Apr 3 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India).[PART I] ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE692A16CL7 UNION BK OF INDIA 7-Apr-14 99.9015 8.9970 1 25 99.9015 8.9970 INE476A16JS5 CANARA BK 7-Apr-14 99.8971 9.3993 1 25 99.8971 9.3993 INE428A16LY0 ALLAHABAD BK 7-Apr-14 99.9015 8.9970 1 25 99.9015 8.9970 INE141A16LC5 OBC 7-Apr-14 99.8971 9.3993 1 25 99.8971 9.3993 INE028A16797 BK OF BARODA 7-Apr-14 99.9015 8.9970 1 25 99.9015 8.9970 INE028A16805 BK OF BARODA 11-Apr-14 99.8031 9.0013 1 50 99.8031 9.0013 INE008A16UI4 IDBI BK 15-Apr-14 99.7050 8.9995 3 280 99.7050 8.9995 INE562A16EW5 INDIAN BK 22-Apr-14 99.5358 8.9591 1 25 99.5358 8.9591 INE028A16AB9 BK OF BARODA 22-Apr-14 99.5337 8.9998 1 25 99.5337 8.9998 INE476A16LQ5 CANARA BK 24-Apr-14 99.4621 9.3998 1 50 99.4621 9.3998 INE608A16FN2 PUNJAB AND SIND BK 25-Apr-14 99.4605 8.9993 2 525 99.4605 8.9993 INE565A16905 INDIAN OVERSEAS BK 25-Apr-14 99.4612 8.9876 2 250 99.4612 8.9876 INE237A16YD2 KOTAK MAH BK 25-Apr-14 99.4605 8.9993 1 50 99.4605 8.9993 INE028A16953 BK OF BARODA 25-Apr-14 99.4725 8.7981 1 10 99.4725 8.7981 INE237A16YG5 KOTAK MAH BK 28-Apr-14 99.3900 8.9607 1 50 99.3900 8.9607 INE562A16EX3 INDIAN BK 28-Apr-14 99.3900 8.9607 1 25 99.3900 8.9607 INE112A16EX7 CORPORATION BK 28-Apr-14 99.3470 9.5965 1 10 99.3470 9.5965 INE028A16AH6 BK OF BARODA 29-Apr-14 99.3700 8.9003 4 325 99.3700 8.9003 INE565A16913 INDIAN OVERSEAS BK 29-Apr-14 99.3746 9.1883 1 75 99.3746 9.1883 INE565A16913 INDIAN OVERSEAS BK 29-Apr-14 99.3658 8.9600 1 25 99.3658 8.9600 INE112A16ER9 CORPORATION BK 29-Apr-14 99.3658 8.9600 1 25 99.3658 8.9600 INE434A16FD4 ANDHRA BK 2-May-14 99.2975 8.9050 3 90 99.2931 8.9605 INE562A16EY1 INDIAN BK 2-May-14 99.2939 8.9500 2 50 99.2939 8.9500 INE090A16ZH3 ICICI BK 2-May-14 99.3143 9.0003 1 5 99.3143 9.0003 INE483A16FF6 CENTRAL BK OF INDIA 6-May-14 99.2225 8.9379 2 150 99.1987 9.2137 INE652A16IY1 STATE BK OF PATIALA 6-May-14 99.2387 8.7500 2 35 99.2370 8.7699 INE651A16FX1 STATE BK OF MYSORE 6-May-14 99.2215 8.9494 1 25 99.2215 8.9494 INE028A16904 BK OF BARODA 7-May-14 99.1918 8.7470 1 50 99.1918 8.7470 INE476A16MJ8 CANARA BK 8-May-14 99.1444 8.9997 2 65 99.1444 8.9997 INE428A16MF7 ALLAHABAD BK 8-May-14 99.1481 8.9604 1 25 99.1481 8.9604 INE008A16UQ7 IDBI BK 9-May-14 99.1201 9.0004 1 195 99.1201 9.0004 INE562A16FE0 INDIAN BK 9-May-14 99.1240 8.9602 1 95 99.1240 8.9602 