Apr 2 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India).[PART II] ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE095A16MM0 INDUSIND BK 5-Jun-14 98.4719 8.8502 1 25 98.4719 8.8502 INE705A16JW9 VIJAYA BK 6-Jun-14 98.4571 8.7997 1 100 98.4571 8.7997 INE476A16MS9 CANARA BK 6-Jun-14 98.4743 8.7001 1 50 98.4743 8.7001 INE141A16LW3 OBC 9-Jun-14 98.3780 8.8499 2 175 98.3780 8.8499 INE434A16FR4 ANDHRA BK 9-Jun-14 98.4208 8.6126 1 50 98.4208 8.6126 INE476A16KC7 CANARA BK 10-Jun-14 98.3563 8.8400 2 50 98.3582 8.8299 INE667A16DM5 SYNDICATE BK 10-Jun-14 98.3673 8.7801 1 50 98.3673 8.7801 INE608A16EV8 PUNJAB AND SIND BK 10-Jun-14 98.3550 8.8474 1 50 98.3550 8.8474 INE608A16EV8 PUNJAB AND SIND BK 10-Jun-14 98.3807 8.8349 1 50 98.3807 8.8349 INE141A16PN3 OBC 12-Jun-14 98.3095 8.8400 2 500 98.3095 8.8400 INE691A16HM6 UCO BK 12-Jun-14 98.3339 8.7101 3 200 98.3358 8.7002 INE692A16CV6 UNION BK OF INDIA 12-Jun-14 98.3133 8.8199 4 200 98.3114 8.8299 INE692A16CV6 UNION BK OF INDIA 12-Jun-14 98.3637 8.7998 1 100 98.3637 8.7998 INE008A16UV7 IDBI BK 12-Jun-14 98.3358 8.7002 1 25 98.3358 8.7002 INE160A16JS5 PUNJAB NATIONAL BK 13-Jun-14 98.2880 8.8301 5 300 98.2880 8.8301 INE476A16KB9 CANARA BK 13-Jun-14 98.2937 8.8002 2 225 98.2937 8.8002 INE434A16FK9 ANDHRA BK 13-Jun-14 98.3111 8.8317 2 150 98.3076 8.8501 INE562A16EO2 INDIAN BK 13-Jun-14 98.3033 8.7498 1 100 98.3033 8.7498 INE008A16VF8 IDBI BK 13-Jun-14 98.3128 8.7000 1 50 98.3128 8.7000 INE028A16979 BK OF BARODA 13-Jun-14 98.3223 8.6501 1 25 98.3223 8.6501 INE112A16EQ1 CORPORATION BK 13-Jun-14 98.2842 8.8500 1 25 98.2842 8.8500 INE434A16FK9 ANDHRA BK 13-Jun-14 98.2899 8.8201 1 25 98.2899 8.8201 INE691A16HN4 UCO BK 16-Jun-14 98.2319 8.7595 3 450 98.2463 8.6870 INE434A16FW4 ANDHRA BK 16-Jun-14 98.1934 8.9541 2 250 98.1758 9.0427 INE476A16NC1 CANARA BK 16-Jun-14 98.2556 8.6401 2 150 98.2556 8.6401 INE077A16BR0 DENA BK 16-Jun-14 98.2434 8.7018 3 150 98.2427 8.7052 INE008A16VE1 IDBI BK 16-Jun-14 98.2324 8.7573 2 150 98.2437 8.7001 INE008A16VE1 IDBI BK 16-Jun-14 98.2143 8.9680 1 100 98.2143 8.9680 INE095A16MN8 INDUSIND BK 16-Jun-14 98.1805 9.0190 1 50 98.1805 9.0190 INE428A16MP6 ALLAHABAD BK 16-Jun-14 98.2487 8.6749 1 0.1 98.2487 8.6749 INE090A16ZY8 ICICI BK 17-Jun-14 98.2041 8.8999 2 100 98.2041 8.8999 INE040A16990 HDFC BK 17-Jun-14 98.2278 8.6648 1 50 98.2278 8.6648 