Mar 27 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India).[PART I] ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE705A16GI4 VIJAYA BK 28-Mar-14 99.9767 8.5065 1 25 99.9767 8.5065 INE428A16LX2 ALLAHABAD BK 2-Apr-14 99.8154 11.2506 2 300 99.8154 11.2506 INE028A16771 BK OF BARODA 2-Apr-14 99.8450 11.3326 2 125 99.8413 11.6035 INE476A16LG6 CANARA BK 2-Apr-14 99.8191 11.0276 2 105 99.8187 11.0491 INE028A16771 BK OF BARODA 2-Apr-14 99.8023 12.0506 1 100 99.8023 12.0506 INE237A16YC4 KOTAK MAH BK 2-Apr-14 99.8179 11.0980 1 50 99.8179 11.0980 INE976G16364 THE RATNAKAR BK 2-Apr-14 99.8113 11.5010 1 50 99.8113 11.5010 INE160A16JP1 PUNJAB NATIONAL BK 2-Apr-14 99.8170 11.1529 1 50 99.8170 11.1529 INE483A16HO4 CENTRAL BK OF INDIA 2-Apr-14 99.8072 11.7513 1 25 99.8072 11.7513 INE562A16ET1 INDIAN BK 2-Apr-14 99.8113 11.5010 1 25 99.8113 11.5010 INE651A16FT9 STATE BK OF MYSORE 2-Apr-14 99.8162 11.2018 2 20 99.8162 11.2018 INE457A16CC4 BK OF MAHARASHTRA 2-Apr-14 99.8451 9.4377 1 18 99.8451 9.4377 INE077A16AQ4 DENA BK 2-Apr-14 99.8450 9.4438 1 9 99.8450 9.4438 INE141A16LB7 OBC 2-Apr-14 99.8113 11.5010 1 5 99.8113 11.5010 INE028A16854 BK OF BARODA 3-Apr-14 99.7874 11.1100 2 159 99.7838 11.2977 INE457A16DU4 BK OF MAHARASHTRA 3-Apr-14 99.8154 11.2506 1 150 99.8154 11.2506 INE428A16MB6 ALLAHABAD BK 3-Apr-14 99.7847 11.2506 2 130 99.7847 11.2506 INE028A16854 BK OF BARODA 3-Apr-14 99.8170 11.1533 3 72 99.8113 11.5010 INE008A16TL0 IDBI BK 3-Apr-14 99.7866 11.1511 1 71 99.7866 11.1511 INE476A16LH4 CANARA BK 3-Apr-14 99.7856 11.2056 2 57 99.7847 11.2506 INE483A16HY3 CENTRAL BK OF INDIA 3-Apr-14 99.7799 11.4994 2 50 99.7847 11.2506 INE476A16LH4 CANARA BK 3-Apr-14 99.8318 10.2494 1 25 99.8318 10.2494 INE483A16HY3 CENTRAL BK OF INDIA 3-Apr-14 99.8318 10.2494 1 25 99.8318 10.2494 INE008A16SO6 IDBI BK 4-Apr-14 99.7513 11.3730 2 50 99.7519 11.3477 INE141A16NZ2 OBC 4-Apr-14 99.7540 11.2514 1 50 99.7540 11.2514 INE428A16ME0 ALLAHABAD BK 4-Apr-14 99.7540 11.2514 1 25 99.7540 11.2514 INE428A16ME0 ALLAHABAD BK 4-Apr-14 99.8038 10.2505 1 25 99.8038 10.2505 INE476A16LT9 CANARA BK 4-Apr-14 99.7573 11.1001 2 10 99.7573 11.1001 INE028A16797 BK OF BARODA 7-Apr-14 99.6621 11.2502 1 25 99.6621 11.2502 INE692A16CL7 UNION BK OF INDIA 7-Apr-14 99.6471 11.7513 1 25 99.6471 11.7513 INE692A16CL7 UNION BK OF INDIA 7-Apr-14 99.7023 10.8985 1 25 99.7023 10.8985 INE141A16LC5 