Jun 17 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE648A16GM8 SBBJ 19-Jun-14 99.9537 8.4537 1 70 99.9537 8.4537 INE141A16PR4 OBC 19-Jun-14 99.9534 8.5085 1 60 99.9534 8.5085 INE562A16FJ9 INDIAN BK 19-Jun-14 99.9540 8.3989 1 25 99.9540 8.3989 INE705A16KB1 VIJAYA BK 20-Jun-14 99.9294 8.5957 1 125 99.9294 8.5957 INE652A16GT5 STATE BK OF PATIALA 20-Jun-14 99.9300 8.5226 1 0.25 99.9300 8.5226 INE476A16NB3 CANARA BK 23-Jun-14 99.8629 8.3517 1 100 99.8629 8.3517 INE238A16UY4 AXIS BK 23-Jun-14 99.8572 8.6994 1 25 99.8572 8.6994 INE166A16LM1 ING VYSYA BK 25-Jun-14 99.8140 8.5014 5 300 99.8140 8.5021 INE008A16VQ5 IDBI BK 25-Jun-14 99.8097 8.6990 1 50 99.8097 8.6990 INE476A16LE1 CANARA BK 25-Jun-14 99.8097 8.6990 1 50 99.8097 8.6990 INE562A16FN1 INDIAN BK 25-Jun-14 99.8140 8.5021 1 50 99.8140 8.5021 INE562A16FP6 INDIAN BK 26-Jun-14 99.7859 8.7016 1 50 99.7859 8.7016 INE683A16DB5 THE SOUTH INDIAN BK 27-Jun-14 99.7581 8.8508 3 100 99.7581 8.8508 INE648A16GO4 SBBJ 2-Jul-14 99.6499 8.5490 1 25 99.6499 8.5490 INE476A16NF4 CANARA BK 2-Jul-14 99.6338 8.9436 1 7 99.6338 8.9436 INE476A16NO6 CANARA BK 25-Jul-14 99.1165 8.5619 1 1 99.1165 8.5619 INE008A16QO0 IDBI BK 4-Aug-14 98.8611 8.7598 3 65 98.8817 8.5999 INE562A16GL3 INDIAN BK 4-Aug-14 98.9098 8.5598 1 5 98.9098 8.5598 INE476A16NH0 CANARA BK 8-Aug-14 98.8113 8.6097 1 5 98.8113 8.6097 INE457A16CY8 BK OF MAHARASHTRA 8-Aug-14 98.8050 8.4894 2 1.4 98.8050 8.4894 INE434A16HQ2 ANDHRA BK 11-Aug-14 98.7437 8.5997 1 100 98.7437 8.5997 INE166A16JT0 ING VYSYA BK 11-Aug-14 98.7133 8.6503 1 2.3 98.7133 8.6503 INE683A16DZ4 THE SOUTH INDIAN BK 12-Aug-14 98.6987 8.7498 1 5 98.6987 8.7498 INE667A16DU8 SYNDICATE BK 13-Aug-14 98.6828 8.6999 1 5 98.6828 8.6999 INE483A16FW1 CENTRAL BK OF INDIA 14-Aug-14 98.6619 8.5350 2 350 98.6619 8.5350 INE428A16NM1 ALLAHABAD BK 14-Aug-14 98.6619 8.5350 2 300 98.6619 8.5350 INE434A16HB4 ANDHRA BK 14-Aug-14 98.6748 8.5999 1 100 98.6748 8.5999 INE141A16QE0 OBC 14-Aug-14 98.6619 8.5350 2 50 98.6619 8.5350 INE667A16DT0 SYNDICATE BK 14-Aug-14 98.6763 8.5900 1 25 98.6763 8.5900 INE434A16HB4 ANDHRA BK 14-Aug-14 98.6395 8.6799 1 10 98.6395 8.6799 INE008A16QW3 IDBI BK 20-Aug-14 98.5255 8.5351 2 100 98.5255 8.5351 INE141A16PT0 OBC 27-Aug-14 98.3565 8.5902 1 25 98.3565 8.5902 INE084A16AT4 BK OF INDIA 3-Sep-14 98.2323 8.5301 2 50 98.2323 8.5301 INE652A16HM8 STATE BK OF PATIALA 4-Sep-14 98.1810 8.5599 1 25 98.1810 8.5599 INE090A16C93 ICICI BK 4-Sep-14 98.1810 8.5599 1 5 98.1810 8.5599 INE562A16DU1 INDIAN BK 4-Sep-14 98.1810 8.5599 1 5 98.1810 8.5599 INE084A16AU2 BK OF INDIA 5-Sep-14 98.1852 8.5398 2 50 98.1852 8.5398 INE652A16HN6 STATE BK OF PATIALA 9-Sep-14 98.0725 8.5401 2 50 