INE095A16MQ1 INDUSIND BK 17-Jun-14 98.2338 8.7501 1 25 98.2338 8.7501 INE077A16BL3 DENA BK 18-Jun-14 98.2004 8.6868 3 250 98.1967 8.7051 INE141A16PI3 OBC 18-Jun-14 98.2079 8.6500 1 200 98.2079 8.6500 INE008A16VP7 IDBI BK 18-Jun-14 98.1733 8.8202 1 100 98.1733 8.8202 INE008A16VP7 IDBI BK 18-Jun-14 98.2247 8.6802 1 25 98.2247 8.6802 INE141A16PI3 OBC 18-Jun-14 98.2308 8.6498 1 25 98.2308 8.6498 INE160A16KA1 PUNJAB NATIONAL BK 19-Jun-14 98.1539 8.8013 3 225 98.1500 8.8202 INE141A16PR4 OBC 19-Jun-14 98.2079 8.6500 1 25 98.2079 8.6500 INE705A16KB1 VIJAYA BK 20-Jun-14 98.1247 8.8299 1 100 98.1247 8.8299 INE652A16GT5 STATE BK OF PATIALA 20-Jun-14 98.1797 8.5662 1 90 98.1797 8.5662 INE705A16KB1 VIJAYA BK 20-Jun-14 98.1748 8.6998 1 25 98.1748 8.6998 INE238A16UY4 AXIS BK 23-Jun-14 98.0505 8.8502 2 65 98.0505 8.8502 INE705A16KE5 VIJAYA BK 24-Jun-14 98.0633 8.6850 1 250 98.0633 8.6850 INE141A16ME9 OBC 24-Jun-14 98.0557 8.7198 1 150 98.0557 8.7198 INE691A16HW5 UCO BK 25-Jun-14 98.0199 8.7779 2 350 97.9929 8.9000 INE077A16BT6 DENA BK 25-Jun-14 98.0427 8.6747 1 225 98.0427 8.6747 INE428A16MO9 ALLAHABAD BK 25-Jun-14 97.9575 9.0602 2 200 97.9575 9.0602 INE476A16LE1 CANARA BK 25-Jun-14 98.0305 8.7299 1 200 98.0305 8.7299 INE562A16FN1 INDIAN BK 25-Jun-14 98.0559 8.6151 1 200 98.0559 8.6151 INE008A16VQ5 IDBI BK 25-Jun-14 98.0167 8.7923 2 150 98.0167 8.7923 INE562A16FP6 INDIAN BK 26-Jun-14 98.0053 8.7398 2 300 98.0053 8.7398 INE705A16HI2 VIJAYA BK 26-Jun-14 98.0013 8.7577 1 0.5 98.0013 8.7577 INE705A16HL6 VIJAYA BK 27-Jun-14 97.9619 8.8300 2 100 97.9619 8.8300 INE434A16GN1 ANDHRA BK 27-Jun-14 97.9619 8.8300 1 100 97.9619 8.8300 INE028A16789 BK OF BARODA 11-Jul-14 97.5858 9.0298 1 50 97.5858 9.0298 INE028A16789 BK OF BARODA 11-Jul-14 97.6171 8.9999 1 50 97.6171 8.9999 INE090A16B11 ICICI BK 25-Jul-14 97.2379 9.0948 1 0.15 97.2379 9.0948 INE652A16HA3 STATE BK OF PATIALA 12-Aug-14 96.8139 9.1000 1 25 96.8139 9.1000 INE483A16FY7 CENTRAL BK OF INDIA 19-Aug-14 96.6506 9.1000 1 0.15 96.6506 9.1000 INE651A16GH2 STATE BK OF MYSORE 28-Aug-14 96.4603 9.0500 1 50 96.4603 9.0500 INE667A16DL7 SYNDICATE BK 2-Sep-14 96.3875 8.9999 1 50 96.3875 8.9999 INE652A16HM8 STATE BK OF PATIALA 4-Sep-14 96.3070 9.0299 1 75 96.3070 9.0299 INE141A16PH5 OBC 5-Sep-14 96.2986 9.1100 2 100 96.2986 9.1100 INE112A16EC1 CORPORATION BK 5-Sep-14 96.3188 8.9999 1 50 96.3188 