OBC 7-Apr-14 99.7166 9.4305 2 10.03 99.7166 9.4305 INE692A16CO1 UNION BK OF INDIA 15-Apr-14 99.4971 10.2492 2 425 99.4971 10.2492 INE095A16LG4 INDUSIND BK 17-Apr-14 99.4052 10.4000 1 25 99.4052 10.4000 INE428A16LW4 ALLAHABAD BK 21-Apr-14 99.3400 9.7000 1 35 99.3400 9.7000 INE476A16MR1 CANARA BK 21-Apr-14 99.3468 9.9994 1 25 99.3468 9.9994 INE476A16LQ5 CANARA BK 24-Apr-14 99.2616 9.6972 1 6.5 99.2616 9.6972 INE090A16M18 ICICI BK 25-Apr-14 99.2493 9.5199 5 350 99.2493 9.5199 INE028A16953 BK OF BARODA 25-Apr-14 99.2493 9.5199 3 245 99.2493 9.5199 INE651A16FW3 STATE BK OF MYSORE 25-Apr-14 99.2689 9.6006 2 200 99.2689 9.6006 INE476A16MN0 CANARA BK 25-Apr-14 99.2352 9.7001 1 100 99.2352 9.7001 INE565A16905 INDIAN OVERSEAS BK 25-Apr-14 99.3143 9.0003 1 25 99.3143 9.0003 INE608A16FN2 PUNJAB AND SIND BK 25-Apr-14 99.2130 9.9839 1 6.5 99.2130 9.9839 INE168A16IK7 THE JAMMU AND KASHMIR BK25-Apr-14 99.2130 9.9839 1 6.5 99.2130 9.9839 INE651A16FW3 STATE BK OF MYSORE 25-Apr-14 99.2339 9.7167 1 2.25 99.2339 9.7167 INE651A16GF6 STATE BK OF MYSORE 28-Apr-14 99.1723 9.5197 3 85 99.1723 9.5197 INE565A16913 INDIAN OVERSEAS BK 29-Apr-14 99.1654 9.5998 1 75 99.1654 9.5998 INE562A16EY1 INDIAN BK 2-May-14 99.0698 9.5197 2 200 99.0698 9.5197 INE028A16870 BK OF BARODA 2-May-14 99.0784 9.7004 2 50 99.0784 9.7004 INE434A16FD4 ANDHRA BK 2-May-14 99.1020 9.4497 1 25 99.1020 9.4497 INE008A16TW7 IDBI BK 2-May-14 99.1095 9.3701 1 5 99.1095 9.3701 INE112A16FK1 CORPORATION BK 5-May-14 99.0129 9.3303 1 75 99.0129 9.3303 INE691A16HJ2 UCO BK 5-May-14 99.0257 9.4505 1 25 99.0257 9.4505 INE483A16FF6 CENTRAL BK OF INDIA 6-May-14 98.9899 9.5500 1 50 98.9899 9.5500 INE652A16IY1 STATE BK OF PATIALA 6-May-14 99.0475 9.0001 1 10 99.0475 9.0001 INE434A16FN3 ANDHRA BK 6-May-14 98.9951 9.5003 1 5 98.9951 9.5003 INE651A16FY9 STATE BK OF MYSORE 9-May-14 98.9163 9.2996 1 75 98.9163 9.2996 INE168A16JC2 THE JAMMU AND KASHMIR BK 9-May-14 98.9299 9.4003 1 25 98.9299 9.4003 INE008A16UQ7 IDBI BK 9-May-14 98.9333 9.3701 1 25 98.9333 9.3701 INE036D16FO8 THE KARUR VYSYA BK 9-May-14 98.9299 9.4003 1 5 98.9299 9.4003 INE652A16IZ8 STATE BK OF PATIALA 9-May-14 98.8962 9.6996 1 5 98.8962 9.6996 INE090A16N58 ICICI BK 13-May-14 98.8231 9.4497 1 10 98.8231 9.4497 INE008A16UO2 IDBI BK 13-May-14 98.7775 9.6114 1 4 98.7775 9.6114 INE040A16909 HDFC BK 16-May-14 98.7669 9.3000 1 125 98.7669 9.3000 