Apr 4 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India).[PART I] ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE036D16DP0 THE KARUR VYSYA BK 7-Apr-14 99.9298 8.5470 1 125 99.9298 8.5470 INE434A16DT5 ANDHRA BK 7-Apr-14 99.9300 8.5227 3 100 99.9298 8.5470 INE237A16UB4 KOTAK MAH BK 7-Apr-14 99.9298 8.5416 2 90 99.9302 8.4983 INE090A16ZF7 ICICI BK 7-Apr-14 99.9300 8.5199 3 90 99.9298 8.5470 INE141A16LC5 OBC 7-Apr-14 99.9284 8.7180 2 75 99.9285 8.7000 INE692A16CL7 UNION BK OF INDIA 7-Apr-14 99.9281 8.7541 1 50 99.9281 8.7541 INE476A16JS5 CANARA BK 7-Apr-14 99.9281 8.7541 1 50 99.9281 8.7541 INE028A16805 BK OF BARODA 11-Apr-14 99.8277 8.9997 1 40 99.8277 8.9997 INE141A16LG6 OBC 22-Apr-14 99.5630 8.9003 1 50 99.5630 8.9003 INE008A16TM8 IDBI BK 24-Apr-14 99.5964 8.7006 1 5 99.5964 8.7006 INE090A16M18 ICICI BK 25-Apr-14 99.4883 8.9396 7 410 99.4883 8.9396 INE028A16953 BK OF BARODA 25-Apr-14 99.4883 8.9396 3 200 99.4883 8.9396 INE651A16FW3 STATE BK OF MYSORE 25-Apr-14 99.5133 8.5007 1 50 99.5133 8.5007 INE608A16FN2 PUNJAB AND SIND BK 25-Apr-14 99.5076 8.6007 1 25 99.5076 8.6007 INE651A16GF6 STATE BK OF MYSORE 28-Apr-14 99.4247 8.8000 1 25 99.4247 8.8000 INE112A16EX7 CORPORATION BK 28-Apr-14 99.3732 9.5927 1 3 99.3732 9.5927 INE565A16913 INDIAN OVERSEAS BK 29-Apr-14 99.3822 9.0753 3 142 99.4144 8.6001 INE028A16AH6 BK OF BARODA 29-Apr-14 99.4178 8.5499 2 75 99.4178 8.5499 INE562A16EY1 INDIAN BK 2-May-14 99.3189 8.9395 3 190 99.3189 8.9395 INE683A16CM4 THE SOUTH INDIAN BK 2-May-14 99.3143 9.0003 2 170 99.3143 9.0003 INE651A16FX1 STATE BK OF MYSORE 6-May-14 99.2215 8.9494 1 75 99.2215 8.9494 INE434A16FN3 ANDHRA BK 6-May-14 99.2474 8.6494 1 25 99.2474 8.6494 INE028A16904 BK OF BARODA 7-May-14 99.1982 8.9401 1 25 99.1982 8.9401 INE476A16MJ8 CANARA BK 8-May-14 99.2033 8.6212 4 280 99.2099 8.5495 INE652A16IZ8 STATE BK OF PATIALA 9-May-14 99.1774 8.6497 1 75 99.1774 8.6497 INE036D16FO8 THE KARUR VYSYA BK 9-May-14 99.1500 8.9403 1 70 99.1500 8.9403 INE008A16UQ7 IDBI BK 9-May-14 99.1774 8.6497 1 25 99.1774 8.6497 INE008A16UR5 IDBI BK 12-May-14 99.0778 8.9404 1 25 99.0778 8.9404 INE036D16FS9 THE KARUR VYSYA BK 12-May-14 99.0778 8.9404 1 20 99.0778 8.9404 INE008A16UO2 IDBI BK 13-May-14 99.0538 8.9401 2 100 99.0538 8.9401 INE667A16DI3 SYNDICATE BK 16-May-14 98.9789 8.9654 1 60 98.9789 8.9654 INE667A16DJ1 SYNDICATE BK 19-May-14 98.9068 8.9651 2 100 98.9068 8.9651 INE141A16OU1 OBC 19-May-14 99.0201 8.6001 1 25 99.0201 8.6001 INE651A16FV5 STATE BK OF MYSORE 19-May-14 99.0145 8.6497 1 5 99.0145 8.6497 INE095A16LT7 INDUSIND BK 22-May-14 98.8348 8.9648 1 20 98.8348 8.9648 INE008A16VA9 IDBI BK 22-May-14 98.8630 8.7454 1 5 98.8630 8.7454 INE667A16DK9 SYNDICATE BK 23-May-14 98.8412 8.7333 3 300 98.8521 8.6500 INE008A16QQ5 IDBI BK 23-May-14 98.8482 8.6797 1 50 98.8482 8.6797 INE705A16KA3 VIJAYA BK 23-May-14 98.8403 8.7399 2 25 98.8403 8.7399 INE652A16IQ7 STATE BK OF PATIALA 