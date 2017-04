Apr 2 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India).[PART I] ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE028A16854 BK OF BARODA 3-Apr-14 99.9743 9.3829 2 80 99.9743 9.3829 INE141A16NV1 OBC 3-Apr-14 99.9743 9.3829 1 25 99.9743 9.3829 INE457A16DU4 BK OF MAHARASHTRA 3-Apr-14 99.9743 9.3829 2 10 99.9743 9.3829 INE428A16ME0 ALLAHABAD BK 4-Apr-14 99.9485 9.3981 3 250 99.9485 9.4036 INE476A16LT9 CANARA BK 4-Apr-14 99.9485 9.4036 1 150 99.9485 9.4036 INE237A16YB6 KOTAK MAH BK 4-Apr-14 99.9480 9.4949 2 95 99.9480 9.4949 INE483A16HT3 CENTRAL BK OF INDIA 4-Apr-14 99.9485 9.4036 4 14 99.9485 9.4036 INE028A16797 BK OF BARODA 7-Apr-14 99.8714 9.3999 1 140 99.8714 9.3999 INE692A16CL7 UNION BK OF INDIA 7-Apr-14 99.8714 9.3999 3 125 99.8714 9.3999 INE483A16HP1 CENTRAL BK OF INDIA 7-Apr-14 99.8708 9.4445 4 60.16 99.7985 14.7392 INE434A16DT5 ANDHRA BK 7-Apr-14 99.8719 9.3597 2 50 99.8725 9.3194 INE652A16IR5 STATE BK OF PATIALA 7-Apr-14 99.8714 9.3999 2 50 99.8714 9.3999 INE476A16JS5 CANARA BK 7-Apr-14 99.8714 9.3999 2 1 99.8714 9.3999 INE705A16GO2 VIJAYA BK 15-Apr-14 99.6642 9.4600 1 105 99.6642 9.4600 INE095A16LR1 INDUSIND BK 21-Apr-14 99.5388 8.9009 1 25 99.5388 8.9009 INE141A16LG6 OBC 22-Apr-14 99.5147 8.8999 1 50 99.5147 8.8999 INE028A16AB9 BK OF BARODA 22-Apr-14 99.5228 8.7507 1 25 99.5228 8.7507 INE476A16LQ5 CANARA BK 24-Apr-14 99.4366 9.4003 2 280 99.4366 9.4003 INE112A16FJ3 CORPORATION BK 25-Apr-14 99.4420 8.9049 2 100 99.4361 8.9996 INE028A16953 BK OF BARODA 25-Apr-14 99.4605 8.9993 1 50 99.4605 8.9993 INE090A16M18 ICICI BK 25-Apr-14 99.4361 8.9996 1 50 99.4361 8.9996 INE476A16MN0 CANARA BK 25-Apr-14 99.4610 8.6000 1 50 99.4610 8.6000 INE476A16MN0 CANARA BK 25-Apr-14 99.4605 8.9993 1 50 99.4605 8.9993 INE028A16953 BK OF BARODA 25-Apr-14 99.4485 8.8006 1 25 99.4485 8.8006 INE651A16FW3 STATE BK OF MYSORE 25-Apr-14 99.4610 8.6000 1 25 99.4610 8.6000 INE608A16FN2 PUNJAB AND SIND BK 25-Apr-14 99.4361 8.9996 1 25 99.4361 8.9996 INE237A16YG5 KOTAK MAH BK 28-Apr-14 99.3630 8.9998 1 25 99.3630 8.9998 INE562A16EX3 INDIAN BK 28-Apr-14 99.3771 8.7994 1 25 99.3771 8.7994 INE112A16ER9 CORPORATION BK 29-Apr-14 99.3735 8.8505 1 25 99.3735 8.8505 INE667A16DE2 SYNDICATE BK 29-Apr-14 99.3595 9.0496 1 5 99.3595 9.0496 INE562A16EY1 INDIAN BK 2-May-14 99.2657 9.0001 8 350 99.2657 9.0001 INE008A16TW7 IDBI BK 2-May-14 99.2617 9.0495 1 95 99.2617 9.0495 INE476A16MB5 CANARA BK 2-May-14 99.2900 9.0001 1 50 99.2900 9.0001 INE008A16TW7 IDBI BK 2-May-14 99.2939 8.9503 1 25 99.2939 8.9503 INE683A16CM4 THE SOUTH INDIAN BK 2-May-14 99.2374 9.3496 1 25 99.2374 9.3496 INE112A16FK1 CORPORATION BK 5-May-14 99.1929 8.9997 2 75 99.1929 8.9997 INE691A16HJ2 