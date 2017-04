Jun 12 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE476A16KB9 CANARA BK 13-Jun-14 99.9787 7.7944 2 250 99.9795 7.4840 INE457A16ED8 BK OF MAHARASHTRA 13-Jun-14 99.9778 8.1048 2 125 99.9778 8.1048 INE434A16FK9 ANDHRA BK 13-Jun-14 99.9778 8.1048 1 105 99.9778 8.1048 INE084A16AX6 BK OF INDIA 13-Jun-14 99.9778 8.1048 1 100 99.9778 8.1048 INE112A16EQ1 CORPORATION BK 13-Jun-14 99.9778 8.1048 1 75 99.9778 8.1048 INE692A16CD4 UNION BK OF INDIA 13-Jun-14 99.9778 8.1048 1 50 99.9778 8.1048 INE434A16FW4 ANDHRA BK 16-Jun-14 99.9108 8.1468 1 50 99.9108 8.1468 INE608A16EW6 PUNJAB AND SIND BK 16-Jun-14 99.9151 7.7537 1 50 99.9151 7.7537 INE077A16BR0 DENA BK 16-Jun-14 99.9091 8.3022 1 25 99.9091 8.3022 INE457A16EH9 BK OF MAHARASHTRA 16-Jun-14 99.9151 7.7537 1 25 99.9151 7.7537 INE028A16AF0 BK OF BARODA 16-Jun-14 99.9335 8.0962 1 5 99.9335 8.0962 INE008A16VE1 IDBI BK 16-Jun-14 99.9335 8.0962 1 5 99.9335 8.0962 INE090A16ZY8 ICICI BK 17-Jun-14 99.8885 8.1486 1 100 99.8885 8.1486 INE141A16MD1 OBC 17-Jun-14 99.8864 8.3022 1 25 99.8864 8.3022 INE160A16KA1 PUNJAB NATIONAL BK 19-Jun-14 99.8459 8.0476 1 25 99.8459 8.0476 INE428A16MR2 ALLAHABAD BK 20-Jun-14 99.8195 8.2502 1 500 99.8195 8.2502 INE705A16KB1 VIJAYA BK 20-Jun-14 99.8195 8.2502 2 274 99.8195 8.2502 INE528G16XH4 YES BK 23-Jun-14 99.7550 8.1500 1 135 99.7550 8.1500 INE562A16FO9 INDIAN BK 23-Jun-14 99.7520 8.2495 1 100 99.7520 8.2495 INE434A16GK7 ANDHRA BK 23-Jun-14 99.7520 8.2495 1 85 99.7520 8.2495 INE705A16KE5 VIJAYA BK 24-Jun-14 99.7295 8.2500 1 25 99.7295 8.2500 INE562A16DS5 INDIAN BK 24-Jun-14 99.7520 8.2495 1 5 99.7520 8.2495 INE428A16MO9 ALLAHABAD BK 25-Jun-14 99.7106 8.1490 1 180 99.7106 8.1490 INE562A16FN1 INDIAN BK 25-Jun-14 99.7106 8.1490 1 100 99.7106 8.1490 INE691A16HW5 UCO BK 25-Jun-14 99.7101 8.1632 1 3 99.7101 8.1632 INE562A16FP6 INDIAN BK 26-Jun-14 99.6865 8.1991 1 50 99.6865 8.1991 INE562A16FP6 INDIAN BK 26-Jun-14 99.7159 7.9994 1 25 99.7159 7.9994 INE077A16BV2 DENA BK 2-Jul-14 99.5386 8.4596 1 200 99.5386 8.4596 INE160A16KG8 PUNJAB NATIONAL BK 2-Jul-14 99.5353 8.5204 1 100 99.5353 8.5204 INE476A16NF4 CANARA BK 2-Jul-14 99.5353 8.5204 1 100 99.5353 8.5204 INE652A16JG6 STATE BK OF PATIALA 2-Jul-14 99.5391 8.4504 1 50 99.5391 8.4504 INE141A16PX2 OBC 4-Jul-14 99.4927 8.4595 1 50 99.4927 8.4595 INE141A16MF6 OBC 7-Jul-14 99.4239 8.4598 2 125 99.4239 8.4598 INE112A16FU0 CORPORATION BK 