26-May-14 98.7827 8.6498 2 50 98.7827 8.6498 INE667A16DN3 SYNDICATE BK 26-May-14 98.7757 8.7002 1 25 98.7757 8.7002 INE008A16UE3 IDBI BK 26-May-14 98.8482 8.6797 1 25 98.8482 8.6797 INE683A16DK6 THE SOUTH INDIAN BK 26-May-14 98.7479 8.9002 1 5 98.7479 8.9002 INE652A16IS3 STATE BK OF PATIALA 27-May-14 98.7489 8.7252 2 150 98.7489 8.7252 INE008A16UT1 IDBI BK 27-May-14 98.7596 8.6497 2 50 98.7596 8.6497 INE008A16VV5 IDBI BK 28-May-14 98.7360 8.6531 1 90 98.7360 8.6531 INE428A16MN1 ALLAHABAD BK 28-May-14 98.7184 8.7751 2 50 98.7076 8.8500 INE428A16MN1 ALLAHABAD BK 28-May-14 98.8017 8.6801 1 25 98.8017 8.6801 INE238A16WK9 AXIS BK 29-May-14 98.7060 8.7000 1 25 98.7060 8.7000 INE428A16MM3 ALLAHABAD BK 30-May-14 98.7149 8.4851 4 400 98.7149 8.4851 INE649A16EP4 STATE BK OF HYDERABAD 30-May-14 98.6619 8.8398 1 125 98.6619 8.8398 INE141A16PS2 OBC 30-May-14 98.7596 8.6497 2 100 98.7596 8.6497 INE692A16CU8 UNION BK OF INDIA 30-May-14 98.6873 8.6698 2 50 98.6873 8.6698 INE168A16IV4 THE JAMMU AND KASHMIR BK30-May-14 98.6828 8.6999 1 50 98.6828 8.6999 INE428A16MH3 ALLAHABAD BK 2-Jun-14 98.6070 8.7394 7 425 98.5621 9.0253 INE008A16UU9 IDBI BK 2-Jun-14 98.5870 8.8667 1 375 98.5870 8.8667 INE691A16IB7 UCO BK 2-Jun-14 98.6478 8.4800 3 300 98.6474 8.4825 INE434A16FV6 ANDHRA BK 2-Jun-14 98.6368 8.5499 2 250 98.6368 8.5499 INE667A16DH5 SYNDICATE BK 2-Jun-14 98.6202 8.6552 2 100 98.6242 8.6300 INE077A16AS0 DENA BK 2-Jun-14 98.5912 8.8400 1 100 98.5912 8.8400 INE476A16LC5 CANARA BK 2-Jun-14 98.6198 8.6583 3 90 98.6211 8.6498 INE160A16JW7 PUNJAB NATIONAL BK 2-Jun-14 98.6289 8.6001 2 50 98.6289 8.6001 INE692A16CY0 UNION BK OF INDIA 2-Jun-14 98.6289 8.6001 1 50 98.6289 8.6001 INE008A16UU9 IDBI BK 2-Jun-14 98.6454 8.9503 1 50 98.6454 8.9503 INE683A16BG8 THE SOUTH INDIAN BK 2-Jun-14 98.6454 8.9503 1 5 98.6454 8.9503 INE434A16FJ1 ANDHRA BK 3-Jun-14 98.6205 8.5092 13 950 98.5980 8.6501 INE040A16AC2 HDFC BK 3-Jun-14 98.6244 8.4850 5 500 98.6244 8.4850 INE428A16ML5 ALLAHABAD BK 3-Jun-14 98.6244 8.4850 5 500 98.6244 8.4850 INE654A16EL3 STATE BK OF TRAVANCORE 3-Jun-14 98.5883 8.7108 5 450 98.5876 8.7152 INE095A16LY7 INDUSIND BK 3-Jun-14 98.5980 8.6501 3 300 98.5980 8.6501 INE562A16FD2 INDIAN BK 3-Jun-14 98.5982 8.6487 4 175 98.5860 8.7252 INE608A16FV5 PUNJAB AND SIND BK 3-Jun-14 98.5741 8.7997 1 50 98.5741 8.7997 INE705A16GV7 VIJAYA BK 3-Jun-14 98.5453 8.9801 1 50 98.5453 8.9801 INE008A16PX3 IDBI BK 3-Jun-14 98.6216 8.9500 1 50 98.6216 8.9500 INE077A16BG3 DENA BK 3-Jun-14 98.6216 8.9500 1 25 98.6216 8.9500 INE434A16FJ1 ANDHRA BK 3-Jun-14 98.6216 8.9500 1 25 98.6216 8.9500 INE008A16VM4 IDBI BK 4-Jun-14 98.5599 8.7430 6 425 98.5547 8.7749 INE434A16GH3 ANDHRA BK 4-Jun-14 98.5831 8.6000 1 100 98.5831 8.6000 INE691A16HL8 UCO BK 5-Jun-14 98.5313 8.7753 1 180 98.5313 8.7753 INE095A16MM0 INDUSIND BK 5-Jun-14 98.5243 8.8177 1 25 98.5243 8.8177 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com