Mar 28 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India).[PART II] ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE141A16PA0 OBC 6-Jun-14 98.1460 9.8499 3 215 98.1460 9.8499 INE476A16MS9 CANARA BK 6-Jun-14 98.4881 8.6202 1 25 98.4881 8.6202 INE434A16FR4 ANDHRA BK 9-Jun-14 98.1505 9.4218 12 1175 98.1566 9.3901 INE651A16GA7 STATE BK OF MYSORE 9-Jun-14 98.4195 8.6198 2 25 98.4195 8.6198 INE651A16GA7 STATE BK OF MYSORE 9-Jun-14 98.1981 9.1748 1 10 98.1981 9.1748 INE476A16KC7 CANARA BK 10-Jun-14 98.1266 9.4167 5 150 98.0129 9.9999 INE608A16EV8 PUNJAB AND SIND BK 10-Jun-14 98.1300 9.3994 1 10 98.1300 9.3994 INE692A16CV6 UNION BK OF INDIA 12-Jun-14 98.3170 8.8001 7 200 98.3170 8.8001 INE692A16CV6 UNION BK OF INDIA 12-Jun-14 98.1104 9.2498 2 100 98.1104 9.2498 INE691A16HM6 UCO BK 12-Jun-14 98.0703 9.4500 1 25 98.0703 9.4500 INE434A16FK9 ANDHRA BK 13-Jun-14 98.0453 9.4506 9 875 98.0515 9.4199 INE476A16KB9 CANARA BK 13-Jun-14 98.0859 9.2502 2 100 98.1164 9.1002 INE160A16JS5 PUNJAB NATIONAL BK 13-Jun-14 98.0809 9.2752 3 100 98.0758 9.3002 INE562A16EO2 INDIAN BK 13-Jun-14 98.1164 9.1002 2 100 98.1164 9.1002 INE008A16VF8 IDBI BK 13-Jun-14 98.0819 9.2701 1 50 98.0819 9.2701 INE457A16ED8 BK OF MAHARASHTRA 13-Jun-14 98.0509 9.4229 2 34 98.0509 9.4229 INE028A16979 BK OF BARODA 13-Jun-14 98.0860 9.2499 1 25 98.0860 9.2499 INE428A16MP6 ALLAHABAD BK 16-Jun-14 97.8833 9.8664 4 400 97.8290 10.1250 INE095A16MN8 INDUSIND BK 16-Jun-14 97.9908 9.3549 2 210 97.9908 9.3549 INE691A16HN4 UCO BK 16-Jun-14 98.2437 8.7001 1 25 98.2437 8.7001 INE649A16DQ4 STATE BK OF HYDERABAD 17-Jun-14 97.9353 9.5000 1 10 97.9353 9.5000 INE095A16MQ1 INDUSIND BK 17-Jun-14 97.8672 9.8202 1 5 97.8672 9.8202 INE141A16PI3 OBC 18-Jun-14 97.8738 9.6698 1 25 97.8738 9.6698 INE008A16VP7 IDBI BK 18-Jun-14 97.8469 9.7948 1 25 97.8469 9.7948 INE141A16PR4 OBC 19-Jun-14 97.8451 9.6851 1 25 97.8451 9.6851 INE705A16KB1 VIJAYA BK 20-Jun-14 97.8098 9.7300 1 10 97.8098 9.7300 INE238A16UY4 AXIS BK 23-Jun-14 97.8303 9.3046 1 30 97.8303 9.3046 INE705A16KE5 VIJAYA BK 24-Jun-14 98.0382 8.7998 1 25 98.0382 8.7998 INE705A16KE5 VIJAYA BK 24-Jun-14 97.8116 9.2800 2 12.5 97.8116 9.2800 INE562A16DS5 INDIAN BK 24-Jun-14 97.7171 9.6901 1 5 97.7171 9.6901 INE434A16GN1 ANDHRA BK 27-Jun-14 97.6982 9.4500 2 350 97.6982 9.4500 INE692A16DA8 UNION BK OF INDIA 22-Aug-14 96.3150 9.4999 4 200 96.3150 9.4999 INE652A16HE5 STATE BK OF PATIALA 25-Aug-14 96.2616 9.4501 1 0.1 96.2616 9.4501 INE141A16PT0 OBC 27-Aug-14 96.2609 9.3275 3 200 96.2628 9.3226 INE651A16GH2 STATE BK OF MYSORE 28-Aug-14 96.2557 9.2799 2 350 96.2557 9.2799 INE667A16DL7 SYNDICATE BK 2-Sep-14 96.1372 9.2822 6 175 96.1500 9.2501 INE112A16EA5 CORPORATION BK 4-Sep-14 96.1032 9.2500 1 25 96.1032 9.2500 INE008A16RV3 IDBI BK 4-Sep-14 96.0830 9.2999 1 25 96.0830 9.2999 INE141A16PH5 OBC 5-Sep-14 95.8969 