8.9999 INE692A16CZ7 UNION BK OF INDIA 10-Sep-14 96.1409 9.1001 2 125 96.1409 9.1001 INE160A16JZ0 PUNJAB NATIONAL BK 11-Sep-14 96.1817 9.0000 2 125 96.1817 9.0000 INE141A16MJ8 OBC 11-Sep-14 96.1817 9.0000 1 100 96.1817 9.0000 INE141A16ML4 OBC 15-Sep-14 96.0906 8.9999 3 300 96.0906 8.9999 INE691A16HT1 UCO BK 15-Sep-14 96.0280 9.1500 1 50 96.0280 9.1500 INE238A16TQ2 AXIS BK 15-Sep-14 96.0217 9.1099 1 5 96.0217 9.1099 INE654A16DZ5 STATE BK OF TRAVANCORE 22-Sep-14 95.8870 9.0499 1 50 95.8870 9.0499 INE652A16HW7 STATE BK OF PATIALA 25-Sep-14 95.7965 9.1000 1 25 95.7965 9.1000 INE652A16IP9 STATE BK OF PATIALA 5-Jan-15 93.3744 9.3500 1 200 93.3744 9.3500 INE141A16OJ4 OBC 13-Feb-15 92.6227 9.2000 1 25 92.6227 9.2000 INE141A16OL0 OBC 20-Feb-15 92.4715 9.2001 1 25 92.4715 9.2001 INE476A16MA7 CANARA BK 27-Feb-15 92.3381 9.1500 1 150 92.3381 9.1500 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 92.2410 9.2200 3 80 92.2410 9.2200 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 92.2584 9.1700 1 50 92.2584 9.1700 INE028A16961 BK OF BARODA 2-Mar-15 92.3130 9.1000 1 25 92.3130 9.1000 INE084A16AQ0 BK OF INDIA 3-Mar-15 92.2917 9.1001 1 50 92.2917 9.1001 INE476A16MC3 CANARA BK 3-Mar-15 92.2371 9.1699 1 50 92.2371 9.1699 INE084A16AQ0 BK OF INDIA 3-Mar-15 92.3130 9.1000 1 25 92.3130 9.1000 INE476A16MD1 CANARA BK 4-Mar-15 92.2705 9.1000 1 25 92.2705 9.1000 INE084A16AP2 BK OF INDIA 6-Mar-15 92.2245 9.1045 5 110 92.1888 9.1499 INE036D16FR1 THE KARUR VYSYA BK 6-Mar-15 92.1786 9.1900 1 16 92.1786 9.1900 INE692A16CT0 UNION BK OF INDIA 9-Mar-15 92.1645 9.1000 2 100 92.1645 9.1000 INE084A16AS6 BK OF INDIA 10-Mar-15 92.0956 9.1600 1 25 92.0956 9.1600 INE476A16MX9 CANARA BK 12-Mar-15 92.0266 9.2200 1 75 92.0266 9.2200 INE476A16MX9 CANARA BK 12-Mar-15 92.1010 9.1000 1 5 92.1010 9.1000 INE112A16FO3 CORPORATION BK 13-Mar-15 92.0178 9.1775 2 100 92.0198 9.1750 INE112A16FO3 CORPORATION BK 13-Mar-15 92.0052 9.2200 3 75 92.0052 9.2200 INE160A16JX5 PUNJAB NATIONAL BK 17-Mar-15 91.9469 9.1600 1 50 91.9469 9.1600 INE028A16946 BK OF BARODA 19-Mar-15 91.8967 9.1695 2 110 91.8801 9.1900 INE476A16NA5 CANARA BK 23-Mar-15 91.8690 9.1000 1 5 91.8690 9.1000 INE562A16FV4 INDIAN BK 26-Mar-15 91.8059 9.1000 1 25 91.8059 9.1000 INE705A16KG0 VIJAYA BK 26-Mar-15 91.7234 9.1999 2 5 91.7234 9.1999 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com