INE084A16AB2 BK OF INDIA 16-May-14 98.7669 9.3000 1 100 98.7669 9.3000 INE434A16FT0 ANDHRA BK 16-May-14 98.8062 9.0000 1 50 98.8062 9.0000 INE705A16JM0 VIJAYA BK 16-May-14 98.7538 9.4001 2 45 98.7538 9.4001 INE608A16FU7 PUNJAB AND SIND BK 16-May-14 98.7276 9.6002 1 5 98.7276 9.6002 INE608A16FO0 PUNJAB AND SIND BK 19-May-14 98.7340 9.0003 2 50 98.7340 9.0003 INE028A16920 BK OF BARODA 19-May-14 98.6181 9.6502 1 50 98.6181 9.6502 INE651A16FV5 STATE BK OF MYSORE 19-May-14 98.7063 9.1998 2 25 98.7063 9.1998 INE028A16920 BK OF BARODA 19-May-14 98.6785 9.4001 1 5 98.6785 9.4001 INE112A16EY5 CORPORATION BK 19-May-14 98.6393 9.5001 1 5 98.6393 9.5001 INE692A16CA0 UNION BK OF INDIA 20-May-14 98.6241 9.4298 1 25 98.6241 9.4298 INE141A16LL6 OBC 22-May-14 98.6156 9.1500 1 100 98.6156 9.1500 INE112A16EZ2 CORPORATION BK 22-May-14 98.6033 9.4003 1 5 98.6033 9.4003 INE667A16DK9 SYNDICATE BK 23-May-14 98.5343 9.5252 1 200 98.5343 9.5252 INE652A16JE1 STATE BK OF PATIALA 23-May-14 98.5874 9.1752 5 150 98.5874 9.1752 INE008A16QQ5 IDBI BK 23-May-14 98.5918 9.3093 3 55 98.5783 9.4001 INE160A16KD5 PUNJAB NATIONAL BK 23-May-14 98.5867 9.1798 2 50 98.5867 9.1798 INE008A16UE3 IDBI BK 26-May-14 98.4730 9.4333 4 250 98.4668 9.4722 INE683A16DK6 THE SOUTH INDIAN BK 26-May-14 98.4361 9.6649 5 125 98.4361 9.6649 INE648A16GL0 SBBJ 26-May-14 98.5110 9.1950 1 125 98.5110 9.1950 INE112A16FM7 CORPORATION BK 26-May-14 98.4783 9.4000 2 100 98.4783 9.4000 INE503A16CM4 DCB BK 26-May-14 98.4544 9.5500 3 75 98.4544 9.5500 INE562A16GA6 INDIAN BK 26-May-14 98.4966 9.2853 1 50 98.4966 9.2853 INE667A16DN3 SYNDICATE BK 26-May-14 98.5202 9.1373 1 5 98.5202 9.1373 INE141A16LN2 OBC 28-May-14 98.4662 9.1703 2 50 98.4662 9.1703 INE562A16GB4 INDIAN BK 30-May-14 98.4402 9.0365 3 300 98.4405 9.0349 INE141A16PS2 OBC 30-May-14 98.4091 9.2198 3 250 98.3615 9.5002 INE692A16CU8 UNION BK OF INDIA 30-May-14 98.4057 9.2398 3 225 98.4057 9.2398 INE692A16CU8 UNION BK OF INDIA 30-May-14 98.4302 9.2399 2 125 98.4302 9.2399 INE428A16MM3 ALLAHABAD BK 30-May-14 98.3955 9.2999 1 100 98.3955 9.2999 INE428A16MM3 ALLAHABAD BK 30-May-14 98.4218 9.2902 1 100 98.4218 9.2902 INE434A16FV6 ANDHRA BK 2-Jun-14 98.3203 9.3068 7 700 98.3544 9.1148 INE077A16AS0 DENA BK 2-Jun-14 98.2852 9.5049 3 200 98.3304 9.2500 INE428A16MH3 ALLAHABAD BK 2-Jun-14 98.3505 9.2751 5 160 98.3549 9.2501 INE667A16DH5 SYNDICATE BK 2-Jun-14 98.2373 