Jun 16 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE141A16PI3 OBC 18-Jun-14 99.9507 9.0017 1 50 99.9507 9.0017 INE008A16VP7 IDBI BK 18-Jun-14 99.9504 9.0565 1 5 99.9504 9.0565 INE160A16KA1 PUNJAB NATIONAL BK 19-Jun-14 99.9281 8.7541 2 125 99.9281 8.7541 INE141A16PR4 OBC 19-Jun-14 99.9285 8.7054 1 25 99.9285 8.7054 INE434A16GK7 ANDHRA BK 23-Jun-14 99.8296 8.9003 1 24 99.8296 8.9003 INE141A16ME9 OBC 24-Jun-14 99.8086 8.7494 1 150 99.8086 8.7494 INE476A16NF4 CANARA BK 2-Jul-14 99.6293 8.4881 1 36 99.6293 8.4881 INE457A16EJ5 BK OF MAHARASHTRA 2-Jul-14 99.6244 8.6007 1 25 99.6244 8.6007 INE141A16MF6 OBC 7-Jul-14 99.5105 8.5498 2 100 99.5105 8.5498 INE112A16FT2 CORPORATION BK 7-Jul-14 99.5105 8.5498 1 35 99.5105 8.5498 INE112A16FU0 CORPORATION BK 8-Jul-14 99.4873 8.5500 1 75 99.4873 8.5500 INE141A16PZ7 OBC 8-Jul-14 99.4873 8.5500 1 50 99.4873 8.5500 INE476A16NG2 CANARA BK 15-Jul-14 99.3295 8.7994 1 5 99.3295 8.7994 INE095A16NJ4 INDUSIND BK 18-Jul-14 99.2560 8.5499 1 200 99.2560 8.5499 INE705A16KH8 VIJAYA BK 18-Jul-14 99.2353 8.7896 1 100 99.2353 8.7896 INE434A16FX2 ANDHRA BK 21-Jul-14 99.1961 8.7000 1 5 99.1961 8.7000 INE428A16NB4 ALLAHABAD BK 22-Jul-14 99.1589 8.6002 1 25 99.1589 8.6002 INE141A16PY0 OBC 22-Jul-14 99.1589 8.6002 1 25 99.1589 8.6002 INE476A16NN8 CANARA BK 22-Jul-14 99.1774 8.6497 1 5 99.1774 8.6497 INE562A16GO7 INDIAN BK 1-Aug-14 98.9349 8.5423 2 200 98.9349 8.5423 INE008A16WA7 IDBI BK 1-Aug-14 98.9179 8.6802 1 50 98.9179 8.6802 INE036D16DY2 THE KARUR VYSYA BK 1-Aug-14 98.9110 8.7361 1 0.26 98.9110 8.7361 INE008A16QO0 IDBI BK 4-Aug-14 98.8204 8.8916 4 67 98.8223 8.8772 INE238A16SK7 AXIS BK 4-Aug-14 98.8193 8.9001 1 43 98.8193 8.9001 INE095A16IF2 INDUSIND BK 4-Aug-14 98.8193 8.9001 1 18 98.8193 8.9001 INE428A16NG3 ALLAHABAD BK 5-Aug-14 98.8443 8.5353 1 30 98.8443 8.5353 INE667A16DV6 SYNDICATE BK 8-Aug-14 98.7933 8.4118 1 50 98.7933 8.4118 INE077A16BX8 DENA BK 8-Aug-14 98.7950 8.3998 1 30 98.7950 8.3998 INE565A16970 INDIAN OVERSEAS BK 8-Aug-14 98.7872 8.4548 1 30 98.7872 8.4548 INE434A16HB4 ANDHRA BK 14-Aug-14 98.6365 8.5519 12 725 98.6423 8.5149 INE428A16NM1 ALLAHABAD BK 14-Aug-14 98.6391 8.5353 8 700 98.6391 8.5353 INE608A16GI0 PUNJAB AND SIND BK 14-Aug-14 98.6423 8.5149 6 700 98.6423 8.5149 INE667A16DT0 SYNDICATE BK 14-Aug-14 98.6399 8.5302 3 540 98.6399 8.5302 INE008A16WE9 IDBI BK 14-Aug-14 98.6393 8.5340 3 400 98.6395 8.5327 INE651A16GI0 STATE BK OF MYSORE 14-Aug-14 98.6470 8.4851 2 200 98.6470 8.4851 INE483A16FW1 CENTRAL BK OF INDIA 14-Aug-14 98.6391 8.5353 3 150 98.6391 8.5353 INE691A16IE1 