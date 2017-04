Jun 9 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE667A16DM5 SYNDICATE BK 10-Jun-14 99.9775 8.2143 2 270 99.9775 8.2143 INE036D16FZ4 THE KARUR VYSYA BK 10-Jun-14 99.9773 8.2874 1 200 99.9773 8.2874 INE476A16KC7 CANARA BK 10-Jun-14 99.9774 8.2509 1 50 99.9774 8.2509 INE095A16ML2 INDUSIND BK 10-Jun-14 99.9774 8.2509 1 25 99.9774 8.2509 INE238A16SH3 AXIS BK 11-Jun-14 99.9543 8.3441 1 200 99.9543 8.3441 INE237A16YL5 KOTAK MAH BK 11-Jun-14 99.9545 8.3075 2 100 99.9545 8.3075 INE705A16JL2 VIJAYA BK 11-Jun-14 99.9534 8.5085 1 50 99.9534 8.5085 INE562A16FG5 INDIAN BK 11-Jun-14 99.9555 8.1249 1 25 99.9555 8.1249 INE008A16VR3 IDBI BK 11-Jun-14 99.9548 8.2527 1 15 99.9548 8.2527 INE692A16CV6 UNION BK OF INDIA 12-Jun-14 99.9329 8.1693 1 100 99.9329 8.1693 INE008A16UV7 IDBI BK 12-Jun-14 99.9285 8.7054 1 100 99.9285 8.7054 INE562A16FI1 INDIAN BK 12-Jun-14 99.9285 8.7054 1 100 99.9285 8.7054 INE141A16PN3 OBC 12-Jun-14 99.9322 8.2546 1 100 99.9322 8.2546 INE434A16GM3 ANDHRA BK 12-Jun-14 99.9333 8.1206 1 70 99.9333 8.1206 INE434A16FK9 ANDHRA BK 13-Jun-14 99.9090 8.3151 5 390 99.9091 8.3022 INE692A16CD4 UNION BK OF INDIA 13-Jun-14 99.9087 8.3433 3 200 99.9069 8.5033 INE112A16EQ1 CORPORATION BK 13-Jun-14 99.9070 8.4915 2 85 99.9069 8.5033 INE562A16EO2 INDIAN BK 13-Jun-14 99.9112 8.1102 1 80 99.9112 8.1102 INE141A16LY9 OBC 13-Jun-14 99.9091 8.3022 2 75 99.9091 8.3022 INE457A16ED8 BK OF MAHARASHTRA 13-Jun-14 99.9084 8.3692 2 75 99.9069 8.5033 INE428A16MI1 ALLAHABAD BK 13-Jun-14 99.9080 8.4027 1 50 99.9080 8.4027 INE476A16KB9 CANARA BK 13-Jun-14 99.9091 8.3022 1 50 99.9091 8.3022 INE028A16979 BK OF BARODA 13-Jun-14 99.9097 8.2447 2 35 99.9091 8.3022 INE008A16VE1 IDBI BK 16-Jun-14 99.8411 8.2987 1 95 99.8411 8.2987 INE028A16AF0 BK OF BARODA 16-Jun-14 99.8411 8.2987 1 50 99.8411 8.2987 INE691A16HN4 UCO BK 16-Jun-14 99.8646 8.2480 1 5 99.8646 8.2480 INE141A16PI3 OBC 18-Jun-14 99.7958 8.2984 1 75 99.7958 8.2984 INE562A16DS5 INDIAN BK 24-Jun-14 99.6643 8.1962 1 75 99.6643 8.1962 INE705A16KE5 VIJAYA BK 24-Jun-14 99.6621 8.2501 1 25 99.6621 8.2501 INE428A16MO9 ALLAHABAD BK 25-Jun-14 99.6397 8.2491 1 25 99.6397 