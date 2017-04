Mar 27 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India).[PART II] ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE028A16979 BK OF BARODA 13-Jun-14 98.1022 9.1701 2 75 98.1022 9.1701 INE141A16LY9 OBC 13-Jun-14 98.0345 9.3819 1 50 98.0345 9.3819 INE112A16EQ1 CORPORATION BK 13-Jun-14 98.0154 9.4750 1 50 98.0154 9.4750 INE692A16CD4 UNION BK OF INDIA 13-Jun-14 98.0308 9.3999 1 50 98.0308 9.3999 INE434A16FK9 ANDHRA BK 13-Jun-14 98.0411 9.3498 1 25 98.0411 9.3498 INE434A16FW4 ANDHRA BK 16-Jun-14 98.0176 9.1137 2 100 98.0216 9.0949 INE008A16VE1 IDBI BK 16-Jun-14 97.9282 9.5333 2 75 97.9284 9.5325 INE141A16PO1 OBC 16-Jun-14 97.9949 9.2202 1 50 97.9949 9.2202 INE040A16990 HDFC BK 17-Jun-14 97.9211 9.4501 1 75 97.9211 9.4501 INE095A16MQ1 INDUSIND BK 17-Jun-14 97.8404 9.8250 2 15 97.8404 9.8250 INE141A16PI3 OBC 18-Jun-14 97.8397 9.7099 1 100 97.8397 9.7099 INE141A16PR4 OBC 19-Jun-14 97.8186 9.6901 1 25 97.8186 9.6901 INE705A16KB1 VIJAYA BK 20-Jun-14 97.7843 9.7301 1 15 97.7843 9.7301 INE683A16DJ8 THE SOUTH INDIAN BK 24-Jun-14 97.6964 9.6701 2 50 97.6964 9.6701 INE562A16DS5 INDIAN BK 24-Jun-14 97.6918 9.6899 1 5 97.6918 9.6899 INE077A16BT6 DENA BK 25-Jun-14 97.7008 9.5441 5 325 97.7041 9.5299 INE691A16HW5 UCO BK 25-Jun-14 97.7432 9.3641 4 150 97.7524 9.3249 INE112A16DW1 CORPORATION BK 25-Jun-14 97.7162 9.4785 5 150 97.6711 9.6702 INE651A16GG4 STATE BK OF MYSORE 25-Jun-14 97.7907 9.1624 1 50 97.7907 9.1624 INE562A16FN1 INDIAN BK 25-Jun-14 97.7170 9.4752 1 25 97.7170 9.4752 INE028A16789 BK OF BARODA 11-Jul-14 97.3427 9.3999 1 50 97.3427 9.3999 INE667A16DO1 SYNDICATE BK 21-Jul-14 97.1825 9.1224 1 75 97.1825 9.1224 INE090A16B11 ICICI BK 25-Jul-14 97.0162 9.3549 1 0.15 97.0162 9.3549 INE095A16IG0 INDUSIND BK 5-Aug-14 96.7264 9.4298 1 0.03 96.7264 9.4298 INE652A16HE5 STATE BK OF PATIALA 25-Aug-14 96.2951 9.3001 1 0.2 96.2951 9.3001 INE141A16PT0 OBC 27-Aug-14 96.2356 9.3316 6 775 96.2353 9.3325 INE667A16DL7 SYNDICATE BK 2-Sep-14 96.0985 9.3199 1 25 96.0985 9.3199 INE112A16EA5 CORPORATION BK 4-Sep-14 96.0788 9.2526 3 115 96.0798 9.2500 INE112A16EA5 CORPORATION BK 4-Sep-14 96.1235 9.1999 1 50 96.1235 9.1999 INE652A16HM8 STATE BK OF PATIALA 4-Sep-14 96.0757 9.2601 1 5 96.0757 9.2601 INE562A16FZ5 INDIAN BK 5-Sep-14 96.1056 9.1300 2 50 96.1056 9.1300 INE649A16EE8 STATE BK OF HYDERABAD 9-Sep-14 95.9839 9.2001 2 25 95.9839 9.2001 INE562A16DV9 INDIAN BK 9-Sep-14 95.9533 9.2731 1 1 95.9533 9.2731 INE683A16DH2 THE SOUTH INDIAN BK 10-Sep-14 95.7694 9.6550 1 50 95.7694 9.6550 INE141A16MJ8 OBC 11-Sep-14 95.8740 9.3500 1 25 95.8740 9.3500 INE141A16MK6 OBC 12-Sep-14 95.8505 9.3499 1 25 95.8505 9.3499 INE084A16AO5 BK OF INDIA 15-Sep-14 95.8751 9.1300 1 50 95.8751 9.1300 INE238A16TQ2 AXIS BK 15-Sep-14 95.8077 9.3400 1 15 95.8077 9.3400 INE562A16EA1 