Jun 13 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE095A16MN8 INDUSIND BK 16-Jun-14 99.9343 7.9988 1 50 99.9343 7.9988 INE028A16AF0 BK OF BARODA 16-Jun-14 99.9343 7.9988 1 50 99.9343 7.9988 INE705A16JP3 VIJAYA BK 16-Jun-14 99.9343 7.9988 1 45 99.9343 7.9988 INE434A16FW4 ANDHRA BK 16-Jun-14 99.9343 7.9988 1 25 99.9343 7.9988 INE608A16EW6 PUNJAB AND SIND BK 16-Jun-14 99.9343 7.9988 1 25 99.9343 7.9988 INE077A16BR0 DENA BK 16-Jun-14 99.9343 7.9988 1 25 99.9343 7.9988 INE008A16VP7 IDBI BK 18-Jun-14 99.8891 8.1023 4 225 99.8898 8.0535 INE141A16PI3 OBC 18-Jun-14 99.8885 8.1486 1 50 99.8885 8.1486 INE141A16PR4 OBC 19-Jun-14 99.8654 8.1992 2 125 99.8654 8.1992 INE160A16KA1 PUNJAB NATIONAL BK 19-Jun-14 99.8654 8.1992 1 125 99.8654 8.1992 INE691A16HW5 UCO BK 25-Jun-14 99.7295 8.2500 1 100 99.7295 8.2500 INE112A16DW1 CORPORATION BK 25-Jun-14 99.7303 8.2256 2 50 99.7311 8.2011 INE562A16FN1 INDIAN BK 25-Jun-14 99.7279 8.2990 1 25 99.7279 8.2990 INE428A16MO9 ALLAHABAD BK 25-Jun-14 99.7246 8.3999 1 5 99.7246 8.3999 INE008A16PZ8 IDBI BK 27-Jun-14 99.6827 8.2988 2 275 99.6827 8.2988 INE166A16JF9 ING VYSYA BK 27-Jun-14 99.6827 8.2988 1 25 99.6827 8.2988 INE160A16KG8 PUNJAB NATIONAL BK 2-Jul-14 99.6244 8.6007 1 25 99.6244 8.6007 INE705A16KH8 VIJAYA BK 18-Jul-14 99.1642 8.7897 1 100 99.1642 8.7897 INE095A16NQ9 INDUSIND BK 21-Jul-14 99.1745 8.6804 1 5 99.1745 8.6804 INE652A16JH4 STATE BK OF PATIALA 21-Jul-14 99.0973 8.7497 1 5 99.0973 8.7497 INE705A16KJ4 VIJAYA BK 21-Jul-14 99.1774 8.6497 1 5 99.1774 8.6497 INE428A16NC2 ALLAHABAD BK 25-Jul-14 99.0207 8.5948 1 50 99.0207 8.5948 INE667A16DQ6 SYNDICATE BK 25-Jul-14 99.1000 8.4996 1 5 99.1000 8.4996 INE562A16GO7 INDIAN BK 1-Aug-14 98.8662 8.5425 2 200 98.8662 8.5425 INE008A16WA7 IDBI BK 1-Aug-14 98.9155 8.6996 1 5 98.9155 8.6996 INE008A16QO0 IDBI BK 4-Aug-14 98.8028 8.5052 1 225 98.8028 8.5052 INE112A16ED9 CORPORATION BK 4-Aug-14 98.7985 8.5362 1 100 98.7985 8.5362 INE434A16HM1 ANDHRA BK 4-Aug-14 98.8482 8.6797 1 50 98.8482 8.6797 INE691A16IG6 UCO BK 5-Aug-14 98.7624 8.6299 1 25 98.7624 8.6299 INE141A16QA8 OBC 8-Aug-14 98.7239 8.4249 1 25 98.7239 8.4249 INE112A16GD4 CORPORATION BK 8-Aug-14 98.7525 8.6998 1 5 98.7525 8.6998 INE683A16DX9 THE SOUTH INDIAN BK 8-Aug-14 98.6678 8.8003 1 5 98.6678 8.8003 INE141A16QD2 OBC 11-Aug-14 98.6391 8.5353 2 100 98.6391 8.5353 INE692A16DH3 UNION BK OF INDIA 11-Aug-14 98.6053 8.7503 1 5 98.6053 8.7503 INE428A16NJ7 ALLAHABAD BK 12-Aug-14 98.6058 8.6015 14 1550 98.6068 8.5950 INE434A16HS8 ANDHRA BK 12-Aug-14 98.6099 8.5754 26 1300 98.6068 8.5950 INE683A16DZ4 THE SOUTH INDIAN BK 12-Aug-14 98.6084 8.5850 1 200 98.6084 8.5850 INE667A16DW4 SYNDICATE BK 12-Aug-14 98.6196 8.5150 4 200 98.6196 8.5150 INE008A16WD1 IDBI BK 12-Aug-14 98.6164 8.5350 1 100 98.6164 8.5350 INE168A16KF3 THE JAMMU AND KASHMIR BK12-Aug-14 98.5980 8.6501 2 50 98.5980 8.6501 INE036D16GB3 THE KARUR VYSYA BK 12-Aug-14 98.5741 8.7997 1 5 98.5741 8.7997 INE667A16DU8 SYNDICATE BK 13-Aug-14 98.5953 8.5249 1 200 98.5953 8.5249 INE691A16IE1 UCO