8.2491 INE077A16BT6 DENA BK 25-Jun-14 99.6397 8.2491 1 25 99.6397 8.2491 INE166A16JF9 ING VYSYA BK 27-Jun-14 99.6068 8.4745 2 50 99.6057 8.4994 INE008A16PZ8 IDBI BK 27-Jun-14 99.5948 8.2500 1 25 99.5948 8.2500 INE434A16GT8 ANDHRA BK 2-Jul-14 99.4672 8.5006 1 50 99.4672 8.5006 INE141A16PW4 OBC 3-Jul-14 99.4455 8.4800 1 50 99.4455 8.4800 INE691A16IF8 UCO BK 22-Jul-14 99.0076 8.5079 3 125 99.0074 8.5100 INE008A16WA7 IDBI BK 1-Aug-14 98.7757 8.7002 1 5 98.7757 8.7002 INE008A16QO0 IDBI BK 4-Aug-14 98.7142 8.4898 2 250 98.7142 8.4898 INE608A16GG4 PUNJAB AND SIND BK 5-Aug-14 98.6847 8.5348 2 200 98.6847 8.5348 INE428A16NF5 ALLAHABAD BK 8-Aug-14 98.6264 8.4722 16 1100 98.6212 8.5050 INE691A16II2 UCO BK 8-Aug-14 98.6129 8.5568 11 725 98.6164 8.5350 INE565A16970 INDIAN OVERSEAS BK 8-Aug-14 98.6324 8.4349 11 475 98.6324 8.4349 INE476A16NH0 CANARA BK 8-Aug-14 98.6052 8.6051 2 250 98.6052 8.6051 INE141A16QA8 OBC 8-Aug-14 98.6287 8.4579 3 250 98.6276 8.4649 INE683A16DX9 THE SOUTH INDIAN BK 8-Aug-14 98.5860 8.7252 4 100 98.5860 8.7252 INE476A16NH0 CANARA BK 8-Aug-14 98.6289 8.6001 2 100 98.6289 8.6001 INE434A16HL3 ANDHRA BK 8-Aug-14 98.6148 8.5450 1 50 98.6148 8.5450 INE562A16GN9 INDIAN BK 8-Aug-14 98.6281 8.6052 1 5 98.6281 8.6052 INE166A16JT0 ING VYSYA BK 11-Aug-14 98.5407 8.5799 1 0.1 98.5407 8.5799 INE095A16IL0 INDUSIND BK 13-Aug-14 98.5080 8.5050 1 17 98.5080 8.5050 INE141A16PT0 OBC 27-Aug-14 98.1900 8.5166 2 75 98.1831 8.5499 INE651A16GH2 STATE BK OF MYSORE 28-Aug-14 98.1647 8.5301 1 25 98.1647 8.5301 INE095A16JC7 INDUSIND BK 2-Sep-14 98.0545 8.5200 3 29 98.0545 8.5200 INE036D16GF4 THE KARUR VYSYA BK 3-Sep-14 97.9755 8.7699 5 300 97.9755 8.7699 INE028A16AI4 BK OF BARODA 3-Sep-14 98.0478 8.5499 1 25 98.0478 8.5499 INE036D16GE7 THE KARUR VYSYA BK 4-Sep-14 97.9490 8.7849 1 25 97.9490 8.7849 INE649A16DZ5 STATE BK OF HYDERABAD 4-Sep-14 98.0028 8.5498 1 12 98.0028 8.5498 INE692A16CZ7 UNION BK OF INDIA 10-Sep-14 97.8680 8.5498 1 50 97.8680 8.5498 INE160A16JZ0 PUNJAB NATIONAL BK 11-Sep-14 97.8505 8.5298 2 5.2 97.8505 8.5298 INE084A16AO5 BK OF INDIA 15-Sep-14 97.7636 8.5200 2 425 97.7636 8.5200 INE691A16HT1 UCO BK 15-Sep-14 97.7559 8.5500 2 400 97.7559 8.5500 INE112A16EL2 CORPORATION BK 9-Dec-14 95.8135 8.7150 1 