INDIAN BK 22-Sep-14 95.6516 9.2699 2 300 95.6516 9.2699 INE654A16DZ5 STATE BK OF TRAVANCORE 22-Sep-14 95.6600 9.2513 2 57 95.6605 9.2501 INE608A16FG6 PUNJAB AND SIND BK 22-Sep-14 95.6135 9.3549 1 3.5 95.6135 9.3549 INE651A16FF8 STATE BK OF MYSORE 22-Sep-14 95.6560 9.2601 1 2 95.6560 9.2601 INE654A16EA6 STATE BK OF TRAVANCORE 25-Sep-14 95.5865 9.2599 1 5 95.5865 9.2599 INE514E16947 EXIM 26-Sep-14 95.5862 9.2100 2 32 95.5862 9.2100 INE166A16KB6 ING VYSYA BK 29-Sep-14 95.4172 9.4251 1 1 95.4172 9.4251 INE141A16NG2 OBC 9-Dec-14 93.9385 9.2000 1 25 93.9385 9.2000 INE141A16NP3 OBC 10-Dec-14 93.9163 9.2000 1 75 93.9163 9.2000 INE090A16H72 ICICI BK 11-Dec-14 93.8442 9.2800 1 100 93.8442 9.2800 INE476A16LU7 CANARA BK 12-Dec-14 93.8406 9.2500 1 25 93.8406 9.2500 INE112A16EN8 CORPORATION BK 19-Dec-14 93.7166 9.2000 1 25 93.7166 9.2000 INE652A16IN4 STATE BK OF PATIALA 29-Dec-14 93.4958 9.2000 1 25 93.4958 9.2000 INE090A16J05 ICICI BK 7-Jan-15 93.2419 9.2500 1 50 93.2419 9.2500 INE028A16839 BK OF BARODA 22-Jan-15 92.8414 9.3500 1 35 92.8414 9.3500 INE028A16912 BK OF BARODA 6-Feb-15 92.5633 9.2800 1 25 92.5633 9.2800 INE095A16LS9 INDUSIND BK 11-Feb-15 92.3794 9.3800 2 50 92.3794 9.3800 INE565A16871 INDIAN OVERSEAS BK 12-Feb-15 92.4366 9.2749 1 8 92.4366 9.2749 INE565A16897 INDIAN OVERSEAS BK 18-Feb-15 92.3065 9.2749 1 50 92.3065 9.2749 INE168A16IO9 THE JAMMU AND KASHMIR BK20-Feb-15 92.2247 9.3250 1 0.08 92.2247 9.3250 INE166A16KU6 ING VYSYA BK 24-Feb-15 92.1146 9.3550 1 80 92.1146 9.3550 INE008A16UM6 IDBI BK 24-Feb-15 92.1942 9.2525 1 52 92.1942 9.2525 INE565A16939 INDIAN OVERSEAS BK 26-Feb-15 92.1297 9.2799 2 50 92.1297 9.2799 INE476A16MA7 CANARA BK 27-Feb-15 92.1297 9.2799 2 50 92.1297 9.2799 INE141A16OR7 OBC 2-Mar-15 92.0830 9.2298 2 25.2 92.0829 9.2300 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 92.0987 9.2100 1 25 92.0987 9.2100 INE608A16FS1 PUNJAB AND SIND BK 2-Mar-15 92.1122 9.2200 1 25 92.1122 9.2200 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 92.1674 9.1500 1 25 92.1674 9.1500 INE141A16OQ9 OBC 3-Mar-15 92.0694 9.2200 4 135 92.0694 9.2200 INE476A16MC3 CANARA BK 3-Mar-15 92.0733 9.2150 1 100 92.0733 9.2150 INE476A16MD1 CANARA BK 4-Mar-15 92.0747 9.2133 5 150 92.0694 9.2200 INE476A16MD1 CANARA BK 4-Mar-15 92.0558 9.2101 3 50 92.0480 9.2200 INE238A16WM5 AXIS BK 5-Mar-15 91.9828 9.2750 2 183 91.9828 9.2750 INE476A16MY7 CANARA BK 5-Mar-15 92.0425 9.2000 1 50 92.0425 9.2000 INE084A16AP2 BK OF INDIA 6-Mar-15 92.0266 9.2200 1 50 92.0266 9.2200 INE084A16AP2 BK OF INDIA 6-Mar-15 92.0132 9.2100 2 50 92.0052 9.2200 INE036D16FR1 THE KARUR VYSYA BK 6-Mar-15 91.9232 9.3500 1 16 91.9232 9.3500 INE705A16JE7 VIJAYA BK 9-Mar-15 91.9624 9.2200 2 125 91.9624 9.2200 INE112A16FF1 CORPORATION BK 9-Mar-15 91.9773 9.1749 2 68.2 91.9773 9.1749 INE476A16ME9 CANARA BK 9-Mar-15 91.9411 9.2200 1 25 91.9411 9.2200 INE692A16CT0 UNION BK OF INDIA 