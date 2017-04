Apr 3 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India).[PART II] ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE562A16FG5 INDIAN BK 11-Jun-14 98.3728 8.7500 1 100 98.3728 8.7500 INE141A16PN3 OBC 12-Jun-14 98.3496 8.7501 1 125 98.3496 8.7501 INE008A16UV7 IDBI BK 12-Jun-14 98.3632 8.6767 2 75 98.3626 8.6800 INE691A16HM6 UCO BK 12-Jun-14 98.3329 8.8401 1 50 98.3329 8.8401 INE434A16FK9 ANDHRA BK 13-Jun-14 98.3158 8.8065 9 450 98.3079 8.8486 INE112A16EQ1 CORPORATION BK 13-Jun-14 98.2719 9.0401 2 200 98.2719 9.0401 INE077A16BU4 DENA BK 13-Jun-14 98.3330 8.7151 3 150 98.3330 8.7151 INE008A16VF8 IDBI BK 13-Jun-14 98.3355 8.7020 2 125 98.3405 8.6752 INE562A16EO2 INDIAN BK 13-Jun-14 98.3438 8.6577 2 100 98.3438 8.6577 INE028A16979 BK OF BARODA 13-Jun-14 98.3589 8.6999 3 75 98.3589 8.6999 INE667A16CB0 SYNDICATE BK 13-Jun-14 98.2682 9.0598 1 50 98.2682 9.0598 INE028A16979 BK OF BARODA 13-Jun-14 98.2802 8.9960 2 25 98.2494 9.1599 INE008A16VE1 IDBI BK 16-Jun-14 98.2363 8.8553 7 600 98.2529 8.7707 INE428A16MP6 ALLAHABAD BK 16-Jun-14 98.2550 8.7600 1 200 98.2550 8.7600 INE434A16FW4 ANDHRA BK 16-Jun-14 98.2472 8.7998 2 50 98.2472 8.7998 INE090A16ZY8 ICICI BK 17-Jun-14 98.2140 8.8499 1 25 98.2140 8.8499 INE649A16DQ4 STATE BK OF HYDERABAD 17-Jun-14 98.2239 8.8000 1 10 98.2239 8.8000 INE095A16MQ1 INDUSIND BK 17-Jun-14 98.2472 8.7998 1 5 98.2472 8.7998 INE008A16VP7 IDBI BK 18-Jun-14 98.2109 8.7489 3 200 98.2011 8.7977 INE141A16PI3 OBC 18-Jun-14 98.2207 8.7001 1 50 98.2207 8.7001 INE141A16PR4 OBC 19-Jun-14 98.1977 8.7002 1 250 98.1977 8.7002 INE667A16CD6 SYNDICATE BK 19-Jun-14 98.2006 8.8002 1 100 98.2006 8.8002 INE705A16KB1 VIJAYA BK 20-Jun-14 98.1635 8.7545 2 200 98.1523 8.8091 INE428A16MR2 ALLAHABAD BK 20-Jun-14 98.1336 8.8999 1 100 98.1336 8.8999 INE428A16MX0 ALLAHABAD BK 23-Jun-14 98.0632 8.8999 1 150 98.0632 8.8999 INE238A16UY4 AXIS BK 23-Jun-14 98.0739 8.8498 1 25 98.0739 8.8498 INE428A16MO9 ALLAHABAD BK 25-Jun-14 98.0163 8.9001 1 650 98.0163 8.9001 INE476A16LE1 CANARA BK 25-Jun-14 98.0225 8.9799 1 200 98.0225 8.9799 INE008A16VQ5 IDBI BK 25-Jun-14 98.0436 8.7751 1 75 98.0436 8.7751 INE434A16GN1 ANDHRA BK 27-Jun-14 97.9901 8.8079 4 250 97.9851 8.8301 INE651A16GH2 STATE BK OF MYSORE 28-Aug-14 96.5021 9.0001 2 45 96.5021 9.0001 INE028A16AI4 BK OF BARODA 3-Sep-14 96.3642 9.0601 3 300 96.3642 9.0601 INE084A16AT4 BK OF INDIA 3-Sep-14 96.3412 9.0600 1 125 96.3412 9.0600 INE084A16AT4 BK OF INDIA 3-Sep-14 96.3642 9.0601 1 50 96.3642 9.0601 INE691A16HV7 UCO BK 5-Sep-14 96.2991 9.0500 2 50 96.2991 9.0500 INE084A16AU2 BK OF INDIA 5-Sep-14 96.2986 9.1100 1 25 96.2986 9.1100 INE141A16PH5 OBC 5-Sep-14 96.2991 9.0500 1 25 96.2991 9.0500 INE141A16MI0 OBC 8-Sep-14 96.2181 9.0801 2 75 96.2181 