65 95.8135 8.7150 INE652A16IO2 STATE BK OF PATIALA 15-Dec-14 95.6513 8.7801 1 25 95.6513 8.7801 INE652A16IN4 STATE BK OF PATIALA 29-Dec-14 95.3442 8.7800 1 25 95.3442 8.7800 INE652A16IN4 STATE BK OF PATIALA 29-Dec-14 95.3862 8.7401 1 10 95.3862 8.7401 INE483A16HS5 CENTRAL BK OF INDIA 19-Jan-15 94.8210 8.8999 1 17.8 94.8210 8.8999 INE028A16839 BK OF BARODA 22-Jan-15 94.7832 8.8499 1 13 94.7832 8.8499 INE028A16912 BK OF BARODA 6-Feb-15 94.4694 8.8300 1 25 94.4694 8.8300 INE476A16LZ6 CANARA BK 10-Feb-15 94.4011 8.8000 2 50 94.4011 8.8000 INE476A16MF6 CANARA BK 12-Feb-15 94.3582 8.7999 5 140.5 94.3582 8.7999 INE112A16EV1 CORPORATION BK 16-Feb-15 94.2417 8.8500 1 50 94.2417 8.8500 INE476A16MG4 CANARA BK 16-Feb-15 94.2417 8.8500 1 50 94.2417 8.8500 INE112A16FA2 CORPORATION BK 20-Feb-15 94.1867 8.8001 2 75 94.1867 8.8001 INE112A16FE4 CORPORATION BK 5-Mar-15 93.9485 8.7400 1 3 93.9485 8.7400 INE160A16KS3 PUNJAB NATIONAL BK 6-Mar-15 93.9241 8.7451 2 150 93.9241 8.7451 INE705A16JN8 VIJAYA BK 13-Mar-15 93.7875 8.7600 1 50 93.7875 8.7600 INE112A16FO3 CORPORATION BK 13-Mar-15 93.7798 8.7399 3 27 93.7798 8.7399 INE084A16AR8 BK OF INDIA 13-Mar-15 93.7798 8.7399 1 10 93.7798 8.7399 INE084A16AR8 BK OF INDIA 13-Mar-15 93.6945 8.9000 1 5 93.6945 8.9000 INE090A16O08 ICICI BK 17-Mar-15 93.6551 8.7999 5 16.4 93.6551 8.7999 INE084A16AW8 BK OF INDIA 23-Mar-15 93.5765 8.7300 1 50 93.5765 8.7300 INE160A16KC7 PUNJAB NATIONAL BK 24-Mar-15 93.5556 8.7300 1 50 93.5556 8.7300 INE434A16HP4 ANDHRA BK 3-Apr-15 93.2153 8.9150 2 500 93.2153 8.9150 INE112A16GK9 CORPORATION BK 6-Apr-15 93.1230 8.9551 4 300 93.1230 8.9551 INE562A16GR0 INDIAN BK 6-Apr-15 93.1660 8.8950 1 50 93.1660 8.8950 INE428A16NH1 ALLAHABAD BK 6-Apr-15 93.1517 8.9149 1 50 93.1517 8.9149 INE428A16NI9 ALLAHABAD BK 15-Apr-15 92.9760 8.8950 2 125 92.9760 8.8950 INE112A16GJ1 CORPORATION BK 20-Apr-15 92.8261 8.9550 1 75 92.8261 8.9550 INE160A16KK0 PUNJAB NATIONAL BK 20-May-15 92.2404 8.9000 1 25 92.2404 8.9000 INE084A16AZ1 BK OF INDIA 2-Jun-15 91.9881 8.8800 1 50 91.9881 8.8800 INE095A16OB9 INDUSIND BK 8-Jun-15 91.8059 8.9500 1 7 91.8059 8.9500 INE095A16OA1 INDUSIND BK 9-Jun-15 91.7852 8.9500 1 9 91.7852 8.9500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014.