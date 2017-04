Jun 24 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE166A16LM1 ING VYSYA BK 25-Jun-14 99.9781 7.9953 1 25 99.9781 7.9953 INE008A16PZ8 IDBI BK 27-Jun-14 99.9335 8.0962 1 25 99.9335 8.0962 INE077A16BV2 DENA BK 2-Jul-14 99.8353 8.6021 5 225 99.8353 8.6021 INE648A16GO4 SBBJ 2-Jul-14 99.8353 8.6021 1 150 99.8353 8.6021 INE077A16BV2 DENA BK 2-Jul-14 99.8119 8.5982 1 50 99.8119 8.5982 INE160A16KG8 PUNJAB NATIONAL BK 2-Jul-14 99.8116 8.6120 1 50 99.8116 8.6120 INE476A16NF4 CANARA BK 2-Jul-14 99.8119 8.5982 1 50 99.8119 8.5982 INE457A16EJ5 BK OF MAHARASHTRA 2-Jul-14 99.8107 8.6525 2 25.3 99.8036 8.9784 INE434A16GT8 ANDHRA BK 2-Jul-14 99.8353 8.6021 1 25 99.8353 8.6021 INE008A16VZ6 IDBI BK 3-Jul-14 99.7896 8.5509 1 50 99.7896 8.5509 INE428A16NB4 ALLAHABAD BK 22-Jul-14 99.3825 8.3996 1 5 99.3825 8.3996 INE705A16KK2 VIJAYA BK 22-Jul-14 99.3825 8.3996 1 5 99.3825 8.3996 INE476A16NO6 CANARA BK 25-Jul-14 99.3062 8.5002 1 5 99.3062 8.5002 INE562A16GO7 INDIAN BK 1-Aug-14 99.1457 8.5002 1 5 99.1457 8.5002 INE608A16GF6 PUNJAB AND SIND BK 1-Aug-14 99.1328 8.6296 1 5 99.1328 8.6296 INE667A16DR4 SYNDICATE BK 1-Aug-14 99.1228 8.5003 1 5 99.1228 8.5003 INE667A16DR4 SYNDICATE BK 1-Aug-14 99.1457 8.5002 1 5 99.1457 8.5002 INE691A16IH4 UCO BK 1-Aug-14 99.1457 8.5002 1 5 99.1457 8.5002 INE084A16BA2 BK OF INDIA 1-Aug-14 99.1457 8.5002 1 5 99.1457 8.5002 INE008A16QO0 IDBI BK 4-Aug-14 99.0708 8.3497 2 43 99.0708 8.3497 INE562A16GL3 INDIAN BK 4-Aug-14 99.0663 8.6003 1 20 99.0663 8.6003 INE476A16NH0 CANARA BK 8-Aug-14 98.9739 8.6002 1 20 98.9739 8.6002 INE168A16KF3 THE JAMMU AND KASHMIR BK12-Aug-14 98.8550 8.6279 1 0.1 98.8550 8.6279 INE237A16ZI8 KOTAK MAH BK 13-Aug-14 98.8388 8.5763 1 141.5 98.8388 8.5763 INE434A16HB4 ANDHRA BK 14-Aug-14 98.8146 8.5855 1 25 98.8146 8.5855 INE428A16NN9 ALLAHABAD BK 19-Aug-14 98.7178 8.6197 1 25 98.7178 8.6197 INE141A16QF7 OBC 19-Aug-14 98.7207 8.5999 1 5 98.7207 8.5999 INE483A16IZ8 CENTRAL BK OF INDIA 22-Aug-14 98.6350 8.5612 9 1100 98.6376 8.5448 INE168A16KH9 THE JAMMU AND KASHMIR BK22-Aug-14 98.6361 8.5542 2 300 98.6360 8.5550 INE434A16HY6 ANDHRA BK 22-Aug-14 98.6313 8.5849 2 250 98.6313 8.5849 INE667A16EA8 SYNDICATE BK 22-Aug-14 98.6470 8.4851 6 200 98.6470 8.4851 INE705A16KR7 VIJAYA BK 22-Aug-14 98.6446 8.5003 2 75 98.6446 8.5003 INE428A16NL3 ALLAHABAD BK 28-Aug-14 98.5002 8.5502 1 300 98.5002 8.5502 INE651A16GH2 STATE BK OF MYSORE 28-Aug-14 98.5060 8.5164 2 80 98.5071 8.5103 INE667A16DL7 SYNDICATE BK 2-Sep-14 98.3867 8.5501 1 50 98.3867 8.5501 INE095A16JC7 INDUSIND BK 2-Sep-14 