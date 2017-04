Jun 25 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE683A16DB5 THE SOUTH INDIAN BK 27-Jun-14 99.9516 8.8373 1 100 99.9516 8.8373 INE691A16IC5 UCO BK 2-Jul-14 99.8351 8.6126 5 250 99.8351 8.6126 INE654A16EQ2 STATE BK OF TRAVANCORE 2-Jul-14 99.8354 8.5986 2 150 99.8351 8.6126 INE077A16BV2 DENA BK 2-Jul-14 99.8351 8.6126 3 125 99.8351 8.6126 INE691A16IF8 UCO BK 22-Jul-14 99.3982 8.4995 1 25 99.3982 8.4995 INE476A16NO6 CANARA BK 25-Jul-14 99.3331 8.4501 1 5 99.3331 8.4501 INE008A16WA7 IDBI BK 1-Aug-14 99.1657 8.5300 1 100 99.1657 8.5300 INE084A16BA2 BK OF INDIA 1-Aug-14 99.1735 8.4496 1 5 99.1735 8.4496 INE457A16EW8 BK OF MAHARASHTRA 1-Aug-14 99.1482 8.7105 1 5 99.1482 8.7105 INE141A16QC4 OBC 5-Aug-14 99.0825 8.4497 1 25 99.0825 8.4497 INE562A16GK5 INDIAN BK 6-Aug-14 99.0487 8.5502 1 25 99.0487 8.5502 INE428A16NF5 ALLAHABAD BK 8-Aug-14 99.0042 8.5379 3 125 99.0005 8.5698 INE112A16GD4 CORPORATION BK 8-Aug-14 98.9804 8.5452 1 75 98.9804 8.5452 INE141A16QA8 OBC 8-Aug-14 99.0124 8.4669 2 30 99.0028 8.5499 INE476A16NH0 CANARA BK 8-Aug-14 99.0016 8.5603 2 25 99.0016 8.5603 INE667A16DV6 SYNDICATE BK 8-Aug-14 99.0005 8.5698 1 25 99.0005 8.5698 INE428A16NK5 ALLAHABAD BK 11-Aug-14 98.9087 8.5685 1 8 98.9087 8.5685 INE608A16GH2 PUNJAB AND SIND BK 11-Aug-14 98.9278 8.5999 1 5 98.9278 8.5999 INE434A16HS8 ANDHRA BK 12-Aug-14 98.8945 8.5004 1 100 98.8945 8.5004 INE008A16WE9 IDBI BK 14-Aug-14 98.8330 8.6197 1 25 98.8330 8.6197 INE036D16DZ9 THE KARUR VYSYA BK 18-Aug-14 98.7666 8.6002 1 5 98.7666 8.6002 INE141A16QF7 OBC 19-Aug-14 98.7646 8.4548 1 200 98.7646 8.4548 INE434A16HU4 ANDHRA BK 19-Aug-14 98.7354 8.4998 1 100 98.7354 8.4998 INE434A16HY6 ANDHRA BK 22-Aug-14 98.6542 8.5848 2 250 98.6542 8.5848 INE651A16GK6 STATE BK OF MYSORE 22-Aug-14 98.6697 8.4849 3 200 98.6681 8.4949 INE483A16IZ8 CENTRAL BK OF INDIA 22-Aug-14 98.6619 8.5350 2 200 98.6619 8.5350 INE434A16HY6 ANDHRA BK 22-Aug-14 98.6778 8.5802 1 5 98.6778 8.5802 INE434A16IE6 ANDHRA BK 25-Aug-14 98.5904 8.5551 5 250 98.5904 8.5551 INE483A16JA9 CENTRAL BK OF INDIA 25-Aug-14 98.5953 8.5249 2 200 98.5953 8.5249 INE428A16NP4 ALLAHABAD BK 25-Aug-14 98.5969 8.5151 2 100 98.5969 8.5151 INE141A16PT0 OBC 27-Aug-14 98.5507 8.5202 1 50 98.5507 8.5202 INE141A16PP8 OBC 28-Aug-14 98.5247 8.5398 6 200 98.5213 8.5598 INE166A16JY0 ING VYSYA BK 28-Aug-14 98.5076 8.6403 1 200 98.5076 8.6403 INE667A16DL7 SYNDICATE BK 2-Sep-14 98.4112 8.5402 1 50 98.4112 8.5402 INE084A16AT4 BK OF INDIA 3-Sep-14 