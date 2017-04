Jun 19 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE476A16NB3 CANARA BK 23-Jun-14 99.9093 8.2870 2 150 99.9140 7.8543 INE476A16LE1 CANARA BK 25-Jun-14 99.8919 7.8998 1 25 99.8919 7.8998 INE562A16FN1 INDIAN BK 25-Jun-14 99.8919 7.8998 1 25 99.8919 7.8998 INE691A16HW5 UCO BK 25-Jun-14 99.8892 8.0974 1 25 99.8892 8.0974 INE705A16HI2 VIJAYA BK 26-Jun-14 99.8430 8.1993 1 5 99.8430 8.1993 INE008A16PZ8 IDBI BK 27-Jun-14 99.8449 8.0999 1 25 99.8449 8.0999 INE434A16GN1 ANDHRA BK 27-Jun-14 99.8239 8.0487 1 25 99.8239 8.0487 INE112A16FR6 CORPORATION BK 2-Jul-14 99.6998 8.4541 1 25 99.6998 8.4541 INE434A16GT8 ANDHRA BK 2-Jul-14 99.7164 8.6507 1 25 99.7164 8.6507 INE476A16NF4 CANARA BK 2-Jul-14 99.7164 8.6507 1 5 99.7164 8.6507 INE428A16NA6 ALLAHABAD BK 21-Jul-14 99.2603 8.5001 2 150 99.2603 8.5001 INE476A16NO6 CANARA BK 25-Jul-14 99.1686 8.5001 4 600 99.1686 8.5001 INE008A16VY9 IDBI BK 25-Jul-14 99.1686 8.5001 2 400 99.1686 8.5001 INE562A16GO7 INDIAN BK 1-Aug-14 99.0314 8.4999 2 25 99.0314 8.4999 INE691A16IH4 UCO BK 1-Aug-14 99.0235 8.5700 2 10 99.0359 8.4601 INE008A16QO0 IDBI BK 4-Aug-14 98.9436 8.6601 1 25 98.9436 8.6601 INE112A16GD4 CORPORATION BK 8-Aug-14 98.8356 8.6003 1 70 98.8356 8.6003 INE428A16NF5 ALLAHABAD BK 8-Aug-14 98.8508 8.6599 1 25 98.8508 8.6599 INE141A16QA8 OBC 8-Aug-14 98.8606 8.4135 1 10 98.8606 8.4135 INE112A16GD4 CORPORATION BK 8-Aug-14 98.8449 8.7049 1 5 98.8449 8.7049 INE691A16IJ0 UCO BK 11-Aug-14 98.7794 8.5099 2 50 98.7794 8.5099 INE691A16IJ0 UCO BK 11-Aug-14 98.8035 8.5002 1 25 98.8035 8.5002 INE692A16DE0 UNION BK OF INDIA 14-Aug-14 98.6947 8.6203 1 195 98.6947 8.6203 INE428A16NM1 ALLAHABAD BK 14-Aug-14 98.7207 8.5999 1 10 98.7207 8.5999 INE036D16DZ9 THE KARUR VYSYA BK 18-Aug-14 98.5975 8.7999 1 5 98.5975 8.7999 INE428A16NN9 ALLAHABAD BK 19-Aug-14 98.5969 8.5151 2 300 98.5969 8.5151 INE434A16HU4 ANDHRA BK 19-Aug-14 98.5904 8.5551 4 200 98.5904 8.5551 INE141A16QF7 OBC 19-Aug-14 98.5937 8.5348 2 150 98.5937 8.5348 INE667A16DL7 SYNDICATE BK 2-Sep-14 98.2735 8.5499 1 5 98.2735 8.5499 INE084A16AT4 BK OF INDIA 3-Sep-14 98.2557 8.5258 3 60 98.2499 8.5548 INE028A16AI4 BK OF BARODA 3-Sep-14 98.2549 8.5299 2 35 98.2499 8.5548 INE649A16EE8 STATE BK OF HYDERABAD 9-Sep-14 98.1197 8.5300 1 20 98.1197 8.5300 INE649A16EE8 