98.3719 8.6299 1 0.4 98.3719 8.6299 INE652A16HM8 STATE BK OF PATIALA 4-Sep-14 98.3452 8.5301 1 25 98.3452 8.5301 INE112A16EA5 CORPORATION BK 4-Sep-14 98.3440 8.5364 2 5 98.3440 8.5364 INE008A16SA5 IDBI BK 8-Sep-14 98.2735 8.5499 1 100 98.2735 8.5499 INE692A16CZ7 UNION BK OF INDIA 10-Sep-14 98.2108 8.5251 1 50 98.2108 8.5251 INE141A16MJ8 OBC 11-Sep-14 98.1845 8.5432 2 75 98.1831 8.5499 INE667A16DX2 SYNDICATE BK 12-Sep-14 98.1852 8.5398 3 200 98.1852 8.5398 INE168A16KE6 THE JAMMU AND KASHMIR BK15-Sep-14 98.1082 8.4798 1 5 98.1082 8.4798 INE648A16GI6 SBBJ 18-Sep-14 98.0298 8.5300 1 25 98.0298 8.5300 INE654A16DY8 STATE BK OF TRAVANCORE 19-Sep-14 98.0096 8.5201 2 50 98.0096 8.5201 INE141A16MR1 OBC 22-Sep-14 97.9353 8.5500 2 60 97.9353 8.5500 INE652A16HR7 STATE BK OF PATIALA 22-Sep-14 97.9400 8.5302 1 25 97.9400 8.5302 INE705A16KS5 VIJAYA BK 1-Oct-14 97.6960 8.6949 1 200 97.6960 8.6949 INE112A16GL7 CORPORATION BK 20-Oct-14 97.2643 8.7001 1 25 97.2643 8.7001 INE514E16962 EXIM 18-Dec-14 95.9246 8.7611 2 25 95.9246 8.7611 INE112A16FB0 CORPORATION BK 27-Feb-15 94.3158 8.8701 1 25 94.3158 8.8701 INE028A16961 BK OF BARODA 2-Mar-15 94.2877 8.8100 1 25 94.2877 8.8100 INE141A16OQ9 OBC 3-Mar-15 94.2233 8.8800 1 25 94.2233 8.8800 INE141A16OW7 OBC 5-Mar-15 94.1740 8.8899 1 25 94.1740 8.8899 INE036D16FR1 THE KARUR VYSYA BK 6-Mar-15 94.1061 9.0000 1 25 94.1061 9.0000 INE476A16ME9 CANARA BK 9-Mar-15 94.1529 8.8200 1 100 94.1529 8.8200 INE160A16JU1 PUNJAB NATIONAL BK 11-Mar-15 94.0950 8.8099 1 25 94.0950 8.8099 INE565A16962 INDIAN OVERSEAS BK 13-Mar-15 94.0230 8.8900 1 75 94.0230 8.8900 INE476A16MZ4 CANARA BK 16-Mar-15 93.9638 8.8481 1 50 93.9638 8.8481 INE528G16XT9 YES BK 30-Apr-15 92.9393 8.9450 3 45 92.9393 8.9450 INE434A16IA4 ANDHRA BK 30-Apr-15 92.9393 8.9450 2 45 92.9393 8.9450 INE112A16FZ9 CORPORATION BK 11-May-15 92.6806 8.9800 1 25 92.6806 8.9800 INE160A16KL8 PUNJAB NATIONAL BK 22-May-15 92.4852 8.9600 3 75 92.4852 8.9600 INE476A16NZ2 CANARA BK 3-Jun-15 92.2419 8.9501 1 50 92.2419 8.9501 INE476A16OA3 CANARA BK 4-Jun-15 92.2211 8.9500 1 100 92.2211 8.9500 INE476A16OA3 CANARA BK 4-Jun-15 92.2002 8.9500 1 50 92.2002 8.9500 INE160A16KQ7 PUNJAB NATIONAL BK 4-Jun-15 92.2411 8.9250 1 25 92.2411 8.9250 INE090A16R21 ICICI BK 12-Jun-15 91.9969 8.9950 1 0.4 91.9969 8.9950 INE457A16EZ1 BK OF MAHARASHTRA 12-Jun-15 92.0379 8.9450 1 0.1 92.0379 8.9450 INE434A16IC0 ANDHRA BK 18-Jun-15 91.9135 8.9450 1 30 91.9135 8.9450 INE483A16JD3 CENTRAL BK OF INDIA 18-Jun-15 91.9135 8.9450 1 30 91.9135 8.9450 INE434A16IB2 ANDHRA BK 22-Jun-15 91.8318 8.9437 4 35 91.8349 8.9401 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 