FT9 STATE BK OF MYSORE 02-Apr-14 99.8202 10.9575 1 25 99.8202 10.9575 INE476A16LH4 CANARA BK 03-Apr-14 99.7602 10.9666 5 270 99.7595 10.9993 INE691A16HI4 UCO BK 03-Apr-14 99.7595 10.9993 1 165 99.7595 10.9993 INE483A16HY3 CENTRAL BK OF INDIA 03-Apr-14 99.7595 10.9993 1 100 99.7595 10.9993 INE457A16DU4 BK OF MAHARASHTRA 03-Apr-14 99.7595 10.9993 2 75 99.7595 10.9993 INE428A16MB6 ALLAHABAD BK 03-Apr-14 99.7604 10.9572 2 41 99.7972 9.2716 INE028A16854 BK OF BARODA 03-Apr-14 99.7751 10.2842 1 25 99.7751 10.2842 INE428A16ME0 ALLAHABAD BK 04-Apr-14 99.7356 10.7513 1 75 99.7356 10.7513 INE141A16NZ2 OBC 04-Apr-14 99.7595 10.9993 1 25 99.7595 10.9993 INE476A16JS5 CANARA BK 07-Apr-14 99.6402 10.9825 2 60 99.6429 10.9007 INE028A16805 BK OF BARODA 11-Apr-14 99.5874 9.4514 2 10 99.5874 9.4514 INE692A16CO1 UNION BK OF INDIA 15-Apr-14 99.4496 10.1004 1 25 99.4496 10.1004 INE168A16IL5 THE JAMMU & KASHMIR BK 17-Apr-14 99.3890 10.1994 1 50 99.3890 10.1994 INE008A16TU1 IDBI BK 21-Apr-14 99.3278 9.5005 1 123 99.3278 9.5005 INE476A16MR1 CANARA BK 21-Apr-14 99.3146 9.6884 4 58 99.2977 9.9289 INE090A16M18 ICICI BK 25-Apr-14 99.2252 9.5003 2 425 99.2252 9.5003 INE651A16FW3 STATE BK OF MYSORE 25-Apr-14 99.2171 9.6004 2 75 99.2171 9.6004 INE565A16905 INDIAN OVERSEAS BK 25-Apr-14 99.2587 9.3998 1 25 99.2587 9.3998 INE028A16953 BK OF BARODA 25-Apr-14 99.2252 9.5003 1 5 99.2252 9.5003 INE428A16MG5 ALLAHABAD BK 28-Apr-14 99.1826 9.4003 1 25 99.1826 9.4003 INE112A16EX7 CORPORATION BK 28-Apr-14 99.1380 9.6171 1 13 99.1380 9.6171 INE434A16FD4 ANDHRA BK 02-May-14 99.0636 9.5835 2 75 99.0475 9.7502 INE090A16ZH3 ICICI BK 02-May-14 99.0511 9.4504 1 50 99.0511 9.4504 INE095A16MA5 INDUSIND BK 02-May-14 99.0472 9.4897 1 50 99.0472 9.4897 INE562A16EY1 INDIAN BK 02-May-14 99.0717 9.5001 1 50 99.0717 9.5001 INE238A16VT2 AXIS BK 02-May-14 99.0640 9.5797 1 50 99.0640 9.5797 INE691A16HJ2 UCO BK 05-May-14 98.9750 9.4500 1 25 98.9750 9.4500 INE434A16FP8 ANDHRA BK 05-May-14 98.9750 9.4500 3 25 98.9750 9.4500 INE434A16FN3 ANDHRA BK 06-May-14 98.9696 9.5003 1 50 98.9696 9.5003 INE095A16NG0 INDUSIND BK 08-May-14 98.9232 9.2398 1 25 98.9232 9.2398 INE562A16FE0 INDIAN BK 09-May-14 98.8874 9.5504 1 5 98.8874 9.5504 INE562A16FE0 INDIAN BK 09-May-14 98.8189 9.9149 1 1 98.8189 9.9149 INE168A16JE8 THE JAMMU & KASHMIR BK 12-May-14 98.7898 9.7203 1 5 98.7898 9.7203 INE008A16UO2 IDBI BK 13-May-14 98.7514 9.6146 1 1 98.7514 9.6146 INE651A16GE9 STATE BK OF MYSORE 15-May-14 98.7662 9.1189 2 400 98.7664 9.1178 INE095A16LV3 INDUSIND BK 16-May-14 98.6648 9.6852 2 50 98.6648 9.6852 INE705A16JM0 VIJAYA BK 16-May-14 