98.3923 8.5200 1 50 98.3923 8.5200 INE160A16KP9 PUNJAB NATIONAL BK 4-Sep-14 98.3923 8.5200 1 25 98.3923 8.5200 INE476A16NI8 CANARA BK 5-Sep-14 98.3678 8.5301 2 100 98.3678 8.5301 INE238A16TJ7 AXIS BK 9-Sep-14 98.1937 8.8345 3 64 98.1906 8.8500 INE654A16DX0 STATE BK OF TRAVANCORE 9-Sep-14 98.1906 8.8500 1 44 98.1906 8.8500 INE008A16RZ4 IDBI BK 9-Sep-14 98.1906 8.8500 1 20 98.1906 8.8500 INE476A16MV3 CANARA BK 10-Sep-14 98.2303 8.5400 2 75 98.2303 8.5400 INE667A16DX2 SYNDICATE BK 12-Sep-14 98.1852 8.5398 3 350 98.1852 8.5398 INE084A16AO5 BK OF INDIA 15-Sep-14 98.1209 8.5244 8 550 98.1219 8.5198 INE562A16EA1 INDIAN BK 22-Sep-14 97.9625 8.5298 1 50 97.9625 8.5298 INE654A16DZ5 STATE BK OF TRAVANCORE 22-Sep-14 97.9625 8.5298 1 50 97.9625 8.5298 INE112A16EG2 CORPORATION BK 25-Nov-14 96.4538 8.7710 8 475 96.4542 8.7699 INE112A16EH0 CORPORATION BK 1-Dec-14 96.3404 8.7201 2 150 96.3404 8.7201 INE476A16LB7 CANARA BK 2-Dec-14 96.3061 8.7499 1 75 96.3061 8.7499 INE160A16KM6 PUNJAB NATIONAL BK 12-Dec-14 96.0842 8.7501 2 75 96.0842 8.7501 INE476A16LI2 CANARA BK 5-Jan-15 95.5296 8.8500 1 25 95.5296 8.8500 INE476A16MF6 CANARA BK 12-Feb-15 94.6630 8.8700 1 3 94.6630 8.8700 INE112A16EV1 CORPORATION BK 16-Feb-15 94.6150 8.8400 1 50 94.6150 8.8400 INE112A16FB0 CORPORATION BK 27-Feb-15 94.3375 8.8699 1 9 94.3375 8.8699 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 94.2848 8.8500 1 25 94.2848 8.8500 INE141A16OQ9 OBC 3-Mar-15 94.2632 8.8501 1 50 94.2632 8.8501 INE476A16MY7 CANARA BK 5-Mar-15 94.2502 8.8361 2 125 94.2478 8.8401 INE112A16FE4 CORPORATION BK 5-Mar-15 94.2317 8.8313 1 9 94.2317 8.8313 INE434A16FO1 ANDHRA BK 6-Mar-15 94.2140 8.8600 1 25 94.2140 8.8600 INE476A16MX9 CANARA BK 12-Mar-15 94.0975 8.8400 1 25 94.0975 8.8400 INE141A16PG7 OBC 20-Mar-15 93.9198 8.8500 1 5 93.9198 8.8500 INE112A16GI3 CORPORATION BK 1-Jun-15 92.2957 8.9349 1 0.5 92.2957 8.9349 INE476A16NZ2 CANARA BK 3-Jun-15 92.2628 8.9500 2 300 92.2628 8.9500 INE476A16NZ2 CANARA BK 3-Jun-15 92.2419 8.9501 3 150 92.2419 8.9501 INE160A16KQ7 PUNJAB NATIONAL BK 4-Jun-15 92.2739 8.9101 1 50 92.2739 8.9101 INE084A16BB0 BK OF INDIA 9-Jun-15 92.1701 8.9100 2 75 92.1701 8.9100 INE084A16BB0 BK OF INDIA 9-Jun-15 92.1494 8.9100 1 18 92.1494 8.9100 INE090A16R70 ICICI BK 18-Jun-15 91.9383 8.9401 1 0.02 91.9383 8.9401 INE434A16ID8 ANDHRA BK 24-Jun-15 91.8101 8.9450 1 30 91.8101 8.9450 INE483A16JF8 CENTRAL BK OF INDIA 24-Jun-15 91.8101 8.9450 1 30 91.8101 8.9450 INE528G16YP5 YES BK 24-Jun-15 91.8017 8.9550 1 30 91.8017 8.9550 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 