Jun 23 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE705A16KE5 VIJAYA BK 24-Jun-14 99.9773 8.2874 1 100 99.9773 8.2874 INE705A16HI2 VIJAYA BK 26-Jun-14 99.9326 8.2059 1 5 99.9326 8.2059 INE476A16NF4 CANARA BK 2-Jul-14 99.7886 8.5903 2 300 99.7884 8.5998 INE434A16GT8 ANDHRA BK 2-Jul-14 99.7884 8.5998 2 280 99.7884 8.5998 INE648A16GO4 SBBJ 2-Jul-14 99.7884 8.5998 2 75 99.7884 8.5998 INE141A16PV6 OBC 2-Jul-14 99.7892 8.5672 1 75 99.7892 8.5672 INE141A16PW4 OBC 3-Jul-14 99.7649 8.6014 1 250 99.7649 8.6014 INE428A16NA6 ALLAHABAD BK 21-Jul-14 99.3528 8.4917 1 50 99.3528 8.4917 INE434A16HF5 ANDHRA BK 25-Jul-14 99.2807 8.5305 1 5 99.2807 8.5305 INE476A16NV1 CANARA BK 1-Aug-14 99.1228 8.5003 1 25 99.1228 8.5003 INE667A16DR4 SYNDICATE BK 1-Aug-14 99.1085 8.6402 2 10 99.1177 8.5502 INE562A16GO7 INDIAN BK 1-Aug-14 99.1228 8.5003 1 5 99.1228 8.5003 INE008A16QO0 IDBI BK 4-Aug-14 99.0426 8.4003 2 50 99.0370 8.4503 INE238A16SK7 AXIS BK 4-Aug-14 99.0483 8.3502 1 43 99.0483 8.3502 INE095A16IF2 INDUSIND BK 4-Aug-14 99.0483 8.3502 1 18 99.0483 8.3502 INE434A16HL3 ANDHRA BK 8-Aug-14 98.9629 8.5002 1 5 98.9629 8.5002 INE692A16DH3 UNION BK OF INDIA 11-Aug-14 98.8753 8.6497 1 5 98.8753 8.6497 INE090A16R39 ICICI BK 14-Aug-14 98.8222 8.5298 1 25 98.8222 8.5298 INE077A16CC0 DENA BK 21-Aug-14 98.6376 8.5448 2 500 98.6376 8.5448 INE434A16HZ3 ANDHRA BK 21-Aug-14 98.6360 8.5550 2 100 98.6360 8.5550 INE434A16HY6 ANDHRA BK 22-Aug-14 98.6111 8.5683 18 1500 98.6100 8.5750 INE483A16IZ8 CENTRAL BK OF INDIA 22-Aug-14 98.6169 8.5317 7 900 98.6180 8.5250 INE683A16EA5 THE SOUTH INDIAN BK 22-Aug-14 98.5956 8.6651 5 350 98.5956 8.6651 INE428A16NO7 ALLAHABAD BK 22-Aug-14 98.6196 8.5150 6 200 98.6196 8.5150 INE008A16QZ6 IDBI BK 25-Aug-14 98.5390 8.5900 1 0.1 98.5390 8.5900 INE141A16PT0 OBC 27-Aug-14 98.4960 8.5747 2 225 98.4950 8.5803 INE141A16PP8 OBC 28-Aug-14 98.4723 8.5797 2 150 98.4723 8.5797 INE141A16PP8 OBC 28-Aug-14 98.4950 8.5803 1 100 98.4950 8.5803 INE141A16PH5 OBC 5-Sep-14 98.3187 8.5503 1 50 98.3187 8.5503 INE652A16HN6 STATE BK OF PATIALA 9-Sep-14 98.2180 8.4901 1 25 98.2180 8.4901 INE648A16GG0 SBBJ 9-Sep-14 98.2180 8.4901 1 25 98.2180 8.4901 INE476A16MV3 CANARA BK 10-Sep-14 98.1935 8.5000 1 50 98.1935 8.5000 INE141A16MJ8 OBC 11-Sep-14 98.1831 8.5499 1 50 98.1831 8.5499 INE160A16JZ0 PUNJAB NATIONAL BK 11-Sep-14 98.1605 8.5500 1 25 98.1605 8.5500 INE141A16MK6 OBC 12-Sep-14 98.1379 8.5502 1 25 98.1379 8.5502 INE084A16AO5 BK OF INDIA 15-Sep-14 98.0703 8.5500 1 50 98.0703 8.5500 INE095A16JZ8 INDUSIND BK 15-Sep-14 98.0725 8.5401 1 5 98.0725 8.5401 INE090A16D68 ICICI BK 16-Sep-14 98.0310 8.6249 1 0.1 98.0310 8.6249 INE654A16DY8 STATE BK OF TRAVANCORE 19-Sep-14 97.9820 8.5425 2 100 97.9803 8.5498 INE654A16DZ5 STATE BK OF TRAVANCORE 22-Sep-14 97.9272 8.4900 2 50 97.9272 8.4900 INE705A16KQ9 VIJAYA BK 27-Oct-14 97.0721 8.7374 2 200 97.0721 8.7374 INE112A16EI8 CORPORATION BK 2-Dec-14 96.2900 8.7349 1 25 96.2900 8.7349 INE652A16IO2 STATE BK OF PATIALA 15-Dec-14 96.0024 8.7350 1 50 96.0024 8.7350 INE008A16TG0 IDBI BK 20-Jan-15 95.1029 8.9499 1 100 95.1029 8.9499 INE141A16OG0 OBC 9-Feb-15 94.6819 8.8750 1 0.1 94.6819 8.8750 INE112A16FG9 CORPORATION BK 18-Feb-15 94.4773 8.8901 1 100 94.4773 8.8901 INE565A16939 INDIAN OVERSEAS BK 26-Feb-15 94.3073 8.9201 2 75 94.3073 8.9201 INE112A16FD6 CORPORATION BK 2-Mar-15 94.2356 8.8600 1 25 94.2356 8.8600 INE028A16AE3 BK OF BARODA 3-Mar-15 94.2263 8.8400 1 25 94.2263 8.8400 INE476A16MC3 CANARA BK 3-Mar-15 94.2171 8.8550 1 0.1 94.2171 8.8550 INE084A16AS6 BK OF INDIA 10-Mar-15 94.0760 8.8401 1 100 94.0760 8.8401 INE084A16AR8 BK OF INDIA 13-Mar-15 94.0300 8.8450 1 100 94.0300 8.8450 INE608A16FT9 PUNJAB AND SIND BK 19-Mar-15 93.8479 8.8949 1 2 93.8479 8.8949 INE084A16AW8 BK OF INDIA 23-Mar-15 93.7587 8.9001 1 10 93.7587 8.9001 INE160A16KL8 PUNJAB NATIONAL BK 22-May-15 92.4487 8.9800 3 200 92.4487 8.9800 INE976G16844 THE RATNAKAR BK 29-May-15 92.0237 9.3050 1 3.5 92.0237 9.3050 INE476A16OA3 CANARA BK 4-Jun-15 92.2163 8.9300 1 50 92.2163 8.9300 INE483A16JE1 CENTRAL BK OF INDIA 22-Jun-15 91.8122 8.9425 2 32 91.8122 8.9425 INE528G16YN0 YES BK 22-Jun-15 91.8059 8.9500 1 8 91.8059 8.9500 INE528G16YO8 YES BK 23-Jun-15 91.8059 8.9500 1 16 91.8059 8.9500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com