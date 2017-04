Jun 20 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE112A16DW1 CORPORATION BK 25-Jun-14 99.8892 8.0974 1 100 99.8892 8.0974 INE166A16LM1 ING VYSYA BK 25-Jun-14 99.8885 8.1486 1 60 99.8885 8.1486 INE141A16PW4 OBC 3-Jul-14 99.6929 8.6490 1 400 99.6929 8.6490 INE141A16PW4 OBC 3-Jul-14 99.7636 8.6490 2 400 99.7636 8.6490 INE112A16FS4 CORPORATION BK 4-Jul-14 99.7433 8.5397 1 25 99.7433 8.5397 INE141A16PX2 OBC 4-Jul-14 99.6712 8.6006 1 5 99.6712 8.6006 INE141A16MF6 OBC 7-Jul-14 99.6051 8.5124 1 50 99.6051 8.5124 INE112A16FT2 CORPORATION BK 7-Jul-14 99.6735 8.5402 1 25 99.6735 8.5402 INE705A16KJ4 VIJAYA BK 21-Jul-14 99.3408 8.6502 1 25 99.3408 8.6502 INE705A16KK2 VIJAYA BK 22-Jul-14 99.2594 8.5105 1 100 99.2594 8.5105 INE476A16NN8 CANARA BK 22-Jul-14 99.3200 8.6168 2 30 99.3292 8.4998 INE476A16NO6 CANARA BK 25-Jul-14 99.1863 8.5553 1 3 99.1863 8.5553 INE434A16HM1 ANDHRA BK 4-Aug-14 98.9605 8.5201 2 50 98.9605 8.5201 INE434A16HS8 ANDHRA BK 12-Aug-14 98.8557 8.4501 1 25 98.8557 8.4501 INE428A16NJ7 ALLAHABAD BK 12-Aug-14 98.8557 8.4501 1 25 98.8557 8.4501 INE237A16ZJ6 KOTAK MAH BK 14-Aug-14 98.7896 8.6002 1 5 98.7896 8.6002 INE483A16FY7 CENTRAL BK OF INDIA 19-Aug-14 98.6122 8.5614 6 1100 98.6132 8.5550 INE428A16NN9 ALLAHABAD BK 19-Aug-14 98.6153 8.5417 9 675 98.6068 8.5950 INE608A16GJ8 PUNJAB AND SIND BK 19-Aug-14 98.6132 8.5550 6 650 98.6132 8.5550 INE141A16QF7 OBC 19-Aug-14 98.6205 8.5095 5 550 98.6276 8.4649 INE434A16HU4 ANDHRA BK 19-Aug-14 98.6084 8.5850 10 500 98.6084 8.5850 INE667A16DZ7 SYNDICATE BK 19-Aug-14 98.6172 8.5300 2 200 98.6172 8.5300 INE691A16IM4 UCO BK 19-Aug-14 98.6164 8.5350 2 100 98.6164 8.5350 INE168A16JR0 THE JAMMU AND KASHMIR BK19-Aug-14 98.5980 8.6501 2 100 98.5980 8.6501 INE095A16NR7 INDUSIND BK 20-Aug-14 98.6364 8.6999 1 5 98.6364 8.6999 INE428A16NO7 ALLAHABAD BK 22-Aug-14 98.5382 8.5948 2 500 98.5382 8.5948 INE691A16IL6 UCO BK 22-Aug-14 98.5482 8.5351 2 150 98.5482 8.5351 INE428A16NO7 ALLAHABAD BK 22-Aug-14 98.5900 8.7002 2 100 98.5900 8.7002 INE692A16DA8 UNION BK OF INDIA 22-Aug-14 98.5541 8.4999 1 25 98.5541 8.4999 INE562A16DU1 INDIAN BK 4-Sep-14 98.2529 8.5399 1 40 98.2529 8.5399 INE160A16KP9 PUNJAB NATIONAL BK 4-Sep-14 98.2609 8.5001 1 25 98.2609 8.5001 INE112A16EA5 CORPORATION BK 4-Sep-14 98.2529 8.5399 2 25 98.2529 8.5399 INE141A16PH5 OBC 5-Sep-14 98.2293 8.5449 3 2.45 98.2293 8.5449 INE649A16EE8 STATE BK OF HYDERABAD 9-Sep-14 98.1401 8.5399 1 5 98.1401 8.5399 INE476A16MV3 CANARA BK 10-Sep-14 98.1175 8.5402 1 25 98.1175 8.5402 INE141A16MJ8 OBC 11-Sep-14 98.0950 8.5401 1 