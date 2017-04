Jun 11 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE562A16EO2 INDIAN BK 13-Jun-14 99.9554 8.1492 2 150 99.9567 7.9057 INE141A16LY9 OBC 13-Jun-14 99.9543 8.3441 1 130 99.9543 8.3441 INE434A16FK9 ANDHRA BK 13-Jun-14 99.9540 8.3989 2 125 99.9540 8.3989 INE028A16979 BK OF BARODA 13-Jun-14 99.9551 8.1979 1 75 99.9551 8.1979 INE112A16EQ1 CORPORATION BK 13-Jun-14 99.9562 7.9970 1 40 99.9562 7.9970 INE476A16KB9 CANARA BK 13-Jun-14 99.9550 8.2162 1 25 99.9550 8.2162 INE692A16CD4 UNION BK OF INDIA 13-Jun-14 99.9548 8.2527 1 25 99.9548 8.2527 INE651A16FS1 STATE BK OF MYSORE 13-Jun-14 99.9548 8.2527 2 25 99.9548 8.2527 INE160A16JS5 PUNJAB NATIONAL BK 13-Jun-14 99.9548 8.2527 1 25 99.9548 8.2527 INE084A16AX6 BK OF INDIA 13-Jun-14 99.9538 8.4354 1 5 99.9538 8.4354 INE691A16HN4 UCO BK 16-Jun-14 99.8864 8.3022 3 175 99.8864 8.3022 INE077A16BR0 DENA BK 16-Jun-14 99.8867 8.2803 2 100 99.8867 8.2803 INE095A16MQ1 INDUSIND BK 17-Jun-14 99.8624 8.3807 3 615 99.8629 8.3517 INE141A16PI3 OBC 18-Jun-14 99.8468 8.0005 1 100 99.8468 8.0005 INE434A16GT8 ANDHRA BK 2-Jul-14 99.5074 8.6036 3 145 99.5048 8.6499 INE476A16NF4 CANARA BK 2-Jul-14 99.5065 8.6200 1 50 99.5065 8.6200 INE077A16BV2 DENA BK 2-Jul-14 99.5310 8.5996 1 5 99.5310 8.5996 INE168A16JL3 THE JAMMU AND KASHMIR BK 3-Jul-14 99.5048 8.6499 1 25 99.5048 8.6499 INE112A16FT2 CORPORATION BK 7-Jul-14 99.4144 8.6001 2 300 99.4144 8.6001 INE112A16FT2 CORPORATION BK 7-Jul-14 99.3911 8.6004 2 100 99.3911 8.6004 INE476A16NO6 CANARA BK 25-Jul-14 98.9832 8.7196 1 5 98.9832 8.7196 INE434A16GJ9 ANDHRA BK 29-Jul-14 98.8896 8.7201 1 5 98.8896 8.7201 INE691A16IH4 UCO BK 1-Aug-14 98.8423 8.5502 1 5 98.8423 8.5502 INE692A16DF7 UNION BK OF INDIA 5-Aug-14 98.7280 8.5502 2 100 98.7280 8.5502 INE565A16970 INDIAN OVERSEAS BK 8-Aug-14 98.6619 8.5350 10 1000 98.6619 8.5350 INE476A16NH0 CANARA BK 8-Aug-14 98.6604 8.5447 5 200 98.6604 8.5447 INE141A16QA8 OBC 8-Aug-14 98.6518 8.6003 1 125 98.6518 8.6003 INE428A16NF5 ALLAHABAD BK 8-Aug-14 98.6604 8.5447 2 125 98.6604 8.5447 INE683A16DX9 THE SOUTH INDIAN BK 8-Aug-14 98.6464 8.6352 2 100 98.6464 8.6352 INE112A16GD4 CORPORATION BK 8-Aug-14 98.6522 8.5977 1 50 98.6522 8.5977 INE434A16HL3 ANDHRA BK 8-Aug-14 98.6650 8.5150 2 50 98.6650 8.5150 INE428A16NF5 ALLAHABAD BK 8-Aug-14 98.6900 8.4999 2 25 98.6900 8.4999 INE562A16GN9 INDIAN BK 8-Aug-14 98.6900 8.4999 1 25 98.6900 8.4999 INE141A16QD2 OBC 11-Aug-14 98.6107 8.4301 2 50 98.6107 8.4301 INE692A16DA8 UNION BK OF INDIA 22-Aug-14 98.3319 8.5998 1 5 98.3319 8.5998 INE112A16EB3 CORPORATION BK 2-Sep-14 98.1046 8.5998 1 5 98.1046 8.5998 INE692A16CZ7 UNION BK OF INDIA 10-Sep-14 97.9306 