9.7001 1 100 95.8969 9.7001 INE683A16DH2 THE SOUTH INDIAN BK 10-Sep-14 95.8062 9.6250 1 50 95.8062 9.6250 INE141A16MJ8 OBC 11-Sep-14 95.9397 9.2499 1 100 95.9397 9.2499 INE691A16HT1 UCO BK 15-Sep-14 95.8206 9.3100 1 200 95.8206 9.3100 INE141A16ML4 OBC 15-Sep-14 95.8464 9.2501 2 125 95.8464 9.2501 INE084A16AO5 BK OF INDIA 15-Sep-14 95.8451 9.2532 2 120 95.8443 9.2550 INE483A16HF2 CENTRAL BK OF INDIA 15-Sep-14 95.8464 9.2501 1 25 95.8464 9.2501 INE090A16D68 ICICI BK 16-Sep-14 95.6935 9.5501 1 0.05 95.6935 9.5501 INE483A16IT1 CENTRAL BK OF INDIA 17-Sep-14 95.7652 9.3298 1 50 95.7652 9.3298 INE565A16814 INDIAN OVERSEAS BK 20-Sep-14 95.7169 9.2800 1 25 95.7169 9.2800 INE652A16HW7 STATE BK OF PATIALA 25-Sep-14 95.5236 9.4500 1 0.05 95.5236 9.4500 INE008A16SI8 IDBI BK 30-Oct-14 94.7676 9.3300 1 50 94.7676 9.3300 INE476A16LB7 CANARA BK 2-Dec-14 94.0643 9.2500 1 75 94.0643 9.2500 INE476A16LB7 CANARA BK 2-Dec-14 94.2656 9.0999 1 50 94.2656 9.0999 INE028A16821 BK OF BARODA 10-Dec-14 94.0887 9.0999 1 50 94.0887 9.0999 INE090A16I55 ICICI BK 26-Dec-14 93.4769 9.3300 1 50 93.4769 9.3300 INE483A16HK2 CENTRAL BK OF INDIA 2-Jan-15 93.3074 9.3500 1 25 93.3074 9.3500 INE090A16J05 ICICI BK 7-Jan-15 93.1757 9.3800 1 50 93.1757 9.3800 INE028A16912 BK OF BARODA 6-Feb-15 92.5703 9.3000 1 25 92.5703 9.3000 INE008A16UA1 IDBI BK 9-Feb-15 92.5794 9.2001 1 25 92.5794 9.2001 INE095A16LS9 INDUSIND BK 11-Feb-15 92.4013 9.3800 1 11 92.4013 9.3800 INE483A16IC7 CENTRAL BK OF INDIA 20-Feb-15 92.2618 9.3050 1 77 92.2618 9.3050 INE168A16IO9 THE JAMMU AND KASHMIR BK20-Feb-15 92.2273 9.3500 1 0.72 92.2273 9.3500 INE028A16987 BK OF BARODA 23-Feb-15 92.2780 9.2000 1 100 92.2780 9.2000 INE090A16M00 ICICI BK 23-Feb-15 92.2780 9.2000 1 15 92.2780 9.2000 INE141A16OT3 OBC 24-Feb-15 92.2139 9.2549 1 77 92.2139 9.2549 INE028A16AD5 BK OF BARODA 24-Feb-15 92.4406 9.1000 1 50 92.4406 9.1000 INE141A16OS5 OBC 26-Feb-15 92.0189 9.4500 1 25 92.0189 9.4500 INE112A16FB0 CORPORATION BK 27-Feb-15 92.1922 9.2000 2 100 92.1922 9.2000 INE141A16OR7 OBC 2-Mar-15 92.1280 9.2000 2 50 92.1280 9.2000 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 92.1674 9.1500 1 25 92.1674 9.1500 INE090A16M75 ICICI BK 2-Mar-15 92.0807 9.2600 1 15 92.0807 9.2600 INE705A16IZ4 VIJAYA BK 2-Mar-15 92.1014 9.2337 1 14.5 92.1014 9.2337 INE028A16961 BK OF BARODA 2-Mar-15 92.1566 9.1637 1 13.05 92.1566 9.1637 INE608A16FS1 PUNJAB AND SIND BK 2-Mar-15 92.1280 9.2000 1 1 92.1280 9.2000 INE084A16AQ0 BK OF INDIA 3-Mar-15 92.1165 9.1875 6 200 92.1145 9.1900 INE476A16MC3 CANARA BK 3-Mar-15 92.0829 9.2300 3 100 92.0829 9.2300 INE141A16OQ9 OBC 3-Mar-15 92.0961 9.2133 2 75 92.1066 9.2000 INE476A16MC3 CANARA BK 3-Mar-15 92.2917 9.1001 1 50 92.2917 9.1001 INE238A16WE2 AXIS BK 3-Mar-15 92.0415 9.2824 1 0.65 92.0415 9.2824 INE476A16MD1 CANARA BK 4-Mar-15 92.0694 9.2200 1 25 92.0694 9.2200 