INE652A16IZ8 STATE BK OF PATIALA 9-May-14 99.1558 8.8783 2 35 99.1491 8.9498 INE036D16FS9 THE KARUR VYSYA BK 12-May-14 99.0475 9.0001 1 150 99.0475 9.0001 INE008A16UR5 IDBI BK 12-May-14 99.0475 9.0001 1 75 99.0475 9.0001 INE141A16OE5 OBC 13-May-14 99.0685 8.7999 1 25 99.0685 8.7999 INE428A16MU6 ALLAHABAD BK 15-May-14 99.0032 8.7499 5 390 99.0032 8.7499 INE434A16FT0 ANDHRA BK 16-May-14 98.9797 8.7500 1 145 98.9797 8.7500 INE667A16DJ1 SYNDICATE BK 19-May-14 98.8803 8.9848 3 200 98.8822 8.9698 INE008A16PW5 IDBI BK 19-May-14 98.9093 8.7499 1 130 98.9093 8.7499 INE692A16CA0 UNION BK OF INDIA 20-May-14 98.8858 8.7503 1 25 98.8858 8.7503 INE028A16938 BK OF BARODA 22-May-14 98.8390 8.7499 1 50 98.8390 8.7499 INE476A16MU5 CANARA BK 23-May-14 98.8156 8.7498 1 50 98.8156 8.7498 INE648A16GL0 SBBJ 26-May-14 98.6837 9.1860 2 100 98.6837 9.1860 INE112A16FM7 CORPORATION BK 26-May-14 98.7454 8.7499 1 25 98.7454 8.7499 INE008A16UT1 IDBI BK 27-May-14 98.7076 8.8500 2 100 98.7076 8.8500 INE090A16O32 ICICI BK 27-May-14 98.7292 8.7002 2 50 98.7292 8.7002 INE008A16UT1 IDBI BK 27-May-14 98.7525 8.6998 1 25 98.7525 8.6998 INE428A16MN1 ALLAHABAD BK 28-May-14 98.7089 8.6803 1 50 98.7089 8.6803 INE428A16MN1 ALLAHABAD BK 28-May-14 98.6706 9.1068 1 25 98.6706 9.1068 INE028A16AG8 BK OF BARODA 28-May-14 98.6767 8.8997 1 10 98.6767 8.8997 INE434A16FL7 ANDHRA BK 28-May-14 98.6932 8.9500 1 5 98.6932 8.9500 INE141A16PS2 OBC 30-May-14 98.6520 8.7499 1 200 98.6520 8.7499 INE008A16VL6 IDBI BK 30-May-14 98.6565 8.7203 1 100 98.6565 8.7203 INE428A16MM3 ALLAHABAD BK 30-May-14 98.6828 8.6999 1 100 98.6828 8.6999 INE692A16CU8 UNION BK OF INDIA 30-May-14 98.6577 8.7124 4 100 98.6596 8.6999 INE649A16EP4 STATE BK OF HYDERABAD 30-May-14 98.6383 8.8400 1 75 98.6383 8.8400 INE141A16PS2 OBC 30-May-14 98.6529 8.9001 1 5 98.6529 8.9001 INE692A16CU8 UNION BK OF INDIA 30-May-14 98.6604 8.8499 1 5 98.6604 8.8499 INE691A16IB7 UCO BK 2-Jun-14 98.6244 8.4847 10 750 98.6244 8.4850 INE667A16DH5 SYNDICATE BK 2-Jun-14 98.5880 8.7128 7 550 98.5900 8.7002 INE040A16AD0 HDFC BK 2-Jun-14 98.6244 8.4850 1 500 98.6244 8.4850 INE077A16AS0 DENA BK 2-Jun-14 98.5900 8.7002 4 300 98.5900 8.7002 INE008A16UU9 IDBI BK 2-Jun-14 98.5708 8.8201 2 250 98.5661 8.8500 INE692A16CY0 UNION BK OF INDIA 2-Jun-14 98.6132 8.7000 2 200 98.6132 8.7000 INE428A16MH3 ALLAHABAD BK 2-Jun-14 98.5942 8.6742 3 125 98.5900 8.7002 INE036D16FW1 THE KARUR VYSYA BK 