9.7751 1 100 98.2373 9.7751 INE160A16JW7 PUNJAB NATIONAL BK 2-Jun-14 98.3215 9.3002 1 100 98.3215 9.3002 INE160A16JW7 PUNJAB NATIONAL BK 2-Jun-14 98.3462 9.2998 2 50 98.3462 9.2998 INE428A16MH3 ALLAHABAD BK 2-Jun-14 98.3127 9.3498 1 50 98.3127 9.3498 INE008A16UU9 IDBI BK 2-Jun-14 98.2329 9.7999 1 50 98.2329 9.7999 INE476A16LC5 CANARA BK 2-Jun-14 98.2961 9.4432 2 10 98.3355 9.2213 INE428A16ML5 ALLAHABAD BK 3-Jun-14 98.1486 10.1251 1 100 98.1486 10.1251 INE562A16FD2 INDIAN BK 3-Jun-14 98.3095 9.2300 2 100 98.3095 9.2300 INE428A16ML5 ALLAHABAD BK 3-Jun-14 98.2976 9.4349 1 100 98.2976 9.4349 INE084A16AG1 BK OF INDIA 3-Jun-14 98.3401 9.0601 2 50 98.3401 9.0601 INE608A16FV5 PUNJAB AND SIND BK 3-Jun-14 98.2879 9.3500 1 25 98.2879 9.3500 INE428A16MS0 ALLAHABAD BK 4-Jun-14 98.1219 10.1250 1 100 98.1219 10.1250 INE476A16JZ0 CANARA BK 4-Jun-14 98.3185 9.1800 1 25 98.3185 9.1800 INE476A16MS9 CANARA BK 6-Jun-14 98.2736 9.1601 2 75 98.2736 9.1601 INE141A16LW3 OBC 9-Jun-14 98.1720 9.3102 2 75 98.1720 9.3102 INE428A16MK7 ALLAHABAD BK 9-Jun-14 98.1455 9.3200 1 50 98.1455 9.3200 INE008A16VO0 IDBI BK 9-Jun-14 98.1475 9.3098 1 3 98.1475 9.3098 INE434A16FR4 ANDHRA BK 9-Jun-14 98.1494 9.3001 1 3 98.1494 9.3001 INE667A16DM5 SYNDICATE BK 10-Jun-14 98.1026 9.4126 1 100 98.1026 9.4126 INE008A16VB7 IDBI BK 10-Jun-14 98.1494 9.3001 1 100 98.1494 9.3001 INE008A16VB7 IDBI BK 10-Jun-14 98.0261 9.7998 1 50 98.0261 9.7998 INE476A16KC7 CANARA BK 10-Jun-14 98.0903 9.4748 1 25 98.0903 9.4748 INE705A16JL2 VIJAYA BK 11-Jun-14 98.0984 9.3097 2 250 98.0984 9.3097 INE238A16SH3 AXIS BK 11-Jun-14 98.0933 9.3352 1 100 98.0933 9.3352 INE692A16CV6 UNION BK OF INDIA 12-Jun-14 98.0898 9.2312 3 300 98.0917 9.2218 INE008A16UV7 IDBI BK 12-Jun-14 97.9800 9.7727 1 100 97.9800 9.7727 INE691A16HM6 UCO BK 12-Jun-14 98.0490 9.4323 2 100 98.0490 9.4323 INE090A16ZV4 ICICI BK 12-Jun-14 98.0753 9.4251 2 100 98.0703 9.4500 INE141A16PN3 OBC 12-Jun-14 98.1104 9.2498 1 100 98.1104 9.2498 INE008A16UV7 IDBI BK 12-Jun-14 98.1003 9.3002 2 100 98.1003 9.3002 INE692A16CV6 UNION BK OF INDIA 12-Jun-14 98.1104 9.2498 1 75 98.1104 9.2498 INE008A16VF8 IDBI BK 13-Jun-14 97.9754 9.6699 4 200 97.9477 9.8049 INE160A16JS5 PUNJAB NATIONAL BK 13-Jun-14 97.9969 9.5649 2 200 97.9954 9.5724 INE028A16979 BK OF BARODA 13-Jun-14 98.0744 9.1875 3 100 98.0760 9.1800 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com