INE476A16MY7 CANARA BK 5-Mar-15 92.0797 9.1800 2 75 92.0797 9.1800 INE141A16OW7 OBC 5-Mar-15 92.0480 9.2200 1 25 92.0480 9.2200 INE090A16N17 ICICI BK 5-Mar-15 92.0162 9.2600 1 1 92.0162 9.2600 INE084A16AP2 BK OF INDIA 6-Mar-15 92.0375 9.2063 7 200 92.0425 9.2000 INE692A16CT0 UNION BK OF INDIA 9-Mar-15 91.9761 9.2030 3 153 91.9785 9.2000 INE112A16FF1 CORPORATION BK 9-Mar-15 91.9992 9.1741 5 78.15 92.0006 9.1724 INE476A16ME9 CANARA BK 9-Mar-15 91.9624 9.2200 1 2 91.9624 9.2200 INE141A16PD4 OBC 9-Mar-15 91.9718 9.2083 2 0.4 91.9718 9.2083 INE084A16AS6 BK OF INDIA 10-Mar-15 91.9594 9.1972 5 113 91.9170 9.2500 INE141A16PM5 OBC 10-Mar-15 91.9505 9.2083 2 9 91.9505 9.2083 INE160A16JU1 PUNJAB NATIONAL BK 11-Mar-15 91.9440 9.1899 3 152 91.9278 9.2100 INE691A16HO2 UCO BK 11-Mar-15 91.9197 9.2200 1 50 91.9197 9.2200 INE483A16IN4 CENTRAL BK OF INDIA 12-Mar-15 91.8969 9.2218 4 150 91.8969 9.2218 INE476A16MX9 CANARA BK 12-Mar-15 91.8984 9.2200 1 25 91.8984 9.2200 INE084A16AR8 BK OF INDIA 13-Mar-15 91.7884 9.3297 4 150.25 91.7316 9.4000 INE565A16962 INDIAN OVERSEAS BK 13-Mar-15 91.8771 9.2200 3 119 91.8771 9.2200 INE095A16MK4 INDUSIND BK 13-Mar-15 91.8528 9.2500 2 46 91.8528 9.2500 INE434A16GC4 ANDHRA BK 16-Mar-15 91.8454 9.1804 2 90 91.8454 9.1804 INE476A16MZ4 CANARA BK 16-Mar-15 91.8371 9.1906 1 25 91.8371 9.1906 INE705A16JO6 VIJAYA BK 17-Mar-15 91.7806 9.2338 2 50 91.7806 9.2338 INE160A16JX5 PUNJAB NATIONAL BK 17-Mar-15 91.8491 9.1500 1 25 91.8491 9.1500 INE028A16946 BK OF BARODA 19-Mar-15 91.6861 9.2970 6 238 91.6018 9.3999 INE608A16FT9 PUNJAB AND SIND BK 19-Mar-15 91.5223 9.4972 5 150 91.5608 9.4501 INE141A16PJ1 OBC 19-Mar-15 91.7589 9.2083 1 30.3 91.7589 9.2083 INE434A16GF7 ANDHRA BK 20-Mar-15 91.7521 9.1908 5 165 91.7606 9.1805 INE141A16PG7 OBC 20-Mar-15 91.7692 9.1700 2 20.6 91.7692 9.1700 INE528G16XG6 YES BK 20-Mar-15 91.7445 9.2000 1 7 91.7445 9.2000 INE705A16JY5 VIJAYA BK 23-Mar-15 91.6529 9.2338 1 3 91.6529 9.2338 INE608A16GC3 PUNJAB AND SIND BK 23-Mar-15 91.6229 9.2700 1 1 91.6229 9.2700 INE160A16KC7 PUNJAB NATIONAL BK 24-Mar-15 91.7123 9.1367 3 75 91.7262 9.1201 INE077A16BN9 DENA BK 25-Mar-15 91.6760 9.1550 1 175 91.6760 9.1550 INE562A16FR2 INDIAN BK 25-Mar-15 91.6719 9.1600 2 50 91.6719 9.1600 INE434A16GP6 ANDHRA BK 26-Mar-15 91.6292 9.1859 9 385 91.6174 9.2000 INE667A16DP8 SYNDICATE BK 26-Mar-15 91.6159 9.2018 6 320 91.6216 9.1950 INE562A16FV4 INDIAN BK 26-Mar-15 91.6191 9.1979 4 135 91.6508 9.1600 INE705A16KG0 VIJAYA BK 26-Mar-15 91.6174 9.2000 5 125 91.6174 9.2000 INE705A16KF2 VIJAYA BK 27-Mar-15 91.6046 9.1900 1 55 91.6046 9.1900 INE528G16XL6 YES BK 27-Mar-15 91.6381 9.1500 1 50 91.6381 9.1500 INE237A16YV4 KOTAK MAH BK 27-Mar-15 91.6800 9.1000 1 25 91.6800 9.1000 INE528G16XN2 YES BK 28-Mar-15 91.5751 9.2000 1 15 91.5751 9.2000 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com