8-Jul-14 99.4212 8.4997 2 10 99.4212 8.4997 INE705A16KH8 VIJAYA BK 18-Jul-14 99.1405 8.7899 1 100 99.1405 8.7899 INE428A16NA6 ALLAHABAD BK 21-Jul-14 99.0947 8.5501 1 25 99.0947 8.5501 INE476A16NO6 CANARA BK 25-Jul-14 98.9975 8.8004 1 5 98.9975 8.8004 INE434A16GJ9 ANDHRA BK 29-Jul-14 98.9267 8.6088 1 5 98.9267 8.6088 INE562A16GO7 INDIAN BK 1-Aug-14 98.8433 8.5427 2 200 98.8433 8.5427 INE476A16NV1 CANARA BK 1-Aug-14 98.8375 8.5861 1 4 98.8375 8.5861 INE036D16DY2 THE KARUR VYSYA BK 1-Aug-14 98.8163 8.7445 2 0.16 98.8163 8.7445 INE008A16QO0 IDBI BK 4-Aug-14 98.7801 8.5049 1 25 98.7801 8.5049 INE683A16DM2 THE SOUTH INDIAN BK 4-Aug-14 98.7549 8.8498 1 5 98.7549 8.8498 INE476A16NW9 CANARA BK 5-Aug-14 98.7681 8.5897 1 100 98.7681 8.5897 INE141A16QC4 OBC 5-Aug-14 98.7666 8.6002 1 100 98.7666 8.6002 INE692A16DF7 UNION BK OF INDIA 5-Aug-14 98.7383 8.8001 1 5 98.7383 8.8001 INE608A16GG4 PUNJAB AND SIND BK 5-Aug-14 98.7383 8.8001 1 5 98.7383 8.8001 INE428A16NF5 ALLAHABAD BK 8-Aug-14 98.6755 8.5953 3 325 98.6755 8.5953 INE141A16QA8 OBC 8-Aug-14 98.7014 8.4250 2 100 98.7014 8.4250 INE565A16970 INDIAN OVERSEAS BK 8-Aug-14 98.6976 8.4500 1 100 98.6976 8.4500 INE112A16GD4 CORPORATION BK 8-Aug-14 98.6748 8.5999 1 5 98.6748 8.5999 INE476A16NH0 CANARA BK 8-Aug-14 98.6828 8.6999 1 5 98.6828 8.6999 INE428A16NF5 ALLAHABAD BK 8-Aug-14 98.6932 8.6303 1 5 98.6932 8.6303 INE692A16DG5 UNION BK OF INDIA 8-Aug-14 98.6932 8.6303 1 5 98.6932 8.6303 INE565A16970 INDIAN OVERSEAS BK 8-Aug-14 98.6858 8.6798 1 5 98.6858 8.6798 INE434A16HQ2 ANDHRA BK 11-Aug-14 98.6111 8.5683 9 900 98.6196 8.5150 INE608A16GH2 PUNJAB AND SIND BK 11-Aug-14 98.6116 8.5650 4 550 98.6116 8.5650 INE428A16NK5 ALLAHABAD BK 11-Aug-14 98.6068 8.5950 8 500 98.6068 8.5950 INE691A16IJ0 UCO BK 11-Aug-14 98.6217 8.5016 6 150 98.6260 8.4749 INE683A16DY7 THE SOUTH INDIAN BK 11-Aug-14 98.6084 8.5850 1 100 98.6084 8.5850 INE667A16DW4 SYNDICATE BK 12-Aug-14 98.6067 8.4548 1 500 98.6067 8.4548 INE084A16BD6 BK OF INDIA 12-Aug-14 98.6067 8.4548 2 300 98.6067 8.4548 INE667A16DU8 SYNDICATE BK 13-Aug-14 98.5709 8.5352 1 300 98.5709 8.5352 INE141A16PT0 OBC 27-Aug-14 98.2418 8.5951 1 150 98.2418 8.5951 INE090A16C85 ICICI BK 2-Sep-14 98.0938 8.6498 2 100 98.0938 8.6498 INE084A16AT4 BK OF INDIA 3-Sep-14 98.1038 8.4999 1 25 98.1038 8.4999 INE112A16EA5 CORPORATION BK 4-Sep-14 98.0765 8.5222 3 45 98.0703 8.5500 INE112A16EA5 CORPORATION BK 4-Sep-14 98.1038 8.4999 1 25 98.1038 8.4999 INE141A16MI0 OBC 8-Sep-14 97.9571 8.6501 1 25 97.9571 