98.6832 9.5499 1 5 98.6832 9.5499 INE028A16920 BK OF BARODA 19-May-14 98.5924 9.6502 1 50 98.5924 9.6502 INE008A16PW5 IDBI BK 19-May-14 98.6393 9.5001 1 25 98.6393 9.5001 INE692A16CA0 UNION BK OF INDIA 20-May-14 98.6284 9.3999 1 25 98.6284 9.3999 INE141A16LL6 OBC 22-May-14 98.5882 9.1699 2 150 98.5882 9.1699 INE112A16EZ2 CORPORATION BK 22-May-14 98.5448 9.6249 2 10 98.5262 9.7497 INE667A16DK9 SYNDICATE BK 23-May-14 98.5345 9.3594 4 450 98.5075 9.5348 INE095A16NF2 INDUSIND BK 23-May-14 98.5514 9.2502 3 282 98.5514 9.2502 INE652A16JE1 STATE BK OF PATIALA 23-May-14 98.5566 9.2163 4 200 98.5599 9.1951 INE434A16GG5 ANDHRA BK 23-May-14 98.5442 9.2966 3 150 98.5437 9.3001 INE008A16QQ5 IDBI BK 23-May-14 98.5429 9.3053 1 100 98.5429 9.3053 INE683A16DI0 THE SOUTH INDIAN BK 23-May-14 98.4874 9.6651 1 100 98.4874 9.6651 INE428A16MY8 ALLAHABAD BK 23-May-14 98.4736 9.7547 2 100 98.4736 9.7547 INE160A16KD5 PUNJAB NATIONAL BK 23-May-14 98.5638 9.1699 2 50 98.5638 9.1699 INE008A16QQ5 IDBI BK 23-May-14 98.5343 9.5252 2 30 98.5154 9.6499 INE008A16UE3 IDBI BK 26-May-14 98.4165 9.6275 1 150 98.4165 9.6275 INE683A16DK6 THE SOUTH INDIAN BK 26-May-14 98.4103 9.6660 5 150 98.4096 9.6701 INE667A16DN3 SYNDICATE BK 26-May-14 98.4955 9.1398 4 150 98.4955 9.1398 INE648A16GL0 SBBJ 26-May-14 98.4783 9.4000 1 25 98.4783 9.4000 INE008A16UT1 IDBI BK 27-May-14 98.4383 9.3397 2 80 98.4383 9.3397 INE434A16FL7 ANDHRA BK 28-May-14 98.4264 9.2626 2 150 98.4264 9.2626 INE692A16CU8 UNION BK OF INDIA 30-May-14 98.4176 9.1697 1 50 98.4176 9.1697 INE428A16MH3 ALLAHABAD BK 02-Jun-14 98.2897 9.3400 5 300 98.2897 9.3400 INE077A16AS0 DENA BK 02-Jun-14 98.3041 9.2600 1 50 98.3041 9.2600 INE141A16LO0 OBC 02-Jun-14 98.3357 9.2202 1 25 98.3357 9.2202 INE238A16WA0 AXIS BK 02-Jun-14 98.3041 9.2600 1 25 98.3041 9.2600 INE028A16AC7 BK OF BARODA 02-Jun-14 98.3095 9.2300 1 25 98.3095 9.2300 INE084A16AG1 BK OF INDIA 03-Jun-14 98.3033 9.1302 1 125 98.3033 9.1302 INE095A16LY7 INDUSIND BK 03-Jun-14 98.2075 9.6551 2 50 98.2075 9.6551 INE608A16FV5 PUNJAB AND SIND BK 03-Jun-14 98.2778 9.2698 1 25 98.2778 9.2698 INE476A16JZ0 CANARA BK 04-Jun-14 98.2792 9.1298 1 50 98.2792 9.1298 INE008A16VM4 IDBI BK 04-Jun-14 98.1839 9.6448 1 50 98.1839 9.6448 INE428A16MW2 ALLAHABAD BK 05-Jun-14 98.2625 9.2200 1 25 98.2625 9.2200 INE483A16II4 CENTRAL BK OF INDIA 05-Jun-14 98.2287 9.2702 1 25 98.2287 9.2702 INE428A16MK7 ALLAHABAD BK 09-Jun-14 98.1348 9.2498 1 150 98.1348 9.2498 INE112A16DV3 CORPORATION BK 09-Jun-14 98.1592 9.2499 1 50 98.1592 9.2499 INE434A16FR4 ANDHRA BK 09-Jun-14 98.1338 9.2549 1 1.5 98.1338 9.2549 INE667A16DM5 SYNDICATE