STATE BK OF HYDERABAD 9-Sep-14 98.1379 8.5502 1 10 98.1379 8.5502 INE692A16CZ7 UNION BK OF INDIA 10-Sep-14 98.0972 8.5299 2 70 98.0918 8.5547 INE683A16DH2 THE SOUTH INDIAN BK 10-Sep-14 98.0928 8.5502 1 25 98.0928 8.5502 INE160A16JZ0 PUNJAB NATIONAL BK 11-Sep-14 98.0725 8.5401 2 150 98.0725 8.5401 INE141A16MJ8 OBC 11-Sep-14 98.0703 8.5500 1 25 98.0703 8.5500 INE648A16GH8 SBBJ 15-Sep-14 97.9814 8.5451 1 75 97.9814 8.5451 INE084A16AO5 BK OF INDIA 15-Sep-14 97.9825 8.5405 3 53 97.9803 8.5498 INE651A16FF8 STATE BK OF MYSORE 22-Sep-14 97.8256 8.5400 2 95 97.8256 8.5400 INE654A16DZ5 STATE BK OF TRAVANCORE 22-Sep-14 97.8256 8.5400 1 10 97.8256 8.5400 INE976G16851 THE RATNAKAR BK 25-Nov-14 96.1870 9.1001 1 50 96.1870 9.1001 INE112A16EH0 CORPORATION BK 1-Dec-14 96.2034 8.7300 2 25 96.2034 8.7300 INE028A16821 BK OF BARODA 10-Dec-14 96.0046 8.7300 3 125 96.0046 8.7300 INE562A16GT6 INDIAN BK 10-Dec-14 96.0024 8.7350 1 10 96.0024 8.7350 INE514E16939 EXIM 13-Dec-14 95.9294 8.8001 1 25 95.9294 8.8001 INE652A16IT1 STATE BK OF PATIALA 23-Jan-15 94.9958 8.8200 11 73.5 94.9958 8.8200 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 94.1681 8.8300 1 50 94.1681 8.8300 INE112A16FD6 CORPORATION BK 2-Mar-15 94.1681 8.8300 1 25 94.1681 8.8300 INE476A16MC3 CANARA BK 3-Mar-15 94.1681 8.8300 1 25 94.1681 8.8300 INE476A16MY7 CANARA BK 5-Mar-15 94.1070 8.8248 4 33 94.0975 8.8400 INE084A16AP2 BK OF INDIA 6-Mar-15 94.0887 8.8199 1 25 94.0887 8.8199 INE160A16JU1 PUNJAB NATIONAL BK 11-Mar-15 93.9904 8.8400 1 50 93.9904 8.8400 INE084A16AR8 BK OF INDIA 13-Mar-15 93.9391 8.8201 1 52 93.9391 8.8201 INE112A16FO3 CORPORATION BK 13-Mar-15 93.9424 8.8150 2 2 93.9424 8.8150 INE077A16CB2 DENA BK 6-Apr-15 93.3571 8.9250 1 31 93.3571 8.9250 INE112A16GC6 CORPORATION BK 18-May-15 92.4901 8.8999 1 25 92.4901 8.8999 INE476A16NL2 CANARA BK 20-May-15 92.4484 8.9000 1 25 92.4484 8.9000 INE692A16DI1 UNION BK OF INDIA 4-Jun-15 92.1075 8.9360 4 125 92.0961 8.9500 INE160A16KQ7 PUNJAB NATIONAL BK 4-Jun-15 92.1531 8.8800 1 25 92.1531 8.8800 INE483A16JC5 CENTRAL BK OF INDIA 15-Jun-15 91.8721 8.9450 1 40 91.8721 8.9450 INE077A16CA4 DENA BK 15-Jun-15 91.8888 8.9250 1 20 91.8888 8.9250 INE483A16JD3 CENTRAL BK OF INDIA 18-Jun-15 91.8101 8.9450 3 65 91.8101 8.9450 INE528G16YL4 YES BK 18-Jun-15 91.8017 8.9550 1 40 91.8017 8.9550 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com