8.6501 INE160A16JZ0 PUNJAB NATIONAL BK 11-Sep-14 97.9033 8.5899 2 125 97.9033 8.5899 INE141A16MJ8 OBC 11-Sep-14 97.8890 8.6498 1 50 97.8890 8.6498 INE141A16MK6 OBC 12-Sep-14 97.8856 8.5699 1 50 97.8856 8.5699 INE651A16FE1 STATE BK OF MYSORE 19-Sep-14 97.7283 8.5701 1 25 97.7283 8.5701 INE654A16DZ5 STATE BK OF TRAVANCORE 22-Sep-14 97.6664 8.5502 1 25 97.6664 8.5502 INE565A16830 INDIAN OVERSEAS BK 24-Sep-14 97.6082 8.6000 1 50 97.6082 8.6000 INE654A16EA6 STATE BK OF TRAVANCORE 25-Sep-14 97.5967 8.5599 2 50 97.5995 8.5498 INE652A16IJ2 STATE BK OF PATIALA 5-Dec-14 95.9958 8.7000 1 50 95.9958 8.7000 INE652A16IK0 STATE BK OF PATIALA 9-Dec-14 95.8906 8.6901 1 25 95.8906 8.6901 INE028A16821 BK OF BARODA 10-Dec-14 95.8634 8.7501 1 5 95.8634 8.7501 INE160A16KM6 PUNJAB NATIONAL BK 12-Dec-14 95.8377 8.7100 1 50 95.8377 8.7100 INE112A16EO6 CORPORATION BK 12-Dec-14 95.8423 8.7000 1 25 95.8423 8.7000 INE141A16NL2 OBC 16-Dec-14 95.7095 8.7499 1 25 95.7095 8.7499 INE141A16NL2 OBC 16-Dec-14 95.7314 8.7501 1 25 95.7314 8.7501 INE476A16LK8 CANARA BK 19-Jan-15 94.9304 8.8200 1 25 94.9304 8.8200 INE028A16896 BK OF BARODA 3-Feb-15 94.6454 8.7500 1 25 94.6454 8.7500 INE028A16912 BK OF BARODA 6-Feb-15 94.5966 8.7601 1 25 94.5966 8.7601 INE476A16LZ6 CANARA BK 10-Feb-15 94.4537 8.8200 1 5 94.4537 8.8200 INE112A16FB0 CORPORATION BK 27-Feb-15 94.1013 8.7999 1 25 94.1013 8.7999 INE112A16FB0 CORPORATION BK 27-Feb-15 94.1541 8.7499 1 25 94.1541 8.7499 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 94.0744 8.7751 4 100 94.0713 8.7800 INE476A16MC3 CANARA BK 3-Mar-15 94.0564 8.7700 1 25 94.0564 8.7700 INE692A16CS2 UNION BK OF INDIA 5-Mar-15 94.0055 8.7501 2 50 94.0055 8.7501 INE692A16CS2 UNION BK OF INDIA 5-Mar-15 94.0267 8.7500 1 50 94.0267 8.7500 INE112A16FE4 CORPORATION BK 5-Mar-15 93.9894 8.7751 1 3 93.9894 8.7751 INE084A16AP2 BK OF INDIA 6-Mar-15 93.9650 8.7800 1 100 93.9650 8.7800 INE160A16JU1 PUNJAB NATIONAL BK 11-Mar-15 93.8931 8.7601 2 100 93.8997 8.7501 INE649A16EV2 STATE BK OF HYDERABAD 12-Mar-15 93.8707 8.7299 2 100 93.8707 8.7299 INE476A16MX9 CANARA BK 12-Mar-15 93.8655 8.7700 2 75 93.8655 8.7700 INE160A16KK0 PUNJAB NATIONAL BK 20-May-15 92.2916 8.9401 1 50 92.2916 8.9401 INE160A16KQ7 PUNJAB NATIONAL BK 4-Jun-15 91.9963 8.9200 1 50 91.9963 8.9200 INE692A16DI1 UNION BK OF INDIA 4-Jun-15 92.0087 8.8800 1 13.75 92.0087 8.8800 INE160A16KT1 PUNJAB NATIONAL BK 10-Jun-15 91.8723 8.9201 1 50 91.8723 8.9201 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com