25 98.0950 8.5401 INE141A16MJ8 OBC 11-Sep-14 98.1626 8.5401 1 25 98.1626 8.5401 INE141A16MK6 OBC 12-Sep-14 98.0703 8.5500 1 25 98.0703 8.5500 INE691A16HT1 UCO BK 15-Sep-14 98.0096 8.5199 3 405 98.0142 8.5000 INE141A16ML4 OBC 15-Sep-14 98.0028 8.5498 2 75 98.0028 8.5498 INE483A16IT1 CENTRAL BK OF INDIA 17-Sep-14 97.9531 8.5700 1 40 97.9531 8.5700 INE434A16EN6 ANDHRA BK 1-Oct-14 97.6091 8.6801 2 200 97.6091 8.6801 INE434A16HV2 ANDHRA BK 2-Dec-14 96.2493 8.7800 1 50 96.2493 8.7800 INE514E16939 EXIM 13-Dec-14 95.9328 8.7924 1 25 95.9328 8.7924 INE028A16912 BK OF BARODA 6-Feb-15 94.6961 8.8500 1 25 94.6961 8.8500 INE028A16912 BK OF BARODA 6-Feb-15 94.7446 8.8799 1 25 94.7446 8.8799 INE476A16MF6 CANARA BK 12-Feb-15 94.6022 8.9001 1 25 94.6022 8.9001 INE112A16EU3 CORPORATION BK 13-Feb-15 94.5804 8.9000 1 50 94.5804 8.9000 INE112A16EV1 CORPORATION BK 16-Feb-15 94.5208 8.8901 1 75 94.5208 8.8901 INE112A16FA2 CORPORATION BK 20-Feb-15 94.4339 8.8900 1 50 94.4339 8.8900 INE028A16AA1 BK OF BARODA 20-Feb-15 94.4398 8.8800 1 25 94.4398 8.8800 INE090A16M00 ICICI BK 23-Feb-15 94.3340 8.8399 1 50 94.3340 8.8399 INE028A16987 BK OF BARODA 23-Feb-15 94.3279 8.8500 1 25 94.3279 8.8500 INE141A16OT3 OBC 24-Feb-15 94.3411 8.9000 1 50 94.3411 8.9000 INE238A16VX4 AXIS BK 26-Feb-15 94.2856 8.9200 1 50 94.2856 8.9200 INE476A16MA7 CANARA BK 27-Feb-15 94.2202 8.8851 1 5 94.2202 8.8851 INE476A16MD1 CANARA BK 4-Mar-15 94.1987 8.8499 1 25 94.1987 8.8499 INE112A16FE4 CORPORATION BK 5-Mar-15 94.1284 8.8249 1 5 94.1284 8.8249 INE084A16AP2 BK OF INDIA 6-Mar-15 94.0975 8.8400 1 50 94.0975 8.8400 INE692A16CT0 UNION BK OF INDIA 9-Mar-15 94.0332 8.8400 1 25 94.0332 8.8400 INE077A16BM1 DENA BK 10-Mar-15 93.9895 8.8750 1 0.2 93.9895 8.8750 INE160A16JU1 PUNJAB NATIONAL BK 11-Mar-15 93.9904 8.8400 2 50 93.9904 8.8400 INE476A16MX9 CANARA BK 12-Mar-15 93.9818 8.8200 1 25 93.9818 8.8200 INE476A16MX9 CANARA BK 12-Mar-15 94.0268 8.8501 1 25 94.0268 8.8501 INE084A16AR8 BK OF INDIA 13-Mar-15 93.9519 8.8333 3 75 93.9605 8.8200 INE112A16FO3 CORPORATION BK 13-Mar-15 93.9476 8.8400 1 50 93.9476 8.8400 INE160A16JX5 PUNJAB NATIONAL BK 17-Mar-15 93.8752 8.8200 1 25 93.8752 8.8200 INE160A16KC7 PUNJAB NATIONAL BK 24-Mar-15 93.7637 8.8600 1 25 93.7637 8.8600 INE483A16IX3 CENTRAL BK OF INDIA 13-May-15 92.5348 9.0050 1 1 92.5348 9.0050 INE112A16GN3 CORPORATION BK 19-Jun-15 91.8521 8.8950 3 150 91.8521 8.8950 INE434A16HW0 ANDHRA BK 19-Jun-15 91.8101 8.9450 1 125 91.8101 8.9450 INE976G16869 THE RATNAKAR BK 19-Jun-15 91.5293 9.2801 1 25 91.5293 9.2801 INE528G16YM2 YES BK 19-Jun-15 91.8059 8.9500 1 15 91.8059 8.9500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com