9-Mar-15 91.9773 9.1749 1 13.5 91.9773 9.1749 INE084A16AS6 BK OF INDIA 10-Mar-15 91.9358 9.2001 2 25 91.9358 9.2001 INE160A16JU1 PUNJAB NATIONAL BK 11-Mar-15 91.9250 9.1870 4 125 91.9549 9.1501 INE160A16JU1 PUNJAB NATIONAL BK 11-Mar-15 91.9278 9.2100 1 25 91.9278 9.2100 INE112A16FP0 CORPORATION BK 12-Mar-15 91.8933 9.1999 2 50 91.8933 9.1999 INE112A16FP0 CORPORATION BK 12-Mar-15 91.9226 9.1900 1 50 91.9226 9.1900 INE476A16MX9 CANARA BK 12-Mar-15 91.8771 9.2200 1 25 91.8771 9.2200 INE652A16JB7 STATE BK OF PATIALA 12-Mar-15 91.9257 9.1599 1 1.15 91.9257 9.1599 INE705A16JN8 VIJAYA BK 13-Mar-15 91.8771 9.2200 1 125 91.8771 9.2200 INE705A16JN8 VIJAYA BK 13-Mar-15 91.8558 9.2199 4 89 91.8558 9.2199 INE112A16FO3 CORPORATION BK 13-Mar-15 91.8794 9.1908 3 88.6 91.8720 9.2000 INE084A16AR8 BK OF INDIA 13-Mar-15 91.8803 9.1898 3 82 91.8801 9.1900 INE565A16962 INDIAN OVERSEAS BK 13-Mar-15 91.8557 9.2201 1 25 91.8557 9.2201 INE565A16962 INDIAN OVERSEAS BK 13-Mar-15 91.8771 9.2200 1 25 91.8771 9.2200 INE095A16MK4 INDUSIND BK 13-Mar-15 91.8355 9.2450 3 10.5 91.8720 9.2000 INE084A16AV0 BK OF INDIA 18-Mar-15 91.7657 9.2000 1 50 91.7657 9.2000 INE608A16FT9 PUNJAB AND SIND BK 19-Mar-15 91.6308 9.3383 5 95 91.7816 9.1550 INE028A16946 BK OF BARODA 19-Mar-15 91.7878 9.1474 1 30 91.7878 9.1474 INE705A16JT5 VIJAYA BK 19-Mar-15 91.6992 9.2551 1 25 91.6992 9.2551 INE457A16DZ3 BK OF MAHARASHTRA 19-Mar-15 91.7322 9.2149 1 22.55 91.7322 9.2149 INE434A16GF7 ANDHRA BK 20-Mar-15 91.7728 9.1400 1 25 91.7728 9.1400 INE141A16PG7 OBC 20-Mar-15 91.7480 9.1701 1 18 91.7480 9.1701 INE476A16NA5 CANARA BK 23-Mar-15 91.6319 9.2335 5 85 91.6597 9.2000 INE084A16AW8 BK OF INDIA 23-Mar-15 91.6701 9.1875 1 50 91.6701 9.1875 INE090A16N74 ICICI BK 23-Mar-15 91.6099 9.2600 1 43.25 91.6099 9.2600 INE691A16HZ8 UCO BK 23-Mar-15 91.6338 9.2312 1 28 91.6338 9.2312 INE141A16PQ6 OBC 23-Mar-15 91.6597 9.2000 3 26.2 91.6597 9.2000 INE483A16IW5 CENTRAL BK OF INDIA 23-Mar-15 91.6483 9.2137 1 25 91.6483 9.2137 INE562A16FU6 INDIAN BK 23-Mar-15 91.6597 9.2000 1 25 91.6597 9.2000 INE160A16KC7 PUNJAB NATIONAL BK 24-Mar-15 91.6089 9.2356 2 135 91.7323 9.0875 INE077A16BN9 DENA BK 25-Mar-15 91.6760 9.1550 1 25 91.6760 9.1550 INE434A16GP6 ANDHRA BK 26-Mar-15 91.5513 9.2537 17 530 91.6486 9.1374 INE562A16FV4 INDIAN BK 26-Mar-15 91.6209 9.1705 12 325 91.6318 9.1575 INE160A16KE3 PUNJAB NATIONAL BK 26-Mar-15 91.6661 9.1166 11 305 91.6381 9.1500 INE040A16AE8 HDFC BK 26-Mar-15 91.6890 9.0892 8 275 91.6884 9.0900 INE077A16BQ2 DENA BK 26-Mar-15 91.0308 9.8800 1 100 91.0308 9.8800 INE528G16XM4 YES BK 26-Mar-15 91.6360 9.1525 2 50 91.6360 9.1525 INE691A16HS3 UCO BK 27-Mar-15 91.3610 9.4559 4 210 91.3993 9.4100 INE705A16KF2 VIJAYA BK 27-Mar-15 91.3765 9.4373 4 185 91.3743 9.4400 INE528G16XL6 YES BK 27-Mar-15 91.6149 9.1526 2 50 91.6149 9.1526 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting *: Crores