BK 14-Aug-14 98.5762 8.5033 6 700 98.5796 8.4825 INE691A16IE1 UCO BK 14-Aug-14 98.6478 8.4800 1 200 98.6478 8.4800 INE667A16DT0 SYNDICATE BK 14-Aug-14 98.5594 8.6049 3 200 98.5594 8.6049 INE503A16CN2 DCB BK 14-Aug-14 98.5520 8.6498 1 50 98.5520 8.6498 INE692A16DA8 UNION BK OF INDIA 22-Aug-14 98.3886 8.5399 1 125 98.3886 8.5399 INE141A16PT0 OBC 27-Aug-14 98.2760 8.5373 1 2 98.2760 8.5373 INE976G16836 THE RATNAKAR BK 28-Aug-14 98.1796 8.9048 1 50 98.1796 8.9048 INE652A16HM8 STATE BK OF PATIALA 4-Sep-14 98.0950 8.5401 1 25 98.0950 8.5401 INE112A16EA5 CORPORATION BK 4-Sep-14 98.0906 8.5602 1 25 98.0906 8.5602 INE008A16RV3 IDBI BK 4-Sep-14 98.0819 8.6000 1 25 98.0819 8.6000 INE476A16NI8 CANARA BK 5-Sep-14 98.0674 8.5631 1 50 98.0674 8.5631 INE649A16EE8 STATE BK OF HYDERABAD 9-Sep-14 97.9838 8.5347 1 15 97.9838 8.5347 INE476A16MV3 CANARA BK 10-Sep-14 97.9578 8.5499 1 25 97.9578 8.5499 INE483A16HE5 CENTRAL BK OF INDIA 10-Sep-14 97.9438 8.6098 1 15 97.9438 8.6098 INE692A16CZ7 UNION BK OF INDIA 10-Sep-14 97.9582 8.5482 1 7.25 97.9582 8.5482 INE667A16DY0 SYNDICATE BK 11-Sep-14 97.9503 8.4866 4 150 97.9507 8.4849 INE160A16JZ0 PUNJAB NATIONAL BK 11-Sep-14 97.9353 8.5500 2 7 97.9353 8.5500 INE691A16IK8 UCO BK 12-Sep-14 97.9105 8.5598 3 205 97.9105 8.5598 INE084A16AO5 BK OF INDIA 15-Sep-14 97.8461 8.5477 2 65 97.8480 8.5399 INE648A16GJ4 SBBJ 25-Sep-14 97.6191 8.5598 1 25 97.6191 8.5598 INE112A16GL7 CORPORATION BK 20-Oct-14 97.0045 8.7374 8 700 97.0045 8.7374 INE476A16LB7 CANARA BK 2-Dec-14 96.1149 8.7301 1 25 96.1149 8.7301 INE141A16NN8 OBC 18-Dec-14 95.6875 8.7500 1 25 95.6875 8.7500 INE476A16LK8 CANARA BK 19-Jan-15 95.0015 8.8500 1 25 95.0015 8.8500 INE476A16MG4 CANARA BK 16-Feb-15 94.3658 8.7874 1 25 94.3658 8.7874 INE705A16IT7 VIJAYA BK 17-Feb-15 94.3124 8.8400 1 25 94.3124 8.8400 INE028A16961 BK OF BARODA 2-Mar-15 94.0776 8.7701 1 75 94.0776 8.7701 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 94.1247 8.7967 2 75 94.1289 8.7900 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 94.0713 8.7800 1 25 94.0713 8.7800 INE476A16MC3 CANARA BK 3-Mar-15 94.1076 8.7900 1 50 94.1076 8.7900 INE141A16OW7 OBC 5-Mar-15 94.0332 8.8400 1 25 94.0332 8.8400 INE112A16FE4 CORPORATION BK 5-Mar-15 94.0145 8.7691 1 2 94.0145 8.7691 INE084A16AP2 BK OF INDIA 6-Mar-15 93.9769 8.7945 7 225 94.0055 8.7501 INE084A16AP2 BK OF INDIA 6-Mar-15 94.0436 8.7901 1 50 94.0436 8.7901 INE476A16ME9 CANARA BK 9-Mar-15 93.9733 8.8001 1 25 93.9733 8.8001 INE160A16JU1 PUNJAB NATIONAL BK 11-Mar-15 93.8997 8.7501 1 25 93.8997 8.7501 INE654A16EO7 STATE BK OF TRAVANCORE 13-Mar-15 93.9367 8.6299 2 150 93.9367 8.6299 INE090A16N74 ICICI BK 23-Mar-15 93.6762 8.8000 1 25 93.6762 8.8000 INE160A16KK0 PUNJAB NATIONAL BK 20-May-15 92.2916 8.9401 2 50 92.2916 8.9401 INE692A16DI1 UNION BK OF INDIA 4-Jun-15 92.0871 8.8850 1 25 92.0871 8.8850 INE084A16BB0 BK OF INDIA 9-Jun-15 91.9222 8.8850 2 150 91.9222 8.8850 INE528G16YK6 YES BK 12-Jun-15 91.8479 8.9000 1 10 91.8479 8.9000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com