2-Jun-14 98.5956 8.6651 1 100 98.5956 8.6651 INE434A16FV6 ANDHRA BK 2-Jun-14 98.6140 8.5500 1 100 98.6140 8.5500 INE683A16BG8 THE SOUTH INDIAN BK 2-Jun-14 98.6000 8.6376 2 100 98.6000 8.6376 INE705A16KC9 VIJAYA BK 2-Jun-14 98.6237 8.4893 2 100 98.6237 8.4893 INE434A16FV6 ANDHRA BK 2-Jun-14 98.3428 10.4250 1 75 98.3428 10.4250 INE476A16LC5 CANARA BK 2-Jun-14 98.5749 8.7950 2 35 98.5741 8.7997 INE476A16LC5 CANARA BK 2-Jun-14 98.6163 8.6803 1 25 98.6163 8.6803 INE160A16JW7 PUNJAB NATIONAL BK 2-Jun-14 98.5741 8.7997 1 25 98.5741 8.7997 INE608A16ER6 PUNJAB AND SIND BK 2-Jun-14 98.5741 8.7997 1 25 98.5741 8.7997 INE028A16AC7 BK OF BARODA 2-Jun-14 98.5741 8.7997 1 25 98.5741 8.7997 INE008A16UU9 IDBI BK 2-Jun-14 98.6053 8.7503 1 25 98.6053 8.7503 INE691A16IB7 UCO BK 2-Jun-14 98.5739 8.9501 1 5 98.5739 8.9501 INE008A16PX3 IDBI BK 3-Jun-14 98.5652 8.7103 3 632 98.5587 8.7503 INE238A16WN3 AXIS BK 3-Jun-14 98.5587 8.7503 1 342.2 98.5587 8.7503 INE084A16AG1 BK OF INDIA 3-Jun-14 98.5292 8.9322 4 189.5 98.5515 8.7946 INE008A16PX3 IDBI BK 3-Jun-14 98.5341 9.0502 1 100 98.5341 9.0502 INE434A16FJ1 ANDHRA BK 3-Jun-14 98.5669 8.6998 1 100 98.5669 8.6998 INE562A16FD2 INDIAN BK 3-Jun-14 98.5576 8.7568 3 75 98.5571 8.7601 INE476A16JZ0 CANARA BK 4-Jun-14 98.5355 8.7498 1 100 98.5355 8.7498 INE652A16IW5 STATE BK OF PATIALA 4-Jun-14 98.5272 8.8001 1 100 98.5272 8.8001 INE008A16VN2 IDBI BK 5-Jun-14 98.5201 8.7028 1 100 98.5201 8.7028 INE112A16DU5 CORPORATION BK 5-Jun-14 98.4703 9.0002 1 50 98.4703 9.0002 INE095A16MM0 INDUSIND BK 5-Jun-14 98.4988 8.8300 1 25 98.4988 8.8300 INE141A16LQ5 OBC 5-Jun-14 98.5038 8.8001 1 25 98.5038 8.8001 INE141A16PA0 OBC 6-Jun-14 98.4804 8.8000 2 100.5 98.4889 8.7502 INE651A16GA7 STATE BK OF MYSORE 9-Jun-14 98.4103 8.8002 1 100 98.4103 8.8002 INE112A16DV3 CORPORATION BK 9-Jun-14 98.4068 8.8199 1 50 98.4068 8.8199 INE434A16FR4 ANDHRA BK 9-Jun-14 98.4103 8.8002 1 25 98.4103 8.8002 INE667A16DM5 SYNDICATE BK 10-Jun-14 98.3884 8.7922 7 450 98.3960 8.7501 INE692A16CX2 UNION BK OF INDIA 10-Jun-14 98.3836 8.8190 4 250 98.3762 8.8599 INE095A16ML2 INDUSIND BK 10-Jun-14 98.3929 8.7672 2 100 98.3929 8.7672 INE608A16EV8 PUNJAB AND SIND BK 10-Jun-14 98.3978 8.7401 1 50 98.3978 8.7401 INE008A16VB7 IDBI BK 10-Jun-14 98.3762 8.8599 1 50 98.3762 8.8599 INE008A16VR3 IDBI BK 11-Jun-14 98.3728 8.7500 3 300 98.3728 8.7500 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com