UCO BK 5-May-14 99.2215 8.9494 1 25 99.2215 8.9494 INE562A16FA8 INDIAN BK 5-May-14 99.2215 8.9494 1 25 99.2215 8.9494 INE077A16AZ5 DENA BK 6-May-14 99.1228 9.5001 4 200 99.1686 9.0002 INE141A16OD7 OBC 6-May-14 99.0921 9.8364 2 105 99.2053 8.5997 INE434A16FN3 ANDHRA BK 6-May-14 99.2106 8.8002 2 50 99.2062 8.8502 INE652A16IY1 STATE BK OF PATIALA 6-May-14 99.2151 8.7501 1 25 99.2151 8.7501 INE028A16904 BK OF BARODA 7-May-14 99.1915 8.7502 1 25 99.1915 8.7502 INE476A16MJ8 CANARA BK 8-May-14 99.1467 8.9748 2 50 99.1444 8.9997 INE428A16MF7 ALLAHABAD BK 8-May-14 99.1595 8.8395 1 50 99.1595 8.8395 INE090A16N33 ICICI BK 9-May-14 98.9716 10.2504 2 350 98.9716 10.2504 INE652A16IZ8 STATE BK OF PATIALA 9-May-14 98.9577 10.3904 2 145 98.9577 10.3904 INE112A16FN5 CORPORATION BK 9-May-14 99.1201 9.0004 2 50 99.1201 9.0004 INE476A16MW1 CANARA BK 9-May-14 99.1201 9.0004 1 50 99.1201 9.0004 INE036D16FO8 THE KARUR VYSYA BK 9-May-14 99.1363 8.8331 2 30 99.1444 8.7497 INE077A16BA6 DENA BK 9-May-14 99.1056 9.1501 1 5 99.1056 9.1501 INE168A16JC2 THE JAMMU AND KASHMIR BK 9-May-14 99.1298 8.9003 1 5 99.1298 8.9003 INE237A16YM3 KOTAK MAH BK 12-May-14 99.0632 8.8504 1 25 99.0632 8.8504 INE705A16JJ6 VIJAYA BK 12-May-14 99.0528 8.9496 1 25 99.0528 8.9496 INE008A16UO2 IDBI BK 13-May-14 98.9992 8.9996 1 75 98.9992 8.9996 INE008A16UO2 IDBI BK 13-May-14 99.0367 8.8752 2 50 99.0448 8.8003 INE090A16N58 ICICI BK 13-May-14 99.0395 8.8496 1 25 99.0395 8.8496 INE090A16N58 ICICI BK 13-May-14 98.9510 9.4377 2 10 98.9510 9.4377 INE683A16CY9 THE SOUTH INDIAN BK 14-May-14 99.0036 8.9597 1 5 99.0036 8.9597 INE651A16GE9 STATE BK OF MYSORE 15-May-14 99.0091 8.4953 1 100 99.0091 8.4953 INE667A16DI3 SYNDICATE BK 16-May-14 98.9267 9.0001 3 300 98.9267 9.0001 INE434A16FT0 ANDHRA BK 16-May-14 98.9385 8.9001 2 55 98.9385 8.9001 INE691A16HR5 UCO BK 16-May-14 98.8630 9.5404 1 25 98.8630 9.5404 INE667A16DJ1 SYNDICATE BK 19-May-14 98.8544 8.9998 1 100 98.8544 8.9998 INE476A16MM2 CANARA BK 19-May-14 98.9048 8.5995 1 100 98.9048 8.5995 INE008A16PW5 IDBI BK 19-May-14 98.8727 8.8542 3 27 98.8733 8.8496 INE008A16PW5 IDBI BK 19-May-14 98.9031 8.8002 1 25 98.9031 8.8002 INE608A16FO0 PUNJAB AND SIND BK 19-May-14 98.9031 8.8002 1 25 98.9031 8.8002 INE028A16920 BK OF BARODA 19-May-14 98.8970 8.8497 1 5 98.8970 8.8497 INE692A16CA0 UNION BK OF INDIA 20-May-14 98.8670 8.8997 2 50 98.8670 8.8997 INE648A16GN6 SBBJ 23-May-14 98.7785 8.8502 1 225 98.7785 8.8502 INE112A16FL9 CORPORATION BK 23-May-14 98.8106 8.6148 1 100 98.8106 8.6148 INE008A16QQ5 IDBI BK 23-May-14 98.8039 8.8374 3 100 98.8022 8.8499 INE667A16DK9 SYNDICATE BK 23-May-14 98.7922 8.7497 1 50 98.7922 8.7497 INE562A16GA6 INDIAN BK 26-May-14 98.6975 8.9201 3 200 98.6975 8.9201 INE692A16DB6 UNION BK OF INDIA 26-May-14 98.7004 8.9000 2 100 98.7004 