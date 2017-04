Jun 18 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE562A16FJ9 INDIAN BK 19-Jun-14 99.9792 7.5936 1 25 99.9792 7.5936 INE648A16GM8 SBBJ 19-Jun-14 99.9792 7.5936 1 25 99.9792 7.5936 INE160A16KA1 PUNJAB NATIONAL BK 19-Jun-14 99.9792 7.5936 1 25 99.9792 7.5936 INE691A16HW5 UCO BK 25-Jun-14 99.8420 8.2516 2 275 99.8420 8.2516 INE608A16FQ5 PUNJAB AND SIND BK 25-Jun-14 99.8411 8.2987 1 200 99.8411 8.2987 INE008A16PZ8 IDBI BK 27-Jun-14 99.7958 8.2984 1 25 99.7958 8.2984 INE166A16JF9 ING VYSYA BK 27-Jun-14 99.7958 8.2984 1 25 99.7958 8.2984 INE648A16GO4 SBBJ 2-Jul-14 99.6731 8.5507 1 50 99.6731 8.5507 INE652A16JG6 STATE BK OF PATIALA 2-Jul-14 99.6731 8.5507 1 50 99.6731 8.5507 INE112A16FS4 CORPORATION BK 4-Jul-14 99.6288 8.4996 1 50 99.6288 8.4996 INE008A16VY9 IDBI BK 25-Jul-14 99.1407 8.5504 3 100 99.1407 8.5504 INE667A16DQ6 SYNDICATE BK 25-Jul-14 99.1657 8.5300 1 5 99.1657 8.5300 INE692A16DD2 UNION BK OF INDIA 28-Jul-14 99.1104 8.4005 1 50 99.1104 8.4005 INE691A16IH4 UCO BK 1-Aug-14 98.9621 8.7002 1 5 98.9621 8.7002 INE691A16IH4 UCO BK 1-Aug-14 99.0016 8.5603 1 5 99.0016 8.5603 INE476A16NW9 CANARA BK 5-Aug-14 98.9089 8.5669 3 150 98.8984 8.6503 INE434A16HL3 ANDHRA BK 8-Aug-14 98.8222 8.5298 2 50 98.8222 8.5298 INE112A16GD4 CORPORATION BK 8-Aug-14 98.8356 8.6003 1 25 98.8356 8.6003 INE237A16VX6 KOTAK MAH BK 11-Aug-14 98.7387 8.6344 1 245 98.7387 8.6344 INE692A16DH3 UNION BK OF INDIA 11-Aug-14 98.7638 8.6200 1 5 98.7638 8.6200 INE667A16DU8 SYNDICATE BK 13-Aug-14 98.7202 8.4497 1 5 98.7202 8.4497 INE434A16HB4 ANDHRA BK 14-Aug-14 98.6908 8.4947 3 300 98.6908 8.4947 INE692A16DE0 UNION BK OF INDIA 14-Aug-14 98.6947 8.6203 1 5 98.6947 8.6203 INE434A16HU4 ANDHRA BK 19-Aug-14 98.5627 8.5849 2 400 98.5627 8.5849 INE503A16CP7 DCB BK 19-Aug-14 98.5355 8.7498 1 50 98.5355 8.7498 INE095A16NR7 INDUSIND BK 20-Aug-14 98.5437 8.7001 1 25 98.5437 8.7001 INE476A16NI8 CANARA BK 5-Sep-14 98.1831 8.5499 1 50 98.1831 8.5499 INE692A16CZ7 UNION BK OF INDIA 10-Sep-14 98.0703 8.5500 1 0.25 98.0703 8.5500 INE514E16947 EXIM 26-Sep-14 97.7046 8.5750 1 50 97.7046 8.5750 INE476A16LB7 CANARA BK 2-Dec-14 96.1728 8.7501 1 25 96.1728 8.7501 INE160A16KM6 PUNJAB NATIONAL BK 12-Dec-14 95.9073 8.7999 1 40 95.9073 8.7999 INE514E16939 EXIM 13-Dec-14 95.8851 8.8000 1 25 95.8851 8.8000 INE514E16962 EXIM 18-Dec-14 95.8194 8.7500 1 50 95.8194 8.7500 INE514E16970 EXIM 19-Dec-14 95.7523 8.7999 1 25 95.7523 8.7999 INE483A16HH8 CENTRAL BK OF INDIA 29-Dec-14 95.4687 8.9300 2 100 95.4687 8.9300 INE090A16M00 ICICI BK 23-Feb-15 94.3092 8.8099 1 50 94.3092 8.8099 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 94.1555 8.8158 5 150 94.1591 8.8100 INE028A16AE3 BK OF BARODA 3-Mar-15 94.1409 8.8049 2 6 94.1409 8.8049 INE476A16MD1 CANARA BK 4-Mar-15 94.1163 8.8101 1 50 94.1163 8.8101 INE112A16FE4 CORPORATION BK 5-Mar-15 94.0950 8.8099 2 75 94.0950 8.8099 INE476A16ME9 CANARA BK 9-Mar-15 94.0032 8.8199 2 125 94.0032 8.8199 INE112A16FF1 CORPORATION BK 9-Mar-15 94.0309 8.8100 1 25 94.0309 8.8100 INE160A16JU1 PUNJAB NATIONAL BK 11-Mar-15 93.9605 8.8200 2 125 93.9605 8.8200 INE160A16JU1 PUNJAB NATIONAL BK 11-Mar-15 93.9882 8.8100 1 25 93.9882 8.8100 INE476A16MX9 CANARA BK 12-Mar-15 93.9456 8.8100 1 12 93.9456 8.8100 INE652A16JB7 STATE BK OF PATIALA 12-Mar-15 93.9392 8.8199 1 0.5 93.9392 8.8199 INE562A16FT8 INDIAN BK 16-Mar-15 93.8539 8.8200 1 50 93.8539 8.8200 INE476A16NR9 CANARA BK 16-Apr-15 93.1262 8.9209 1 0.5 93.1262 8.9209 INE705A16KO4 VIJAYA BK 30-Apr-15 92.8304 8.9209 2 125 92.8304 8.9209 INE036D16GA5 THE KARUR VYSYA BK 30-Apr-15 92.8304 8.9209 2 77.5 92.8304 8.9209 INE528G16XT9 YES BK 30-Apr-15 92.8304 8.9209 2 45 92.8304 8.9209 INE160A16KK0 PUNJAB NATIONAL BK 20-May-15 92.3935 8.9700 1 25 92.3935 8.9700 INE160A16KL8 PUNJAB NATIONAL BK 22-May-15 92.3515 8.9701 1 25 92.3515 8.9701 INE160A16KQ7 PUNJAB NATIONAL BK 4-Jun-15 92.0961 8.9500 2 200 92.0961 8.9500 INE692A16DI1 UNION BK OF INDIA 4-Jun-15 92.0961 8.9500 3 200 92.0961 8.9500 INE084A16BB0 BK OF INDIA 9-Jun-15 91.9923 8.9500 2 150 91.9923 8.9500 INE036D16GG2 THE KARUR VYSYA BK 15-Jun-15 91.8102 8.9943 3 100 91.8096 8.9950 INE705A16KP1 VIJAYA BK 15-Jun-15 91.8696 8.9233 3 37 91.8723 8.9201 INE168A16KG1 THE JAMMU AND KASHMIR BK15-Jun-15 91.8389 8.9600 1 10 91.8389 8.9600 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 