BK 10-Jun-14 98.0758 9.4225 7 400 98.0758 9.4225 INE476A16KC7 CANARA BK 10-Jun-14 98.1310 9.1473 2 60 98.1285 9.1595 INE691A16HM6 UCO BK 12-Jun-14 98.0221 9.4423 1 100 98.0221 9.4423 INE160A16JV9 PUNJAB NATIONAL BK 12-Jun-14 98.0719 9.1999 2 75 98.0719 9.1999 INE008A16UV7 IDBI BK 12-Jun-14 98.0616 9.2500 2 50 98.0616 9.2500 INE692A16CV6 UNION BK OF INDIA 12-Jun-14 98.0860 9.2499 1 50 98.0860 9.2499 INE008A16VF8 IDBI BK 13-Jun-14 98.0264 9.3023 6 450 98.0185 9.3401 INE160A16JS5 PUNJAB NATIONAL BK 13-Jun-14 97.9702 9.5725 2 200 97.9702 9.5725 INE476A16KB9 CANARA BK 13-Jun-14 98.0622 9.1300 1 100 98.0622 9.1300 INE028A16979 BK OF BARODA 13-Jun-14 98.0456 9.2098 3 100 98.0456 9.2098 INE008A16VF8 IDBI BK 13-Jun-14 98.0452 9.3298 1 75 98.0452 9.3298 INE141A16LY9 OBC 13-Jun-14 98.0425 9.2247 2 50 98.0425 9.2247 INE562A16EO2 INDIAN BK 13-Jun-14 98.0476 9.2002 2 25 98.0476 9.2002 INE095A16MN8 INDUSIND BK 16-Jun-14 97.9637 9.2524 1 75 97.9637 9.2524 INE691A16HN4 UCO BK 16-Jun-14 97.9599 9.2701 1 1.5 97.9599 9.2701 INE040A16990 HDFC BK 17-Jun-14 97.8658 9.5900 2 150 97.8658 9.5900 INE095A16MQ1 INDUSIND BK 17-Jun-14 97.8146 9.8252 1 10 97.8146 9.8252 INE008A16VP7 IDBI BK 18-Jun-14 97.9046 9.2999 1 100 97.9046 9.2999 INE008A16VP7 IDBI BK 18-Jun-14 97.9312 9.2899 1 100 97.9312 9.2899 INE476A16ND9 CANARA BK 19-Jun-14 97.8406 9.4774 2 100 97.8406 9.4774 INE160A16KA1 PUNJAB NATIONAL BK 19-Jun-14 97.8980 9.2200 1 25 97.8980 9.2200 INE036D16FV3 THE KARUR VYSYA BK 19-Jun-14 97.8579 9.3998 1 13 97.8579 9.3998 INE483A16IS3 CENTRAL BK OF INDIA 19-Jun-14 97.8824 9.2899 1 13 97.8824 9.2899 INE428A16MR2 ALLAHABAD BK 20-Jun-14 97.7535 9.7539 6 900 97.6700 10.1249 INE652A16GT5 STATE BK OF PATIALA 20-Jun-14 97.7904 9.5899 2 150 97.7904 9.5899 INE705A16KB1 VIJAYA BK 20-Jun-14 97.8364 9.3858 2 125 97.8558 9.2998 INE705A16KB1 VIJAYA BK 20-Jun-14 97.8824 9.2899 1 100 97.8824 9.2899 INE095A16NA3 INDUSIND BK 20-Jun-14 97.8422 9.3601 1 13 97.8422 9.3601 INE434A16GK7 ANDHRA BK 23-Jun-14 97.7832 9.2975 1 50 97.7832 9.2975 INE705A16KE5 VIJAYA BK 24-Jun-14 97.6764 9.6477 3 300 97.6764 9.6477 INE434A16GO9 ANDHRA BK 24-Jun-14 97.6906 9.5873 1 50 97.6906 9.5873 INE683A16DJ8 THE SOUTH INDIAN BK 24-Jun-14 97.6735 9.6600 2 25 97.6735 9.6600 INE562A16DS5 INDIAN BK 24-Jun-14 97.6653 9.6949 2 25 97.6653 9.6949 INE503A16CL6 DCB BK 24-Jun-14 97.6994 9.5499 1 25 97.6994 9.5499 INE562A16FN1 INDIAN BK 25-Jun-14 97.6911 9.4799 2 200 97.6911 9.4799 INE112A16DW1 CORPORATION BK 25-Jun-14 97.6387 9.7002 2 100 97.6387 9.7002 INE691A16HW5 UCO BK 25-Jun-14 97.6786 9.5324 1 100 97.6786 9.5324 INE090A16B11 