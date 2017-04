Mar 26 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India).(Part-II) ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE112A16FE4 CORPORATION BK 05-Mar-15 92.0982 9.1301 1 100 92.0982 9.1301 INE692A16CS2 UNION BK OF INDIA 05-Mar-15 92.0811 9.1249 1 50 92.0811 9.1249 INE476A16MY7 CANARA BK 05-Mar-15 92.0425 9.2000 1 25 92.0425 9.2000 INE112A16FE4 CORPORATION BK 05-Mar-15 92.0211 9.2000 2 25 92.0211 9.2000 INE608A16FX1 PUNJAB AND SIND BK 06-Mar-15 91.9763 9.2294 2 73 91.9763 9.2294 INE476A16ME9 CANARA BK 09-Mar-15 92.0084 9.1100 2 2.75 92.0084 9.1100 INE084A16AS6 BK OF INDIA 10-Mar-15 91.9722 9.1287 4 225 91.9873 9.1100 INE141A16PM5 OBC 10-Mar-15 91.9469 9.1600 3 21 91.9469 9.1600 INE483A16IK0 CENTRAL BK OF INDIA 11-Mar-15 91.8933 9.1999 1 22 91.8933 9.1999 INE476A16MX9 CANARA BK 12-Mar-15 91.9045 9.1599 1 50 91.9045 9.1599 INE112A16FP0 CORPORATION BK 12-Mar-15 91.8933 9.1999 1 25 91.8933 9.1999 INE036D16FP5 THE KARUR VYSYA BK 12-Mar-15 91.6372 9.4900 1 25 91.6372 9.4900 INE084A16AR8 BK OF INDIA 13-Mar-15 91.8705 9.1757 5 175 91.8588 9.1900 INE565A16962 INDIAN OVERSEAS BK 13-Mar-15 91.8507 9.2000 2 50 91.8507 9.2000 INE084A16AR8 BK OF INDIA 13-Mar-15 91.8801 9.1900 2 50 91.8801 9.1900 INE112A16FO3 CORPORATION BK 13-Mar-15 91.9095 9.1278 3 45 91.9240 9.1100 INE095A16MK4 INDUSIND BK 13-Mar-15 91.7695 9.2999 1 18.5 91.7695 9.2999 INE141A16PK9 OBC 16-Mar-15 91.8197 9.1601 1 25 91.8197 9.1601 INE160A16JX5 PUNJAB NATIONAL BK 17-Mar-15 91.8068 9.1500 1 25 91.8068 9.1500 INE084A16AV0 BK OF INDIA 18-Mar-15 91.7804 9.1564 2 35 91.7610 9.1800 INE084A16AV0 BK OF INDIA 18-Mar-15 91.7657 9.2000 1 25 91.7657 9.2000 INE608A16FT9 PUNJAB AND SIND BK 19-Mar-15 91.6446 9.2954 8 205 91.7192 9.2050 INE141A16PJ1 OBC 19-Mar-15 91.3514 9.6525 1 150 91.3514 9.6525 INE077A16BH1 DENA BK 19-Mar-15 91.7027 9.2250 4 90 91.7027 9.2250 INE457A16DZ3 BK OF MAHARASHTRA 19-Mar-15 91.7316 9.1899 1 51.5 91.7316 9.1899 INE652A16JC5 STATE BK OF PATIALA 19-Mar-15 91.7481 9.1699 2 50 91.7481 9.1699 INE028A16946 BK OF BARODA 19-Mar-15 91.7853 9.1249 1 32 91.7853 9.1249 INE141A16PG7 OBC 20-Mar-15 91.7269 9.1700 3 106.4 91.7269 9.1700 INE084A16AW8 BK OF INDIA 23-Mar-15 91.5881 9.2606 7 225 91.6552 9.1800 INE691A16HZ8 UCO BK 23-Mar-15 91.6115 9.2325 4 200 91.6115 9.2325 INE160A16KB9 PUNJAB NATIONAL BK 23-Mar-15 91.6469 9.1900 1 100 91.6469 9.1900 INE483A16IW5 CENTRAL BK OF INDIA 23-Mar-15 91.6075 9.2373 3 80 91.6490 9.1875 INE476A16NA5 CANARA BK 23-Mar-15 91.7011 9.1249 2 45 91.7011 9.1249 INE608A16GC3 PUNJAB AND SIND BK 23-Mar-15 91.4847 9.3850 1 25 91.4847 9.3850 INE683A16DF6 THE SOUTH INDIAN BK 23-Mar-15 91.3418 9.5575 1 10 91.3418 9.5575 INE160A16KC7 PUNJAB NATIONAL BK 24-Mar-15 91.5522 9.2781 5 225 91.5423 9.2900 INE705A16KD7 VIJAYA BK 24-Mar-15 91.5762 9.2494 2 112 91.5757 9.2500 INE077A16BN9 DENA BK 25-Mar-15 91.1301 9.7600 4 325 91.1301 9.7600 INE562A16FR2 INDIAN BK 25-Mar-15 91.5256 9.2845 4 85 91.4521 9.3725 INE562A16FV4 INDIAN BK 26-Mar-15 91.4878 9.3042 2 75 91.3972 9.4125 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com