8.5699 1 50 97.9306 8.5699 INE160A16JZ0 PUNJAB NATIONAL BK 11-Sep-14 97.8807 8.5901 1 25 97.8807 8.5901 INE084A16AO5 BK OF INDIA 15-Sep-14 97.7944 8.5750 1 1 97.7944 8.5750 INE651A16FE1 STATE BK OF MYSORE 19-Sep-14 97.7033 8.5800 1 25 97.7033 8.5800 INE654A16DZ5 STATE BK OF TRAVANCORE 22-Sep-14 97.6504 8.6100 1 25 97.6504 8.6100 INE654A16EA6 STATE BK OF TRAVANCORE 25-Sep-14 97.5689 8.5798 1 25 97.5689 8.5798 INE652A16IH6 STATE BK OF PATIALA 1-Dec-14 96.0530 8.7201 1 25 96.0530 8.7201 INE483A16HI6 CENTRAL BK OF INDIA 30-Dec-14 95.3429 8.8700 1 25 95.3429 8.8700 INE652A16IP9 STATE BK OF PATIALA 5-Jan-15 95.2247 8.8000 1 50 95.2247 8.8000 INE476A16MF6 CANARA BK 12-Feb-15 94.4011 8.8000 1 25 94.4011 8.8000 INE028A16AD5 BK OF BARODA 24-Feb-15 94.1753 8.7500 1 25 94.1753 8.7500 INE238A16VU0 AXIS BK 24-Feb-15 94.1753 8.7500 1 21 94.1753 8.7500 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 94.0521 8.7767 2 75 94.0564 8.7700 INE112A16FD6 CORPORATION BK 2-Mar-15 94.0351 8.7701 1 50 94.0351 8.7701 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 94.0351 8.7701 2 27 94.0351 8.7701 INE476A16MC3 CANARA BK 3-Mar-15 94.0139 8.7700 1 25 94.0139 8.7700 INE084A16AQ0 BK OF INDIA 3-Mar-15 94.0460 8.7200 1 17 94.0460 8.7200 INE028A16AE3 BK OF BARODA 3-Mar-15 94.0267 8.7500 1 15 94.0267 8.7500 INE692A16CS2 UNION BK OF INDIA 5-Mar-15 93.9740 8.7661 3 125 93.9714 8.7701 INE084A16AP2 BK OF INDIA 6-Mar-15 93.9826 8.7201 1 10.5 93.9826 8.7201 INE160A16JU1 PUNJAB NATIONAL BK 11-Mar-15 93.8575 8.7500 1 25 93.8575 8.7500 INE160A16JU1 PUNJAB NATIONAL BK 11-Mar-15 93.8655 8.7700 1 25 93.8655 8.7700 INE084A16AR8 BK OF INDIA 13-Mar-15 93.8352 8.7199 3 139.5 93.8352 8.7199 INE112A16FO3 CORPORATION BK 13-Mar-15 93.8352 8.7199 1 13 93.8352 8.7199 INE705A16JO6 VIJAYA BK 17-Mar-15 93.6638 8.8501 2 75 93.6638 8.8501 INE160A16JX5 PUNJAB NATIONAL BK 17-Mar-15 93.7511 8.7200 2 28 93.7511 8.7200 INE084A16AW8 BK OF INDIA 23-Mar-15 93.6253 8.7200 1 50 93.6253 8.7200 INE090A16N74 ICICI BK 23-Mar-15 93.5364 8.8500 1 5 93.5364 8.8500 INE562A16GR0 INDIAN BK 6-Apr-15 93.2108 8.8915 4 237 93.2108 8.8915 INE476A16NP3 CANARA BK 7-Apr-15 93.1676 8.9224 1 1 93.1676 8.9224 INE562A16GQ2 INDIAN BK 16-Apr-15 93.0044 8.8850 4 195 93.0044 8.8850 INE036D16GA5 THE KARUR VYSYA BK 30-Apr-15 92.7056 8.8915 2 12.5 92.7056 8.8915 INE112A16GA0 CORPORATION BK 12-May-15 92.4327 8.9200 2 1.5 92.4327 8.9200 INE077A16BY6 DENA BK 2-Jun-15 92.0169 8.8950 1 35 92.0169 8.8950 INE160A16KQ7 PUNJAB NATIONAL BK 4-Jun-15 91.9923 8.8750 1 50 91.9923 8.8750 INE077A16BZ3 DENA BK 8-Jun-15 91.8933 8.8950 1 57 91.8933 8.8950 INE160A16KT1 PUNJAB NATIONAL BK 10-Jun-15 91.8606 8.8849 5 150 91.8606 8.8849 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com