ICICI BK 25-Jul-14 97.0124 9.2897 1 0.05 97.0124 9.2897 INE095A16IG0 INDUSIND BK 05-Aug-14 96.7242 9.3649 1 0.02 96.7242 9.3649 INE238A16SY8 AXIS BK 21-Aug-14 96.3642 9.3050 1 0.05 96.3642 9.3050 INE008A16QZ6 IDBI BK 25-Aug-14 96.2831 9.2700 1 1 96.2831 9.2700 INE028A16AI4 BK OF BARODA 03-Sep-14 96.0830 9.2999 1 25 96.0830 9.2999 INE562A16FZ5 INDIAN BK 05-Sep-14 96.0258 9.2676 2 50 96.0258 9.2676 INE084A16AU2 BK OF INDIA 05-Sep-14 96.0258 9.2676 1 25 96.0258 9.2676 INE141A16MI0 OBC 08-Sep-14 95.9211 9.3500 1 25 95.9211 9.3500 INE683A16DH2 THE SOUTH INDIAN BK 10-Sep-14 95.7418 9.6629 7 510 95.7409 9.6650 INE160A16JZ0 PUNJAB NATIONAL BK 11-Sep-14 95.9026 9.2275 1 120 95.9026 9.2275 INE705A16JX7 VIJAYA BK 12-Sep-14 95.7319 9.5724 1 150 95.7319 9.5724 INE562A16FX0 INDIAN BK 15-Sep-14 95.7943 9.2629 2 105 95.7934 9.2649 INE691A16HT1 UCO BK 15-Sep-14 95.7716 9.3151 1 50 95.7716 9.3151 INE691A16HT1 UCO BK 15-Sep-14 95.7983 9.3075 1 50 95.7983 9.3075 INE084A16AO5 BK OF INDIA 15-Sep-14 95.8129 9.2201 1 0.5 95.8129 9.2201 INE141A16ML4 OBC 15-Sep-14 95.8042 9.2401 1 0.5 95.8042 9.2401 INE654A16DZ5 STATE BK OF TRAVANCORE 22-Sep-14 95.6577 9.2049 1 0.21 95.6577 9.2049 INE652A16HW7 STATE BK OF PATIALA 25-Sep-14 95.5931 9.1949 1 5 95.5931 9.1949 INE514E16947 EXIM 26-Sep-14 95.5632 9.2099 1 100 95.5632 9.2099 INE141A16PU8 OBC 25-Nov-14 94.1454 9.3025 2 50 94.1454 9.3025 INE476A16LK8 CANARA BK 19-Jan-15 92.9210 9.2999 1 50 92.9210 9.2999 INE434A16FB8 ANDHRA BK 30-Jan-15 92.7380 9.2200 1 1 92.7380 9.2200 INE476A16LY9 CANARA BK 09-Feb-15 92.4830 9.3000 1 50 92.4830 9.3000 INE476A16MF6 CANARA BK 12-Feb-15 92.4177 9.3000 1 25 92.4177 9.3000 INE476A16MF6 CANARA BK 12-Feb-15 92.3808 9.3200 1 25 92.3808 9.3200 INE008A16UM6 IDBI BK 24-Feb-15 92.1941 9.2250 2 52 92.1941 9.2250 INE565A16939 INDIAN OVERSEAS BK 26-Feb-15 92.3261 9.0023 1 50 92.3261 9.0023 INE476A16MA7 CANARA BK 27-Feb-15 92.2123 9.1200 1 25 92.2123 9.1200 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 02-Mar-15 92.1508 9.1441 2 125 92.1619 9.1301 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK INE141A16OQ9 OBC 03-Mar-15 92.0766 9.1839 3 105 92.0638 9.2001 INE457A16EG1 BK OF MAHARASHTRA 03-Mar-15 92.2210 9.0024 1 75 92.2210 9.0024 INE667A16DG7 SYNDICATE BK 03-Mar-15 92.2210 9.0024 1 50 92.2210 9.0024 INE084A16AQ0 BK OF INDIA 03-Mar-15 92.0956 9.1600 2 50 92.0956 9.1600 INE476A16MY7 CANARA BK 05-Mar-15 92.0371 9.1800 3 200 92.0371 9.1800 INE141A16OW7 OBC 05-Mar-15 92.1790 9.0025 1 100 92.1790 9.0025 =============================================================================================== *: Crores