9.0801 INE562A16DV9 INDIAN BK 9-Sep-14 96.2022 9.0624 1 2.25 96.2022 9.0624 INE141A16MK6 OBC 12-Sep-14 96.0849 9.1805 3 125 96.1261 9.0800 INE705A16JX7 VIJAYA BK 12-Sep-14 96.1179 9.1000 2 25 96.1179 9.1000 INE084A16AO5 BK OF INDIA 15-Sep-14 96.0718 9.1000 2 75 96.0636 9.1199 INE651A16FD3 STATE BK OF MYSORE 17-Sep-14 96.0678 9.0000 1 25 96.0678 9.0000 INE648A16GI6 SBBJ 18-Sep-14 96.0329 8.9750 1 25 96.0329 8.9750 INE562A16EA1 INDIAN BK 22-Sep-14 95.9315 8.9999 1 150 95.9315 8.9999 INE562A16EA1 INDIAN BK 22-Sep-14 95.9067 9.1101 1 50 95.9067 9.1101 INE654A16DZ5 STATE BK OF TRAVANCORE 22-Sep-14 95.9184 9.0301 1 50 95.9184 9.0301 INE654A16DZ5 STATE BK OF TRAVANCORE 22-Sep-14 95.9455 9.0201 1 50 95.9455 9.0201 INE514E16947 EXIM 26-Sep-14 95.7965 9.1000 1 5 95.7965 9.1000 INE095A16LS9 INDUSIND BK 11-Feb-15 92.5590 9.3449 1 11 92.5590 9.3449 INE141A16OJ4 OBC 13-Feb-15 92.6295 9.2200 1 25 92.6295 9.2200 INE112A16FA2 CORPORATION BK 20-Feb-15 92.4905 9.1750 1 50 92.4905 9.1750 INE090A16M00 ICICI BK 23-Feb-15 92.3525 9.2999 1 25 92.3525 9.2999 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 92.1557 9.3300 2 50 92.0242 9.4999 INE705A16IZ4 VIJAYA BK 2-Mar-15 91.8737 9.6950 1 10 91.8737 9.6950 INE141A16OQ9 OBC 3-Mar-15 92.2643 9.1900 1 50 92.2643 9.1900 INE028A16AE3 BK OF BARODA 3-Mar-15 92.2506 9.1801 1 25 92.2506 9.1801 INE476A16MC3 CANARA BK 3-Mar-15 92.2506 9.1801 2 15 92.2506 9.1801 INE667A16DG7 SYNDICATE BK 3-Mar-15 92.2351 9.2000 1 3.8 92.2351 9.2000 INE476A16MD1 CANARA BK 4-Mar-15 92.2371 9.1699 1 25 92.2371 9.1699 INE476A16MD1 CANARA BK 4-Mar-15 92.2623 9.1650 1 25 92.2623 9.1650 INE476A16MY7 CANARA BK 5-Mar-15 92.2079 9.1799 1 18 92.2079 9.1799 INE084A16AP2 BK OF INDIA 6-Mar-15 92.2235 9.1600 2 100 92.2235 9.1600 INE084A16AP2 BK OF INDIA 6-Mar-15 92.2022 9.1600 1 50 92.2022 9.1600 INE036D16FR1 THE KARUR VYSYA BK 6-Mar-15 92.1986 9.1646 1 16 92.1986 9.1646 INE692A16CT0 UNION BK OF INDIA 9-Mar-15 92.1595 9.1600 1 25 92.1595 9.1600 INE160A16JU1 PUNJAB NATIONAL BK 11-Mar-15 92.0956 9.1600 3 50 92.0956 9.1600 INE476A16MX9 CANARA BK 12-Mar-15 92.0743 9.1601 1 25 92.0743 9.1601 INE112A16FO3 CORPORATION BK 13-Mar-15 92.0531 9.1600 5 126 92.0531 9.1600 INE084A16AR8 BK OF INDIA 13-Mar-15 92.0531 9.1600 3 99.75 92.0531 9.1600 INE084A16AR8 BK OF INDIA 13-Mar-15 92.0743 9.1601 1 50 92.0743 9.1601 INE565A16962 INDIAN OVERSEAS BK 13-Mar-15 92.0425 9.2000 1 25 92.0425 9.2000 INE160A16JX5 PUNJAB NATIONAL BK 17-Mar-15 91.9681 9.1600 1 25 91.9681 9.1600 INE084A16AV0 BK OF INDIA 18-Mar-15 91.9145 9.2001 1 5.2 91.9145 9.2001 INE141A16PJ1 OBC 19-Mar-15 91.6268 9.5300 1 150 91.6268 9.5300 INE084A16AW8 BK OF INDIA 23-Mar-15 91.6567 9.3856 2 200 91.6552 9.3875 INE160A16KC7 PUNJAB NATIONAL BK 24-Mar-15 91.8033 9.1801 1 25 91.8033 9.1801 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com