UCO BK 14-Aug-14 98.6478 8.4800 1 150 98.6478 8.4800 INE503A16CP7 DCB BK 19-Aug-14 98.4889 8.7502 1 25 98.4889 8.7502 INE036D16EA0 THE KARUR VYSYA BK 19-Aug-14 98.5373 8.6002 1 25 98.5373 8.6002 INE095A16NR7 INDUSIND BK 20-Aug-14 98.5145 8.5997 1 25 98.5145 8.5997 INE090A16C85 ICICI BK 2-Sep-14 98.1954 8.5998 1 75 98.1954 8.5998 INE141A16MI0 OBC 8-Sep-14 98.0614 8.5902 3 25 98.0614 8.5902 INE692A16CZ7 UNION BK OF INDIA 10-Sep-14 98.0238 8.5565 1 25 98.0238 8.5565 INE008A16SS7 IDBI BK 10-Sep-14 98.0105 8.6152 1 25 98.0105 8.6152 INE160A16JZ0 PUNJAB NATIONAL BK 11-Sep-14 97.9976 8.5725 1 1 97.9976 8.5725 INE667A16DX2 SYNDICATE BK 12-Sep-14 97.9947 8.4876 5 550 97.9947 8.4876 INE503A16CO0 DCB BK 12-Sep-14 97.9340 8.7500 1 25 97.9340 8.7500 INE168A16KE6 THE JAMMU AND KASHMIR BK15-Sep-14 97.8991 8.6075 3 300 97.8991 8.6075 INE084A16AO5 BK OF INDIA 15-Sep-14 97.9124 8.5518 2 54 97.9075 8.5724 INE483A16IT1 CENTRAL BK OF INDIA 17-Sep-14 97.8533 8.6101 1 25 97.8533 8.6101 INE434A16EN6 ANDHRA BK 1-Oct-14 97.5165 8.6875 2 150 97.5165 8.6875 INE651A16GJ8 STATE BK OF MYSORE 12-Dec-14 95.9125 8.6901 1 300 95.9125 8.6901 INE160A16KM6 PUNJAB NATIONAL BK 12-Dec-14 95.9125 8.6901 1 40 95.9125 8.6901 INE476A16LK8 CANARA BK 19-Jan-15 95.0176 8.8200 1 25 95.0176 8.8200 INE028A16912 BK OF BARODA 6-Feb-15 94.6309 8.8500 2 75 94.6309 8.8500 INE476A16MG4 CANARA BK 16-Feb-15 94.4203 8.8399 1 25 94.4203 8.8399 INE112A16FB0 CORPORATION BK 27-Feb-15 94.1556 8.8501 1 25 94.1556 8.8501 INE112A16FB0 CORPORATION BK 27-Feb-15 94.1771 8.8501 1 25 94.1771 8.8501 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 94.1069 8.8250 1 25 94.1069 8.8250 INE141A16OQ9 OBC 3-Mar-15 94.0634 8.8601 1 2 94.0634 8.8601 INE084A16AP2 BK OF INDIA 6-Mar-15 94.0213 8.8251 1 25 94.0213 8.8251 INE112A16FF1 CORPORATION BK 9-Mar-15 93.9754 8.8300 1 25 93.9754 8.8300 INE160A16JU1 PUNJAB NATIONAL BK 11-Mar-15 93.9161 8.8226 3 100 93.9016 8.8451 INE160A16JX5 PUNJAB NATIONAL BK 17-Mar-15 93.7901 8.8200 2 75 93.7901 8.8200 INE090A16P31 ICICI BK 4-May-15 92.6557 8.9849 1 0.11 92.6557 8.9849 INE476A16NL2 CANARA BK 20-May-15 92.3069 9.0000 1 25 92.3069 9.0000 INE112A16GF9 CORPORATION BK 20-May-15 92.3464 8.9500 1 25 92.3464 8.9500 INE112A16GI3 CORPORATION BK 1-Jun-15 92.1368 8.9000 1 25 92.1368 8.9000 INE084A16BB0 BK OF INDIA 9-Jun-15 91.9715 8.9000 1 50 91.9715 8.9000 INE166A16LO7 ING VYSYA BK 15-Jun-15 91.8018 8.9549 4 176 91.8101 8.9450 INE112A16GM5 CORPORATION BK 15-Jun-15 91.8437 8.9050 5 50 91.8437 8.9050 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 