98.0725 8.5401 INE649A16EE8 STATE BK OF HYDERABAD 9-Sep-14 98.0681 8.5599 1 5 98.0681 8.5599 INE692A16CZ7 UNION BK OF INDIA 10-Sep-14 98.0463 8.5566 1 5 98.0463 8.5566 INE160A16JZ0 PUNJAB NATIONAL BK 11-Sep-14 98.0207 8.5701 1 100 98.0207 8.5701 INE667A16DX2 SYNDICATE BK 12-Sep-14 98.0204 8.4729 2 350 98.0205 8.4725 INE168A16KE6 THE JAMMU AND KASHMIR BK15-Sep-14 97.9247 8.5949 2 200 97.9247 8.5949 INE141A16ML4 OBC 15-Sep-14 97.9274 8.5834 2 30 97.9235 8.5999 INE090A16D76 ICICI BK 17-Sep-14 97.8626 8.6651 1 0.2 97.8626 8.6651 INE562A16EA1 INDIAN BK 22-Sep-14 97.7656 8.6000 1 65 97.7656 8.6000 INE166A16KD2 ING VYSYA BK 13-Oct-14 97.2261 8.8251 1 2.5 97.2261 8.8251 INE976G16851 THE RATNAKAR BK 25-Nov-14 96.1409 9.1001 1 50 96.1409 9.1001 INE562A16GT6 INDIAN BK 10-Dec-14 95.9649 8.7201 3 350 95.9649 8.7201 INE705A16IH2 VIJAYA BK 10-Dec-14 95.9317 8.7949 1 0.25 95.9317 8.7949 INE651A16GJ8 STATE BK OF MYSORE 12-Dec-14 95.9376 8.6829 1 300 95.9376 8.6829 INE483A16HH8 CENTRAL BK OF INDIA 29-Dec-14 95.4639 8.9400 1 100 95.4639 8.9400 INE476A16LZ6 CANARA BK 10-Feb-15 94.5442 8.8499 1 1 94.5442 8.8499 INE028A16987 BK OF BARODA 23-Feb-15 94.2909 8.8400 1 25 94.2909 8.8400 INE112A16FB0 CORPORATION BK 27-Feb-15 94.2048 8.8400 1 25 94.2048 8.8400 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 94.1127 8.8500 3 200 94.1127 8.8500 INE028A16961 BK OF BARODA 2-Mar-15 94.1189 8.8401 2 50 94.1189 8.8401 INE112A16FD6 CORPORATION BK 2-Mar-15 94.1127 8.8500 1 25 94.1127 8.8500 INE028A16AE3 BK OF BARODA 3-Mar-15 94.0943 8.8451 1 5.8 94.0943 8.8451 INE476A16MY7 CANARA BK 5-Mar-15 94.0887 8.8199 1 50 94.0887 8.8199 INE112A16FE4 CORPORATION BK 5-Mar-15 94.0483 8.8500 1 25 94.0483 8.8500 INE476A16MY7 CANARA BK 5-Mar-15 94.0451 8.8550 1 2 94.0451 8.8550 INE476A16ME9 CANARA BK 9-Mar-15 93.9626 8.8500 1 25 93.9626 8.8500 INE476A16ME9 CANARA BK 9-Mar-15 94.0032 8.8199 1 25 94.0032 8.8199 INE084A16AS6 BK OF INDIA 10-Mar-15 93.9412 8.8500 1 75 93.9412 8.8500 INE160A16JU1 PUNJAB NATIONAL BK 11-Mar-15 93.9198 8.8500 1 75 93.9198 8.8500 INE649A16EV2 STATE BK OF HYDERABAD 12-Mar-15 93.9049 8.8400 1 25 93.9049 8.8400 INE112A16FO3 CORPORATION BK 13-Mar-15 93.8856 8.8368 4 75.5 93.8770 8.8500 INE084A16AR8 BK OF INDIA 13-Mar-15 93.8705 8.8601 1 27.5 93.8705 8.8601 INE084A16AV0 BK OF INDIA 18-Mar-15 93.7637 8.8600 1 25 93.7637 8.8600 INE705A16KO4 VIJAYA BK 30-Apr-15 92.8063 8.9250 1 125 92.8063 8.9250 INE095A16OD5 INDUSIND BK 2-Jun-15 92.1450 8.8899 1 5 92.1450 8.8899 INE476A16OA3 CANARA BK 4-Jun-15 92.1161 8.9000 1 100 92.1161 8.9000 INE166A16LO7 ING VYSYA BK 15-Jun-15 91.8062 8.9743 2 35 91.8077 8.9725 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com