8.9000 INE608A16EQ8 PUNJAB AND SIND BK 26-May-14 98.7018 8.8903 4 100 98.7018 8.8903 INE112A16FM7 CORPORATION BK 26-May-14 98.7480 8.5699 1 100 98.7480 8.5699 INE667A16DN3 SYNDICATE BK 26-May-14 98.7312 8.8503 1 50 98.7312 8.8503 INE008A16UT1 IDBI BK 27-May-14 98.6840 8.8499 5 370 98.6840 8.8499 INE562A16FB6 INDIAN BK 27-May-14 98.6891 8.8149 3 100 98.6987 8.7498 INE028A16AG8 BK OF BARODA 28-May-14 98.6869 8.6726 3 105 98.6529 8.9001 INE428A16MN1 ALLAHABAD BK 28-May-14 98.6828 8.6999 1 50 98.6828 8.6999 INE141A16LN2 OBC 28-May-14 98.6937 8.6270 2 0.08 98.6937 8.6270 INE238A16WK9 AXIS BK 29-May-14 98.6604 8.8499 2 50 98.6604 8.8499 INE141A16PS2 OBC 30-May-14 98.6596 8.5499 1 200 98.6596 8.5499 INE562A16GB4 INDIAN BK 30-May-14 98.6364 8.7000 2 200 98.6055 8.8998 INE705A16HD3 VIJAYA BK 30-May-14 98.5939 8.9749 4 200 98.5823 9.0500 INE692A16CU8 UNION BK OF INDIA 30-May-14 98.6518 8.6003 1 150 98.6518 8.6003 INE691A16HP9 UCO BK 30-May-14 98.6364 8.6999 1 100 98.6364 8.6999 INE008A16VL6 IDBI BK 30-May-14 98.6294 8.7452 2 51 98.6364 8.6999 INE168A16IV4 THE JAMMU AND KASHMIR BK30-May-14 98.6364 8.6999 1 50 98.6364 8.6999 INE692A16CU8 UNION BK OF INDIA 30-May-14 98.6717 8.6203 1 50 98.6717 8.6203 INE667A16DH5 SYNDICATE BK 2-Jun-14 98.5364 8.8875 3 400 98.5344 8.9000 INE434A16FV6 ANDHRA BK 2-Jun-14 98.5500 8.8041 4 350 98.5263 8.9499 INE077A16AS0 DENA BK 2-Jun-14 98.5762 8.6424 3 175 98.6052 8.4640 INE008A16UU9 IDBI BK 2-Jun-14 98.5250 8.9580 3 125 98.5344 8.9000 INE562A16FH3 INDIAN BK 2-Jun-14 98.5344 8.9000 1 100 98.5344 8.9000 INE476A16LC5 CANARA BK 2-Jun-14 98.5344 8.9000 1 100 98.5344 8.9000 INE028A16AC7 BK OF BARODA 2-Jun-14 98.5341 9.0502 1 100 98.5341 9.0502 INE141A16LO0 OBC 2-Jun-14 98.5344 8.9000 1 90 98.5344 8.9000 INE008A16UU9 IDBI BK 2-Jun-14 98.3168 10.4150 1 75 98.3168 10.4150 INE238A16WA0 AXIS BK 2-Jun-14 98.5186 8.9974 2 75 98.5186 8.9974 INE428A16MH3 ALLAHABAD BK 2-Jun-14 98.5669 8.6998 1 75 98.5669 8.6998 INE160A16JW7 PUNJAB NATIONAL BK 2-Jun-14 98.5750 8.6499 1 25 98.5750 8.6499 INE683A16BG8 THE SOUTH INDIAN BK 2-Jun-14 98.5900 8.7002 1 5 98.5900 8.7002 INE428A16ML5 ALLAHABAD BK 3-Jun-14 98.5190 8.8499 2 250 98.5190 8.8499 INE428A16ML5 ALLAHABAD BK 3-Jun-14 98.5425 8.8501 1 100 98.5425 8.8501 INE608A16FV5 PUNJAB AND SIND BK 3-Jun-14 98.5446 8.6946 1 50 98.5446 8.6946 INE008A16PX3 IDBI BK 3-Jun-14 98.5149 8.8747 1 45 98.5149 8.8747 INE084A16AG1 BK OF INDIA 3-Jun-14 98.5578 8.6146 1 0.5 98.5578 8.6146 INE008A16VM4 IDBI BK 4-Jun-14 98.4943 8.9997 1 100 98.4943 8.9997 INE008A16VM4 IDBI BK 4-Jun-14 98.5038 8.8001 1 50 98.5038 8.8001 INE691A16HL8 UCO BK 5-Jun-14 98.4882 8.8935 3 150 98.4703 9.0002 INE238A16SG5 AXIS BK 5-Jun-14 98.4921 8.8700 2 100 98.4921 8.8700 INE008A16VN2 IDBI BK 5-Jun-14 98.4393 9.1855 1 100 98.4393 9.1855